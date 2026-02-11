(video) Șoferul BMW-ului care a trecut pe contrasens, pe sub nasul pietonilor, identificat de poliție: Va răspunde și pentru comportament agresiv în trafic
UNIMEDIA, 11 februarie 2026 21:20
Șoferul BMW-ului care a trecut pe contrasens, fără a acorda prioritate pietonilor, pe strada Petru Zadnipru din capitală, a fost identificat, anunță Poliția. Pe numele acestuia au fost întocmite două procese-verbale, inclusiv pentru „comportament agresiv în trafic”.
• • •
Moldova păstrează 45% din rezervele de gaze în depozite subterane din Ucraina. Junghietu: Ca să construim unul în RM avem nevoie de 16 miliarde $ # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declară că aproape jumătate din stocurile de siguranță de gaze ale Republicii Moldova sunt păstrate în depozitele subterane din Ucraina - țara vecină, cuprinsă de război. Întrebat dacă țara noastră ar putea depozita aceste gaze, oficialul a menționat: „Investițiile pentru astfel de depozit subteran s-ar ridica la vreo 16 miliarde de dolari. Sunt niște costuri foarte mari.”
21:30
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă să ducă la „destabilizarea” Europei, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată de HotNews.ro.
Doliu în lumea sportului: Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui salt spectaculos cu parapanta # UNIMEDIA
Francezul Pierre Wolnik (37 de ani), campionul mondial la parașutism, a murit în timpul unui salt îndrăzneț cu parașuta deasupra munților Mont Blanc din Franța, scrie Can Can.
(video) „Au venit de la Asistența Socială să ia copiii preotului.” Scandalul de la biserica din Dereneu continuă: Carabinieri și mascați au blocat ușa lăcașului # UNIMEDIA
Tensiunile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Un slujitor al lăcașului a transmis live situația de la fața locului. „Au venit cei de la Asistența Socială, au intrat în biserică să ia copiii preotului Alexandru Popa. Creștinii s-au opus și nu au permis ca acești copii să fie luați. Și ce credeți? Îi avem alături pe mascați, cei care au venit chipurile să ne apere de a intra și a ne ruga în biserică”, a relatat acesta.
Zboruri anulate din cauza grevei de la Lufthansa. Compania critică sindicatele: „Escaladarea este complet inutilă” # UNIMEDIA
Compania germană de aviație Lufthansa a criticat sindicatele pentru o grevă planificată joi, susținând că nu există „marja financiară” necesară pentru a le satisface revendicările, transmite Reuters, citată de HotNews.ro.
Kurt Cobain ar fi fost ucis: O nouă anchetă contestă teoria conform căreia și-a luat viața # UNIMEDIA
Moartea lui Kurt Cobain, solistul legendar al formației Nirvana, continuă să stârnească controverse și întrebări, la peste trei decenii de la dispariția sa tragică. Cobain a fost găsit mort pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, în locuința sa din Seattle, decesul fiind atribuit unei răni autoprovocate cu o pușcă Remington Model 11, calibru 20. La acea vreme, Biroul Medicilor Legiști din King County a clasificat moartea ca fiind sinucidere, relatează publicația britanică Daily Mail, citată de Libertatea.
O femeie, lovită mortal de un Volkswagen, la Telenești: Victima traversa strada pe trecerea de pietoni # UNIMEDIA
O femeie a fost spulberată de un automobil, pe o trecere de pietoni din localitatea Bănești din raionul Telenești. Accidentul s-a produs în această seară. Victima a decedat pe loc.
Și-a luat „averea” și s-a pornit la Bratislava: O femeie de 39 de ani a încercat să zboare din Chișinău cu 85 mii dolari nedeclarați. Unde i-a ascuns # UNIMEDIA
O femeie de 39 de ani, nerezidentă, a fost documentată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după ce în bagajul său de mână au fost depistate 85 000 de dolari SUA, camuflați și nedeclarați, în timpul controlului pentru cursa „Chișinău – Bratislava”.
575.000 de mașini BMW, afectate de o piesă defectă care poate provoca incendii: Automobilele au fost rechemate în service # UNIMEDIA
Alertă BMW: sute de mii de mașini sunt rechemate în service din cauza riscului de incendiu. Producătorul de lux a anunțat o intervenție de urgență la nivel global pentru a remedia o componentă defectă. În timp ce cifrele globale sunt impresionante, în Germania au fost deja identificate aproape 29.000 de vehicule cu probleme, relatează Agerpres.
Doliu în comunitatea Universității de Medicină. Profesorul Nicolae Fruntașu s-a stins din viață: Va rămâne în amintirea colegilor și a discipolilor # UNIMEDIA
Doliu în comunitatea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Profesorul universitar Nicolae Fruntașu, doctor habilitat în științe medicale, a trecut în eternitate. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, rudelor și colegilor răposatului.
(video) Mihai Bendeac, implicat într-un nou scandal. Actorul, acuzat că ar fi hărțuit sexual o tânără, la un fan meeting: Voi depune plângere la poliție # UNIMEDIA
Mihai Bendeac a transmis un mesaj public, după ce a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără în timpul unui fan meeting din cadrul turneului de promovare a filmului “Băieți de oraș: Golden Boyz”, scrie Can Can.
(video) Procurorul care a cerut peste 2.000 de ani de închisoare pentru rivalul lui Erdogan, numit de ministru al justiției în Turcia: Violențe în Parlament # UNIMEDIA
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit miercuri ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef din Istanbul care s-a aflat în spatele represiunii fără precedent ce a vizat principalul partid de opoziție, potrivit Reuters, scrie HotNews.ro.
(video) Premierul Munteanu, cu raport întârziat după vizita la Kiev: Guvernul lucrează 365 de zile pe an, de ce anume 100? Cred că e o cifră rotundă # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev. Oficialul a prezentat și un raport al activității acestuia, menționând că „Guvernul lucrează 365 de zile pe an, nu numai 100”, astfel reacționând la criticile pe lipsa raportului.
Veaceslav Ioniță, după scandalul cu declarațiile Maiei Sandu pe linia Vulcănești–Chișinău: „Ne batem joc de români de 2 ori - nu le dăm contract, apoi spunem că nu au făcut lucrările” # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul” a comentat scandalul la nivel înalt iscat după ce Maia Sandu a făcut declarații pe linia electrică Chișinău-Vulcănești, iar companiile vizate au acuzat-o de fals și i-au cerut dezmințiri publice. „Ne batem joc de ei de două ori, prima oară nu le dăm contract, iar a doua oară spunem că ei nu au făcut lucrările”, a menționat analistul la emisiunea Puterea a 4-a de la N4.
(video) Remanieri în Executiv: Doi secretari de stat au fost eliberați de Guvern. Alte două numiri, aprobate # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste posturi. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței din 11 februarie.
(video) „Peștele vampir”. Un nou tip de dronă subacvatică, ce se atașează singură de submarine sau de corpul navelor # UNIMEDIA
Producătorul american de armament Lockheedn Martin a prezentat o nouă clasă de drone submarine inteligente, discrete și multifuncționale, construite pentru a perturba și a respinge forțele inamice pe mare. Denumită Lamprey, după chișcar sau „peștele vampir”, drona se poate atașa singură de corpul navelor, își încarcă bateriile în mers și apoi se lansează spre a intercepta nave inamice, fie prin senzori, fie prin muniții precum torpile sau mini-drone kamikaze, scrie hotnews.ro.
(stop cadru) Premierul Munteanu: Traseele noastre sunt cu mult mai bine luminate decât în Ucraina, pentru mine era un șoc # UNIMEDIA
„Traseele noastre sunt cu mult mai bine luminate decât în Ucraina. Pentru mine a fost un șoc”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, după vizita sa la Kiev.
Surpriză de proporții. Real Madrid și-a anunțat retragerea: „Pentru binele fotbalului european” # UNIMEDIA
Real Madrid a luat o decizie surprinzătoare, la patru zile după ce Barcelona s-a retras oficial din Super Liga Europei, scrie digisport.ro.
(foto/video) Furioși pe acordul cu Mercosur, fermierii spanioli au blocat Madridul cu sute de tractoare. „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni” # UNIMEDIA
Aproximativ 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor guvernului iberic, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și țările blocului sud-american Mercosur și față de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată de HotNews.ro.
(foto) Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la Jocurile Olimpice de iarnă. În cât timp a reușit să parcurgă cei 15 km fără nicio ratare # UNIMEDIA
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde, anunță Olympic Moldova.
(vide) „Ei până acum nu au văzut deputați care se implică direct”. Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, acuzați că au sustras o mașină reținută de polițiști pentru executarea silită a unui fermier # UNIMEDIA
Polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, pe 7 februarie, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, Poliția a anunțat că „doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul parcării speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului”. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele de socializare, în incident apar deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc.
(video) Premierul Munteanu, reacție la criticile pe lipsa raportului de activitate: De ce 100 de zile, și nu 90 sau 101? Guvernul lucrează 365 de zile pe an # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a reacționat la criticile privind lipsa unui raport de activitate la 100 de zile de la învestire, afirmând că Executivul „lucrează 365 de zile pe an”.
„Eu am tras în Sergiu”. Polițistul italian, acuzat de omorul moldoveanului de 25 de ani, pe un câmp din Italia, și-a recunoscut vina: „Focul s-ar fi produs aproape din greșeală” # UNIMEDIA
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană.
(video) Premierul Munteanu, cu declarații după vizita la Kiev: Guvernul nu lucrează 100 de zile, ci 365!” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
„Secretariatul nu e un simplu actor tehnic”. MAN invocă posibile conflicte de interese în procesul de Vetting: Am solicitat lista persoanelor angajate acolo. Informațiile trebuie să fie publice # UNIMEDIA
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită mai multă transparență în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, susținând că reforma, lansată în 2022 ca un mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real.
(video) Munteanu, la ședința Guvernului: „Vom propune României și Ucrainei desfășurarea unei reuniuni trilaterale în aprilie, la Giurgiulești sau la Cernăuți” # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 15 subiecte.
Premierul Poloniei refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace # UNIMEDIA
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, scrie adevărul.ro.
(stop cadru) Istratii: „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați, cu siguranță poate să achite și o factură mai mare” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, a comentat subiectul facturilor mari la căldură, afirmând că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales de fiecare consumator. „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați cu două-trei etaje, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
(video) Scântei în direct pe tema facturilor, între Istratii și Ursu: „ - Cum să achite un vârstnic 3-5 mii de lei cu o pensie de 2 500?! - Am dat compensații, față de voi. - Poezia asta am auzit-o” # UNIMEDIA
Facturile mari la căldură au fost subiectul unor discuții tensionate, în direct, între deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, și deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu. Istrati a declarat că oamenii ar trebui să economisească mai mult și să folosească soluții precum pompele de căldură. „Cum trebuie pensionarii să se ducă, cum să-și instaleze pompe de căldură, să-și cumpere condiționer?!”, i-a replicat Ursu, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
(video) Ședința Guvernului: Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” a fost lichidată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
(live/update) Premierul Munteanu, cu declarații după vizita la Kiev: Guvernul nu lucrează 100 de zile, ci 365!” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
Petr Vlah: „Administrarea externă” a Găgăuziei – o ideea periculoasă care trebuie respinsă din start # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi comenta argumentele frumoase pe care unii le pregătesc pentru a „ambala” ideea respectivă şi a o „vinde” publicului larg. Dacă aş face acest lucru, aş da start unor discuţii nedorite, care ar încinge şi mai mult spiritele. Voi spune doar că această idee este extrem de periculoasă şi trebuie să fim pregătiţi să o combatem, dacă cei ce o au în plan nu vor renunţa la ea şi o vor pune în aplicare” - a menționat acesta.
(video) „Am început răzbunarea, am multe dovezi”. Scandalul anului pe Tiktok! Beregoi, pusă la zid de fostele prietene, Bostanica și Verbițchi: „Îmi e milă de ce va urma” # UNIMEDIA
Un nou scandal zguduie mediul online, după ce interpretele Iuliana Beregoi, Andreea Bostanica și Olga Verbițchi au intrat într-un conflict deschis, cu acuzații grave lansate public, în live-uri și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale.
(video) Pe contrasens, pe sub nasul pietonilor: Momentul în care un BMW iese la depășire pe o zebră de pe o stradă din capitală # UNIMEDIA
Un moment șocant a fost surprins pe o stradă din capitală, unde un șofer de BMW a ieșit la depășire pe contrasens, traversând direct o trecere de pietoni, pe care traversau oameni.
(video) Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ, pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”: Instanța a hotărât aducerea silită, săptămâna viitoare # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”. Instanța a hotărât aducerea silită pe data de 17 februarie
(video) Vlad Plahotniuc, așteptat la ședința CSJ pentru audieri în dosarul „Kuliok”, în care e vizat Igor Dodon # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat să depună astăzi, 11 februarie, să depună mărturii în dosarul „kuliok”. Ședința are loc la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
Tottenham, „bună de plată”: Suma pe care Thomas Frank o primește după demiterea de la echipă # UNIMEDIA
Tottenham l-a demis pe Thomas Frank în cursul zilei de miercuri. Londonezii au luat această decizie la o zi după eșecul înregistrat de Spurs cu Newcastle, scor 1-2. Se pare însă că Tottenham este bună de plată după decizia luată în cazul lui Thomas Frank, scrie sport.ro.
Carburanții, mai scumpi și mâine: Cât vor costa și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 12 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 5 bani mai mult, iar pentru cel de motorină - cu 2 bănuți.
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # UNIMEDIA
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE, scrie digi24.ro.
Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, a fost adus la Curtea Supremă de la București. Bălan cere să fie cercetat în stare de libertate # UNIMEDIA
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă, scrie digi24.ro.
(video) De două ori, în același magazin: Momentul în care un bărbat a spart cu piciorul ușa din sticlă a încăperii și a furat, repetat, mai multe telefoane mobile # UNIMEDIA
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și au reținut un bărbat de 33 de ani, din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi din același magazin din Chișinău.
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Țuțu și confiscarea a aproape 4 milioane de lei din contul său. Prima sentință, contestată la Curtea de Apel # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu.
Irina Vlah, despre posibila aderare la NATO: Conducerea Republicii Moldova s-a poziţionat absolut greşit, iar miza sa s-a dovedit a fi una falsă # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că, conducerea Republicii Moldova comite greșeli atunci când caută scut de apărare în afara țării, în loc să ceară recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova.
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline, scrie observatornews.ro.
