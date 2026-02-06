(update) Codul Galben de Polei și Ghețuș valabil în toată Moldova, extins pentru încă trei zile

16:20

Un șofer din nordul Republicii Moldova a trăit o experiență terifiantă la acest început de februarie, pe drumul care face o legătură între localitățile Gura Căinarului și Trifănești din raionul Florești. În regiunea zonei de odihnă „La Iepurași", la aproximativ 200 de metri spre localitatea Ivanovca, a observat pe marginea drumului o persoană lângă un […]