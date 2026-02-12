Vremea se încălzește semnificativ în următoarele zile. Explicațiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat

13:00

Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat din Chișinău, folosind un anunț fals publicat pe o platformă online. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnatul a pretins că este „domnișoară de companie”, a obținut o fotografie intimă de la victimă și a amenințat că o va trimite soției acestuia dacă nu primește bani.