ULTIMA ORĂ // Militar în termen, decedat după ce s-a rănit mortal cu arma din dotare, în timpul serviciului la post
Liber TV, 12 februarie 2026 19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, în seara zilei de 12 februarie, în timp ce îndeplinea serviciul la post.Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, incidentul s-a produs în jurul orei 18:15. La fața locului au intervenit medicii, însă aceștia au constatat decesul soldatului.Cazul este investigat de poliție, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.Totodată, ministrul Apărării a dispus inițierea unei anchete de serviciu pentru elucidarea completă a situației.
Acum 30 minute
19:20
19:20
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi.El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în fața deputaților, însă solicitarea Partidului Nostru este „mult mai democratică”. „Noi propunem ca dl prim-ministru să fie invitat în orice zi până la data de 22 mai. De ce până atunci? Deoarece, după Hramul orașului Fălești, după 22 mai, pentru cei care nu cunosc – el pleacă. Astfel, măcar să avem ocazia să-i spunem rămas-bun, dacă nu vom avea o altă posibilitate de a discuta cu el”, a declarat Usatîi.El a reamintit că, înainte de investirea Guvernului, Munteanu a promis Partidului Nostru că o dată pe lună va organiza întâlniri cu președinții fracțiunilor pentru a discuta deschis propuneri și soluții. „Aceste lucruri nu s-au întâmplat”, a precizat Usatîi, adăugând că „Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet”.
Acum 2 ore
18:10
Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele lui Vlad Filat. Fostul premier afirmă că se află în R. Moldova # Liber TV
Fostul premier și lider al PLDM, Vlad Filat, anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit acestuia, decizia a fost luată la 15 ianuarie 2026, la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective.„Informez opinia publică că, la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu. Decizia a fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective”, a scris Filat într-o postare publică.El a adăugat că „dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul” și a făcut apel la responsabilitate în reflectarea informațiilor de interes public. „Celor care s-au grăbit să speculeze (…) le reamintesc că responsabilitatea publică presupune echilibru și răbdare. Aștept aceeași promptitudine în informarea corectă a cetățenilor cu privire la această clarificare”, a menționat fostul premier.Vlad Filat susține că se află în Republica Moldova și că nu s-a eschivat de la cooperarea cu instituțiile statului. „Reiterez cu deplină responsabilitate: mă aflu în Republica Moldova. Nu m-am eschivat și nu m-am ascuns niciodată. Am informat instituțiile competente despre locul aflării mele și am manifestat întreaga deschidere necesară pentru cooperare”, a precizat acesta.Totodată, liderul PLDM a afirmat că este „regretabil când instrumente sau mecanisme internaționale ajung să fie percepute ca parte a unor confruntări politice interne”, subliniind că instituțiile trebuie să rămână independente și credibile.La începutul lunii decembrie, Vlad Filat a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Potrivit agenției AFP, acesta ar fi utilizat bani obținuți ilegal dintr-un contract privind Loteria Națională a Moldovei pentru a achiziționa bunuri imobiliare în Franța.Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța franceză i-a aplicat o amendă de 100.000 de euro. Filat a calificat sentința drept „motivată politic” și a contestat-o.În același dosar, fosta sa soție, Sanda Diviricean, a fost condamnată la 18 luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 150.000 de euro. De asemenea, ambii au fost obligați să achite câte 10.000 de euro statului Republica Moldova, cu titlu de prejudiciu moral.
Acum 4 ore
16:30
Apple ar fi restricționat conturile unor utilizatori de iPhone din Rusia, pe fondul verificărilor legate de listele de sancțiuni # Liber TV
Compania Apple a limitat funcționalitatea conturilor unor utilizatori de iPhone din Rusia, ale căror date personale coincid, total sau parțial, cu cele ale persoanelor incluse pe lista de sancțiuni a guvernului SUA. Informația a fost relatată de Deutsche Welle (DW), care a solicitat un comentariu oficial din partea companiei.Potrivit sursei citate, utilizatori ruși de iPhone s-au plâns în masă că nu mai pot accesa o serie de servicii asociate conturilor lor Apple. Printre restricții se numără imposibilitatea de a face achiziții în App Store, de a activa abonamente, de a utiliza spațiul de stocare iCloud și alte opțiuni ale ecosistemului Apple.Canalul de Telegram Shot susține că unii proprietari de dispozitive au raportat nu doar restricționarea serviciilor, ci și blocarea sau chiar ștergerea profilurilor.Conform mesajelor publicate de utilizatori ruși, restricțiile ar fi fost motivate de o „potențială” coincidență totală sau parțială a datelor personale cu cele ale unor persoane incluse în lista de sancțiuni a guvernului Statelor Unite.Utilizatorii sunt rugați să își confirme identitateaUnul dintre utilizatori a publicat pe site-ul iPhones.ru o notificare primită din partea Apple, în care compania solicită confirmarea identității. Cei vizați de măsurile preventive sunt rugați să încarce „o copie a unui act de identitate cu fotografie, emis de o autoritate guvernamentală”.Până la momentul publicării informației, redacția DW nu primise un răspuns oficial din partea Apple la solicitarea de comentarii.Control mai strict asupra livrărilor de iPhone în RusiaÎn același timp, publicația online The Moscow Times scrie că Apple ar fi înăsprit controlul asupra livrărilor de iPhone către Rusia prin intermediul altor țări în care compania nu activează oficial.Cu referire la publicația indiană MoneyControl, sursa menționează că distribuitorii oficiali au avertizat retailerii locali cu privire la amenzi ridicate în cazul activării iPhone-urilor cu cartele SIM străine în termen de 90 de zile de la achiziție.O atenție deosebită ar fi acordată noii serii 17 de smartphone-uri. Într-o notificare adresată vânzătorilor se precizează că, dacă se constată utilizarea dispozitivelor cu SIM-uri din alte țări, „punctul de vânzare va fi sancționat cu o amendă semnificativă, iar codul magazinului poate fi blocat în conformitate cu politica companiei”.În noiembrie 2026, președintele Comisiei pentru politică informațională din Duma de Stat, Andrei Svînțov, declara pentru agenția TASS că „producătorii străini, inclusiv Apple, au posibilitatea de a dezactiva dispozitivele lor pe teritoriul Rusiei, însă este puțin probabil să recurgă la un asemenea pas”.
Acum 6 ore
14:20
Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a cerut amânarea audierii invocând probleme de sănătate # Liber TV
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost adus astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să depună mărturii în instanță. Ședința de judecată a fost însă amânată, după ce Plahotniuc a invocat probleme de sănătate, menționând că a răcit. Acesta a solicitat ca declarațiile sale să fie făcute la următoarea ședință, iar instanța a admis cererea. Totodată, judecătorii au acceptat audierea a încă trei martori solicitați de apărare. Dosarul în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie audiat este examinat de Curtea Supremă de Justiție, care a reluat toamna trecută judecarea cauzei în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor. Cauza penală a fost inițiată în baza unor înregistrări video apărute în spațiul public, în care Plahotniuc apare în timp ce încearcă să-i ofere lui Igor Dodon o sacoșă neagră. Fostul șef al statului a respins acuzațiile, susținând că imaginile ar fi trucate și că, în perioada respectivă, purta discuții cu Plahotniuc pentru a-i distrage atenția de la formarea coaliției dintre Partidul Socialiștilor și Blocul „ACUM”. O nouă ședință în acest dosar urmează să fie programată.
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența. Totodată, Maia Sandu va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Regatului Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Republicii Federale Germania, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone. În acest an, Conferința va reuni aproape 50 de șefi de stat și de guvern, precum și lideri ai principalelor organizații internaționale. Printre înalții oficiali care și-au confirmat prezența se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño. Agenda reuniunii include discuții privind instabilitatea globală, provocările cu care se confruntă ordinea internațională bazată pe reguli, securitatea și apărarea europeană, viitorul relației transatlantice, revitalizarea multilateralismului, conflictele regionale și implicațiile de securitate ale progreselor tehnologice.
Acum 8 ore
12:20
Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica, în timp ce consumatorii din Bălți vor scoate mai mulți bani din buzunar. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința din 12 februarie.Astfel, la Chișinău, tariful pentru o gigacalorie va fi de 2020 de lei (fără TVA), cu 490 de lei mai puțin decât cel actual, care este de 2510 lei/Gcal (fără TVA). Reducerea vine în contextul ajustărilor operate după micșorarea prețului la gazele naturale.În schimb, la Bălți, energia termică se va scumpi. Consumatorii vor achita 2201 lei pentru o gigacalorie (fără TVA), cu 75 de lei mai mult față de tariful actual de 2126 lei/Gcal (fără TVA).Decizia ANRE vine la doar câteva zile după ce, pe 3 februarie, instituția a aprobat reducerea tarifului la gazele naturale pentru consumatori cu 2,15 lei pentru un metru cub. Noul preț la gaz este de 13,35 lei/m³ (fără TVA).Autoritățile urmează să publice hotărârea în Monitorul Oficial, iar noile tarife vor intra în vigoare conform procedurilor legale.
Acum 12 ore
10:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 300.000 de oameni fără curent și apă la Odesa. Kievul, lovit cu rachete balistice. Trei morți la Harkov # Liber TV
Aproape 300.000 de persoane au rămas fără energie electrică și apă în orașul Odesa, din sudul Ucrainei, în urma unui atac rusesc masiv lansat în noaptea de 12 februarie, a anunțat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba.Potrivit oficialului ucrainean, aproape 200 de clădiri din Odesa au rămas fără încălzire, iar o persoană a fost rănită grav. Situația este critică și în alte regiuni ale țării.În orașul Dnipro, aproximativ 10.000 de consumatori au rămas fără căldură, iar în capitala Kiev, atacată în cursul nopții cu rachete balistice, aproape 2.600 de clădiri au fost deconectate de la sistemul de termoficare.Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat 24 de rachete balistice de tip „Iskander”-M/S-300 și 219 drone de luptă. Apărarea antiaeriană ar fi reușit să distrugă 15 rachete balistice, o aeronavă și 197 de drone inamice. Militarii avertizează că atacul continuă, mai multe drone fiind încă detectate în spațiul aerian ucrainean.În urma loviturilor asupra infrastructurii energetice, autoritățile au introdus întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în mai multe regiuni, inclusiv Harkov, Dnipropetrovsk și Sumî. În alte zone, au fost intensificate programele de întreruperi programate ale energiei electrice.Situația este gravă și în regiunea Harkov. Două persoane au murit și alte șase au fost rănite în orașul Lozova, după un atac combinat cu rachete balistice și drone de tip Gheran-2, potrivit procuraturii. „În urma atacului armat, un bărbat și o femeie au murit. Alte șase persoane au fost rănite și se află în stare de șoc acut”, au transmis autoritățile.În total, în ultimele 24 de ore, trei persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești, iar alte 20 au fost rănite, printre care și copii, relatează presa ucraineană.
10:30
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Liber TV
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție.Potrivit datelor preliminare ale anchetei, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada electorală din septembrie 2025 către multiple persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare. În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru procesul penal. Persoana reținută urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.Centrul Național Anticorupție menționează că toate acțiunile sunt desfășurate sub conducerea procesuală a procurorilor mun. Chișinău, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.CNA reamintește cetățenilor despre funcționarea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazurile de corupție și faptele conexe:• Linia Fierbinte a CNA: (+373) 78 710 116 – disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp;• Linia Națională Anticorupție: 0800 55555 – apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
20:00
Accident mortal la Telenești: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a murit pe loc # Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. O femeie în vârstă de 62 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni.Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, victima traversa regulamentar carosabilul în momentul în care a fost tamponată de un Volkswagen, condus de un bărbat de 43 de ani.În urma impactului, femeia a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Ieri
17:20
Scandal la Cahul: doi deputați ar fi intrat neautorizat într-o parcare specială și ar fi restituit un automobil reținut de poliție # Liber TV
Un incident cu tentă politică a avut loc la Cahul, după ce doi deputați din cadrul unui partid parlamentar ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi restituit proprietarului un automobil reținut anterior de poliție.Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Poliție, la data de 7 februarie curent, oamenii legii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.Ulterior, astăzi, doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova ar fi intrat fără autorizare pe teritoriul parcării speciale. Conform informațiilor prezentate de poliție, unul dintre aceștia ar fi urcat la volanul mașinii reținute și ar fi restituit-o proprietarului.Pe marginea acestor acțiuni, polițiștii au întocmit un raport de autosesizare privind presupusele fapte ilegale ale deputaților. Materialele urmează să fie expediate Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația în vigoare.„Respectarea strictă a cadrului normativ este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de funcția publică sau statutul deținut”, au reiterat reprezentanții poliției.Deocamdată, identitatea deputaților vizați nu a fost făcută publică.
17:00
Aviz pozitiv condiționat, votat unanim, pentru proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare # Liber TV
Proiectul de lege înaintat de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care prevede majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate până la un an, a obținut aviz pozitiv condiționat, votat unanim în Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din lume, urmând ulterior să fie examinată și în alte comisii parlamentare, pentru ca în final să fie prezentat în plen. „Astăzi, orice cetățean al Republicii Moldova sau al altui stat care vine cu o mașină personală într-un stat european, de exemplu România, trebuie să achite vinieta, valabilă pentru un an – termen maxim – iar automobilul poate circula liber pe teritoriul UE pe această perioadă. După un an, îl scoți temporar din țară și îl poți reintroduce pentru încă un an. În Moldova, însă, există un blocaj: un automobil poate fi ținut în țară doar până la jumătate de an, iar după aceasta proprietarul nu are dreptul să-l reintroducă timp de șase luni. Este o situație neplăcută pe care am resimțit-o și eu, și o resimt sute de mii de cetățeni moldoveni”, a argumentat Renato Usatîi în cadrul comisei.Un alt exemplu este cel al mașinilor închiriate. La vamă, li se refuză intrarea celor care vin cu astfel de automobile înmatriculate în UE, dacă anterior au fost utilizate de alte persoane. Această regulă absurdă se aplică practic doar în Republica Moldova. În alte țări, inclusiv în fostul CSI, asemenea restricții au fost eliminate cu mai mulți ani în urmă. „Toate țările se conformează standardelor UE, inclusiv cele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Noi tot vorbim despre integrarea europeană, dar mergem pe alte căi”, a declarat Renato Usatîi.Votul de astăzi al deputaților în Comisia mediu a fost condiționat de prezența avizului Cabinetului de Miniștri. Guvernul încă nu s-a pronunțat pe marginea proiectului, însă, potrivit autorului, efectul bugetar va fi pozitiv: „Nu vom avea pierderi la buget și nu va fi nevoie să căutăm surse suplimentare de finanțare pentru acest proiect de lege. Pur și simplu, persoana care în prezent achită pentru jumătate de an va plăti vinieta pentru un an întreg.”Usatîi și-a exprimat convingerea că cetățenii vor aprecia această inițiativă.De remarcat că proiectul este mult așteptat, mai ales de cei din diasporă care au familii acasă. Reglementările actuale creează dificultăți pentru cetățenii moldoveni care revin periodic acasă cu automobilele înmatriculate peste hotare. În multe cazuri, aceste mașini sunt lăsate pentru a fi folosite de membrii familiei rămași în țară, însă cadrul legal existent nu permite acest lucru fără riscul sancțiunilor.
14:00
Fost adjunct al SIS, acuzat de spionaj în favoarea Belarusului, cere eliberarea din arest. Proces la Curtea Supremă din București # Liber TV
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, solicită să fie cercetat în stare de libertate. Acesta a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă de la București, unde a început procesul privind cererea sa de aplicare a unei măsuri preventive mai blânde, notează Digi24.Fostul adjunct al SIS își dorește să fie eliberat din arest preventiv, însă anchetatorii susțin că el ar reprezenta un pericol public în cazul în care ar fi cercetat în libertate, precum și un risc pentru siguranța națională a României.Amintim că, în septembrie 2025, Alexandru Bălan a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Potrivit unui comunicat al DIICOT, „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.Conform procurorilor, Bălan s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu ofițeri de informații din cadrul KGB-ului belarus. Anchetatorii au subliniat că există „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.
13:10
Pericol pe acoperișurile din Chișinău: Primăria avertizează asupra formării țurțurilor de gheață # Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra riscului formării țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din capitală, în urma precipitațiilor din ultimele zile și a temperaturilor scăzute.Potrivit autorităților municipale, acumulările de zăpadă și înghețul favorizează apariția țurțurilor, care pot pune în pericol siguranța pietonilor și pot provoca avarii automobilelor parcate în apropierea imobilelor.În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de edificii să curețe acoperișurile de zăpadă pentru a preveni formarea țurțurilor de gheață. Solicitarea este adresată în special gestionarilor fondului locativ, administratorilor instituțiilor de menire socială – grădinițe, școli, spitale, instituții culturale și de agrement – precum și altor clădiri unde se înregistrează aglomerări de persoane, indiferent de forma de proprietate.Autoritățile îndeamnă și cetățenii să ia măsurile necesare pentru a îndepărta, în condiții de siguranță, țurțurii formați la nivelul balcoanelor și acoperișurilor. De asemenea, oamenii sunt chemați să manifeste prudență atunci când circulă pe lângă clădiri și să nu permită copiilor să se joace în zonele unde există risc de cădere a gheții.În cazul apariției unor situații problematice generate de condițiile meteo, cetățenii pot apela Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau la 112.
12:10
Procuratura Anticorupție cere 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu și confiscarea a peste 3,5 milioane lei # Liber TV
Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul fostului deputat Constantin Țuțu și cere o pedeapsă mult mai dură. La 10 februarie, procurorii au depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 27 ianuarie 2026.Acuzarea consideră că hotărârea instanței este parțial neîntemeiată, în special în partea în care Constantin Țuțu a fost achitat pentru îmbogățire ilicită. Potrivit procurorilor, judecătorii ar fi analizat probele „unilateral”, bazându-se în principal pe declarațiile unui singur martor, fără a le corela cu restul probelor din dosar.De asemenea, Procuratura Anticorupție susține că pedepsele aplicate pentru escrocherie și trafic de influență sunt prea blânde și nu reflectă gravitatea faptelor. În opinia acuzării, sancțiunile stabilite nu contribuie la restabilirea echității sociale și nu descurajează comiterea unor infracțiuni similare.Ce pedeapsă cer procuroriiProcurorii solicită Curții de Apel: recunoașterea lui Constantin Țuțu ca vinovat pentru îmbogățire ilicită și aplicarea unei pedepse de 10 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, plus interdicția de a ocupa funcții publice timp de 10 ani; 9 ani de închisoare pentru escrocherie, în penitenciar de tip semiînchis, cu interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani; 5 ani de închisoare pentru trafic de influență, în penitenciar de tip semiînchis.Pentru concurs de infracțiuni, procurorii cer stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, și interdicția de a deține funcții publice sau de demnitate publică timp de 15 ani.Totodată, acuzatorul de stat solicită confiscarea specială, în beneficiul statului, a sumei de 3 556 857,22 lei, considerată ca provenind din infracțiuni, precum și a 20 000 de euro sau echivalentul în lei la data executării. Banii ar urma să fie trecuți forțat și gratuit în proprietatea statului.
10:50
Administrația Trump va finanța inițiative pentru promovarea libertății de exprimare în Europa: „Apărăm valorile democratice” # Liber TV
Administrația președintelui american Donald Trump va direcționa fonduri pentru susținerea libertății de exprimare în statele occidentale aliate ale Washingtonului, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa. Anunțul a fost făcut de subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, care conduce o inițiativă axată pe conceptul american de „free speech” și pe drepturile digitale. Oficialul american a precizat că programul va include granturi destinate susținerii libertății de exprimare, în contextul adoptării unor reglementări precum Digital Services Act (DSA) al Uniunii Europene și Online Safety Act din Marea Britanie. Washingtonul consideră că aceste acte normative pot limita libertatea de exprimare și pot impune poveri excesive companiilor americane de tehnologie, în special în ceea ce privește conținutul legat de imigrație și dezbaterile publice sensibile. În schimb, autoritățile europene susțin că legislația este necesară pentru combaterea discursului instigator la ură, a dezinformării și a manipulării online. În cadrul unei dezbateri organizate la Budapesta, Sarah Rogers a subliniat că administrația Trump vede promovarea libertății de exprimare ca pe o componentă esențială a relațiilor transatlantice. Potrivit acesteia, finanțarea va fi realizată prin mecanisme „transparente și legale”, pentru a sprijini inițiative, organizații și think-tank-uri care promovează valorile democratice și pluralismul de opinii. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că este vorba despre „o utilizare transparentă și legală a resurselor pentru a avansa interesele și valorile Statelor Unite în străinătate”. Strategia de Securitate Națională a SUA, publicată în decembrie, a exprimat îngrijorări privind tendințele unor lideri europeni de a restricționa opiniile critice față de politicile migraționiste. Administrația Trump susține că anumite reglementări online pot duce la suprimarea unor puncte de vedere legitime, în special în dezbaterile privind imigrația. În acest context, oficialii americani au avut discuții cu reprezentanți ai unor partide și organizații europene care susțin o abordare mai strictă în materie de migrație și care afirmă că sunt dezavantajate de actualele reguli privind moderarea conținutului online. Totodată, Sarah Rogers a indicat că administrația Trump va acorda o atenție sporită subiectului migrației, susținând că pozițiile Washingtonului în această privință reflectă preocupări larg răspândite în rândul cetățenilor europeni. Demersul administrației americane vine într-un moment în care relațiile transatlantice sunt marcate de dezbateri intense privind echilibrul dintre combaterea dezinformării și protejarea libertății de exprimare – o temă care rămâne centrală în agenda politică atât la Washington, cât și în capitalele europene.
10:40
Tragedie în Chișinău: o femeie de 67 de ani a murit într-un incendiu provocat, cel mai probabil, de o țigară nestinsă # Liber TV
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din interiorul locuinței. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori.În timpul intervenției, pompierii au depistat în interiorul apartamentului cadavrul carbonizat al proprietarei. Incendiul a fost localizat la ora 21:57 și lichidat complet la ora 22:16.În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a constatat că focul ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza imprudenței în timpul fumatului. La fața locului au fost găsite chibrituri și mucuri de țigări aruncate.Toate circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de organele de drept.În acest context, IGSU atenționează cetățenii că nerespectarea regulilor de securitate în timpul fumatului poate avea consecințe fatale. Salvatorii îndeamnă oamenii să evite fumatul în interiorul locuințelor, în special în apropierea materialelor combustibile sau ușor inflamabile, și să nu lase țigările aprinse fără supraveghere. De asemenea, pentru prevenirea incendiilor, țigările trebuie stinse în scrumieră cu puțină apă, după care aruncate în coșul de gunoi.Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 312 incendii, în urma cărora 45 de persoane și-au pierdut viața.
09:40
FT: Zelenski ar putea anunța un plan privind alegeri pe 24 februarie. Kievul dezminte informația # Liber TV
Publicația britanică Financial Times scrie că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar analiza posibilitatea de a anunța, la 24 februarie – data care marchează trei ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă – un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum asupra unui eventual acord de pace.Potrivit sursei citate, administrația SUA ar insista ca scrutinul să fie organizat până la 15 mai, legând acest calendar de oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina. FT menționează, citând surse, că discuțiile ar avea loc pe fondul presiunilor venite din partea administrației Trump, fiind luată în calcul și ideea organizării simultane a alegerilor și a referendumului pentru a crește prezența la vot.În același timp, informațiile sunt respinse la Kiev. Presa ucraineană, care citează surse din cadrul autorităților, afirmă că aceste scenarii „nu corespund realității”. Oficialii susțin că, în lipsa unor condiții minime de securitate, nu poate fi vorba despre anunțarea sau organizarea unor alegeri.Amintim că, în contextul legii marțiale instituite după invazia rusă din februarie 2022, organizarea alegerilor în Ucraina este suspendată, iar autoritățile de la Kiev au declarat în repetate rânduri că scrutinul va putea avea loc doar după restabilirea condițiilor de securitate necesare.
10 februarie 2026
23:10
Incident grav la biserica din Dereneu: cordonul poliției, rupt de un grup de circa 150 de persoane. Șase persoane, reținute # Liber TV
Un incident grav a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de aproximativ 150 de persoane a rupt cordonul poliției și a pătruns forțat în biserica din localitate. Potrivit Poliției Naționale, grupul era format din preoți – reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove – și alți cetățeni, mobilizați de primarul localității.Oamenii legii precizează că acțiunile au avut loc contrar prevederilor legale și fără a se ține cont de faptul că în lăcașul de cult se aflau copii, care ar fi fost supuși unei presiuni emoționale în urma celor întâmplate. Incidentul a fost înregistrat oficial, iar polițiștii au demarat documentarea tuturor circumstanțelor.Ulterior, Poliția a anunțat că primarul localității Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai BPDS „Fulger”.Conform informațiilor oferite de oamenii legii, în cadrul acțiunilor coordonate de persoanele reținute, carabinierii ar fi fost ultragiați, stațiile de comunicare ale polițiștilor ar fi fost sustrase, iar în mulțime ar fi fost implicate în mod deliberat femei pentru a rupe cordonul de ordine publică.Poliția Națională califică aceste acțiuni drept o provocare gravă, cu implicarea persoanelor sensibile, inclusiv femei și copii, și o sfidare directă a legii, fapte care sunt documentate de instituțiile de drept.Ulterior, autoritățile au anunțat că alte patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de implicare directă în incidentul de la biserica din Dereneu.
23:10
Mitropolia Basarabiei cere intervenția urgentă a statului după violențele de la Dereneu: „O acțiune premeditată, violentă și flagrant ilegală” # Liber TV
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm incidentele violente produse în seara zilei de marți în localitatea Dereneu, raionul Călărași, și solicită intervenția urgentă și fermă a autorităților statului pentru restabilirea ordinii de drept și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.Într-un comunicat de presă, Mitropolia Basarabiei califică cele întâmplate drept „o escaladare extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală” îndreptată împotriva unui lăcaș de cult care „aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric”.Potrivit instituției bisericești, un grup organizat de aproximativ 150 de persoane, format din ierarhi, clerici și susținători ai structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse, ar fi pătruns forțat în biserică, după ce a rupt deliberat cordonul forțelor de ordine.„Această acțiune a fost una premeditată, violentă și executată în dispreț total față de lege, ordinea publică și autoritatea statului”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.Reprezentanții Mitropoliei susțin că, în timpul incidentelor, mai mulți polițiști și carabinieri ar fi fost agresați fizic, suferind traumatisme și leziuni corporale.„Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice, a integrității corporale a persoanelor și a autorității statului, iar responsabilitatea revine integral organizatorilor și participanților direcți”, se mai menționează în document.Mitropolia Basarabiei atrage atenția și asupra faptului că pătrunderea forțată în lăcașul de cult a avut loc în prezența copiilor minori.„Spargerea și ocuparea forțată a unui lăcaș de cult, în prezența copiilor aflați într-o stare de vulnerabilitate extremă, reprezintă o formă de violență colectivă care depășește orice limită a tolerabilului într-un stat de drept”, subliniază instituția.Totodată, Mitropolia își exprimă îngrijorarea față de radicalizarea discursului și avertizează asupra unor posibile acțiuni similare în alte localități.„Astfel de afirmații constituie amenințări directe la adresa ordinii constituționale, a păcii sociale și a libertății religioase garantate de lege”, se arată în comunicat.În document este invocată și situația juridică a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, despre care Mitropolia Basarabiei afirmă că a fost ocupată ilegal în perioada 2018–2026, în pofida existenței unor acte administrative și juridice clare care confirmă dreptul de posesie și folosință al parohiei din cadrul Mitropoliei Basarabiei.În acest context, Mitropolia solicită: identificarea, reținerea și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate; restabilirea de urgență a ordinii publice; garantarea siguranței credincioșilor; asigurarea accesului deplin și neîngrădit la lăcașul de cult.De asemenea, este cerută intervenția urgentă a instituțiilor de protecție a copilului, pentru a asigura securitatea fizică și emoțională a minorilor afectați de conflict.„Tolerarea unor astfel de acțiuni violente creează un precedent extrem de periculos pentru societatea Republicii Moldova. Nimeni nu este mai presus de lege”, avertizează Mitropolia Basarabiei.Amintim că, potrivit Poliției Naționale, marți seara, aproximativ 150 de persoane, însoțite de preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și mobilizate de primarul localității Dereneu, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din localitate, contrar legii.Oamenii legii au anunțat că în timpul incidentului au fost ultragiați carabinieri, au fost sustrase stații de comunicare ale poliției și au fost implicate persoane vulnerabile, inclusiv femei și copii, pentru a rupe cordonul de ordine publică.Primarul localității și avocatul unui preot au fost reținuți de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger”, iar ulterior alte patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ancheta este în desfășurare.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Proteste în peste 1.300 de comune din România față de austeritate și reforma administrativă: angajații se tem de concedieri și tăieri salariale # Liber TV
Angajații din peste 1.300 de comune din România au protestat marți, 10 februarie, față de măsurile de austeritate și proiectul de reformă a administrației centrale și locale, aflat în prag de adoptare. Sindicaliștii reclamă salariile mici, reducerile anunțate și riscul major de concedieri în următorii ani.Potrivit acestora, dacă proiectul de lege va fi adoptat în forma actuală, disponibilizările ar putea începe chiar din acest an, urmând să se accentueze în 2027. Protestele au avut loc în paralel cu o dezbatere organizată la Palatul Parlamentului, cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”.La discuții au participat zeci de primari, iar declarații au fost făcute de premierul României, Ilie Bolojan, și de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul evenimentului organizat de Asociația Comunelor din România.În județul Sălaj, aproximativ 570 de salariați din 43 de primării de comune, membri ai Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), au intrat în grevă de avertisment. Primăriile au fost închise pentru lucrul cu publicul, însă angajații au fost prezenți la serviciu.„Principalele noastre nemulțumiri sunt legate de reducerea cu 30% a numărului de posturi, pe lângă cele 10% deja desființate în 2025, ceea ce ar duce la un deficit major de personal. De asemenea, ne îngrijorează revenirea finanțării asistenților personali în sarcina bugetelor locale, introducerea unei grile speciale de salarizare pentru primăriile considerate ‘sărace’, riscul transformării unor posturi în jumătăți de normă și diminuarea veniturilor reale ale comunităților locale, în pofida majorării taxelor și impozitelor”, a declarat pentru Agerpres președinta Filialei Județene Sălaj a SCOR, Angela Oroian.Sindicaliștii atrag atenția că o mare parte dintre angajații din administrația locală sunt plătiți la nivelul salariului minim, comparabil cu cel al unui muncitor necalificat, în timp ce inflația, TVA-ul, prețurile la alimente, taxele și facturile au crescut semnificativ în ultima perioadă.Protestatarii solicită autorităților de la București renegocierea reformei administrative și identificarea unor soluții care să nu afecteze grav funcționarea administrațiilor locale și serviciile oferite cetățenilor.
15:00
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice în contextul scrutinului din 2025 # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de către CNA, fiind bănuit de participarea la comiterea infracțiunilor de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală, săvârșite în circumstanțe agravante.Potrivit datelor preliminare ale anchetei, persoana reținută ar fi fost implicată în identificarea și recrutarea alegătorilor, cărora le-ar fi promis și transmis sume de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în scopul influențării exprimării votului în favoarea unei formațiuni politice. Totodată, aceasta este bănuită de implicare în procesul de repartizare a mijloacelor financiare destinate coruperii electorale și finanțării ilicite a partidelor politice. În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru cauza penală.Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție. Acțiunile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării altor persoane implicate.
13:40
ANRE explică de ce unele facturi la gaz din ianuarie sunt mai mari, după valul de plângeri apărute pe rețelele sociale # Liber TV
Mai mulți consumatori s-au plâns în ultimele zile, pe rețelele sociale, de facturi exagerate la gaz, energie electrică și energie termică pentru luna ianuarie. În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje care au stârnit nemulțumiri și îngrijorări, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu explicații și clarificări oficiale.Potrivit ANRE, costul total indicat pe factură nu este determinat exclusiv de prețul reglementat, ci de mai mulți factori cumulativi. Astfel, unele facturi pot include datorii acumulate din perioadele anterioare, care sunt indicate distinct pe factură, un consum mai mare de resurse energetice cauzat de temperaturile scăzute din luna ianuarie, dar și specificul fiecărui consumator, precum suprafața locuinței, eficiența energetică sau tipul echipamentelor utilizate. Toate aceste elemente pot fi verificate în rubrica „istoric de consum”.ANRE subliniază că, în luna ianuarie a acestui an, au fost înregistrate temperaturi semnificativ mai joase, ceea ce a dus, firesc, la creșterea consumului pentru asigurarea confortului termic în locuințe.În acest context, instituția îndeamnă consumatorii să adopte un consum rațional și eficient de resurse energetice, adaptat necesităților reale și condițiilor climaterice, pentru o gestionare corectă a cheltuielilor din facturi.Totodată, ANRE atenționează că, în ultima perioadă, în spațiul public sunt distribuite frecvent imagini ale facturilor cu valori ridicate, fără a fi prezentat contextul complet. De multe ori, sunt afișate doar anumite elemente ale facturii, precum suma finală de plată, nu documentul integral, iar în unele cazuri au fost identificate facturi vădit neautentice.Aceste postări sunt, de regulă, însoțite de mesaje cu caracter social sau politic negativ, fiind publicate preponderent de utilizatori anonimi sau fără identitate clară, cu scopul de a denatura informația și de a provoca panică în rândul consumatorilor, mai precizează ANRE.Pentru a evita interpretările eronate, Agenția recomandă consumatorilor să verifice cu atenție structura completă a facturii, inclusiv rubrica privind eventualele datorii, să consulte istoricul consumului, să contacteze furnizorul pentru clarificări punctuale și să apeleze Linia de informare ANRE – 0800 100 08 – pentru consultanță specializată.
11:00
UE analizează un plan fără precedent: Ucraina ar putea primi un „statut parțial” de membru chiar din 2027 # Liber TV
Uniunea Europeană ia în calcul un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să obțină un statut de membru parțial al blocului comunitar deja anul viitor, ca parte a unui nou mecanism de extindere, relatează Politico. Inițiativa are drept scop consolidarea poziției Ucrainei în Europa și desprinderea definitivă a acesteia de influența Moscovei, pe fondul războiului declanșat de Rusia.Potrivit sursei citate, Kievul insistă ca aderarea Ucrainei la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Federația Rusă. Ideea se află într-o fază incipientă de discuții și ar presupune o schimbare radicală a modului în care UE acceptă noi membri: Ucraina ar urma să fie integrată treptat în structurile europene înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru aderarea deplină.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea stabilirii unei date clare pentru aderare, avertizând că Rusia va încerca să blocheze parcursul european al Ucrainei. „De aceea spunem: fixați o dată. Sub această dată trebuie să semneze Ucraina, Europa, SUA și Rusia”, a declarat Zelenski jurnaliștilor la Kiev.Planul UE, denumit neoficial „extindere inversă”, se inspiră din conceptul „Europei cu mai multe viteze”, promovat de președintele Franței, Emmanuel Macron. Acesta ar permite statelor candidate să participe la procesele europene și să beneficieze de anumite drepturi înainte de a deveni membri cu drepturi depline. Cinci pași spre integrarea accelerată a UcraineiPe baza discuțiilor cu diplomați europeni, oficiali ai UE și reprezentanți ucraineni, Politico descrie cinci etape-cheie ale planului: Accelerarea pregătirii Ucrainei – UE oferă deja Kievului îndrumări informale privind negocierile pe clusterele de aderare, iar până în martie ar urma să fie transmise toate cele șase clustere necesare. Crearea unui format de „aderare light” – Ucraina ar putea intra simbolic în UE, urmând să dobândească treptat drepturi și obligații. Depășirea blocajului Ungariei – Premierul Viktor Orbán se opune ferm aderării Ucrainei, iar UE mizează pe alegerile din Ungaria pentru o posibilă schimbare de poziție. Intervenția SUA – Liderii europeni speră că președintele american Donald Trump, apropiat de Orbán, ar putea influența Budapesta să renunțe la veto. Aplicarea Articolului 7 – Ca ultimă soluție, UE ar putea suspenda dreptul de vot al Ungariei, dacă aceasta continuă să blocheze deciziile.Comisarul european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, a declarat că aderarea Ucrainei în 2027 nu este doar dorința președintelui Zelenski, ci un obiectiv împărtășit de mai multe state membre ale UE. „Vom vedea când acest lucru va deveni posibil”, a precizat ea.
10:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că nu va permite ca locuitorii capitalei să achite impozite mai mari pentru apartamentele și casele în care locuiesc, în urma evaluării și reevaluării cadastrale inițiate de guvernarea PAS.Edilul susține că procesul de evaluare cadastrală, aplicat la nivel național, va duce la majorări semnificative ale impozitului pe bunurile imobiliare, care, în unele cazuri, ar putea ajunge la creșteri de până la 200% sau chiar în jur de 300%, iar în anumite situații – și mai mult.Ion Ceban a criticat faptul că această măsură nu a fost anunțată în campania electorală, dar a fost implementată imediat după alegeri, calificând-o drept o reformă care pune o povară suplimentară pe umerii cetățenilor.„În Chișinău, voi întreprinde personal toate măsurile necesare pentru a reduce impactul sumelor pe care oamenii sunt obligați să le achite din cauza acțiunilor guvernării”, a declarat primarul general.Totodată, Ion Ceban a atras atenția asupra situației financiare dificile a populației, menționând că cetățenii achită în prezent cele mai mari facturi pentru resursele energetice, iar aproximativ 35% din populație se află la limita sărăciei.Primarul a mai afirmat că partidul de guvernare a exclus compensațiile la energia electrică și că prețurile la produsele alimentare continuă să crească, în contextul actualei guvernări.
10:30
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită oficială la Kiev. Întrevedere cu Zelenski și semnarea mai multor acorduri bilaterale # Liber TV
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev, unde va avea întrevederi cu conducerea Ucrainei, în contextul consolidării cooperării bilaterale, parcursului european și securității regionale.Potrivit Guvernului, șeful Executivului de la Chișinău se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko, precum și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr Korniyenko.În cadrul discuțiilor, premierul moldovean va transmite un mesaj de solidaritate și sprijin pentru poporul ucrainean, care luptă pentru independență și libertate. Totodată, Alexandru Munteanu va depune flori la Zidul Memoriei din Kiev, în semn de respect față de apărătorii Ucrainei căzuți în război.Agenda vizitei mai include semnarea mai multor acorduri între Republica Moldova și Ucraina, menite să faciliteze și să extindă cooperarea bilaterală în diverse domenii de interes comun.Din delegația Republicii Moldova fac parte ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, precum și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.
9 februarie 2026
20:40
Accident grav pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă: cinci copii și un adult, transportați la spital # Liber TV
Un accident rutier grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi, informează Poliția.Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 53 de ani, aflat la volanul unui camion, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulație și a tamponat un automobil de marca Dacia, condus de un bărbat de 30 de ani.În urma impactului, Dacia a fost proiectată într-un microbuz, la volanul căruia se afla un bărbat de 40 de ani.Șoferul automobilului Dacia, precum și pasagerii acestuia — cu vârstele de 21, 14, 10, 2 și 1 an — au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost preluați de echipele de urgență.Poliția precizează că toți cei trei conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează a fi stabilite de oamenii legii.
20:10
Berlinschii avertizează: Vettingul a blocat instanțele, jumătate din posturile de la CSJ sunt neacoperite # Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de când a început procesul de vetting, apoi – și de prevetting, care nu a făcut altceva decât a pus pe brânci procesele în instanțele de judecată. Există o criză acută a judecătorilor. În instanțele de fond deficitul real este de peste 37%, la Curțile de Apel - 43%, iar la Curtea Supremă de Justiție 50% de posturi sunt neacoperite”, a declarat Berlinshcii, precizând că, datele le-a primit, în calitate de deputat din partea Fracțiunii Partidului Nostru, din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit deputatului, pentru a masca această criză, la nivelul instanțelor superioare se recurge la transferuri temporare de judecători din teritoriu, ceea ce nu rezolvă problema, ci o mută dintr-o parte în alta a sistemului:„Consecință: dosare amânate, termene mai lungi, presiune uriașă pe judecătorii activi și justiție tot mai greu accesibilă pentru oameni”. Berlinschii atrage atenția asupra implicării politicului în reforma justiției și face un apel public către politicienii de la guvernare: „Fac un apel oficial pentru a nu permite amestecul politicului în domeniul justiției și solicit, totodată, Institutului Național de Justiție să mă informeze cu privire la rata de acces și promovare a judecătorilor. Motivele sunt simple: cei care au inițiat procesul de pre-vetting și vetting trebuiau să evalueze și riscul golurilor de personal în funcțiile de judecători.”
18:00
Incident grav la Bravicea: o sanie cu doi copii a lovit o autospecială de Poliție, o fetiță de 7 ani – rănită # Liber TV
Un incident rutier a fost înregistrat astăzi, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași, informează Poliția.Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, se deplasa pe un sector de drum cu curbă, moment în care a observat o sanie pe care se aflau doi copii, care cobora de pe un drum secundar în pantă. Pentru a evita producerea unui impact, conducătorul autospecialei a oprit vehiculul pe partea dreaptă a carosabilului.Cu toate acestea, sania a ajuns în roata autospecialei.În urma incidentului, o fetiță în vârstă de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiindu-i acordat ajutor la fața locului.În acest context, Poliția îndeamnă părinții să acorde o atenție sporită copiilor și să se asigure că aceștia sunt supravegheați permanent.
13:50
Ion Ceban: Primăria va interveni masiv pe străzile afectate de gropi, imediat ce vremea va permite # Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor Primăriei că municipalitatea va interveni masiv pe toate străzile unde au apărut gropi, imediat ce condițiile meteo vor permite acest lucru.Potrivit edilului, degradarea carosabilului a fost provocată de temperaturile fluctuante din ultima lună, de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, dar și de traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. Ion Ceban a subliniat că un astfel de fenomen nu a mai fost înregistrat în Republica Moldova de aproximativ 5–6 ani și că, potrivit specialiștilor, sunt afectate atât drumurile locale, cât și cele naționale.„Practic avem o lună de zile cu asemenea situație, atestată pe toate drumurile – locale și naționale. Temperaturile în jurul valorii de zero grade îngheață, se dezgheață și acționează asupra asfaltului. Vom face față situației și avem resursele necesare”, a declarat Ion Ceban.Primarul a precizat că lucrările de reparație vor începe cu intervenții provizorii, folosind asfalt rece, urmând ca ulterior să fie realizate lucrări mai ample. „Imediat ce timpul ne va permite, se va interveni cu tot ce este necesar pentru această perioadă. Întâi cu asfalt rece, după care cu celelalte acțiuni care se impun”, a menționat edilul.Ion Ceban a mai spus că situații similare au existat și în anii precedenți, însă în acest sezon variațiile frecvente de temperatură în jurul valorii de zero grade au persistat o perioadă mai lungă, afectând stratul de asfalt pe mai multe artere din capitală.Probleme similare sunt semnalate și pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat anterior că, din cauza ciclurilor repetate de îngheț-dezgheț și a uzurii carosabilului, pe unele sectoare au apărut gropi, tasări locale și exfolieri ale stratului asfaltic. Reprezentanții instituției dau asigurări că monitorizează permanent situația și intervin pentru menținerea siguranței circulației.
13:40
Căldura s-ar putea ieftini: Termoelectrica a cerut ajustarea tarifelor după reducerea prețului la gaze # Liber TV
Termoelectrica S.A. a anunțat că, pe 9 februarie, a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare de ajustare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor și la energia electrică produsă, pentru anul 2026.Compania explică faptul că această solicitare vine după ce, pe 3 februarie, ANRE a aprobat noi tarife la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Scăderea prețului la gaze influențează direct costurile de producere a energiei termice și electrice, motiv pentru care este necesară revizuirea tarifelor.Potrivit Termoelectrica, ajustarea tarifelor este făcută în conformitate cu legislația în vigoare și ține cont de prețurile actuale și prognozate ale gazelor naturale pentru anul 2026. Toate calculele și materialele prezentate de companie vor fi publicate pe pagina oficială a ANRE, astfel încât consumatorii să poată consulta informațiile.La începutul anului trecut, tarifele la căldură au fost majorate pentru locuitorii din Chișinău, Bălți și Comrat. În prezent, consumatorii Termoelectrica din Chișinău achită 2.510 lei pentru o gigacalorie, fără TVA, cu 686 de lei mai mult față de nivelul aplicat până în decembrie 2024. Consumatorii racordați la CET-Nord plătesc 2.126 de lei pentru o gigacalorie, cu 307 lei mai mult, iar cei din Comrat – 3.222 de lei pentru o gigacalorie, cu 340 de lei mai mult.Totodată, pe 3 februarie, ANRE a aprobat noi tarife la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Astfel, prețul unui metru cub de gaze este de 14 lei și 42 de bani, cu TVA inclus, cu 2,32 lei mai puțin decât tariful aprobat în anul 2024.
12:30
Trump anunță că îl va primi pe Xi Jinping la Casa Albă spre sfârșitul anului, pe fondul tensiunilor comerciale # Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe președintele Chinei, Xi Jinping, la Casa Albă spre „sfârșitul anului”, pentru discuții axate în special pe probleme comerciale.„El va veni la Casa Albă spre sfârșitul anului. (…) Acestea sunt cele mai puternice două țări din lume și avem o relație foarte bună”, a afirmat Trump în interviul acordat postului american NBC. Interviul a fost înregistrat miercuri și difuzat integral duminică. În același context, Trump a reafirmat că intenționează să efectueze o vizită în China în luna aprilie.Declarațiile vin pe fondul disputei comerciale dintre Washington și Beijing privind taxele vamale, care a tensionat relațiile dintre cele două superputeri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, anul trecut. Liderul american a susținut că el și Xi Jinping discută în mod regulat despre chestiuni economice și comerciale.„Este important să am o relație bună cu el și ca el să aibă o relație bună cu mine”, a spus Trump. Acesta a insistat că China „plătește multe taxe vamale”, subliniind că aceste măsuri nu existau în trecut. „Eu sunt cel care a impus tarife vamale Chinei. (…) Țara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari în taxe vamale”, a mai declarat Donald Trump.
10:30
Automobil cuprins de flăcări pe strada Alexandr Pușkin din Cahul. Pompierii au intervenit de urgență # Liber TV
Un automobil a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 9 februarie 2026, pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul a izbucnit în timp ce autovehiculul se afla în deplasare.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar la fața locului a intervenit de urgență o echipă de pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au constatat că focul a afectat un automobil de marca Skoda Octavia.Incendiul a fost localizat la ora 09:20 și lichidat complet la ora 09:27. Din fericire, în urma incidentului nu au fost raportate victime. Flăcările au distrus aproximativ 90% din automobil.Circumstanțele exacte și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. IGSU îndeamnă șoferii să verifice periodic starea tehnică a autovehiculelor pentru a preveni astfel de situații.
09:00
Tragedie în România: un TIR a intrat pe contrasens și a ucis un tată și cei doi copii ai săi # Liber TV
O nouă tragedie a zguduit România pe DN6, una dintre cele mai periculoase șosele din țară, unde recent și-au pierdut viața și șapte suporteri greci. De această dată, o întreagă familie a fost ucisă după ce un camion a pătruns pe sensul opus și a lovit frontal autoutilitara în care se aflau.Accidentul rutier grav s-a produs duminică, 8 februarie 2026, în jurul orei 14:53, la kilometrul 406 al drumului național DN6, la ieșirea din localitatea Cornea, în direcția Caransebeș. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul de urgență 112.Potrivit primelor cercetări ale autorităților, un TIR ar fi intrat pe contrasens și a izbit frontal un microbuz de marfă care circula regulamentar. Impactul a fost fatal pentru șoferul autoutilitarei, un bărbat de 58 de ani, și pentru cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 16 ani. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, victimele erau din localitatea Cornea. Bărbatul se ocupa cu comerțul de cereale, transportând marfă din Oltenia către zona Banatului Montan.La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și salvare, precum și un elicopter SMURD. Șoferul camionului, un bărbat de 50 de ani, a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale.În urma accidentului, traficul rutier pe DN6 a fost blocat complet.Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.
8 februarie 2026
15:30
Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se va desfășura cu prezență fizică luni, 9 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Decizia a fost adoptată în urma analizei situației din teritoriu și a intervențiilor realizate de serviciile municipale, care, în ultimele două zile, au acționat în preajma școlilor și grădinițelor, precum și pe căile de acces către acestea, pentru a asigura condiții de siguranță pentru elevi și cadrele didactice.Autoritățile municipale au mulțumit părinților, elevilor și profesorilor pentru înțelegerea, responsabilitatea și cooperarea manifestate în această perioadă.Totodată, Primăria Chișinău precizează că, în cazul apariției unor noi intemperii sau a înrăutățirii condițiilor meteorologice, cetățenii vor fi informați prompt prin canalele oficiale de comunicare.
15:00
Peste 26.000 de persoane riscă să rămână fără cetățenie, deși s-au născut în Republica Moldova # Liber TV
Aproximativ 26 de mii de persoane născute în Republica Moldova dețin certificat de naștere, dar nu au buletin de identitate și riscă să rămână fără cetățenie. Informația a fost confirmată de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.Potrivit lui Mircea Eșanu, problema vizează persoane născute după declararea independenței Republicii Moldova, inclusiv cetățeni care au trăit sau trăiesc peste hotare și care, la atingerea majoratului, întâmpină dificultăți în procesul de perfectare a actelor de identitate moldovenești.Directorul ASP a precizat că autoritățile analizează în prezent posibilitatea modificării legislației, pentru a simplifica unele proceduri. Astfel, ar putea fi excluse cerințele privind dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, însă nu și alte documente obligatorii, precum cazierul judiciar sau actele de identitate ale părinților.Declarațiile vin în contextul cazului unui tânăr de 20 de ani, făcut public de deputatul Vasile Costiuc, care s-a născut și a trăit în Republica Moldova, dar nu reușește să-și perfecteze buletinul de identitate. Deși acesta deține certificat de naștere, nu ar figura în bazele de date ca cetățean cu drepturi depline, fapt ce îl împiedică să obțină acte de identitate sau pașaport după împlinirea vârstei de 18 ani.Mircea Eșanu a explicat că verificările minuțioase sunt necesare din motive de securitate, în special în contextul războiului din Ucraina și al mai multor tentative de falsificare a actelor depistate în ultimii ani.La 22 ianuarie, deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a publicat un video în care a prezentat situația unui tânăr care ar fi efectuat serviciul militar în Armata Națională în baza certificatului de naștere, iar ulterior ar fi aflat, la ASP, că este considerat apatrid.Potrivit lui Costiuc, pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova, tânărul ar trebui să parcurgă mai multe proceduri administrative și să achite o taxă de 6.650 de lei. Deputatul a criticat dur autoritățile, acuzând guvernarea și Președinția de lipsă de implicare și de tratament inechitabil față de cetățenii Republicii Moldova.
7 februarie 2026
12:50
(FOTO) Ion Ceban: Toate serviciile municipale sunt mobilizate. Carosabilele sunt practicabile, transportul public circulă fără probleme # Liber TV
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate în teren și lucrează continuu pentru combaterea poleiului și menținerea siguranței rutiere și pietonale, anunță primarul general Ion Ceban, care a declarat că a inspectat personal toate sectoarele Capitalei.„Toți oamenii sunt în teren și lucrează fără oprire. Carosabilele sunt practicabile pentru deplasarea mașinilor, iar toate autobuzele și troleibuzele circulă fără probleme. Se va lucra și pe parcursul zilei”, a precizat edilul.Potrivit Primăriei Chișinău, echipele municipale intervin pe străzi, trotuare, pasaje subterane, stații de transport public, accese în curțile blocurilor, precum și în preajma instituțiilor medicale, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor sfinte din Capitală. Muncitorii împrăștie material antiderapant și curăță stratul de gheață depus pe arterele principale și zonele cu risc sporit.Ion Ceban a subliniat necesitatea unei coordonări mai eficiente cu autoritățile centrale și a cerut ca eforturile să fie concentrate prioritar în curțile de blocuri.„Solicitarea noastră către cei de la guvernare este să se concentreze, în primul rând, în curțile de blocuri, iar coordonările să fie făcute cu preturile de sector, care cunosc cel mai bine situația din teritoriu”, a menționat primarul general.Transportul public funcționează normalMunicipalitatea informează că transportul public circulă conform programului, fără dificultăți, atât în municipiul Chișinău, cât și în suburbii. Totodată, echipele specializate rămân mobilizate permanent pentru intervenții rapide acolo unde situația o impune.Avertizare meteo și apel către cetățeniAutoritățile reamintesc că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de polei și ghețuș, valabil până pe 9 februarie inclusiv.Primăria face apel către cetățeni să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale, să supravegheze copiii și să adapteze viteza de circulație la condițiile de drum. De asemenea, agenții economici sunt îndemnați să curețe ghețușul de pe spațiile adiacente imobilelor administrate, pentru a preveni accidentele.În cazul unor situații problematice, cetățenii pot apela Dispeceratul Central Municipal la numerele (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau 112.
12:40
(FOTO) Armata Națională, mobilizată în teren: militarii intervin în Chișinău și Bălți din cauza poleiului și lapoviței # Liber TV
Militarii Armatei Naționale sunt mobilizați și acționează în teren pentru sprijinirea autorităților publice, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate de polei și lapoviță.Potrivit comunicatelor oficiale, echipe de intervenție din mai multe unități militare – Batalionul 22 Menținere a Păcii, Regimentul Rachete Antiaeriene, Brigada Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, Batalionul cu Destinație Specială „Fulger”, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Regimentul de Stat Major „General de brigadă Nicolae Petrică” – acționează împreună cu angajații IGSU și Poliția Republicii Moldova.Militarii sunt repartizați în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău – Centru, Buiucani, Ciocana și Botanica, precum și în zonele adiacente principalelor noduri de transport. Aceștia desfășoară acțiuni de curățare a trotuarelor, împrăștiere a materialului antiderapant și asigurare a accesului către instituții publice, sociale și medicale, inclusiv spitale, centre medicale, gări auto și feroviare.Totodată, Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” este pregătită să acorde sprijin autorităților publice locale din municipiul Bălți, în funcție de evoluția situației.Echipe de militari din Brigada Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” și Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” intervin în perimetrul străzilor Vasile Lupu și Aleea Gării, unde curăță zonele din apropierea stațiilor de transport public.De asemenea, militarii Regimentului de Stat Major acționează în preajma Spitalului Republican „Timofei Moșneaga”, pentru a facilita accesul pacienților și al personalului medical. Ministrul Apărării, Alexandru Munteanu, a mulțumit echipelor din teren pentru profesionalism și dedicare.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că zilele acestea pun la încercare întreaga țară și a adresat mulțumiri tuturor structurilor implicate în intervenții.„Grație efortului vostru, mii de oameni au ajuns în siguranță la serviciu, la spital și acasă. Vom continua să intervenim ferm și coordonat. Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră”, a subliniat șeful Executivului.Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să evite deplasările neesențiale, întrucât traseele și trotuarele rămân alunecoase.
6 februarie 2026
18:20
Poliția anunță suspendarea circulației transportului de mare tonaj până dimineață, la ora 06:00. Măsura a fost instituită pentru a asigura siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului.Potrivit oamenilor legii, deplasarea transportului de mare tonaj este strict interzisă pe toată durata suspendării. Șoferii care nu au pornit încă la drum sunt îndemnați să evite deplasările pe timp de noapte și să rămână acasă până la reluarea circulației.În cazul în care vehiculele de mare tonaj se află deja în trafic, conducătorii auto sunt rugați să staționeze doar în zonele sigure, special marcate pentru oprire, pentru a preveni blocarea drumurilor și producerea incidentelor rutiere.Poliția precizează că va informa șoferii aflați în trafic despre momentul reluării circulației și recomandă tuturor participanților la trafic să respecte indicațiile autorităților și să acorde prioritate siguranței rutiere.
14:20
Restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale: accesul transportului de mare tonaj în R. Moldova, suspendat temporar # Liber TV
Serviciul Vamal anunță că, începând cu 6 februarie 2026, ora 12:30, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane pe traseele naționale, fiind suspendată temporar autorizarea accesului în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de mare tonaj.Potrivit comunicatului, măsura a fost dispusă în urma informațiilor parvenite de la instituțiile abilitate și vine pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin formarea ghețușului, care pot pune în pericol siguranța circulației rutiere.Autoritățile precizează că situația este monitorizată în comun cu instituțiile competente, iar reluarea accesului pentru transportul de mare tonaj va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția vremii și de starea drumurilor.Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să manifeste maximă prudență în trafic.
12:10
Maia Sandu: Republica Moldova își menține obiectivul de aderare la UE până în 2030, în pofida blocajelor din procesul de negocieri # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că termenul anului 2030 rămâne unul realist pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, subliniind că autoritățile de la Chișinău își respectă angajamentele asumate, chiar dacă procesul de negocieri se confruntă în prezent cu anumite blocaje.În cadrul unei emisiuni la TV8, șefa statului a precizat că Republica Moldova continuă pregătirile pentru aderare, indiferent de lipsa unei decizii formale privind deschiderea capitolelor de negociere.„Angajamentul nostru a fost și rămâne să pregătim țara pentru aderare până atunci. Noi o să ne facem treaba. Chiar dacă nu avem formal decizia, noi lucrăm pentru că știm care sunt țintele”, a declarat Maia Sandu.Președinta a explicat că actualul blocaj este legat de opoziția Ungariei față de deschiderea negocierilor cu Ucraina, situație care afectează implicit și Republica Moldova. Totodată, Maia Sandu a subliniat că acest lucru nu înseamnă o întârziere în parcursul european al țării.„Faptul că acum există un blocaj nu înseamnă că ne-a oprit din drum sau că am întârziat cu o zi. De fiecare dată când a fost vorba de extindere, Uniunea Europeană a trebuit să găsească soluții neortodoxe, pentru că uneori regulile trebuie schimbate”, a mai spus șefa statului.Referindu-se la posibilitatea „decuplării” Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare, Maia Sandu a menționat că legislația UE nu prevede cuplarea sau decuplarea de un alt stat și că procesul de extindere este unul bazat exclusiv pe merite.„Nu ar fi corect ca Ucraina să nu fie admisă la următoarea etapă. Ucraina a îndeplinit angajamentele, la fel ca Republica Moldova. Este un proces bazat pe merite”, a declarat președinta.Maia Sandu a concluzionat că autoritățile de la Chișinău trebuie să continue reformele interne, dar și dialogul cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, în speranța identificării unei soluții care să permită avansarea procesului de aderare.
11:50
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii se dau drept angajați ai programului „Ajutor la Contor” # Liber TV
Autoritățile avertizează populația despre o nouă tentativă de fraudă ce vizează beneficiarii programului de compensații „Ajutor la Contor”, după ce mai mulți cetățeni au raportat apeluri telefonice suspecte.Potrivit comunicatului oficial, persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. Scopul acestor apeluri este obținerea ilegală a informațiilor personale în scop fraudulos.Ministerul Muncii și Protecției Sociale subliniază că nu solicită niciodată date personale, IDNP-ul sau informații bancare prin telefon, mesaje, link-uri sau rețele sociale și nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea unor astfel de informații.În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să respecte următoarele recomandări: nu oferiți IDNP-ul sau datele cardului bancar; nu răspundeți apelurilor suspecte; raportați tentativele de fraudă la linia verde 0 8000 5000.
11:30
Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de escrocherii spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari # Liber TV
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS "Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități.Astfel, oamenii legii au reținut 15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.Astfel, urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și Sudul țării, precum și cetățeni străini. Bărbatul cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut și el.Procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea în fața judecătorului de instrucție de aplicare a arestului preventiv, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și stabilirea persoanelor din eșalonul superior de organizatori ai grupului infracțional.Între timp, oamenii legii identifică și victimele schemei infracționale și stabilirea prejudiciului fiecărei persoane înșelate, timp în care reținuții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
11:20
Polei și ghețuș în toată țara: salvatorii IGSU au intervenit în zeci de cazuri pentru deblocarea mașinilor și sprijinirea ambulanțelor # Liber TV
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați pe parcursul ultimelor 24 de ore în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat polei și ghețuș pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Intervențiile au vizat, în principal, deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate, precum și acordarea suportului echipajelor medicale.Potrivit IGSU, în total au fost realizate 8 misiuni de tractare a automobilelor, microbuzelor, autocamioanelor și ambulanțelor, blocate pe drumuri și trasee naționale din cauza ghețușului.La data de 5 februarie 2026, salvatorii din nordul țării au intervenit la periferia satului Dondușeni, unde un microbuz și un automobil au rămas blocate. Totodată, în satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei, un autocamion a derapat și a blocat traseul, fiind necesară intervenția echipelor IGSU pentru tractare.Mai multe cazuri au fost înregistrate și în raionul Rîșcani, în localitățile Corlăteni, Șaptebani și Recea, unde automobile și ambulanțe au derapat de pe carosabil. Intervenții similare au avut loc pe parcursul zilei de ieri și în raioanele Florești și Călărași.În același timp, salvatorii au fost solicitați în două cazuri pentru a facilita accesul echipajelor Serviciului de Asistență Medicală Urgentă la pacienți.În orașul Strășeni, pe strada Decebal, o ambulanță nu a putut ajunge la pacient din cauza ghețușului, iar salvatorii au asigurat transportarea acestuia către ambulanță, în siguranță.Un alt caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, pe strada Dumbrăvii, unde salvatorii Detașamentului Buiucani, cu suportul Unității din Ungheni, au intervenit cu un UTV pentru a transporta echipa medicală până la pacient și înapoi către ambulanță.Conform IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 55 de situații de risc de diverse tipuri la nivel național.În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 4–8 februarie 2026, IGSU reamintește conducătorilor auto să manifeste prudență maximă și recomandă: circularea cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum; evitarea manevrelor bruște de frânare sau schimbare a direcției; păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de alte vehicule; echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanțuri și nisip; evitarea deplasărilor neesențiale în condiții meteo nefavorabile; informarea prealabilă despre starea drumurilor.În caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
5 februarie 2026
15:20
Abuz în serviciu în dosar imobiliar din Chișinău: administratori de insolvabilitate, vizați de percheziții CNA pentru prejudicii deosebit de mari # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, apartamentele ce urmau să fie transmise investitorilor la finalizarea lucrărilor de construcție, conform contractelor de investiții încheiate anterior, ar fi fost înstrăinate fără notificarea acestora. Totodată, percheziții au fost efectuate și la domiciliile persoanelor care au procurat apartamentele litigioase, în vederea stabilirii rolului acestora în comiterea infracțiunilor investigate de Centrul Național Anticorupție. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru cauza penală, inclusiv contracte de investiții, documente contabile ce reflectă plățile recepționate pentru apartamentele înstrăinate, ciorne, precum și dispozitive electronice care conțin informații pertinente anchetei. Persoanele vizate urmează a fi cercetate în stare de libertate, iar acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și tragerii la răspundere a celor vinovați, conform legii.
12:10
UPDATE | Accidentul de lângă Ulmu: 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Misiunea IGSU a fost finalizată # Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la ora 11:20, a fost finalizată misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona impactului, din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni.Potrivit IGSU, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului rutier produs între un microbuz și o autospecială IGSU.Dintre acestea, 5 persoane au fost preluate de ambulanțele Serviciului Medical CNAMUP, iar 6 persoane au fost transportate de ambulanța SMURD, destinată intervențiilor pentru victime multiple.Pentru ceilalți pasageri, care nu au suferit traumatisme, a fost organizată transportarea în condiții de siguranță. La fața locului continuă să acționeze serviciile specializate, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.Update, ora 09:45Anterior, IGSU informa că la locul accidentului a ajuns o ambulanță SMURD pentru acordarea suportului medical. Din cauza drumului impracticabil, salvatorii au transportat victimele pe brancarde până la UTV-urile IGSU, care le-au deplasat ulterior către ambulanțe.Starea victimelor era calificată drept satisfăcătoare, toate persoanele fiind conștiente.În zonă au fost antrenate 13 autospeciale ale IGSU, cu un efectiv de 38 de salvatori și pompieri, care au intervenit pentru gestionarea situației.Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 februarie 2026, în condiții de polei și ghețuș sever. Patru autospeciale ale pompierilor, trimise inițial pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din Ulmu (apel recepționat la 112 la ora 04:08), nu au reușit să ajungă la destinație din cauza drumurilor impracticabile.Pe traseu, o autospecială IGSU a derapat și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de aceasta.Incendiul a fost gestionat de un echipaj de pompieri ajuns la fața locului fără autospecială, nefiind raportate victime în urma arderii.Cazul este documentat de autorități, iar circumstanțele exacte urmează să fie stabilite.
11:50
Moțiune în Parlament pe tema „haosului tarifar”: Usatîi și opoziția cer retroactivarea tarifelor și responsabilizarea Guvernului în criza energetică # Liber TV
Renato Usatîi a anunțat astăzi înaintarea moțiunii simple împotriva politicilor în domeniul energetic. Documentul a fost semnat de către deputații fracțiunilor Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă. Autorii documentului cer constatarea haosului tarifar, audierea urgentă a ministrului Energiei, ANRE și Energocom, aplicarea retroactivă a tarifelor corectate, stabilirea unui mecanism transparent de compensare a consumatorilor, prezentarea unui plan anticriză pentru 2026, raport privind deconectările de energie și finalizarea liniei Vulcănești–Chișinău, precum și responsabilizarea persoanelor cu funcții de decizie pentru management defectuos. Scopul este protejarea consumatorilor, asigurarea stabilității tarifare, securității energetice și transparenței decizionale în sectorul energetic, în contextul tarifelor disproporționate și al infrastructurii vulnerabile. Ulterior, dputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a prezentat în Parlament moțiunea simplă inițiată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă, împotriva politicilor statului în domeniul energetic. Cuiumju a explicat că moțiunea survine ca răspuns la o gestionare defectuoasă a crizei energetice, în care cetățenii au fost puși să suporte costuri disproporționate pentru resursele energetice. Deputatul a menționat că, deși prețul real de achiziție al gazelor era mai mic decât cel utilizat pentru calculul tarifelor, autoritățile au întârziat aplicarea reducerilor, fără a le face retroactive, ceea ce a generat nemulțumire și presiune socială. „Această moțiune nu este despre partide politice, ci despre oameni. Este despre responsabilitatea statului de a proteja consumatorii și de a asigura transparență în calculul și aplicarea tarifelor”, a spus Constantin Cuiumju. Cuiumju a detaliat mai multe deficiențe care au afectat atât cetățenii, cât și economia țării: - Tarife disproporționate și haotice: Atunci când este nevoie de majorări, acestea se aplică rapid, însă micșorările se fac cu întârziere și insuficient, ceea ce creează percepția că tarifele nu sunt în interesul cetățeanului. - Lipsa retroactivității reducerilor: Chiar dacă prețurile reale de achiziție au scăzut, autoritățile nu au ajustat retroactiv tarifele, astfel încât oamenii au plătit mai mult decât era necesar. - Planificare și comunicare deficitare: Deciziile întârziate, planificarea insuficientă și lipsa unei comunicări clare au făcut ca cetățenii să suporte direct efectele crizei, inclusiv în iarna geroasă 2025–2026. - Vulnerabilitate tehnică și infrastructurală: Deconectările masive de energie și întârzierile proiectelor strategice, cum ar fi Linia electrică Vulcănești–Chișinău, au demonstrat fragilitatea sistemului energetic și dependența de factori externi. - Management defectuos al instituțiilor statului: Ministerul Energiei și Energocom nu au acționat din timp pentru protejarea consumatorilor, nu au furnizat date complete și nu au recalculat tarifele la timp, transferând costurile greșelilor asupra populației. - Mecanisme de compensare ineficiente: Compensațiile acordate în trecut au fost temporare, incerte și în mare parte bazate pe credite externe, fără a rezolva problema pe termen lung. - Percepția de nedreptate și presiune socială: Haosul tarifar și inacțiunea autorităților au creat nemulțumire generalizată, generând percepția că statul acționează împotriva cetățenilor, nu în interesul lor. Moțiunea solicită, printre altele: - Constatarea haosului tarifar creat de politica energetică a Guvernului în 2025–2026 și impactul disproporționat asupra cetățenilor și mediului de afaceri; - Audierea urgentă în Parlament a ministrului Energiei, conducerii ANRE și Energocom, pentru explicarea întârzierilor în ajustarea tarifelor și prezentarea calculului devierilor; - Instituirea unui regim excepțional, inclusiv stare de urgență energetică, pentru aplicarea măsurilor corective în beneficiul consumatorilor; - Aplicarea retroactivă a tarifelor reduse, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026; - Elaborarea unui mecanism transparent de compensare a sumelor plătite în plus; - Prezentarea unui plan anticriză privind stabilitatea tarifară în 2026, cu termene ferme și scenarii de risc; - Raport tehnic complet privind deconectările de energie din ianuarie 2026 și măsuri pentru reducerea dependenței de factorii externi; - Calendar public cu termene și responsabili pentru finalizarea Liniei electrice Vulcănești–Chișinău și alte proiecte strategice; - Inițierea procedurilor de responsabilizare a persoanelor cu funcții de decizie care au contribuit la întârzieri nejustificate sau la menținerea tarifelor disproporționate. Constantin Cuiumju a subliniat că moțiunea reprezintă un apel la responsabilitate și transparență din partea Guvernului și a instituțiilor implicate, pentru ca cetățenii să nu mai fie victime ale deciziilor întârziate sau lipsei de planificare strategică. „În această iarnă, mulți oameni au fost nevoiți să aleagă între plata facturilor și necesitățile de bază. Statul are instrumentele să corecteze situația și trebuie să le folosească fără întârziere”, a adăugat deputatul. Moțiunea urmează a fi dezbătută în ședința plenară conform prevederilor legale, în termen de 14 zile.
11:20
Armata Națională intervine la Strășeni din cauza condițiilor meteo. Accesul spre satul Gălești, blocat complet # Liber TV
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate de Autoritățile Publice Locale din raionul Strășeni pentru a acorda suport în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează circulația și accesul către mai multe localități.Potrivit comunicatului Armatei, geniștii militari din cadrul Batalionului Geniu „Codru” urmează să intervină pentru deblocarea accesului către satul Gălești, unde circulația rutieră este blocată în totalitate.Totodată, militarii vor acționa și în municipiul Strășeni, unde vor împrăștia material antiderapant pe căile de acces către instituțiile administrative și sociale. Printre obiectivele vizate se numără spitalul raional, Centrul Medicilor de Familie, precum și instituțiile preșcolare, pentru a asigura deplasarea în siguranță a personalului și a cetățenilor.Intervenția are loc în cadrul misiunilor de sprijin acordate populației în situații de risc, Armata Națională fiind alături de autoritățile locale și de cetățeni în gestionarea efectelor vremii extreme.
10:40
(FOTO) UPDATE | Accidentul de la Ulmu: ambulanță SMURD pentru victime multiple a ajuns la fața locului. Victimele sunt conștiente # Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu un nou update privind situația creată în urma accidentului produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, pe fundalul condițiilor meteo extreme.Potrivit IGSU, la ora 09:45, la locul accidentului a ajuns o ambulanță de tip „victime multiple” a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), pentru a acorda suport echipelor medicale și îngrijirile necesare persoanelor traumatizate.Din cauza faptului că traseul rămâne impracticabil, salvatorii au transportat victimele pe brancarde până la unitățile de transport special (UTV) din dotarea IGSU, care le deplasează ulterior către ambulanțe. Autoritățile precizează că starea tuturor victimelor este satisfăcătoare, iar acestea sunt conștiente.În zonă sunt mobilizate 13 autospeciale ale IGSU și un efectiv de 38 de salvatori și pompieri, care gestionează în regim de urgență situația creată în urma accidentului. UPDATE ora 08:45Anterior, IGSU anunța că forțele de intervenție acordă suport medicilor pentru a putea ajunge la destinație și a prelua cele cinci persoane traumatizate. La fața locului acționează și un echipaj al poliției, pentru securizarea zonei și fluidizarea traficului.Amintim că incidentul s-a produs după ce, din cauza ghețușului, patru autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Ulmu. Pe traseu, o autospecială a derapat, iar un microbuz cu 23 de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de aceasta, soldându-se cu cinci persoane rănite. Incendiul nu a făcut victime.Autoritățile continuă intervenția și documentarea circumstanțelor.
10:30
Accident rutier mortal pe traseul R-6, la Peresecina. Un șofer de 43 de ani a decedat pe loc # Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, în localitatea Peresecina. Poliția documentează circumstanțele producerii tragediei.Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, șoferul unui automobil de marca Skoda, un bărbat în vârstă de 43 de ani, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo. În aceste circumstanțe, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a tamponat violent cu un camion.În urma impactului, automobilul s-a inversat într-un șanț de scurgere a apei, iar șoferul a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajelor medicale.Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.
