Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA
Agro TV, 9 februarie 2026 16:30
Câteva loturi de lapte praf au fost retrase din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre mai multe formule care nu corespund noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Potrivit ANSA, în urma controalelor s-au depistat nereguli la mai multe loturi de lapte praf produse de Danone. Prin urmare, consumatorii care […] Articolul Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA apare prima dată în AgroTV.
Acum 10 minute
16:40
Termoelectrica a depus pe 9 februarie un demers de ajustare a tarifelor pentru energia electrică și termică livrată consumatorilor în anul 2026. Instituția nu a precizat însă valoarea exactă a noilor tarife, menționând că modificarea este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru gazele naturale. Reprezentanții Termoelectrica explică că ajustarea tarifelor respectă cadrul normativ în […] Articolul Termoelectrica cere ajustarea tarifelor după scăderea prețului la gaze apare prima dată în AgroTV.
16:40
Elevii din Chișinău au revenit la ore cu prezență fizică, în timp ce unele instituții din țară lecțiile se desfășoară în continuare în regim online sau mixt. Între timp, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar autoritățile au mobilizat sute de muncitori și utilaje pentru a combate poleiul […] Articolul Intervenții masive pe drumurile naționale și în Capitală: elevii revin la școală apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 18 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 10 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 10 de bani, cu 03 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu 09 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 10 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
16:30
Nota „10” la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat va fi mai ușor de obținut. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia. Prin urmare, lista testelor recunoscute pentru nota maximă a fost extinsă, prin includerea Oxford Test of English și Oxford Test of English […] Articolul Nota „10” la Bac, mai accesibilă: reguli simplificate apare prima dată în AgroTV.
16:30
Câteva loturi de lapte praf au fost retrase din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre mai multe formule care nu corespund noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Potrivit ANSA, în urma controalelor s-au depistat nereguli la mai multe loturi de lapte praf produse de Danone. Prin urmare, consumatorii care […] Articolul Formulă pentru sugari, rechemată de ANSA apare prima dată în AgroTV.
16:30
Meteorologii anunță pentru ziua de 10 februarie, vreme rece și cer variabil. Vântul va sufla din partea de Sud – Est, cu o viteză de până la 27 de km/h. În nordul țării, ziua vor fi -5°C, iar noapte -16°C. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime de -3°C și minime de […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor arăta până la -16°C apare prima dată în AgroTV.
16:20
Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani # Agro TV
Economia regiunii transnistrene traversează cea mai dificilă perioadă din ultimul sfert de secol, marcată de scăderi puternice ale producției industriale, veniturilor populației și exporturilor. Constatările aparțin analistului economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, analist economic: ,,În stânga Nistrului s-au confruntat cu cea mai mare criză la anumite capitole din 1989 până în prezent, iar la creșterea […] Articolul Criză economică fără precedent în stânga Nistrului: cea mai gravă prăbușire din ultimii 25 de ani apare prima dată în AgroTV.
16:20
Un consilier local din Chițcanii Vechi și Consiliul raional Teleneștiși riscă să-i fie confiscată averea, după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat discrepanțe majore între proprietățile declarate și veniturile obținute de acesta și familia sa. Potrivit ANI, la consilierul din Telenești și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii […] Articolul Un consilier din Telenești a fost prins de ANI cu nereguli în declarația de avere apare prima dată în AgroTV.
Acum o oră
16:00
Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină, a declarat pentru AGRO TV Moldova secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, laboratoarele performante necesită investiții enorme, iar din acest motiv autoritățile noastre colaborează cu laboratoarele statelor europene. Reacția ministerului vine după ce […] Articolul Ministerul Agriculturii: „ANSA nu deține laboratoare de identificare a Metronidazolului în carnea de găină” apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Ploile torențiale din 5 și 6 februarie au provocat inundații și alunecări de teren în 21 de localități din cinci județe ale României. În Buzău, aflat sub Cod roșu hidrologic, autoritățile au emis mesaje RO-ALERT și acționează pentru evacuarea apei din gospodării. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău și IGSU, în intervalul 5 februarie, […] Articolul Cod roșu de inundații în România apare prima dată în AgroTV.
16:30
Condițiile meteo nefavorabile afectează și traficul aerian. Mai multe curse care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Chișinău spre orașe europene înregistrează întârzieri, inclusiv zborurile către Londra, București, Frankfurt, Bratislava și Paris, cu timpi de așteptare între 20 de minute și o oră. Întârzieri sunt raportate și la sosiri, pe cursele din Paris, Bratislava […] Articolul Întârzieri la zborurile de pe Aeroportul Chișinău din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
16:30
Apicultorii din Republica Moldova, care exportă 4500 de tone de miere în Uniunea Europeană, vor încasa o lovitură foarte dură odată cu intrarea în vigoare a acordului de parteneriat UE-Mercosur. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport, expertul în agro-market și directorul executiv al Asociației Agrocereale a explicat ce presupune acest acord și care sunt implicațiile […] Articolul Acordul UE–Mercosur lovește apicultorii moldoveni și pune presiune pe sectorul avicol apare prima dată în AgroTV.
16:20
Fermele de porcine din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină # Agro TV
Fermele de porci din Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină africană din 2025. Anunțul a fost făcut de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața, care a subliniat că boala rămâne o provocare majoră pentru Republica […] Articolul Fermele de porcine din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină apare prima dată în AgroTV.
16:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 07-09 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 14 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 14 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:10
Meteorologii anunță pentru perioada de 06-08 februarie Cod galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării. În nordul țării, va fi lapoviță slabă, iar temperaturile vor oscila între -5°C și 0°C. Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra […] Articolul Cod Galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
16:10
În sezonul rece, când temperaturile scad și hrana din natură devine tot mai puțină, animalele din gospodării au nevoie de atenție și îngrijire specială. La cei 73 de ani ai săi, Constantin Teodor din satul Hrușova, Criuleni, gestionează aproximativ 70 de hectare de teren, unde crește culturi agricole și mai multe specii de animale, pe […] Articolul Cum sunt protejate animalele de frig într-o gospodărie de la țară apare prima dată în AgroTV.
14:00
După două zile de discuții intense la Abu Dhabi, negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat fără un acord de încetare a focului. Kievul și Moscova au ajuns deocamdată doar la un acord privind schimbul de prizonieri. VOLODIMIR ZELENSKI, președintele Ucrainei: ,, Dragi cetățeni ucraineni! Pe scurt, despre ziua de azi. Cel mai […] Articolul Ucraina și Rusia au efectuat primul schimb de prizonieri în ultimele cinci luni apare prima dată în AgroTV.
13:50
Replici acide în Parlament: moțiunea simplă împotriva politicilor Agriculturii a fost respinsă # Agro TV
Replici acide au răsunat în Parlament în timpul prezentării raportului de către șefa Agriculturii, în contextul examinării moțiunii simple asupra politicilor ministerului. Spiritele s-au încins atât de tare încât președintele Legislativului, Igor Grosu, a fost nevoit să întrerupă microfoanele unor deputați din opoziție. Totuși, moțiunea simplă a fost respinsă cu 54 de voturi „contra” și […] Articolul Replici acide în Parlament: moțiunea simplă împotriva politicilor Agriculturii a fost respinsă apare prima dată în AgroTV.
13:20
Intervenții fără întrerupere pe drumurile din țară: servicii municipale mobilizate din cauza poleiului # Agro TV
Condițiile meteo țin în alertă autoritățile din Capitală și din întreaga țară. Poleiul, format din cauza diferențelor de temperatură, îngreunează circulația, iar serviciile municipale, salvatorii IGSU și poliția intervin fără întrerupere. Primăria municipiului Chișinău anunță că toate serviciile municipale sunt mobilizate pe străzile Capitalei. Echipele intervin continuu, atât mecanizat, cât și manual, inclusiv în zonele […] Articolul Intervenții fără întrerupere pe drumurile din țară: servicii municipale mobilizate din cauza poleiului apare prima dată în AgroTV.
10:00
Gerurile puternice din această iarnă au pus la încercare plantele exotice din serele Grădinii Botanice Naționale, însă colecțiile impresionante au fost protejate cu succes. Specialiștii spun că temperaturile scăzute nu au provocat pierderi majore, iar majoritatea speciilor se dezvoltă normal. Valentina Țîmbalî, doctor în biologie și șef al laboratorului din cadrul Grădinii Botanice Naționale, activează […] Articolul Serele Grădinii Botanice au trecut cu bine peste gerurile din februarie apare prima dată în AgroTV.
5 februarie 2026
23:40
Meteorologii anunță pentru ziua de 06 februarie vreme rece, temperaturi scăzute de până la -12 grade. În nordul țării, va ninge slab, temperaturile vor oscila între 1°C și – 1°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime […] Articolul Frig și precipitații în Republica Moldova: ninsori slabe și lapoviță apare prima dată în AgroTV.
23:30
Cupola de gheață a pus din nou stăpânire pe Republica Moldova. Din cauza poleiului de drumuri s-au produs mai multe accidente rutiere, în urma cărora un om a murit, iar cinci au avut nevoie de îngrijiri medicale. Tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elevii din capitală au revenit la învățământul online. Centrul și nordul Republicii […] Articolul Cupola de gheață a pus stăpânire din nou pe Moldova apare prima dată în AgroTV.
23:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 06 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 12 de bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 10 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
23:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 06.02-08.02.2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de […] Articolul Curs valutar: 06.02-08.02.2026 apare prima dată în AgroTV.
22:20
13 companii autohtone, participă la cea mai mare expoziție de fructe proaspete, Frut Logistica 2026 care are loc la Berlin. Expoziția promovează fructe proaspete și uscate de calitate superioară, iar Republica Moldova participă în încercarea de a-și extinde exporturile și de a-și consolida imaginea producției pe piețele externe. Participarea la Fruit Logistica le oferă producătorilor […] Articolul Republica Moldova participă la Fruit Logistica 2026 apare prima dată în AgroTV.
22:10
Mai multe instituții din subordinea Ministerul Mediului vor fi reorganizate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern. Într-un video publicat pe pagina de facebook a instituției, ministrul Gheorghe Hajder a precizat că urmează si fie efectuate patru reforme importante. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Prima reformă este a Agenției de Mediu, aici ne […] Articolul Mai multe instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reorganizate apare prima dată în AgroTV.
22:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni. Conform Legii nr. 227 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, care a intrat astăzi în vigoare, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport. Potrivit ANSA, prin această modificare, statul își propune să susțină agenții economici. Până în […] Articolul ANSA elimină taxele la Certificatele fitosanitare pentru export și reexport apare prima dată în AgroTV.
22:00
Schimbări importante pentru deținătorii de animale de companie din Republica Moldova. Mai multe rase de câini, considerate potențial periculoase, nu vor mai putea fi crescute sau reproduse în țară, potrivit noilor reglementări adoptate de autorități. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță modificări în legislația privind protecția animalelor de companie. Astfel, începând cu septembrie 2027 va […] Articolul ANSA: Mai multe rase de câini vor fi interzise la creștere în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
22:00
Piața energiei regenerabile se confruntă cu noi presiuni. Panourile solare urmează să se scumpească, după ce China, principalul producător mondial de echipamente fotovoltaice, a decis modificarea regimului de rambursare a taxelor de export. Prețurile sistemelor fotovoltaice ar putea crește începând cu anul 2026, ca urmare a modificării regimului de rambursare a taxelor de export în […] Articolul China scumpește panourile solare apare prima dată în AgroTV.
21:50
O casă din Ialoveni a ars în totalitate. Pompierii au ajuns greu la fața locului din cauza poleiului # Agro TV
Casa din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, la care se îndrepta autospeciala pompierilor implicată în accident, a ars în totalitate. Din cauza poleiului, salvatorii au ajuns cu greu la locul incendiului. Flăcările au cuprins locuința, joi dimineață. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cauza vremii nefavorabile, autospecialele au rămas blocate pe drum, iar pompierii s-au […] Articolul O casă din Ialoveni a ars în totalitate. Pompierii au ajuns greu la fața locului din cauza poleiului apare prima dată în AgroTV.
21:00
21 de tone de carne de pui, separată mecanic și congelată, au fost blocate la frontiera de stat după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Lotul a fost depistat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la Postul de inspecție la frontieră Leușeni. Ulterior, de comun acord cu operatorul importator, s-a decis […] Articolul 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, blocate la frontiera Leușeni apare prima dată în AgroTV.
02:10
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană au ajuns la cel mai redus nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul temperaturilor scăzute din această iarnă și al diminuării livrărilor. Potrivit publicației Financial Times, la data de 29 ianuarie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de doar 43% din capacitate, cu aproximativ […] Articolul Stocurile de gaze din UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani apare prima dată în AgroTV.
02:10
Meteorologii au emis Cod Galben pentru perioada 4-8 februarie, avertizând asupra temperaturilor fluctuante și a riscului de polei. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat pe 3 februarie o ședință cu instituțiile responsabile, pentru a preveni și gestiona situațiile periculoase. Pentru asigurarea siguranței populației, MAI a mobilizat peste 2.300 de angajați și […] Articolul Cod galben de vreme nefavorabilă: CNMC a dispus măsuri de coordonare apare prima dată în AgroTV.
02:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu un bani mai puțin. Dolarul american coboară la 16 lei și 94 de bani, cu 4 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 05 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
01:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 10 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 08 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
4 februarie 2026
18:20
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Declarația a fost făcută de directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Potrivit acestuia, CFM are datorii de aproximativ 450 de milioane de lei. Datoriile au […] Articolul Calea Ferată din Moldova este reorganizată apare prima dată în AgroTV.
18:00
Republica Moldova este în continuare vulnerabilă energetic pentru că este interconectată cu sistemul energetic din Ucraina. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu înainte de ședința Cabinetului de miniștri. Potrivit oficialului, pierderile agenților economici din cauza penei de curent sunt mici pentru că avaria s-a produs sâmbăta și nu într-o zi lucrătoare. Alexandru Munteanu, […] Articolul Prim-ministrul Munteanu: „Moldova rămâne vulnerabilă energetic” apare prima dată în AgroTV.
17:50
Cea mai importantă expoziție internațională, dedicată comerțului cu fructe și legume, s-a deschis astăzi în Germania. Republica Moldova este prezentă la Fruit Logistica Berlin 2026 cu 13 companii autohtone, care promovează fructe proaspete și uscate de calitate superioară, în încercarea de a-și extinde exporturile și de a consolida imaginea producției moldovenești pe piețele externe. Participarea […] Articolul Republica Moldova participă la Fruit Logistica 2026 cu 13 companii autohtone apare prima dată în AgroTV.
17:40
Asociația „Forța Fermierilor” cere revizuirea Programului Agricol 2026–2030: subvenții mai mari și consultări reale # Agro TV
Consultările pe marginea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 se extind până la 16 februarie, anunță autoritățile. Se întâmplă după de Asociația „Forța Fermierilor” a acuzat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare de consultări formale și de ignorarea celui mai mare sector agricol al țării, cerealele și oleaginoasele, în noul Program Strategic al Politicii […] Articolul Asociația „Forța Fermierilor” cere revizuirea Programului Agricol 2026–2030: subvenții mai mari și consultări reale apare prima dată în AgroTV.
17:40
Merele comercializate pe piețele și în supermarketurile din 13 țări europene conțin niveluri îngrijorătoare de reziduuri de pesticide, arată un studiu realizat de organizația neguvernamentală Pesticide Action Network (PAN) Europe. Potrivit raportului aceste substanțe chimice sunt prezente sub forma unor „cocktailuri de pesticide” și cere Uniunii Europene să înăsprească reglementările privind evaluarea riscurilor pentru consumatori. […] Articolul Merele vândute în 13 țări europene, contaminate cu „cocktailuri de pesticide” apare prima dată în AgroTV.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ghețuș pentru nordul și centrul țării. Astfel, temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului. Pe 6 februarie se va forma gehțuș în toată țara. În nordul țării, pe drumuri se va forma lapoviță slabă, […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș apare prima dată în AgroTV.
3 februarie 2026
17:20
Consumatorii casnici vor plăti mai puțin pentru gaz. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un nou tarif, care aduce o scădere de 2 lei și 32 de bani față de prețul anterior. Astfel, de la 16,74 lei cu TVA, prețul pentru un metru cub va fi de 14,42 lei. Locuitorii capitalei salută decizia […] Articolul Gazul se ieftinește: ANRE a aprobat un nou tarif apare prima dată în AgroTV.
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 02 de bani, cu 5 bani mai puțin. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 04 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
17:10
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în raionele Rezina și Edineț, iar o femeie a fost salvată de pompieri în municipiul Bălți. Primul incendiu s-a produs în localitatea Sîrcova, raionul Rezina, unde un bărbat de 50 de ani a suferit arsuri la mâini și intoxicație ușoară […] Articolul Mai multe incendii în ultimele 24 de ore: două persoane au suferit arsuri apare prima dată în AgroTV.
17:10
Drumarii au intervenit pe mai multe șosele din țară pentru a astupa gropile din asfalt, care au apărut pe carosabil din cauza condițiilor meteo din ultima perioadă. Luni, s-a lucrat intens în perimetrul localităților Condrița și Căpriana, porțiune pe care duminică cel puțin cinci mașini au fost avariate. Problema nu se limitează însă doar la […] Articolul Gropi periculoase pe carosabil: mai multe mașini avariate, șoferii îndemnați la prudență apare prima dată în AgroTV.
17:00
Iarna nu se lasă dusă din Statele Unite. Faimoasa marmotă Phil a prezis că sezonul rece va mai dura încă șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra la ieșirea din vizuină, în cadrul tradiționalei Zile a Marmotei. Potrivit legendei, dacă marmota își vede umbra atunci când iese din vizuină, iarna va continua încă șase săptămâni, […] Articolul Marmota Phil anunță încă șase săptămâni de iarnă în SUA apare prima dată în AgroTV.
17:00
Strada 31 August 1989, tronsonul dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi reabilitată în acest an. Cel puțin asta promite primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor municipale. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: ,,În scurt timp această licitație va fi lansată. […] Articolul Ion Ceban anunță reabilitarea străzii 31 August 1989 apare prima dată în AgroTV.
16:50
AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 de milioane de lei pentru fermieri, în ianuarie 2026 # Agro TV
Aproape 600 de milioane de lei au ajuns la fermieri în prima lună a anului. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în luna ianuarie 2026, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 597,14 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 de milioane de lei pentru fermieri, în ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:40
Ședință solemnă la Parlament: liderii legislativelor din Țările Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei # Agro TV
Progresele înregistrate în Republica Moldova constituie un argument solid pentru continuarea sprijinului financiar european, susțin președinții forurilor legislative din Estonia, Letonia și Lituania. Declarațiile au fost făcute în Parlament, la prima ședință din sesiunea de primăvară. Ședința s-a desfășurat în prezența a 94 de deputați și a debutat cu intonarea Imnului de Stat al Republicii […] Articolul Ședință solemnă la Parlament: liderii legislativelor din Țările Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în AgroTV.
