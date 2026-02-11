Petr Vlah: „Administrarea externă” a Găgăuziei – o ideea periculoasă care trebuie respinsă din start
UNIMEDIA, 11 februarie 2026 15:10
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi comenta argumentele frumoase pe care unii le pregătesc pentru a „ambala” ideea respectivă şi a o „vinde” publicului larg. Dacă aş face acest lucru, aş da start unor discuţii nedorite, care ar încinge şi mai mult spiritele. Voi spune doar că această idee este extrem de periculoasă şi trebuie să fim pregătiţi să o combatem, dacă cei ce o au în plan nu vor renunţa la ea şi o vor pune în aplicare” - a menționat acesta.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
15:20
(stop cadru) Istratii: „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, a comentat subiectul facturilor mari la căldură, afirmând că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales de fiecare consumator. „Dacă omul își permite să aibă o casă de 300 de metri pătrați cu două-trei etaje, cu siguranță își permite să achite și o factură mai mare”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
Acum 30 minute
15:10
(video) Scântei în direct pe tema facturilor, între Istratii și Ursu: „ - Cum să achite un vârstnic 3-5 mii de lei cu o pensie de 2 500?! - Am dat compensații, față de voi. - Poezia asta am auzit-o” # UNIMEDIA
Facturile mari la căldură au fost subiectul unor discuții tensionate, în direct, între deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istratii, și deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu. Istrati a declarat că oamenii ar trebui să economisească mai mult și să folosească soluții precum pompele de căldură. „Cum trebuie pensionarii să se ducă, cum să-și instaleze pompe de căldură, să-și cumpere condiționer?!”, i-a replicat Ursu, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
15:10
(video) Ședința Guvernului: Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” a fost lichidată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
15:10
(live/update) Premierul Munteanu, cu declarații după vizita la Kiev: Guvernul nu lucrează 100 de zile, ci 365!” # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
15:10
Petr Vlah: „Administrarea externă” a Găgăuziei – o ideea periculoasă care trebuie respinsă din start # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi nu numai se discută (neoficial, desigur) ideea unei „administrări externe” a Autonomiei Găgăuze pentru o anumită perioadă. „Eu nu voi intra în detalii, nu mă voi referi la scenariile concrete ce se discută în acest sens şi nici nu voi comenta argumentele frumoase pe care unii le pregătesc pentru a „ambala” ideea respectivă şi a o „vinde” publicului larg. Dacă aş face acest lucru, aş da start unor discuţii nedorite, care ar încinge şi mai mult spiritele. Voi spune doar că această idee este extrem de periculoasă şi trebuie să fim pregătiţi să o combatem, dacă cei ce o au în plan nu vor renunţa la ea şi o vor pune în aplicare” - a menționat acesta.
15:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face declarații după ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026, privind vizita oficială la Kiev.
15:00
(video) „Am început răzbunarea, am multe dovezi”. Scandalul anului pe Tiktok! Beregoi, pusă la zid de fostele prietene, Bostanica și Verbițchi: „Îmi e milă de ce va urma” # UNIMEDIA
Un nou scandal zguduie mediul online, după ce interpretele Iuliana Beregoi, Andreea Bostanica și Olga Verbițchi au intrat într-un conflict deschis, cu acuzații grave lansate public, în live-uri și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale.
Acum o oră
14:50
(video) Pe contrasens, pe sub nasul pietonilor: Momentul în care un BMW iese la depășire pe o zebră de pe o stradă din capitală # UNIMEDIA
Un moment șocant a fost surprins pe o stradă din capitală, unde un șofer de BMW a ieșit la depășire pe contrasens, traversând direct o trecere de pietoni, pe care traversau oameni.
14:30
Guvernul se întrunește astăzi, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
14:30
(video) Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ, pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”: Instanța a hotărât aducerea silită, săptămâna viitoare # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok”. Instanța a hotărât aducerea silită pe data de 17 februarie
Acum 2 ore
14:20
(video) Vlad Plahotniuc, așteptat la ședința CSJ pentru audieri în dosarul „Kuliok”, în care e vizat Igor Dodon # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat să depună astăzi, 11 februarie, să depună mărturii în dosarul „kuliok”. Ședința are loc la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
14:10
Tottenham, „bună de plată”: Suma pe care Thomas Frank o primește după demiterea de la echipă # UNIMEDIA
Tottenham l-a demis pe Thomas Frank în cursul zilei de miercuri. Londonezii au luat această decizie la o zi după eșecul înregistrat de Spurs cu Newcastle, scor 1-2. Se pare însă că Tottenham este bună de plată după decizia luată în cazul lui Thomas Frank, scrie sport.ro.
14:00
Carburanții, mai scumpi și mâine: Cât vor costa și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 12 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 5 bani mai mult, iar pentru cel de motorină - cu 2 bănuți.
Acum 4 ore
13:10
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # UNIMEDIA
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE, scrie digi24.ro.
13:00
Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, a fost adus la Curtea Supremă de la București. Bălan cere să fie cercetat în stare de libertate # UNIMEDIA
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă, scrie digi24.ro.
12:40
(video) De două ori, în același magazin: Momentul în care un bărbat a spart cu piciorul ușa din sticlă a încăperii și a furat, repetat, mai multe telefoane mobile # UNIMEDIA
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și au reținut un bărbat de 33 de ani, din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi din același magazin din Chișinău.
12:30
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Țuțu și confiscarea a aproape 4 milioane de lei din contul său. Prima sentință, contestată la Curtea de Apel # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu.
12:30
Irina Vlah, despre posibila aderare la NATO: Conducerea Republicii Moldova s-a poziţionat absolut greşit, iar miza sa s-a dovedit a fi una falsă # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că, conducerea Republicii Moldova comite greșeli atunci când caută scut de apărare în afara țării, în loc să ceară recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova.
12:20
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline, scrie observatornews.ro.
12:00
Guvernul, după criticile pe deplasarea la Kiev a pemierului Munteanu cu trenul din Polonia: „A fost pus la dispoziție de partea ucraineană, conform regulilor de securitate” # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a venit cu precizări după criticile apărute în spațiul public privind deplasarea premierului Alexandru Munteanu la Kiev, în special, pe faptul că delegația ar fi plecat în Polonia pentru a urca în trenul utilizat anterior de lideri europeni precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi.
11:40
(video) Circa 23 mii de ruși au obținut cetățenia RM din 2020. Costiuc: Au modificat legea din cauza riscurilor de securitate, dar cam toți care au solicitat, au primit-o # UNIMEDIA
În perioada 2020-2025, mii de ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova. Datele au fost făcute publice de deputatul Vasile Costiuc, în cadrul consultărilor publice privind modificările aduse la Legea Cetățeniei, care au provocat nemulțumiri în spațiul public.
Acum 6 ore
11:20
„Două hrisovuri, o singură ușă, să slujească pe rând”. Sociologul Sprînceană: Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați, miniștri și președinta, cu ambii mitropoliți de mână # UNIMEDIA
„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați, miniștri și președinta, cu ambii mitropoliți de mână”, declară sociologul Vitalie Sprînceană, comentând tensiunile de la biserica din localitate, unde au fost mobilizate forțele de ordine. „Argumentele au cedat loc forței. Dacă nu pot sluji împreună, o pot face pe rând - dimineața un trib, după masă altul”, propune acesta.
11:10
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters, citat de digi24.ro.
11:00
Țigara i-a curmat viața: O femeie de 67 de ani a decedat, după ce apartamentul i-a ars din cauza fumatului imprudent, în capitală # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026.
10:30
Restricții valutare la Aeroportul Chișinău: Rezidenții RM pot achita cumpărăturile doar în lei moldovenești # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează pasagerii și vizitatorii că, potrivit legislației în vigoare, persoanele rezidente ale Republicii Moldova sunt obligate să efectueze plățile în spațiile comerciale din incinta aeroportului exclusiv în moneda națională - leul moldovenesc (MDL).
10:20
Ucraina folosește deja lasere pentru a doborî drone: Sistemul poate fi transportat într-un vehicul și nu produce nici zgomot, nici fascicule vizibile # UNIMEDIA
Ucraina a început să utilizeze un prototip de armă laser pentru a intercepta drone rusești, într-un efort de a răspunde atacurilor aeriene tot mai frecvente. Informația a fost relatată de jurnalistul american Simon Shuster în revista The Atlantic, după o demonstrație la care a asistat, scrie adevarul.ro.
10:00
Examen auto „aranjat” contra 2 000€: Un bărbat din Florești, reținut de CNA, după ce a promis unui doritor de a deveni șofer că îl face cu permis # UNIMEDIA
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți, fiind bănuit că ar fi cerut 2 000 de euro pentru a influența rezultatul examenului auto în vederea obținerii permisului de conducere.
09:30
O întâlnire „civilizată” care scapă de sub control: „Arta conviețuirii”, la Teatrul Eugène Ionesco # UNIMEDIA
Ce se întâmplă când politețea ține loc de adevăr, iar calmul e doar o mască subțire? „Arta conviețuirii” pornește de la o situație aparent banală, extrem de familiară pentru orice părinte: o întâlnire între două familii, organizată pentru a discuta un conflict între copii.
Acum 8 ore
09:10
Pe 11 februarie, Alexandru Ioan Cuza a abdicat și au fost descoperite undele gravitaționale.
09:10
„Buton de panică” în UE contra hărțuirii online: Reguli noi pe internet, după ce 1 din 6 copii a fost agresat pe internet # UNIMEDIA
Comisia Europeană lansează o aplicație unică de raportare a hărțuirii online și impune reguli noi pentru platformele sociale, într-un plan de urgență pentru protejarea tinerilor. Măsura vine în contextul în care 1 din 6 copii din UE este victimă a hărțuirii cibernetice, potrivit datelor OMS, scrie hotnews.ro.
08:50
„E grav când autoritățile dau foc la casa noastră comună”. Igor Dodon, reacție pe scandalul de la Dereneu: Din cauza politicilor PAS, comunitatea din sat trebuie să-și facă dreptate prin umilință # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat incidentele produse la biserica Dereneu, acuzând guvernarea PAS de promovarea unor politici de dezbinare și solicitând intervenția Guvernului pentru soluționarea situației. „E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună”, a scris liderul PSRM.
08:40
(video) Atac devastator în regiunea Harkov: Trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc # UNIMEDIA
Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult, potrivit șefului administrației militare locale, Oleg Sinegubov, citat de presa română.
08:20
Gândurile Taurilor sunt împrăștiate, iar Peștii au un moment ideal pentru a-și reorienta planurile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Peștii se află într-un moment ideal pentru a evalua situația actuală și a-și reorienta planurile. Energia surprinzătoare de astăzi vă va ajuta să vă organizați proiectele și să renunțați la cele inutile, finalizându-le pe cele importante.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Mitropolia Basarabiei condamnă actele de violență de la biserica Dereneu: „Spargerea unui lăcaș de cult, în prezența copiilor minori, e formă de agresiune care depășește orice limită” # UNIMEDIA
Mitropolia Basarabiei condamnă actele de violențe de la biserica Dereneu și cere intervenția urgentă a statului. „Nimeni nu este mai presus de lege, iar utilizarea violenței, a intimidării și a forței brute pentru impunerea unor interese politice sau confesionale este incompatibilă cu valorile unui stat democratic”, notează responsabilii.
07:40
(video) Crimă şocantă într-un centru pentru refugiaţi din Ucraina: Un bărbat de 72 de ani a măcelărit cinci persoane cu toporul şi ciocanul # UNIMEDIA
O crimă cumplită a a avut loc într-un centru de refugiaţi din regiunea Rivne, Ucraina, unde un bărbat a ucis cinci persoane cu ciocanul și toporul, într-un acces de furie, scrie presa română.
07:30
Lindsey Vonn a rupt tăcerea, după căzătura care i-a frânt visul olimpic: „Nu este un final de basm” # UNIMEDIA
Schioarea americană, Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a rupt tăcerea într-o postare lungă pe rețelele de socializare, după ce a căzut în cursa de la Olimpiada de iarnă, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
07:20
Vremea în Moldova va fi caracterizată astăzi de cer predominant acoperit și temperaturi ușor mai scăzute decât media sezonului, fără precipitații semnificative.
07:10
Propagandă ISIS pe TikTok: Cel puțin 15 persoane au fost arestate în Olanda pentru „incitare la terorism # UNIMEDIA
Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită atacuri teroriste, au informat procurorii olandezi, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(foto) Moldova a pășit cu stângul la Jocurile Olimpice de Iarnă. Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84, iar Pavel Magazeev - pe 45 # UNIMEDIA
Biatlonistul Pavel Magazeev, care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a clasat pe locul 45, iar Maksim Makarov - pe 84, la proba de 20 km individual, anunță Olympic Moldova.
22:10
Ultima oră! 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul Poliției și au intrat în biserica din Dereneu # UNIMEDIA
Aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul oamenilor legii și au intrat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.
22:10
Ultima oră! Primarul satului Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, reținuți de oamenii legii # UNIMEDIA
Primarul satului Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de oamenii legii. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției”, preciează IGP.
22:10
Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.
22:10
(video) Scântei în direct pe tema facturilor, între Istrati și Ursu: „ - Cum să achite un vârstnic 3-5 mii de lei cu o pensie de 2 500?! - Am dat compensații, față de voi. - Poezia asta am auzit-o # UNIMEDIA
Facturile mari la căldură au fost subiectul unor discuții tensionate, în direct, între deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istrati, și deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu. Istrati a declarat că oamenii ar trebui să economisească mai mult și să folosească soluții precum pompele de căldură. „Cum trebuie pensionarii să se ducă, cum să-și instaleze pompe de căldură, să-și cumpere condiționer?!”, i-a replicat Ursu, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
22:00
(foto) Percheziții la Sîngerei: Trei bărbați, bănuiți de trafic de droguri. Ce au găsit polițiștii la domiciliile lor # UNIMEDIA
Trei bărbați din Sîngerei sunt suspectați de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice. Potrivit Poliției, pe caz a fost inițiată o cauză penală.
21:50
Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.
21:30
Rușii denunță un atac ucrainean la centrala Zaporojie. O linie de alimentare a fost deconectată # UNIMEDIA
Conducerea instalată de Rusia la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina ocupată a anunțat marți că un atac ucrainean a dus la deconectarea uneia dintre liniile de alimentare cu energie ale instalației, dar a precizat că situația este „sub control”, scrie adevărul.ro.
21:30
Ultima oră! Primarul satului Denereu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, reținuți de oamenii legii # UNIMEDIA
Primarul satului Denereu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de oamenii legii. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției”, preciează IGP.
21:10
Biroul Național de Statistică anunță că prețurile medii de consum în Republica Moldova au crescut în luna ianuarie 2026 cu 0,9% față de luna precedentă, iar rata anuală a inflației a ajuns la 4,8%, potrivit datelor oficiale publicate de instituție.
20:40
(foto) Aur pentru Spania, motiv de mândrie pentru Moldova: Portarul Octavian Ghiaur a devenit campion U16 cu selecționata Madridului # UNIMEDIA
Goalkeeperul moldovean Octavian Ghiaur a devenit campion al Spaniei U16 cu selecționata regiunii Madrid. În finala competiției, reprezentativa Madridului s-a impus clar în fața selecționatei regiunii Aragon, scor 3-0, prin golurile marcate de Mateo Gasco, Carlos Sánchez și Álex González de Lena. Astfel, trofeul revine în vitrina Federației Regale de Fotbal din Madrid (RFFM) după o pauză de trei ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.