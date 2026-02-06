(video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații
Autoblog.md, 6 februarie 2026 13:10
Modelul L9 al companiei Li Auto (Lixiang), cunoscut drept SUV-ul cu „frigider, televizor color și canapea mare” și ca fiind „cel mai bun SUV sub 500.000 yuani (60.000 euro)”, după patru ani de la momentul lansării se alege cu o actualizare majoră. Această evoluție nu se rezumă la îmbunătățiri de parametri, ci vizează crearea unei […] Articolul (video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
13:10
(video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații # Autoblog.md
Modelul L9 al companiei Li Auto (Lixiang), cunoscut drept SUV-ul cu „frigider, televizor color și canapea mare” și ca fiind „cel mai bun SUV sub 500.000 yuani (60.000 euro)”, după patru ani de la momentul lansării se alege cu o actualizare majoră. Această evoluție nu se rezumă la îmbunătățiri de parametri, ci vizează crearea unei […] Articolul (video) Li L9 s-a ales cu un update major și o nouă versiune de top. Primele imagini și informații apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
12:00
Codul Galben de polei și ghețuș expiră astăzi seara târziu, dacă nu va fi prelungit, însă astăzi fenomenele meteo se manifestă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat restricții temporare de circulație din cauza „sticlei” de pe carosabile. Condițiile meteo extreme continuă să afecteze viabilitatea rețelei rutiere, iar autoritățile îndeamnă […] Articolul (video) Atenție! Accidente și anunțuri despre sistări temporare de circulație apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
11:00
(video) Din capătul lumii, la Chișinău! Noi detalii și imagini cu recent venitul Boeing 777 # Autoblog.md
Avionul Boeing 777-219ER care a sosit la Chișinău în ultimele minute ale zilei de 4 februarie are un istoric interesant. Numărul său de serie (29403) relevă mai multe detalii pe care nu le-am notat anterior. Între timp, în grupuri de specialitate și pe pagini ale pasionaților locali, au apărut noi imagini, inclusiv cu momentul aterizării. […] Articolul (video) Din capătul lumii, la Chișinău! Noi detalii și imagini cu recent venitul Boeing 777 apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 6 ore
09:30
(video/update) Un Duster al Poliției din Șoldănești a putut tracta un TIR în rampă. Reacția virală a IGP # Autoblog.md
(update) Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Șoldănești, Elena Băetrău, ne-a comunicat că Duster-ul are simple anvelope de iarnă, fără crampoane. Aseară târziu, pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova, a fost publicat un filmuleț cu o intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție. Pe traseul M2 Chișinău–Soroca, în apropierea satului Rogojeni, un […] Articolul (video/update) Un Duster al Poliției din Șoldănești a putut tracta un TIR în rampă. Reacția virală a IGP apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) O intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție, descrisă oficial drept „Nu e reclamă la Dacia” # Autoblog.md
Aseară târziu, pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova, a fost publicat un filmuleț cu o intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție. Pe traseul M2 Chișinău–Soroca, în apropierea satului Rogojeni, un Duster al poliției din Șoldănești a acordat sprijin pentru tractarea unui camion Mercedes-Benz Actros. Imaginile arată cum acest crossover compact, cel mai […] Articolul (video) O intervenție nocturnă a unui echipaj de poliție, descrisă oficial drept „Nu e reclamă la Dacia” apare prima dată în Autoblog.md.
08:10
(video) Noapte albă pentru drumari: Carosabil declarat foarte alunecos pe traseele naționale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară (ora 19:00) și până în această dimineață, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de polei, care creează condiții periculoase de circulație. La această […] Articolul (video) Noapte albă pentru drumari: Carosabil declarat foarte alunecos pe traseele naționale apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
19:30
AURUS Senat facelift, care a apărut public pentru prima oară la inaugurarea președintelui Vladimir Putin în 2024, a primit certificatul OTTS (aprobarea tipului de vehicul). Documentul a fost publicat în baza deschisă a Rosstandart. Acesta permite începerea producției, vânzărilor și exporturilor noutății, dezvăluind și caracteristicile tehnice ale acesteia. Modificări estetice și dimensionale Senatul restilizat se […] Articolul Tanc pe roți! Limuzina lui Putin a adăugat kilograme bune apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
Deja occidentul copiază de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois # Autoblog.md
Un Xiaomi YU7 Max – unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale momentului din China – a fost surprins în trafic pe autostrada I-5 din Statele Unite, purtând plăcuțe de producător din Illinois. Prezența unui vehicul chinezesc care nu este omologat pentru vânzare în SUA a stârnit speculații intense în comunitatea auto, mai ales […] Articolul Deja occidentul copiază de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Tesla la Brussels Motor Show 2026: Stand liniștit, Cybertruck izolat și Optimus în centrul atenției # Autoblog.md
Standul Tesla de la Salonul Auto de la Bruxelles a părut neobișnuit de calm în comparație cu edițiile anterioare sau cele amenajate în alte expoziții, când mulțimea se înghesuia în jurul modelelor. Cybertruck-ul l-am văzut îngrădit, iar puțini vizitatori s-au arătat interesați de el – probabil din cauza faptului că modelul a fost văzut deja […] Articolul (video) Tesla la Brussels Motor Show 2026: Stand liniștit, Cybertruck izolat și Optimus în centrul atenției apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
Deja occidentul copie de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois # Autoblog.md
Un Xiaomi YU7 Max – unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale momentului din China – a fost surprins în trafic pe autostrada I-5 din Statele Unite, purtând plăcuțe de producător din Illinois. Prezența unui vehicul chinezesc care nu este omologat pentru vânzare în SUA a stârnit speculații intense în comunitatea auto, mai ales […] Articolul Deja occidentul copie de la chinezi? Un Xiaomi YU7 a fost văzut în SUA cu numere de Illinois apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
13:30
AVATR Technology, marca premium de vehicule electrificate, susținută de CATL, Huawei și Changan, a anunțat oficial un nou model – AVATR 06T. Acesta va fi printre primele vehicule echipate cu tehnologia LiDAR de generație următoare dezvoltată de Huawei. Design exterior și primele imagini oficiale Imaginile teaser oficiale publicate confirmă că 06T este un break (station […] Articolul (video) AVATR intră în segmentul break dacă tot vine în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii # Autoblog.md
Unul dintre cele mai mari și cele mai renumite avioane wide body din lume, de fapt cel mai mare cu două motoare, a aterizat aproape de miezul nopții la Chișinău după ce a efectuat un zbor de 5 ore și 12 minute (3355 km) decolând de pe aeroportul Sharjah din Emiratele Arabe Unite. Vorbim despre […] Articolul Vizită nocturnă neașteptată: Unul dintre cele mai mari avioane din lume, la Chișinău! Care ar fi motivul sosirii apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, din cauza poleiului și a ghețușului format condițiile de circulație sunt în continuare dificile pe mai multe drumuri naționale și cu risc sporit. Intervențiile sunt în desfășurare la nivel național, echipele de drumari fiind mobilizate continuu pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere și menținerea siguranței traficului. Toată tehnica disponibilă este […] Articolul Actualizare privind drumurile: Două sunt blocate, iar circulația rămâne dificilă în linii generale apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Condițiile meteo din ultimele ore fac noi victime pe drumurile naționale. Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R6 (între localitățile Peresecina și Gornoe din raionul Orhei), direcția spre Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Škoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o manevră de depășire […] Articolul Accident mortal pe traseul R6 lângă Peresecina după o depășire riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Condițiile meteo din ultimele ore fac noi victime pe drumurile naționale. Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R6 (între localitățile Peresecina și Gornoe din raionul Orhei), direcția spre Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Škoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o manevră de depășire […] Articolul Accident mortal pe R6 în Peresecina – șofer Skoda decedat după depășire riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Intervenție nereușită la un incendiu din raionul Ialoveni: Patru autospeciale IGSU blocate de ghețuș și accident cu cinci răniți # Autoblog.md
Pe 5 februarie 2026, un incendiu a izbucnit dimineața într-o gospodărie din localitatea Ulmu (raionul Ialoveni). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 4:08. În mod de urgență au fost trimise patru echipaje cu autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), însă niciuna nu a ajuns la fața locului din cauza […] Articolul Intervenție nereușită la un incendiu din raionul Ialoveni: Patru autospeciale IGSU blocate de ghețuș și accident cu cinci răniți apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) AND: Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a generat dificultăți pe mai multe drumuri din […] Articolul (video) AND: Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării apare prima dată în Autoblog.md.
4 februarie 2026
16:40
(video) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje și acțiuni # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de polei și ghețuș, valabilă în intervalul 4 februarie (ora 19:00) – 6 februarie 2026 (ora 20:00). Fenomenul este cauzat de temperaturi în jur de 0°C asociate cu precipitații, predominant sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului și ghețușului pe carosabil. În perioada […] Articolul (video) Cod Galben de Polei și Ghețuș timp de două zile. Autoritățile au lansat mesaje și acțiuni apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
(video) Tentativă de jaf pe un drum din raionul Florești? Ce i s-a întâmplat unui șofer care s-a oprit să ajute un ”pieton” # Autoblog.md
Un șofer din nordul Republicii Moldova a trăit o experiență terifiantă la acest început de februarie, pe drumul care face o legătură între localitățile Gura Căinarului și Trifănești din raionul Florești. În regiunea zonei de odihnă „La Iepurași”, la aproximativ 200 de metri spre localitatea Ivanovca, a observat pe marginea drumului o persoană lângă un […] Articolul (video) Tentativă de jaf pe un drum din raionul Florești? Ce i s-a întâmplat unui șofer care s-a oprit să ajute un ”pieton” apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Moldova în 2025: Câte accidente au avut loc, câte amenzi s-au dat, câți șoferi în ebrietate s-au depistat # Autoblog.md
Poliția Republicii Moldova a prezentat bilanțul activității pentru cele 12 luni ale anului 2025, evidențiind atât progrese în timpii de reacționare, cât și o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere, amenzi aplicate și contravenții rutiere. Datele mai arată o activitate intensă în domeniul siguranței rutiere, dar și provocări persistente legate de indisciplina în trafic […] Articolul Moldova în 2025: Câte accidente au avut loc, câte amenzi s-au dat, câți șoferi în ebrietate s-au depistat apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
China interzice definitiv mânerele retractabile electric ale ușilor – standard obligatoriu din 2027 # Autoblog.md
Autoritățile chineze au decis să pună capăt definitiv modei de a monta mânere retractabile electric pe automobile, o soluție care s-a popularizat odată cu apariția pe piață a Tesla Model S. Din 1 ianuarie 2027 acestea vor fi interzise pe toate mașinile noi. Vehiculele deja certificate și aflate pe piață, dar care nu respectă noul […] Articolul China interzice definitiv mânerele retractabile electric ale ușilor – standard obligatoriu din 2027 apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 celebrează cei 250 de ani de independență a SUA # Autoblog.md
Hennessey Performance, compania texană specializată în vehicule de înaltă performanță, a anunțat oficial modelul VelociRaptor 1200 F-250, o ediție limitată „patriotică” dedicată celebrării (în 2026) a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Modelul este construit pe baza celui mai nou Ford F-250 în echipare Lariat și este echipat cu motorul de […] Articolul (video) Hennessey VelociRaptor 1200 F-250 celebrează cei 250 de ani de independență a SUA apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Ford și Geely Holding Group se află în discuții avansate pentru un parteneriat strategic. Acesta ar putea include utilizarea spațiilor de producție ale Ford în Europa pentru fabricarea vehiculelor Geely destinate pieței europene. În schimb, Ford va primi acces la tehnologii in-vehicle, precum sisteme de condus automatizat. Informațiile exclusive sunt publicate de agenția de presă […] Articolul Surse: Geely ar putea produce mașini pentru Europa în fabricile Ford apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Momentul accidentului din orașul Strășeni din 2 februarie a fost filmat de o cameră de bord a unui șofer care se deplasa pe contrasens. Imaginile relevă faptul că tânărul de 19 ani pur și simplu nu a cedat trecerea pietonilor. I-a observat probabil într-un ultim moment, deși vecinii din banda alăturată au oprit. Viteza Mercedes-ului […] Articolul (video) Momentul accidentului din Strășeni a fost filmat apare prima dată în Autoblog.md.
3 februarie 2026
19:40
(P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig # Autoblog.md
Articol de: EVAX Într-o iarnă aspră, când temperaturile scăzute pot transforma o călătorie obișnuită într-o aventură neașteptată, serviciile de asistență rutieră devin esențiale. Un proprietar de Tesla Model S din Republica Moldova a experimentat recent acest lucru, când vehiculul său electric a rămas fără autonomie din cauza frigului intens. Din fericire, intervenția promptă a echipei […] Articolul (P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
(foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează # Autoblog.md
Porsche a demarat producția noului Cayenne Electric în fabrica din Bratislava, marcând o schimbare strategică majoră în abordarea bateriilor – una dintre cele mai problematice componente în trecutul grupului Volkswagen. Spre deosebire de modelele anterioare care foloseau baterii standard furnizate în comun pentru brandurile VW, Cayenne Electric primește module de baterie dezvoltate și fabricate 100% […] Articolul (foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 20:00, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Viteazul. Echipajul care a mers la fața locului a găsit o Tesla Model 3 oprită într-un stâlp. Conform notei informative care ne-a fost remisă, la volanul Tesla era un tânăr de […] Articolul (video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei # Autoblog.md
În mai puțin de un an și jumătate (18 luni), un șofer din Foshan (Guangdong, la nord de Hong Kong), a reușit performanța incredibilă de a parcurge peste 266.000 km cu un Xiaomi SU7 Pro. Mr. Feng este în prezent cel mai „îmbătrânit” proprietar de SU7 din China, iar mașina sa tocmai a trecut printr-o […] Articolul (video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(video) O nouă tactică de corupție? Cum doi inspectori INSP „transformau” șoferi moldoveni în străini # Autoblog.md
Ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) ai MAI, împreună cu procurorii PCCOCS, au anunțat că efectuează cercetări penale asupra a doi angajați ai INSP. Aceștia sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, prin falsificarea unor procese-verbale de contravenție. Falsificarea proceselor-verbale – șoferi moldoveni „transformați” în străini În […] Articolul (video) O nouă tactică de corupție? Cum doi inspectori INSP „transformau” șoferi moldoveni în străini apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Accidentul grav din Strășeni a fost comis de un tânăr care intenționa să devină polițist # Autoblog.md
Accidentul grav din orașul Strășeni, produs în seara zilei de 2 februarie, a fost comis de un tânăr de 19 ani care intenționa să devină… polițist. Informații neoficiale apărute în presă spuneau că șoferul ar fi fost un polițist debutant și chiar pe pagina sa de Facebook era indicat că activează la MAI (la acest […] Articolul Accidentul grav din Strășeni a fost comis de un tânăr care intenționa să devină polițist apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Jaguar a dus prototipul său de lux la -40°C și confirmă că este cel mai puternic model stradal din istorie # Autoblog.md
Prototypurile noului Jaguar GT cu patru uși, complet electric, au început cea mai recentă rundă de teste de iarnă în Cercul Polar Arctic, în condiții de temperaturi extreme de până la –40 °C. Testele au loc pe lacuri înghețate din Suedia și fac parte din cel mai amplu și riguros program de validare din istoria […] Articolul (video) Jaguar a dus prototipul său de lux la -40°C și confirmă că este cel mai puternic model stradal din istorie apare prima dată în Autoblog.md.
2 februarie 2026
21:00
Ultima oră: O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost loviți de o mașină în centrul orașului Strășeni # Autoblog.md
În această seară, în jurul orei 19:00, Poliția din Strășeni a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul R1, la kilometrul 22+500 metri (centrul orașului Strășeni), în direcția spre Chișinău, soldat cu tamponare de pietoni. La fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui […] Articolul Ultima oră: O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost loviți de o mașină în centrul orașului Strășeni apare prima dată în Autoblog.md.
19:30
Franța a finalizat procedurile necesare pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere # Autoblog.md
La mijlocul verii anului 2024, Guvernul de la Chișinău și cel de la Paris au dispus inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului cu privire la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere. La acel moment ni s-a comunicat fără detalii că necesitatea de a susține un test teoretic și/sau practic în procesul de convertire a permiselor […] Articolul Franța a finalizat procedurile necesare pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
(video) Drumarii au ieșit la reparații pe ger. Iată cum se explică gropile apărute în Chișinău # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură. Aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de uzură a straturilor asfaltice existente, […] Articolul (video) Drumarii au ieșit la reparații pe ger. Iată cum se explică gropile apărute în Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
FAT Ice Race (cunoscut anterior sub numele de GP Ice Race) este „fratele” mai rebel și mai orientat către motorsport al evenimentului The I.C.E. St. Moritz. Are loc în fiecare an în stațiunea Zell am See (Austria), pe un circuit de gheață amenajat de obicei pe aerodromul local. În prezent, F.A.T. International este un brand […] Articolul (video) BRABUS modifică primul Lamborghini apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(video) Trei Bugatti Bolide au apărut pe gheață la cel mai „cool” concurs de eleganță din lume # Autoblog.md
The I.C.E. St. Moritz (I.C.E. vine de la International Concours of Elegance) este unul dintre cele mai exclusiviste și spectaculoase evenimente auto din lume. Acesta are loc anual în stațiunea elvețiană St. Moritz și transformă lacul înghețat din localitate într-o scenă pentru mașini clasice, de colecție și prototipuri rare. Ce face acest eveniment unic? Conceptul: […] Articolul (video) Trei Bugatti Bolide au apărut pe gheață la cel mai „cool” concurs de eleganță din lume apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Clubul secret al celor care cunosc formula WD-40 – acces mai restrâns decât la Fort Knox # Autoblog.md
Există un club în San Diego care este probabil mai exclusivist decât Soho House și în care este mai greu de intrat decât în unele dintre cele mai prestigioase universități din lume. Accesul necesită o cheie specială, acorduri de confidențialitate, trecerea printr-un seif bancar și, de obicei, un titlu de conducere executivă. Nu se beau […] Articolul Clubul secret al celor care cunosc formula WD-40 – acces mai restrâns decât la Fort Knox apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(audio) Percheziții în Chișinău și nordul țării: Certificate medicale pentru șoferi care nu disting culorile, eliberate ilegal # Autoblog.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura municipiului Chișinău efectuează astăzi, 2 februarie 2026, ample acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare penale privind corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și candidaților pentru obținerea permisului de conducere, […] Articolul (audio) Percheziții în Chișinău și nordul țării: Certificate medicale pentru șoferi care nu disting culorile, eliberate ilegal apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) Noul Mercedes-Benz GLC și al său MBUX HYPERSCREEN – primul contact AutoBlog.MD # Autoblog.md
Mercedes-Benz a adus în lumina reflectoarelor de la Brussels Motor Show noul GLC Electric – modelul complet electric care înlocuiește vechiul EQC și se poziționează drept un rival direct al noului BMW iX3. SUV-ul de aproape 4.9 metri lungime chiar impresionează prin tehnologia de ultimă generație și designul modern. Punctul forte absolut al interiorului este […] Articolul (video) Noul Mercedes-Benz GLC și al său MBUX HYPERSCREEN – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) În sfârșit! Un indicator mult așteptat a apărut pe strada Vasile Lupu din Chișinău # Autoblog.md
S-a întâmplat! Abia în 2026, dar s-a întâmplat! Organizarea circulației în intersecția străzilor Vasile Lupu și Eugen Coca din sectorul Buiucani a fost notabil modificată recent. Pe tronsonul în pantă a străzii Vasile Lupu, direcția spre strada Eugen Coca, a apărut indicatorul 4.1.1 „Direcție obligatorie de deplasare”. Acest lucru înseamnă interzicerea virării la stânga în […] Articolul (video) În sfârșit! Un indicator mult așteptat a apărut pe strada Vasile Lupu din Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) Stärke Motor Company lansează noua generație Speedster – un clasic reinventat pe platformă modernă Porsche # Autoblog.md
Stärke Motor Company, un mic atelier boutique de coachbuilding din Grandview (Missouri) a dezvăluit proiectul Gen 2 Speedster – cea mai avansată și rafinată versiune a modelului său emblematic până în prezent. Disponibil pentru comenzi imediat, noul Speedster îmbină stilul clasic al anilor ’50 cu tehnologia, confortul, fiabilitatea, performanța și siguranța unui automobil sport modern […] Articolul (video) Stärke Motor Company lansează noua generație Speedster – un clasic reinventat pe platformă modernă Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
1 februarie 2026
20:50
Poliția informează: Gropi periculoase pe un tronson al traseului M1 Chișinău-Leușeni. Mai multe mașini, avariate # Autoblog.md
Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) atenționează conducătorii auto despre o situație extrem de periculoasă pe traseul M1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. Pe acest sector de drum sunt semnalate gropi adânci și periculoase, care au provocat deja avarii la mai multe autovehicule. Colegii din cadrul Secției escortă și misiuni speciale ai INSP au […] Articolul Poliția informează: Gropi periculoase pe un tronson al traseului M1 Chișinău-Leușeni. Mai multe mașini, avariate apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare – Cod Galben de vreme geroasă – valabilă în intervalul 1 februarie 2026 (ora 20:00 – 3 februarie 2026 (ora 10:00). Avertizarea vizează predominant zonele din nordul Republicii Moldova (vezi harta), unde vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții. Temperatura minimă […] Articolul Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Accident grav pe traseul M5, în raionul Sîngerei. Tânăr fără permis decedat la volanul unei Mazda # Autoblog.md
Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5. În direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei un automobil de marcă Mazda s-a lovit violent de un copac. Cercetările preliminare ale polițiștilor menționează că la volan era un tânăr în vârstă de 21 de ani. […] Articolul Accident grav pe traseul M5, în raionul Sîngerei. Tânăr fără permis decedat la volanul unei Mazda apare prima dată în Autoblog.md.
30 ianuarie 2026
21:10
(update #6, 20:20) Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12.000 de tone de material […] Articolul (update) Maximă atenție! Condiții meteo nefavorabile, carosabil alunecos și gropi! apare prima dată în Autoblog.md.
20:40
(update #6, 20:20) Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12.000 de tone de material […] Articolul (update) Maximă atenție! Condiții meteo nefavorabile și carosabil alunecos apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
(video) Premieră în industrie: Primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină # Autoblog.md
Vizualizând recent reportajul lui Serghei Ghilevici despre noul IM LS9, am observat o dotare interesantă pe care o are acest SUV și care ne-a scăpat din vedere când am scris despre el. Modelul de top al celor de la IM Motors are primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină de producție. Dotarea opțională […] Articolul (video) Premieră în industrie: Primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Renault Kardian este un model surprinzător: un crossover subcompact, care nu se comercializează în Europa de Vest, dar a ajuns oficial pe piața din Republica Moldova. Explorat de noi în echiparea de top Techno, Kardian se remarcă prin preț accesibil și echipare echilibrată, fiind gândit special pentru oraș și drumuri mai puțin bune. Exteriorul impresionează […] Articolul (video) Renault Kardian în Moldova: Primul contact și primele impresii apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis încă o avertizare Cod Galben. Din această seară (18:00) și până mâine la ora prânzului, în centrul și sudul țării se vor putea simți intensificări ale vântului. Avertizarea vine în contextul unei perioade de iarnă aspră, marcată de scăderi accentuate ale temperaturilor și fenomene asociate. Potrivit sinopticienilor, se vor înregistra […] Articolul Încă o avertizare meteo în Moldova: Va viscoli, afectată fiind și capitala! apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
O noutate importantă de la Salonul Auto de la Bruxelles: brandurile chinezești Jaecoo și Omoda intră oficial pe piața din Republica Moldova. Primele trei exemplare ale modelului Jaecoo 7 au ajuns deja în Chișinău, iar alte mașini urmează să fie livrate în perioada următoare. Lansarea showroomului este estimată până la primăvară! Ce este Omoda și […] Articolul (video) Anunț: Jaecoo și Omoda vin să-și caute clienți în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.