(video) Remanieri în Executiv: Doi secretari de stat au fost eliberați de Guvern. Alte două numiri, aprobate
UNIMEDIA, 11 februarie 2026 18:20
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste posturi. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței din 11 februarie.
• • •
Acum 10 minute
18:30
(video) Premierul Munteanu, cu raport întârziat după vizita la Kiev: Guvernul lucrează 365 de zile pe an, de ce anume 100? Cred că e o cifră rotundă # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev. Oficialul a prezentat și un raport al activității acestuia, menționând că „Guvernul lucrează 365 de zile pe an, nu numai 100”, astfel reacționând la criticile pe lipsa raportului.
18:30
Veaceslav Ioniță, după scandalul cu declarațiile Maiei Sandu pe linia Vulcănești–Chișinău: „Ne batem joc de români de 2 ori - nu le dăm contract, apoi spunem că nu au făcut lucrările” # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul” a comentat scandalul la nivel înalt iscat după ce Maia Sandu a făcut declarații pe linia electrică Chișinău-Vulcănești, iar companiile vizate au acuzat-o de fals și i-au cerut dezmințiri publice. „Ne batem joc de ei de două ori, prima oară nu le dăm contract, iar a doua oară spunem că ei nu au făcut lucrările”, a menționat analistul la emisiunea Puterea a 4-a de la N4.
Acum 30 minute
18:20
(video) Remanieri în Executiv: Doi secretari de stat au fost eliberați de Guvern. Alte două numiri, aprobate # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste posturi. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței din 11 februarie.
18:20
(video) „Peștele vampir”. Un nou tip de dronă subacvatică, ce se atașează singură de submarine sau de corpul navelor # UNIMEDIA
Producătorul american de armament Lockheedn Martin a prezentat o nouă clasă de drone submarine inteligente, discrete și multifuncționale, construite pentru a perturba și a respinge forțele inamice pe mare. Denumită Lamprey, după chișcar sau „peștele vampir”, drona se poate atașa singură de corpul navelor, își încarcă bateriile în mers și apoi se lansează spre a intercepta nave inamice, fie prin senzori, fie prin muniții precum torpile sau mini-drone kamikaze, scrie hotnews.ro.
18:10
(stop cadru) Premierul Munteanu: Traseele noastre sunt cu mult mai bine luminate decât în Ucraina, pentru mine era un șoc # UNIMEDIA
„Traseele noastre sunt cu mult mai bine luminate decât în Ucraina. Pentru mine a fost un șoc”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, după vizita sa la Kiev.
Acum o oră
18:00
Surpriză de proporții. Real Madrid și-a anunțat retragerea: „Pentru binele fotbalului european” # UNIMEDIA
Real Madrid a luat o decizie surprinzătoare, la patru zile după ce Barcelona s-a retras oficial din Super Liga Europei, scrie digisport.ro.
18:00
(foto/video) Furioși pe acordul cu Mercosur, fermierii spanioli au blocat Madridul cu sute de tractoare. „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni” # UNIMEDIA
Aproximativ 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor guvernului iberic, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și țările blocului sud-american Mercosur și față de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată de HotNews.ro.
17:50
(foto) Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la Jocurile Olimpice de iarnă. În cât timp a reușit să parcurgă cei 15 km fără nicio ratare # UNIMEDIA
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde, anunță Olympic Moldova.
Acum 2 ore
17:30
(vide) „Ei până acum nu au văzut deputați care se implică direct”. Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, acuzați că au sustras o mașină reținută de polițiști pentru executarea silită a unui fermier # UNIMEDIA
Polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, pe 7 februarie, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, Poliția a anunțat că „doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul parcării speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului”. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele de socializare, în incident apar deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc.
17:10
(video) Premierul Munteanu, reacție la criticile pe lipsa raportului de activitate: De ce 100 de zile, și nu 90 sau 101? Guvernul lucrează 365 de zile pe an # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a reacționat la criticile privind lipsa unui raport de activitate la 100 de zile de la învestire, afirmând că Executivul „lucrează 365 de zile pe an”.
17:00
„Eu am tras în Sergiu”. Polițistul italian, acuzat de omorul moldoveanului de 25 de ani, pe un câmp din Italia, și-a recunoscut vina: „Focul s-ar fi produs aproape din greșeală” # UNIMEDIA
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană.
16:50
„Eu am tras în Sergiu”. Polițistul italian, acuzat de omorul moldoveanului de 25 de ani, pe un câmp din Italia, și-a recunoscut vina # UNIMEDIA
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană.
Acum 4 ore
16:30
(video) Premierul Munteanu, cu declarații după vizita la Kiev: Guvernul nu lucrează 100 de zile, ci 365!” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
16:20
„Secretariatul nu e un simplu actor tehnic”. MAN invocă posibile conflicte de interese în procesul de Vetting: Am solicitat lista persoanelor angajate acolo. Informațiile trebuie să fie publice # UNIMEDIA
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită mai multă transparență în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, susținând că reforma, lansată în 2022 ca un mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real.
16:10
Remanieri în Executiv: Doi secretari de stat au fost eliberați de Guvern. Alte două numiri, aprobate # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste posturi. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței din 11 februarie.
15:50
(video) Munteanu, la ședința Guvernului: „Vom propune României și Ucrainei desfășurarea unei reuniuni trilaterale în aprilie, la Giurgiulești sau la Cernăuți” # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 15 subiecte.
15:40
Premierul Poloniei refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace # UNIMEDIA
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, scrie adevărul.ro.
15:30
(stop cadru) Istratii: „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați, cu siguranță poate să achite și o factură mai mare” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, a comentat subiectul facturilor mari la căldură, afirmând că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales de fiecare consumator. „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați cu două-trei etaje, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
15:20
(stop cadru) Istratii: „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, a comentat subiectul facturilor mari la căldură, afirmând că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales de fiecare consumator. „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați cu două-trei etaje, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare", a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea.
15:10
(video) Scântei în direct pe tema facturilor, între Istratii și Ursu: „ - Cum să achite un vârstnic 3-5 mii de lei cu o pensie de 2 500?! - Am dat compensații, față de voi. - Poezia asta am auzit-o” # UNIMEDIA
Facturile mari la căldură au fost subiectul unor discuții tensionate, în direct, între deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, și deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu. Istrati a declarat că oamenii ar trebui să economisească mai mult și să folosească soluții precum pompele de căldură. „Cum trebuie pensionarii să se ducă, cum să-și instaleze pompe de căldură, să-și cumpere condiționer?!”, i-a replicat Ursu, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
15:10
(video) Ședința Guvernului: Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” a fost lichidată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
15:10
(live/update) Premierul Munteanu, cu declarații după vizita la Kiev: Guvernul nu lucrează 100 de zile, ci 365!” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
15:10
Petr Vlah: „Administrarea externă” a Găgăuziei – o ideea periculoasă care trebuie respinsă din start # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi comenta argumentele frumoase pe care unii le pregătesc pentru a „ambala” ideea respectivă şi a o „vinde” publicului larg. Dacă aş face acest lucru, aş da start unor discuţii nedorite, care ar încinge şi mai mult spiritele. Voi spune doar că această idee este extrem de periculoasă şi trebuie să fim pregătiţi să o combatem, dacă cei ce o au în plan nu vor renunţa la ea şi o vor pune în aplicare” - a menționat acesta.
15:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
15:00
(video) „Am început răzbunarea, am multe dovezi”. Scandalul anului pe Tiktok! Beregoi, pusă la zid de fostele prietene, Bostanica și Verbițchi: „Îmi e milă de ce va urma” # UNIMEDIA
Un nou scandal zguduie mediul online, după ce interpretele Iuliana Beregoi, Andreea Bostanica și Olga Verbițchi au intrat într-un conflict deschis, cu acuzații grave lansate public, în live-uri și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale.
14:50
(video) Pe contrasens, pe sub nasul pietonilor: Momentul în care un BMW iese la depășire pe o zebră de pe o stradă din capitală # UNIMEDIA
Un moment șocant a fost surprins pe o stradă din capitală, unde un șofer de BMW a ieșit la depășire pe contrasens, traversând direct o trecere de pietoni, pe care traversau oameni.
Acum 6 ore
14:30
Guvernul se întrunește astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
14:30
(video) Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ, pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”: Instanța a hotărât aducerea silită, săptămâna viitoare # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”. Instanța a hotărât aducerea silită pe data de 17 februarie
14:20
(video) Vlad Plahotniuc, așteptat la ședința CSJ pentru audieri în dosarul „Kuliok”, în care e vizat Igor Dodon # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat să depună astăzi, 11 februarie, să depună mărturii în dosarul „kuliok”. Ședința are loc la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
14:10
Tottenham, „bună de plată”: Suma pe care Thomas Frank o primește după demiterea de la echipă # UNIMEDIA
Tottenham l-a demis pe Thomas Frank în cursul zilei de miercuri. Londonezii au luat această decizie la o zi după eșecul înregistrat de Spurs cu Newcastle, scor 1-2. Se pare însă că Tottenham este bună de plată după decizia luată în cazul lui Thomas Frank, scrie sport.ro.
14:00
Carburanții, mai scumpi și mâine: Cât vor costa și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 12 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 5 bani mai mult, iar pentru cel de motorină - cu 2 bănuți.
13:10
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # UNIMEDIA
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE, scrie digi24.ro.
13:00
Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, a fost adus la Curtea Supremă de la București. Bălan cere să fie cercetat în stare de libertate # UNIMEDIA
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă, scrie digi24.ro.
12:40
(video) De două ori, în același magazin: Momentul în care un bărbat a spart cu piciorul ușa din sticlă a încăperii și a furat, repetat, mai multe telefoane mobile # UNIMEDIA
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și au reținut un bărbat de 33 de ani, din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi din același magazin din Chișinău.
Acum 8 ore
12:30
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Țuțu și confiscarea a aproape 4 milioane de lei din contul său. Prima sentință, contestată la Curtea de Apel # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu.
12:30
Irina Vlah, despre posibila aderare la NATO: Conducerea Republicii Moldova s-a poziţionat absolut greşit, iar miza sa s-a dovedit a fi una falsă # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că, conducerea Republicii Moldova comite greșeli atunci când caută scut de apărare în afara țării, în loc să ceară recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova.
12:20
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline, scrie observatornews.ro.
12:00
Guvernul, după criticile pe deplasarea la Kiev a pemierului Munteanu cu trenul din Polonia: „A fost pus la dispoziție de partea ucraineană, conform regulilor de securitate” # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a venit cu precizări după criticile apărute în spațiul public privind deplasarea premierului Alexandru Munteanu la Kiev, în special, pe faptul că delegația ar fi plecat în Polonia pentru a urca în trenul utilizat anterior de lideri europeni precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi.
11:40
(video) Circa 23 mii de ruși au obținut cetățenia RM din 2020. Costiuc: Au modificat legea din cauza riscurilor de securitate, dar cam toți care au solicitat, au primit-o # UNIMEDIA
În perioada 2020-2025, mii de ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova. Datele au fost făcute publice de deputatul Vasile Costiuc, în cadrul consultărilor publice privind modificările aduse la Legea Cetățeniei, care au provocat nemulțumiri în spațiul public.
11:20
„Două hrisovuri, o singură ușă, să slujească pe rând”. Sociologul Sprînceană: Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați, miniștri și președinta, cu ambii mitropoliți de mână # UNIMEDIA
„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați, miniștri și președinta, cu ambii mitropoliți de mână”, declară sociologul Vitalie Sprînceană, comentând tensiunile de la biserica din localitate, unde au fost mobilizate forțele de ordine. „Argumentele au cedat loc forței. Dacă nu pot sluji împreună, o pot face pe rând - dimineața un trib, după masă altul”, propune acesta.
11:10
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters, citat de digi24.ro.
11:00
Țigara i-a curmat viața: O femeie de 67 de ani a decedat, după ce apartamentul i-a ars din cauza fumatului imprudent, în capitală # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026.
Acum 12 ore
10:30
Restricții valutare la Aeroportul Chișinău: Rezidenții RM pot achita cumpărăturile doar în lei moldovenești # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează pasagerii și vizitatorii că, potrivit legislației în vigoare, persoanele rezidente ale Republicii Moldova sunt obligate să efectueze plățile în spațiile comerciale din incinta aeroportului exclusiv în moneda națională - leul moldovenesc (MDL).
10:20
Ucraina folosește deja lasere pentru a doborî drone: Sistemul poate fi transportat într-un vehicul și nu produce nici zgomot, nici fascicule vizibile # UNIMEDIA
Ucraina a început să utilizeze un prototip de armă laser pentru a intercepta drone rusești, într-un efort de a răspunde atacurilor aeriene tot mai frecvente. Informația a fost relatată de jurnalistul american Simon Shuster în revista The Atlantic, după o demonstrație la care a asistat, scrie adevarul.ro.
10:00
Examen auto „aranjat” contra 2 000€: Un bărbat din Florești, reținut de CNA, după ce a promis unui doritor de a deveni șofer că îl face cu permis # UNIMEDIA
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți, fiind bănuit că ar fi cerut 2 000 de euro pentru a influența rezultatul examenului auto în vederea obținerii permisului de conducere.
09:30
O întâlnire „civilizată” care scapă de sub control: „Arta conviețuirii”, la Teatrul Eugène Ionesco # UNIMEDIA
Ce se întâmplă când politețea ține loc de adevăr, iar calmul e doar o mască subțire? „Arta conviețuirii” pornește de la o situație aparent banală, extrem de familiară pentru orice părinte: o întâlnire între două familii, organizată pentru a discuta un conflict între copii.
09:10
Pe 11 februarie, Alexandru Ioan Cuza a abdicat și au fost descoperite undele gravitaționale.
09:10
„Buton de panică” în UE contra hărțuirii online: Reguli noi pe internet, după ce 1 din 6 copii a fost agresat pe internet # UNIMEDIA
Comisia Europeană lansează o aplicație unică de raportare a hărțuirii online și impune reguli noi pentru platformele sociale, într-un plan de urgență pentru protejarea tinerilor. Măsura vine în contextul în care 1 din 6 copii din UE este victimă a hărțuirii cibernetice, potrivit datelor OMS, scrie hotnews.ro.
08:50
„E grav când autoritățile dau foc la casa noastră comună”. Igor Dodon, reacție pe scandalul de la Dereneu: Din cauza politicilor PAS, comunitatea din sat trebuie să-și facă dreptate prin umilință # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat incidentele produse la biserica Dereneu, acuzând guvernarea PAS de promovarea unor politici de dezbinare și solicitând intervenția Guvernului pentru soluționarea situației. „E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună”, a scris liderul PSRM.
08:40
(video) Atac devastator în regiunea Harkov: Trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc # UNIMEDIA
Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult, potrivit șefului administrației militare locale, Oleg Sinegubov, citat de presa română.
