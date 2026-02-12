Anna Mihalachi, obligată la scuze publice pentru afirmațiile despre bunicul Maiei Sandu
BreakingNews, 12 februarie 2026 17:40
În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat o hotărâre în procesul de „apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale" intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Instanța a admis parțial cererea Maiei Sandu și a dispus ca Mihalachi să își ceară scuze publice și să dezmintă informațiile denigratoare
Acum 5 minute
18:00
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri". Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest
Acum 30 minute
17:40
În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat o hotărâre în procesul de „apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale" intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Instanța a admis parțial cererea Maiei Sandu și a dispus ca Mihalachi să își ceară scuze publice și să dezmintă informațiile denigratoare
Acum o oră
17:30
Atac șocant în Elveția: Pensionar împins pe șinele de tren pentru că a refuzat să dea bani unui cerșetor # BreakingNews
Un pensionar a suferit răni grave după ce a fost împins deliberat pe șinele de cale ferată de către un bărbat necunoscut, chiar în momentul în care un tren intra în gara Grenchen Nord din Elveția, relatează cotidianul Blick. Incidentul, petrecut duminică puțin înainte de ora 15:00 la peronul 1, a fost declanșat de refuzul
17:10
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din spitalul Botkin din Moscova, după ce a fost internat aproape trei săptămâni în urma unui accident rutier produs pe 18 ianuarie în centrul orașului Groznîi, potrivit publicației „Novaya Gazeta Europa". Accidentul a avut loc din vina șoferului mașinii din
Acum 2 ore
16:40
Control vamal în Orhei: Haine și încălțăminte fără proveniență, ridicate de autorități # BreakingNews
Ofițerii Echipelor mobile, împreună cu funcționarii Direcției investigare fraude vamale, au efectuat un control la o unitate comercială din municipiul Orhei, unde au identificat articole vestimentare și încălțăminte comercializate fără documente care să ateste proveniența lor. În urma verificărilor documentare și fizice, autoritățile au depistat 1.251 de articole susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală.
Acum 4 ore
15:40
Scandal diplomatic în Coreea de Sud: Un guvernator a propus „importul de virgine” pentru a combate criza demografică # BreakingNews
Kim Hee-soo, guvernatorul districtului Jindo din Coreea de Sud, a stârnit un val de critici internaționale după ce a propus „importul de fecioare" din Vietnam și Sri Lanka pentru a fi căsătorite cu bărbați din zonele rurale. Inițiativa a fost prezentată ca o soluție pentru scăderea drastică a populației în provincia Jeolla de Sud. Declarațiile
15:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari. Potrivit autorităților, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate
14:30
Un grup de câteva zeci de transportatori auto a organizat joi un protest în fața sediului Agenției Naționale de Transport Auto (ANTA), în scuarul Gării din Chișinău. Protestatarii, membri ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, au acuzat instituția că ar tolera afaceri ilegale și ar ignora problemele legate de o gară improvizată de
14:30
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă", a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport
14:10
ANRE aprobă noi tarife la energia termică: reduceri pentru Chișinău și creșteri pentru Bălți # BreakingNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile tarife la energia termică, aplicabile consumatorilor din Chișinău și Bălți. Decizia prevede reduceri pentru locuitorii Capitalei și o ajustare ușoară în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica din Chișinău, tariful va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent, ceea
Acum 6 ore
13:40
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13 la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul „Frauda Bancară". Acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie,
13:30
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite grav într-un atac cu cuțitul comis în zorii zilei de joi într-un cartier din Sofia, potrivit poliției și serviciilor de urgență. Incidentul vine la doar câteva zile după un alt atac cu armă albă petrecut în metroul capitalei Bulgariei, unde doi minori au răniți, relatează
12:40
China a anunțat o politică de „toleranță zero" față de infracțiunile sexuale împotriva copiilor, introducând pedeapsa cu moartea pentru cazurile deosebit de grave. Decizia Curții Supreme vizează violența sexuală brutală, traficul de copii și cauzarea unor traume fizice sau psihice severe, instanțele fiind instruite să aplice pedeapsa maximă. Autoritățile de la Beijing consideră protecția minorilor
12:20
„Nu pentru asta au votat oamenii! MAN denunță scumpirea energiei printr-un gest simbolic la Parlament” # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!", pentru a atrage atenția asupra impactului tarifelor la energie asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Potrivit reprezentanților MAN, nivelul actual al prețurilor la energia electrică și termică a devenit greu de suportat pentru mii
Acum 8 ore
11:50
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS de la oficiul Nord, au reținut patru tineri din Bălți și Drochia, după ce au depistat aproape un kilogram de droguri pregătite pentru vânzare. Majoritatea substanțelor ridicate este reprezentată de heroină, iar suplimentar au fost confiscate mefedronă și PVP („sare"), deja
11:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a doi tineri pentru jaf într-o bancă # BreakingNews
Doi tineri, unul din Ucraina și unul din Republica Moldova, au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar semi-închis, pentru comiterea unui jaf într-o sucursală bancară din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, jaful a avut loc pe 1 decembrie 2025. Tânărul de 19 ani,
10:50
Un bărbat a fost împușcat de polițiști în stația de autobuz de la granița dintre arondismentele 5 și 13 din Paris, după ce a amenințat un șofer cu un cuțit și a atacat forțele de ordine. Nimeni altcineva nu a fost rănit în incident. Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, după ce bărbatul a avut
10:40
ANSA reține aproape 6 tone de bomboane cu arome artificiale, după etichetare înșelătoare # BreakingNews
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce au constatat că ambalajul prezenta imagini cu fructe, deși produsele conțineau exclusiv arome artificiale. Lotul nu va fi comercializat pe piața din Republica Moldova. Lotul de bomboane a fost identificat la Postul
10:20
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
10:10
MAN acuză includerea „pe ultima sută de metri” a modificărilor la Legea avocaturii și cere retragerea proiectului # BreakingNews
Mișcarea Alternativa Națională condamnă includerea în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului a unui proiect de modificare a Legii avocaturii, acuzând încălcarea principiilor de transparență și a procedurilor legislative. Formațiunea solicită retragerea inițiativei și organizarea de consultări publice. Potrivit unui comunicat emis de MAN, proiectul de modificare a Legii avocaturii ar fi fost
Acum 12 ore
09:30
Stoianoglo: Declarațiile lui Platon nu confirmă acuzațiile din dosar și ar demonstra lipsa probelor # BreakingNews
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo susține că declarațiile făcute în instanță de martorul Veaceslav Platon nu confirmă învinuirile care i se aduc și ar evidenția lipsa probelor în dosar. Acesta a acuzat, totodată, tergiversarea examinării cauzei. Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată în cadrul căreia a continuat audierea lui Veaceslav Platon în dosarul
Ieri
17:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune o reducere a tarifului la energia termică livrată de Termoelectrica SA, de la 2.510 lei/Gcal în prezent, până la 2.020 lei/Gcal. Proiectul de decizie va fi examinat joi, 12 februarie, în ședința publică a Consiliului de administrație al ANRE. Reducerea propusă de ANRE este de 160 de lei/Gcal
17:20
O vizită familială în Statele Unite s-a transformat într-o tragedie după ce un bărbat din Texas și-a împușcat mortal fiica de 23 de ani, în urma unei dispute aprinse pe teme politice. Incidentul a avut loc în orașul Prosper, lângă Dallas, unde Lucy Harrison, o tânără britanică din Warrington, venise împreună cu iubitul său pentru
17:00
Riccardo Salvagno, polițist italian în vârstă de 40 de ani, a recunoscut oficial că a tras mortal asupra barmanului moldovean Sergiu Țărnă, în vârstă de 25 de ani. Crima a avut loc în noaptea de 30 spre 31 decembrie într-o suburbie a Veneției. Salvagno susține că împușcătura a fost „accidentală", produsă într-o stare de stres
16:10
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice, document care urmează să fie examinat și votat de Parlament. Inițiativa are drept scop consolidarea protecției animalelor, conservarea speciilor și instituirea unor reguli clare pentru activitatea acestor instituții. Potrivit proiectului, toate grădinile zoologice vor fi obligate să dețină o autorizație de funcționare
15:50
Un minor de 13 ani din Marea Britanie a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce doi copii au fost înjunghiați marți, 10 februarie, la Kingsbury High School din nordul Londrei. Victimele, doi băieți de 12 și 13 ani, au fost transportate la spital în stare gravă. Poliția Metropolitană a intervenit în jurul orei
15:30
Depășire periculoasă pe contrasens, la o trecere de pietoni din Chișinău. Șofer sancționat # BreakingNews
Un șofer a pus în pericol pietonii în dimineața zilei de 11 februarie, pe strada Petru Zadnipru din capitală, după ce a efectuat o manevră de depășire pe contrasens chiar în apropierea unei treceri de pietoni. Potrivit Poliției, conducătorul unui BMW a ignorat regulile de circulație și a traversat zona marcajului pietonal în timp ce
15:20
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # BreakingNews
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în
15:10
Un pensionar de 72 de ani din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul cinci refugiați care se adăposteau într-o școală din satul Sudobici, regiunea Rivne, transmite RBC Ukraina
15:10
Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”. Instanța dispune aducerea silită # BreakingNews
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi în dosarul „Kuliok”. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi refuzat, pentru moment, să fie escortat și a anunțat că nu va participa la ședință. În fața instanței a fost prezentat un proces-verbal care confirmă … Articolul Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”. Instanța dispune aducerea silită apare prima dată în BreakingNews.
14:50
S-a dat drept domnișoară pe „999” și a șantajat un bărbat: Un deținut, condamnat încă o dată # BreakingNews
Un deținut al Penitenciarului nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare pentru șantaj, după un dosar instrumentat de procurorii PCCOCS. Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, condamnatul în vârstă de 34 de ani a extorcat bani de la un bărbat din Capitală, folosind o identitate falsă. În 2023, acesta a publicat un … Articolul S-a dat drept domnișoară pe „999” și a șantajat un bărbat: Un deținut, condamnat încă o dată apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Un incendiu izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului a dus la moartea unei femei în vârstă de 67 de ani, în seara zilei de 10 februarie 2026, într-un apartament de pe strada Negreșteni 6, din Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, vecinii semnalând ieșirea de fum dens din locuință. … Articolul Tragedie în Chișinău: Femeie de 67 de ani moare într-un incendiu provocat de fumat apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Partidul Mișcarea Alternativă Națională solicită ca informațiile despre persoanele implicate în evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor să fie făcute publice. Echipa de juriști a partidului atrage atenția că reforma lansată în 2022, inițial ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a transmis … Articolul MAN cere transparență în evaluarea judecătorilor și procurorilor apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026. Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # BreakingNews
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare … Articolul Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # BreakingNews
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, … Articolul Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Procuratura Bălți a anunțat condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la trei ani de închisoare pentru violență în familie, după ce a agresat fizic copilul său minor, în vârstă de aproximativ un an. Potrivit anchetatorilor, inculpata a aplicat lovituri repetate cu pumnii și palmele asupra copilului, provocând echimoze, excoriații și hemoragii oculare. … Articolul Șoc în Bălți: Mama unui copil de un an condamnată pentru cruzime extremă apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Polițiștii din sectorul Ciocana au identificat și reținut un bărbat bănuit că ar fi comis două furturi din același magazin din capitală. Potrivit anchetei, în primul incident, suspectul a pătruns în magazin prin spargerea geamului și a sustras mai multe telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de aproximativ 43.000 de lei. La câteva zile, folosind aceeași … Articolul Hoț de telefoane din capitală, arestat pentru două spargeri apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Ion Ceban cere Parlamentului adoptarea Legii Parcărilor: „Nu este suficient un simplu regulament!” # BreakingNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică” afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă … Articolul Ion Ceban cere Parlamentului adoptarea Legii Parcărilor: „Nu este suficient un simplu regulament!” apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Caz șocant în Bulgaria: Șase persoane descoperite moarte în condiții suspecte, pe fondul unor ritualuri de purificare # BreakingNews
Rezultatele autopsiilor în cazul celor trei bărbați găsiți morți într-o cabană din pasul Petrohan, Bulgaria, au scos la iveală detalii cutremurătoare: victimele au trecut printr-o perioadă de înfometare deliberată, consumând doar apă și ceai timp de câteva zile înainte de deces. Acest element, alături de descoperirea altor trei cadavre într-o rulotă lângă vârful Okolchița, inclusiv … Articolul Caz șocant în Bulgaria: Șase persoane descoperite moarte în condiții suspecte, pe fondul unor ritualuri de purificare apare prima dată în BreakingNews.
11:00
A furat apartamentul și mașina unui prieten: Un bărbat de 42 de ani, condamnat la închisoare # BreakingNews
n bărbat în vârstă de 42 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru o escrocherie de proporții comisă în municipiul Chișinău. Potrivit procurorilor, în anul 2020, inculpatul a profitat de relația apropiată cu victima și a obținut, prin abuz de încredere și inducere în eroare, un autoturism și un apartament. Deși … Articolul A furat apartamentul și mașina unui prieten: Un bărbat de 42 de ani, condamnat la închisoare apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi susținut că poate interveni pe lângă angajați ai Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto din Bălți. În acest context, ar fi … Articolul A cerut 2.000 de euro pentru „admis” la examenul auto apare prima dată în BreakingNews.
09:30
Conflict vechi, noi incidente: șase rețineri după intervenția în biserica din Dereneu # BreakingNews
Șase persoane, printre care primarul socialist al localității Dereneu, au fost reținute pentru 72 de ore în urma incidentelor produse marți, 10 februarie, la biserica din sat. Potrivit Poliției, aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în lăcașul de cult. Printre cei reținuți se numără primarul localității, avocatul … Articolul Conflict vechi, noi incidente: șase rețineri după intervenția în biserica din Dereneu apare prima dată în BreakingNews.
10 februarie 2026
18:10
O cetățeană belarusă, în vârstă de 32 de ani, căutată internațional, a fost reținută luni, 9 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), femeia este anunțată în căutare de către BNC Interpol Minsk, fiind suspectată că, în perioada 2019-2020, împreună cu trei conaționali, ar fi comis escrocherii prin înșelăciune și abuz … Articolul Cetățeană belarusă acuzată de escrocherie, reținută în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Avocații fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, au cerut instanței să fie admiși încă 48 de martori, foști oficiali de rang înalt și angajați ai băncilor implicate în furtul miliardului. Procuratura Anticorupție consideră cererea neîntemeiată, susținând că scopul acesteia este tergiversarea procesului. Judecătorii urmează să dea verdictul la următoarea ședință, iar Plahotniuc a refuzat din nou … Articolul Procesul lui Plahotniuc: Apărarea propune 48 de noi martori, Procuratura se opune apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Coreea de Nord a impus pedeapsa cu moartea pentru adolescenții care au vizionat serialul „Squid Game” și au ascultat muzică K-Pop # BreakingNews
Regimul din Coreea de Nord a recurs la execuții publice împotriva elevilor și adolescenților prinși că vizionau seriale sud-coreene sau ascultau muzică K-Pop, conform unui raport alarmant publicat de Amnesty International. Mărturiile celor care au fugit din țară descriu o realitate brutală, în care tinerii, inclusiv cei de gimnaziu, sunt uciși în fața colegilor lor … Articolul Coreea de Nord a impus pedeapsa cu moartea pentru adolescenții care au vizionat serialul „Squid Game” și au ascultat muzică K-Pop apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Ofițerii vamali au depistat peste 300 de articole vestimentare contrafăcute în sudul țării # BreakingNews
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au oprit recent un autoturism Opel Astra pe centura municipiului Comrat, ca urmare a unei misiuni de control în zona de sud a țării. În urma verificărilor, în portbagaj și în interiorul mașinii au fost descoperite aproximativ 300 de articole vestimentare cu indicii de încălcare a drepturilor de proprietate … Articolul Ofițerii vamali au depistat peste 300 de articole vestimentare contrafăcute în sudul țării apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Bulgaria este în stare de șoc după descoperirea a șase cadavre, inclusiv al unui băiat de 15 ani, în circumstanțe care ridică numeroase semne de întrebare. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Autoritățile bulgare au declarat că toate victimele făceau parte dintr-o organizație … Articolul Victime ecologiști sau membri ai unei secte? Misterul crimelor din Bulgaria continuă apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Două automobile, dintre care unul aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost implicate într-un accident rutier produs luni, 10 februarie, pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Mercedes și un Mitsubishi. În urma impactului, unul dintre vehicule a fost avariat. Din fericire, incidentul nu s-a … Articolul Accident rutier pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău: este implicată o mașină IGSU apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Administratorul canalului „Car Vertical”, vizat în mai multe dosare penale, s-ar afla în Bulgaria # BreakingNews
Administratorul canalului de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini și materiale video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova, s-ar afla în prezent în Bulgaria, după cum informează Unimedia. Potrivit acestora, fondatorul canalului nu a fost dat încă în căutare pentru dosarul privind distribuirea materialelor intime, ci pentru alte cauze … Articolul Administratorul canalului „Car Vertical”, vizat în mai multe dosare penale, s-ar afla în Bulgaria apare prima dată în BreakingNews.
