ÎN CONTEXT | Dorin Junghietu: R. Moldova ar putea exporta, în premieră, energie electrică din surse regenerabile

Peste o mie de proiecte de dezvoltare locală au fost sau sunt implementate în Republica Moldova prin intermediul unor programe guvernamentale, ceea ce înseamnă investiții directe în infrastructura de bază – apeducte, canalizare, drumuri, școli, grădinițe sau iluminat public, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Eugeniu Secrieru, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.