(video) Premierul Munteanu, cu raport întârziat după vizita la Kiev: Guvernul lucrează 365 de zile pe an, de ce anume 100? Cred că e o cifră rotundă

Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi comenta argumentele frumoase pe care unii le pregătesc pentru a „ambala” ideea respectivă şi a o „vinde” publicului larg. Dacă aş face acest lucru, aş da start unor discuţii nedorite, care ar încinge şi mai mult spiritele. Voi spune doar că această idee este extrem de periculoasă şi trebuie să fim pregătiţi să o combatem, dacă cei ce o au în plan nu vor renunţa la ea şi o vor pune în aplicare” - a menționat acesta.