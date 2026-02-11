(P) EVAX Moldova – Salvarea ta pe drum, oricând și oriunde!
Autoblog.md, 11 februarie 2026 10:30
Articol de: EVAX Când defecțiunea apare pe neașteptate, accidentul te prinde din urmă sau pur și simplu mașina refuză să mai pornească, fiecare minut contează. EVAX Moldova vine în ajutorul șoferilor cu o soluție modernă, rapidă și disponibilă non-stop: asistență rutieră profesională la un click distanță! EVAX este platforma numărul 1 din Republica Moldova dedicată exclusiv
Acum 30 minute
10:30
Acum 2 ore
09:40
Noaptea trecută, peste ocean, Toyota a dezvăluit oficial noua, a cincea generație a modelului Highlander. S-a decis reimaginarea electrică a celebrului SUV cu trei rânduri de locuri, marcând extinderea ofertei de mobilitate cu zero emisii în America de Nord. Poziționare și strategie Dimensiuni și spațiu interior Performanțe și propulsie electrică Tehnologie și conectivitate Siguranță –
Acum 24 ore
18:10
(video) Premieră: Noul Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ vine să înlocuiască versiunea GLC 43 # Autoblog.md
Actuala generație Mercedes-Benz GLC a fost anunțată la un anul de la premieră în versiunile de performanță GLC 43 AMG și GLC 63 AMG, ambele cu motoare cu patru cilindri. O privire în configuratorul german ne arată că prima a fost eliminată de la ofertă, iar în loc astăzi vine GLC 53 AMG cu doi
16:30
(video) Chișinău: Un șofer beat a lovit o mașină oprită la trecere, iar aceasta a împins pietoni pe asfalt # Autoblog.md
Un accident de circulație care s-a întâmplat în seara târzie a zilei de 7 februarie a revoltat comunitatea online. S-a întâmplat la o intens utilizată trecere pietonală de pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Conform informațiilor valabile la acel moment, un șofer nu a redus viteza când se apropiase de trecere, deși avea în față un automobil
15:40
ATTO 3, unul dintre primele modele lansate oficial pe piața europeană de gigantul chinez BYD, beneficiază de o actualizare consistentă. Noul ATTO 3 EVO devine mai puternic, mai eficient și mai practic, cu o baterie mai mare, arhitectură electrică de două ori mai performantă, încărcare cu o putere dublă și noi tipuri de tracțiune. Mai
13:20
(P) Spălătoria fără cozi: 4Seasons introduce programare online și intrare directă în box # Autoblog.md
Articol de: 4Seasons Car Wash & Detailing HUB Spălătoria auto 4Seasons Carwash & Detailing din Chișinău a introdus o facilitate modernă și extrem de practică pentru șoferii din zonă: programarea online cu intrare directă în box. Procesul este simplu și rapid – clientul accesează rezervari.4seasons.md, selectează ziua și ora dorită, iar la sosire mașina intră
12:10
(foto) Bateria noului Porsche Cayenne Electric a fost concepută de la zero și iată prin ce este interesantă # Autoblog.md
Noul Cayenne Electric stabilește noi standarde în multe privințe. De exemplu, modelul de vârf Cayenne Turbo, care dezvoltă o putere de până la 1156 CP, este cel mai puternic model Porsche de serie din toate timpurile. Noua generație are, de asemenea, cea mai mare suprafață a ecranului dintre toate modelele Porsche de până acum, iar
Ieri
10:20
Toate echipele de Formula 1 și-au prezentat mașinile pentru noul sezon 2026. Aseară târziu, ultimii din listă au fost cei de la Aston Martin. În acest articol aveți oportunitatea de a vedea cum arată fiecare și alege pentru care echipă veți ține pumnii. Revoluția F1: Cum se transformă „monștrii" de asfalt odată cu trecerea la
09:00
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, în cadrul Podcast ZdCe a dat o veste proastă viitorilor șoferi. În următoarele luni, Republica Moldova va transpune integral noua directivă europeană privind transportul și examinarea conducătorilor auto. Scopul declarat al Uniunii Europene este reducerea la zero a deceselor și traumatismelor grave în trafic, iar asta înseamnă, corespunzător și
9 februarie 2026
20:10
O Dacia cu doi adulți și patru minori, lovită de un TIR și ulterior de un microbuz lângă Troița Nouă # Autoblog.md
Astăzi, 9 februarie 2026, în jurul orei 15:00, Poliția a fost alertată cu privire la un accident rutier produs pe drumul de ocolire al localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Evenimentul a implicat trei vehicule și s-a soldat cu mai multe victime, printre care și copii mici. Potrivit datelor oficiale, un bărbat de 53
18:20
Începând cu 30 ianuarie 2026, clienții pot configura și comanda online noul Mercedes-Benz S-Class facelift. Amintim că una dintre noutățile introduse pe acest model de top este un interior complet fără piele, însă paradoxul este că „dotarea" nu e gratuită! Deși Mercedes a început să introducă opțiuni „vegane" pe modele mai mici (cum ar fi
17:00
(video) Ferrari Luce este denumirea primului model electric al mărcii. Iată cum arată la interior # Autoblog.md
Zis și făcut. După ce am fost informați despre șasiul care va pune în mișcare primul Ferrari electric de serie, astăzi compania ne arată interiorul mașinii, organizând cu această ocazie un eveniment în San Francisco. Totodată, dezvăluie denumirea finală a modelului, anterior fiind cunoscut simplu drept Ferrari Elettrica (electric, în traducere din italiană). Numele „Luce"
14:10
Astăzi, 9 februarie, Suzuki a dezvăluit oficial noua generație a modelului Across pentru Europa. Modelul subliniază ADN-ul de aventură al mărcii prin elemente de protecție generoase, gardă la sol ridicată și tracțiune integrală E-Four, fiind în același timp extrem de rafinat în interior și dotat cu tehnologii de ultimă generație. Lansarea subliniază angajamentul Suzuki pentru
12:30
De ce proprietarii de Rolls-Royce Spectre nu se vor teme niciodată de degradarea bateriei # Autoblog.md
Rolls-Royce a anunțat că modelul Spectre este conceput și perceput ca un viitor clasic de colecție. Unul dintre argumentele cheie care susțin această poziție este longevitatea excepțională a bateriei, confirmată prin teste riguroase și susținută de garanții și angajamente fără precedent din partea mărcii. Spectre nu este doar primul automobil electric Rolls-Royce, ci și un
11:40
Un accident misterios s-a întâmplat în noaptea zilei de 5 februarie, undeva în raionul Strășeni. O Dacia Duster a fost făcută zob în circumstanțe neclare. Singurele informații care însoțesc imaginile publicate pe un canal de Telegram sunt că un polițist ar fi fost internat în stare gravă la spital. Inspectoratul General al Poliției este foarte,
11:00
Trendul continuă. Conducerii concernului Volkswagen i-a plăcut ideea de a dezvălui noi modele iniţial sub camuflaj pentru a menţine interesul publicului faţă de ele până la premiera completă. Şi a decis să procedeze într-un mod similar cu noul Epiq al celor de la Škoda, care participă acum într-o sesiune finală de teste. Poziționare și strategie
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
(video) Noul Geely Galaxy M7 a fost prezentat în Milano. Detalii suplimentare despre modelul global # Autoblog.md
Geely a prezentat oficial în premieră mondială la Milano, unde brandul are un centru global strategic de design, noul model Galaxy M7. Acesta reprezintă a doua mașină globală din seria Galaxy M, poziționată ca SUV plug-in hybrid de mărimi medii, cu accent pe autonomie extinsă, spațiu generos și eficiență pentru familii. Dimensiuni și design exterior
6 februarie 2026
18:40
Autoritățile din Republica Moldova au emis restricții severe de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj, ca urmare a condițiilor meteo extrem de periculoase. Poleiul persistent și formarea ghețușului pe drumuri au determinat suspendarea accesului camioanelor atât pe traseele naționale, cât și la punctele de trecere a frontierei. Măsura vizează asigurarea siguranței rutiere și
18:20
Kommersant: La cererea lui Putin, MAI din Rusia va permite înregistrarea mașinilor căutate de INTERPOL # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a elaborat un proiect de modificare a legii federale privind înregistrarea vehiculelor. Conform noii reglementări, proprietarii automobilelor care figurează în baza internațională de căutare a INTERPOL la inițiativa țărilor considerate „neprietenoase" vor putea să le înregistreze oficial în sistemul GIBDD și să le utilizeze legal pe teritoriul Federației Ruse. Proiectul
17:00
În baza de date a Ministerului Chinez al Industriei și Tehnologiilor Informaționale a apărut astăzi o nouă listă de mașini în vederea certificării. Iar printre acestea se numără unul dintre cele mai așteptate automobile din 2026. Se confirmă astfel zvonurile privind denumirea versiuniii de performanță a modelului Xiaomi YU7. Noul YU7 GT se poziționează ca
15:50
(video) Când porcii zboară, cade curentul. Incident bizar în China, provocat de un fermier și drona sa # Autoblog.md
Sfârșitul transportului pe roți în China? În ultimii ani chinezii utilizează foarte activ dronele, însă nu din rândul celor compacte pentru filmări video. Pe lângă faptul că se pregătește deja o piață de transport a pasagerilor, multă lume achiziționează sau iau în chirie aparate pentru nevoi casnice, fiind un ajutor util și capabil să ridice
15:00
(update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile # Autoblog.md
(update 06.02.2027) SHS anunță în această după amiază că pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Avertizarea Cod Galben, care urma să expire în această seară, a fost extinsă până pe 9 februarie, ora 20:00. (04.02.2026) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje
13:10
(video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații # Autoblog.md
Modelul L9 al companiei Li Auto (Lixiang), cunoscut drept SUV-ul cu „frigider, televizor color și canapea mare" și ca fiind „cel mai bun SUV sub 500.000 yuani (60.000 euro)", după patru ani de la momentul lansării se alege cu o actualizare majoră. Această evoluție nu se rezumă la îmbunătățiri de parametri, ci vizează crearea unei
12:00
Codul Galben de polei și ghețuș expiră astăzi seara târziu, dacă nu va fi prelungit, însă astăzi fenomenele meteo se manifestă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat restricții temporare de circulație din cauza „sticlei" de pe carosabile. Condițiile meteo extreme continuă să afecteze viabilitatea rețelei rutiere, iar autoritățile îndeamnă
11:00
(video) Din capătul lumii, la Chișinău! Noi detalii și imagini cu recent venitul Boeing 777 # Autoblog.md
Avionul Boeing 777-219ER care a sosit la Chișinău în ultimele minute ale zilei de 4 februarie are un istoric interesant. Numărul său de serie (29403) relevă mai multe detalii pe care nu le-am notat anterior. Între timp, în grupuri de specialitate și pe pagini ale pasionaților locali, au apărut noi imagini, inclusiv cu momentul aterizării.
09:30
(video/update) Un Duster al Poliției din Șoldănești a putut tracta un TIR în rampă. Reacția virală a IGP # Autoblog.md
(update) Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Șoldănești, Elena Băetrău, ne-a comunicat că Duster-ul are simple anvelope de iarnă, fără crampoane. Aseară târziu, pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova, a fost publicat un filmuleț cu o intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție. Pe traseul M2 Chișinău–Soroca, în apropierea satului Rogojeni, un
09:00
08:10
(video) Noapte albă pentru drumari: Carosabil declarat foarte alunecos pe traseele naționale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară (ora 19:00) și până în această dimineață, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de polei, care creează condiții periculoase de circulație. La această
5 februarie 2026
19:30
AURUS Senat facelift, care a apărut public pentru prima oară la inaugurarea președintelui Vladimir Putin în 2024, a primit certificatul OTTS (aprobarea tipului de vehicul). Documentul a fost publicat în baza deschisă a Rosstandart. Acesta permite începerea producției, vânzărilor și exporturilor noutății, dezvăluind și caracteristicile tehnice ale acesteia. Modificări estetice și dimensionale Senatul restilizat se
18:20
Un Xiaomi YU7 Max – unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale momentului din China – a fost surprins în trafic pe autostrada I-5 din Statele Unite, purtând plăcuțe de producător din Illinois. Prezența unui vehicul chinezesc care nu este omologat pentru vânzare în SUA a stârnit speculații intense în comunitatea auto, mai ales
17:00
(video) Tesla la Brussels Motor Show 2026: Stand liniștit, Cybertruck izolat și Optimus în centrul atenției # Autoblog.md
Standul Tesla de la Salonul Auto de la Bruxelles a părut neobișnuit de calm în comparație cu edițiile anterioare sau cele amenajate în alte expoziții, când mulțimea se înghesuia în jurul modelelor. Cybertruck-ul l-am văzut îngrădit, iar puțini vizitatori s-au arătat interesați de el – probabil din cauza faptului că modelul a fost văz
15:50
Un Xiaomi YU7 Max – unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale momentului din China – a fost surprins în trafic pe autostrada I-5 din Statele Unite, purtând plăcuțe de producător din Illinois. Prezența unui vehicul chinezesc care nu este omologat pentru vânzare în SUA a stârnit speculații intense în comunitatea auto, mai ales […] Articolul Deja occidentul copie de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
AVATR Technology, marca premium de vehicule electrificate, susținută de CATL, Huawei și Changan, a anunțat oficial un nou model – AVATR 06T. Acesta va fi printre primele vehicule echipate cu tehnologia LiDAR de generație următoare dezvoltată de Huawei. Design exterior și primele imagini oficiale Imaginile teaser oficiale publicate confirmă că 06T este un break (station […] Articolul (video) AVATR intră în segmentul break dacă tot vine în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii # Autoblog.md
Unul dintre cele mai mari și cele mai renumite avioane wide body din lume, de fapt cel mai mare cu două motoare, a aterizat aproape de miezul nopții la Chișinău după ce a efectuat un zbor de 5 ore și 12 minute (3355 km) decolând de pe aeroportul Sharjah din Emiratele Arabe Unite. Vorbim despre […] Articolul Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, din cauza poleiului și a ghețușului format condițiile de circulație sunt în continuare dificile pe mai multe drumuri naționale și cu risc sporit. Intervențiile sunt în desfășurare la nivel național, echipele de drumari fiind mobilizate continuu pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere și menținerea siguranței traficului. Toată tehnica disponibilă este […] Articolul Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Condițiile meteo din ultimele ore fac noi victime pe drumurile naționale. Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R6 (între localitățile Peresecina și Gornoe din raionul Orhei), direcția spre Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Škoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o manevră de depășire […] Articolul Accident mortal pe traseul R6 lângă Peresecina după o depășire riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
09:40
Intervenție nereușită la un incendiu din raionul Ialoveni: Patru autospeciale IGSU blocate de ghețuș și accident cu cinci răniți # Autoblog.md
Pe 5 februarie 2026, un incendiu a izbucnit dimineața într-o gospodărie din localitatea Ulmu (raionul Ialoveni). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 4:08. În mod de urgență au fost trimise patru echipaje cu autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), însă niciuna nu a ajuns la fața locului din cauza […] Articolul Intervenție nereușită la un incendiu din raionul Ialoveni: Patru autospeciale IGSU blocate de ghețuș și accident cu cinci răniți apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) AND: Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a generat dificultăți pe mai multe drumuri din […] Articolul (video) AND: Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării apare prima dată în Autoblog.md.
4 februarie 2026
16:40
(video) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje și acțiuni # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de polei și ghețuș, valabilă în intervalul 4 februarie (ora 19:00) – 6 februarie 2026 (ora 20:00). Fenomenul este cauzat de temperaturi în jur de 0°C asociate cu precipitații, predominant sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului și ghețușului pe carosabil. În perioada […] Articolul (video) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje și acțiuni apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
(video) Tentativă de jaf pe un drum din raionul Florești? Ce i s-a întâmplat unui șofer care s-a oprit să ajute un ”pieton” # Autoblog.md
Un șofer din nordul Republicii Moldova a trăit o experiență terifiantă la acest început de februarie, pe drumul care face o legătură între localitățile Gura Căinarului și Trifănești din raionul Florești. În regiunea zonei de odihnă „La Iepurași”, la aproximativ 200 de metri spre localitatea Ivanovca, a observat pe marginea drumului o persoană lângă un […] Articolul (video) Tentativă de jaf pe un drum din raionul Florești? Ce i s-a întâmplat unui șofer care s-a oprit să ajute un ”pieton” apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Moldova în 2025: Câte accidente au avut loc, câte amenzi s-au dat, câți șoferi în ebrietate s-au depistat # Autoblog.md
Poliția Republicii Moldova a prezentat bilanțul activității pentru cele 12 luni ale anului 2025, evidențiind atât progrese în timpii de reacționare, cât și o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere, amenzi aplicate și contravenții rutiere. Datele mai arată o activitate intensă în domeniul siguranței rutiere, dar și provocări persistente legate de indisciplina în trafic […] Articolul Moldova în 2025: Câte accidente au avut loc, câte amenzi s-au dat, câți șoferi în ebrietate s-au depistat apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
China interzice definitiv mânerele retractabile electric ale ușilor – standard obligatoriu din 2027 # Autoblog.md
Autoritățile chineze au decis să pună capăt definitiv modei de a monta mânere retractabile electric pe automobile, o soluție care s-a popularizat odată cu apariția pe piață a Tesla Model S. Din 1 ianuarie 2027 acestea vor fi interzise pe toate mașinile noi. Vehiculele deja certificate și aflate pe piață, dar care nu respectă noul […] Articolul China interzice definitiv mânerele retractabile electric ale ușilor – standard obligatoriu din 2027 apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 celebrează cei 250 de ani de independență a SUA # Autoblog.md
Hennessey Performance, compania texană specializată în vehicule de înaltă performanță, a anunțat oficial modelul VelociRaptor 1200 F-250, o ediție limitată „patriotică” dedicată celebrării (în 2026) a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Modelul este construit pe baza celui mai nou Ford F-250 în echipare Lariat și este echipat cu motorul de […] Articolul (video) Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 celebrează cei 250 de ani de independență a SUA apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Ford și Geely Holding Group se află în discuții avansate pentru un parteneriat strategic. Acesta ar putea include utilizarea spațiilor de producție ale Ford în Europa pentru fabricarea vehiculelor Geely destinate pieței europene. În schimb, Ford va primi acces la tehnologii in-vehicle, precum sisteme de condus automatizat. Informațiile exclusive sunt publicate de agenția de presă […] Articolul Surse: Geely ar putea produce mașini pentru Europa în fabricile Ford apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Momentul accidentului din orașul Strășeni din 2 februarie a fost filmat de o cameră de bord a unui șofer care se deplasa pe contrasens. Imaginile relevă faptul că tânărul de 19 ani pur și simplu nu a cedat trecerea pietonilor. I-a observat probabil într-un ultim moment, deși vecinii din banda alăturată au oprit. Viteza Mercedes-ului […] Articolul (video) Momentul accidentului din Strășeni a fost filmat apare prima dată în Autoblog.md.
3 februarie 2026
19:40
(P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig # Autoblog.md
Articol de: EVAX Într-o iarnă aspră, când temperaturile scăzute pot transforma o călătorie obișnuită într-o aventură neașteptată, serviciile de asistență rutieră devin esențiale. Un proprietar de Tesla Model S din Republica Moldova a experimentat recent acest lucru, când vehiculul său electric a rămas fără autonomie din cauza frigului intens. Din fericire, intervenția promptă a echipei […] Articolul (P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
(foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează # Autoblog.md
Porsche a demarat producția noului Cayenne Electric în fabrica din Bratislava, marcând o schimbare strategică majoră în abordarea bateriilor – una dintre cele mai problematice componente în trecutul grupului Volkswagen. Spre deosebire de modelele anterioare care foloseau baterii standard furnizate în comun pentru brandurile VW, Cayenne Electric primește module de baterie dezvoltate și fabricate 100% […] Articolul (foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 20:00, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Viteazul. Echipajul care a mers la fața locului a găsit o Tesla Model 3 oprită într-un stâlp. Conform notei informative care ne-a fost remisă, la volanul Tesla era un tânăr de […] Articolul (video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei # Autoblog.md
În mai puțin de un an și jumătate (18 luni), un șofer din Foshan (Guangdong, la nord de Hong Kong), a reușit performanța incredibilă de a parcurge peste 266.000 km cu un Xiaomi SU7 Pro. Mr. Feng este în prezent cel mai „îmbătrânit” proprietar de SU7 din China, iar mașina sa tocmai a trecut printr-o […] Articolul (video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei apare prima dată în Autoblog.md.
