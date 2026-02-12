ÎN CONTEXT | Dorin Junghietu: R. Moldova ar putea exporta, în premieră, energie electrică din surse regenerabile
Moldova1, 12 februarie 2026 08:30
Republica Moldova ar putea deveni, în premieră, exportator de energie electrică produsă local din surse regenerabile. Afirmația a fost făcută de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Acesta a explicat că, în condițiile creșterii accelerate a capacităților regenerabile și a sistemelor de stocare, există șansele apariției unui surplus de energie în sezonul estival.
• • •
Acum 15 minute
08:40
Consum mai mare de energie termică în ianuarie: temperaturile scăzute au majorat facturile # Moldova1
Consumul real de energie termică în luna ianuarie 2026 a crescut, în medie, cu 20% comparativ cu luna decembrie 2025, pe fondul scăderii semnificative a temperaturilor exterioare. Precizările au fost făcute de Termoelectrica după ce mai mulți consumatori s-au plâns în spațiul public de valoarea mai mare a facturilor la încălzire.
Acum 30 minute
08:30
Procesul de reintegrare a țării și cel de integrare europeană vor fi implementate ca procese paralele și distincte, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
08:30
Reforma APL începe la Soroca: primarii cer bani și claritate, oamenii vor servicii mai bune # Moldova1
Reforma administrației publice locale începe să capete formă în teritoriu. La Soroca, primul raion unde Guvernul a lansat consultările publice, primarii și locuitorii au fost invitați să-și exprime opinia despre reducerea numărului de primării și reorganizarea consiliilor raionale.
08:30
Acum o oră
08:00
Motorul reactiv al unei drone rusești, găsit într-un apartament din Kiev după atacul nocturn al Rusiei # Moldova1
Motorul reactiv al unei drone rusești a fost descoperit într-un apartament de la ultimul etaj al unui bloc din Kiev, în urma atacului din noaptea de 12 februarie. Potrivit poliției ucrainene, fragmentele aparatului de zbor fără pilot au avariat fațada clădirii și geamurile mai multor locuințe din sectorul Darnițki al capitalei.
08:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață, în contextul temperaturilor oscilante din această perioadă. Pe parcursul zilei se înregistrează valori pozitive, iar noaptea temperaturile scad sub zero grade, condiții care favorizează procesul de îngheț–dezgheț.
08:00
Cel mai cunoscut, tradus și premiat scriitor român din lume, Mircea Cărtărescu, a devenit Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova. Distinsul scriitor, apreciat anterior cu „Ordinul de Onoare" al Republicii Moldova, și-a exprimat bucuria pentru noua recunoaștere a creației sale și a subliniat rolul literaturii și al lecturii în lumea de astăzi.
Acum 2 ore
07:30
Suspecta atacului armat mortal din vestul Canadei era o tânără de 18 ani cu probleme de sănătate mintală, care și-a ucis mama și fratele vitreg înainte de a ataca fosta sa școală, a anunțat Poliția, fără a oferi deocamdată un motiv pentru unul dintre cele mai grave masacre din istoria recentă a țării.
07:30
Procesul de reintegrare a țării și cel de integrare europeană vor fi implementate ca procese paralele, dar distincte, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR. El a explicat că reintegrarea poate fi afectată de factori externi, precum prezența militară rusă și instabilitatea regională, ceea ce împiedică stabilirea unui calendar clar similar celui pentru integrarea în Uniunea Europeană.
07:00
Vremea se încălzește semnificativ în următoarele zile. Explicațiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat # Moldova1
Vremea se încălzește semnificativ în toată țara, iar temperaturile vor depăși în următoarele zile valorile obișnuite pentru mijlocul lunii februarie. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) oferite pentru Teleradio-Moldova, în intervalul 12–15 februarie maximele vor ajunge la +5..+11 grade Celsius , cu aproximativ 5–7 grade peste norma climatică.
Acum 4 ore
06:30
Corespondență Dan Alexe | Târguieli pentru o nouă Europă unită, dar îndatorată: summit UE în castelul Templierilor din Belgia # Moldova1
Liderii celor 27 de țări membre ale UE se întâlnesc joi, 12 februarie, într-un loc izolat dintr-o provincie belgiană, în castelul Alden-Biesen, în cadrul unei reuniuni informale, ca un soi de „seminar de reflecție” menit să consolideze UE în fața provocărilor crescânde.
Acum 12 ore
23:50
După un început mai ezitant la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, echipa țării noastre a avut parte și ne-a provocat un moment de mândrie în cea de-a cincea zi de concurs. Liderul lotului național, biatlonista Alina Stremous, a obținut un rezultat notabil, clasându-se pe locul 14 în cursa individuală de biatlon pe distanța de 15 kilometri.
22:30
Peste două milioane de apeluri sunt preluate anual de Centrele Apelurilor de Urgență 112 din Republica Moldova. Fiecare solicitare înseamnă atenție maximă, reacție promptă și responsabilitate. Un apel este procesat, în medie, într-un minut și 40 de secunde, iar aproximativ 80 de operatori asigură preluarea și gestionarea informațiilor 24 de ore din 24.
22:20
22:10
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac armat produs la un colegiu din orașul Anapa, Federația Rusă.
21:50
„Fabricat în Moldova” aduce peste 400 de producători sub același acoperiș: gust, tradiții și parteneriate noi # Moldova1
Peste 400 de întreprinderi din țară și de peste hotare aduc gust, culoare și tradiții locale la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”, care și-a deschis porțile pentru vizitatori.
21:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Americanul Jordan Stolz a triumfat la patinaj viteză, distanța de o mie de metri # Moldova1
Sportivul din Statele Unite ale Americii, Jordan Stolz, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, pe distanța de o mie de metri. El a a înregistrat timpul un minut 6 secunde și 28 sutimi de secundă, stabilind un nou record olimpic.
21:30
Autoritățile de la Chișinău anunță crearea unui fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului # Moldova1
Un fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului urmează să fie creat în Republica Moldova, a anunțat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondul va cumula resurse interne și externe pentru finanțarea proiectelor sociale și de infrastructură, inclusiv în localitățile din stânga Nistrului necontrolate de autoritățile constituționale.
21:20
21:20
Tensiuni la Dereneu: slujbă sub pază, acuzații și rețineri după pătrunderea forțată în biserică # Moldova1
Tensiunile de la biserica din Dereneu continuă pentru a doua zi, după ce, marți seară, aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul Poliției și strigând „Hristos a înviat!”.
21:10
21:00
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe locuitorii autonomiei găgăuze să-și păstreze limba maternă – găgăuza – despre care a avertizat că riscă să dispară. Șefa statului a subliniat că pierderea limbii înseamnă pierderea reperelor istorice și afectarea continuității unui popor.
20:50
Scări degradate la Botanica: locuitorii acuză lucrări de mântuială, Primăria invocă vremea # Moldova1
Poleiul și episoadele repetate de îngheț-dezgheț au dus la degradarea drumurilor și a zonelor pietonale din Capitală. În sectorul Botanica, scările care fac legătura cu stația de așteptare a transportului public de la intersecția bulevardului Dacia cu strada Hristo Botev au ajuns într-o stare avansată de deteriorare.
20:20
Accident grav la Telenești: femeie de 62 de ani, accidentată mortal pe trecerea de pietoni # Moldova1
O femeie de 62 de ani a decedat după ce a fost tamponată de un automobil în timp ce traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul s-a produs în seara zilei de 11 februarie, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești.
20:20
Fermierii spanioli iau cu asalt Madridul: Peste 1.500 de agricultori și sute de tractoare contestă acordul UE–Mercosur # Moldova1
Circa 1.500 de fermieri, însoțiți de 348 de tractoare, au protestat miercuri în centrul Madridului față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur și împotriva reducerii fondurilor alocate Politicii Agricole Comune (PAC), potrivit datelor Guvernului spaniol, citate de agenția EFE.
20:00
Proiect-pilot în cinci școli: Prevenție activă împotriva consumului de tutun și al țigărilor electronice # Moldova1
Cinci instituții de învățământ din țară devin, în premieră, laboratoare de testare pentru proiectul-pilot „Școală fără tutun și nicotină”. Strategia depășește sfera interdicțiilor clasice, combinând regulamentele de management instituțional cu suportul psihologic și experimentele științifice, pentru a reduce consumul de nicotină în rândul adolescenților.
Acum 24 ore
19:40
Valeriu Chiveri: După sistarea activității bacului de la Molovata, aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri continuă fără blocaje majore # Moldova1
Aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri s-a stabilizat, iar livrările de produse alimentare sunt efectuate la timp și fără impedimente majore, în pofida sistării activității bacului de la Molovata. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că, în linii generale, problema este soluționată, chiar dacă mai apar incidente izolate.
19:00
19:00
Franjo von Allmen a cucerit a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Moldova1
Franjo von Allmen este marea vedetă a primelor zile de concurs la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. După ce a cucerit medalii de aur la coborâre și combinată alpină pe echipe, elvețianul a triumfat și în proba de Super G, devenind primul sportiv care câștigă ambele probe de viteză la aceeași ediție a Olimpiadei Albe.
18:50
18:50
Nicu Popescu: Moldova este gata pentru negocierile de aderare, iar blocajul politic nu oprește reformele # Moldova1
Republica Moldova este pregătită formal pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar procesul tehnic este deja în desfășurare, chiar dacă formalizarea politică a fost întârziată din cauza opoziției Ungariei față de avansarea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute de emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
18:40
Rezultat notabil pentru sportivii din Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezo. Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 în cursa individuală de biatlon pe distanța de 15 kilometri.
18:10
VIDEO | Deputați, documentați de poliție după ce au luat de la o parcare specială un automobil confiscat # Moldova1
Scandal la o parcare specială de la Cahul. Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale de unde au luat un automobil confiscat și i l-au întors proprietarului. Potrivit acestora, mașina aparține unui agricultor, iar în prezent este în vigoare un moratoriu privind executarea silită a fermierilor.
18:00
Autoritățile vor investi 81.6 milioane de lei pentru achiziționarea unui nou sediu al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles. Finanțările au fost prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent, iar imobilul potrivit va fi selectat de o comisie guvernamentală, a cărei instituire a fost aprobată de Executiv în ședința din 11 februarie.
17:40
Disponibilitatea Ucrainei de a livra cărbune pentru Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, exprimată în timpul vizitei la Kiev a delegației guvernamentale de la Chișinău, nu reprezintă „o soluție rațională”, afirmă premierul Alexandru Munteanu.
17:30
Oficial: 50 la sută din buletinele de identitate românești au fost anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe # Moldova1
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 162 de mii de persoane. Aproximativ 66% aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova.
17:10
Doi secretari de stat își încheie activitatea, iar alți doi sunt numiți în funcție prin deciziile Guvernului din 11 februarie. Echipa guvernamentală este completată de Andrei Romancenco și Tatiana Nistorică.
17:00
Activele Lukoil din R. Moldova, preluate de un consorțiu american: De ce nu pot fi efectuate plăți cu cardul la benzinăriile acestei companii # Moldova1
Preluarea activelor Lukoil de către un consorțiu format din grupul financiar american Carlyle și Exxon Mobil nu va afecta proprietatea statului asupra terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.
16:40
Pescuitul cu momeli vii, permis doar în zone sigure: Guvernul instituie un control sanitar mai strict # Moldova1
Producerea, prelucrarea, transportarea și comercializarea peștelui și a altor produse de acvacultură vor fi reglementate pentru prevenirea răspândirii bolilor și asigurarea populației cu produse de calitate. Cerințele sunt incluse într-un regulament aprobat de Guvern în ședința din 11 februarie.
16:30
Comisia Europeană lansează un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor generate de drone. R. Moldova, vizată pentru cooperare # Moldova1
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 11 februarie, un amplu Plan de acțiune destinat contracarării amenințărilor tot mai complexe generate de utilizarea dronelor, într-un context marcat de creșterea incidentelor de securitate la nivelul Uniunii Europene. Documentul propune măsuri coordonate pentru consolidarea capacităților de detectare și reacție, stimularea industriei europene de profil și întărirea cooperării cu partenerii externi, inclusiv cu Republica Moldova.
16:20
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată pe 11 februarie, la CIE Moldexpo din Chișinău, reunind aproximativ 400 de antreprenori din toate regiunile țării, alături de delegații și companii din România și Ucraina. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului, se desfășoară până pe 15 februarie, sub genericul „Acasă. Autentic. Autohton”.
16:10
„Triunghiul de la Odesa: Premierul propune o reuniune trilaterală România - Ucraina - R. Moldova, după revenirea de la Kiev # Moldova1
Republica Moldova va propune României și Ucrainei organizarea, în următoarele luni, a unei reuniuni trilaterale în formatul „Triunghiului de la Odesa”. Anunțul a fost făcut miercuri, 11 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, după ce a revenit dintr-o vizită efectuată la Kiev.
16:00
Guvernul interzice plățile în numerar pentru închirierea infrastructurii școlilor sportive # Moldova1
Școlile sportive vor avea dreptul să presteze servicii contra cost, inclusiv de închiriere a infrastructurii sportive, însă plățile vor putea fi încasate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Un regulament aprobat de Guvern pe 11 februarie interzice orice formă de plată în numerar.
15:50
Autoritățile din Ungheni dezmint producția de armament civil: O intenție exprimată în 2024 nu s-a materializat # Moldova1
În raionul Ungheni nu este înregistrată nicio activitate de producere a armelor civile. Asigurările vin atât din partea administrației Zonei Economice Libere (ZEL) Ungheni, cât și din partea conducerii raionului, după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit public despre o companie de la Ungheni care ar fi obținut un contract pentru producerea armamentului civil.
15:20
Reguli mai stricte pentru grădinile zoologice: autorizație de la Agenția de Mediu și controale periodice # Moldova1
Legislația Republicii Moldova va reglementa, în premieră, modul de funcționare a grădinilor zoologice. Un proiect de lege, aprobat de Guvern, stabilește că toate grădinile zoologice vor trebui să dețină o autorizație eliberată de Agenția de Mediu, iar dacă vor admite nereguli în îngrijirea animalelor și în asigurarea securității vizitatorilor, vor fi închise.
15:10
Thomas Frank a fost demis din funcția de antrenor al echipei londoneze de fotbal Tottenham Hotspur. În comunicatul oficial, conducerea clubului din Londra a explicat că rezultatele și jocul echipei din ultima perioadă au fost cu mult sub așteptări.
14:50
Plahotniuc a lipsit de la audierile în dosarul „kuliok”. Instanța dispune aducerea silită a acestuia # Moldova1
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:50
Slujbă în aer liber și tensiuni la biserica din Dereneu. Expert: „Conflictul depășește nivelul local” # Moldova1
Tensiunile de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, continuă și a doua zi, după ce aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul poliției și strigând „Hristos a înviat!”. Miercuri, 11 februarie, în curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fost oficiată o slujbă în aer liber, sub supravegherea forțelor de ordine, în timp ce accesul în interiorul lăcașului rămâne blocat.
14:40
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:10
Autoritățile pregătesc ediția a treia a programului „Satul European”: Va fi lansată în 2027 # Moldova1
Peste o mie de proiecte de dezvoltare locală au fost sau sunt implementate în Republica Moldova prin intermediul unor programe guvernamentale, ceea ce înseamnă investiții directe în infrastructura de bază – apeducte, canalizare, drumuri, școli, grădinițe sau iluminat public, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Eugeniu Secrieru, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
