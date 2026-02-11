Autoritățile caută un nou sediu pentru Misiunea diplomatică a Republicii Moldova pe lângă UE

20:15

Mitropolia Basarabiei a condamnat astăzi escaladarea „extrem de gravă și violentă” a conflictului de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde aproximativ 150 de persoane, inclusiv clerici și susținători ai structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse, coordonați de primarul local, au pătruns forțat în biserică, rupând cordonul forțelor de ordine. În urma incidentului, mai mulți polițiști și reprezentanți ai organelor de ordine au fost agresați fizic și au suferit leziuni corporale. Mitropolia a acuzat acțiunea de a fi premeditată, violentă și ilegală. Într-o conferință de presă, vicarul administrativ al Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, a declarat că situația este prezentată eronat drept un conflict religios și că, în realitate, ar fi vorba despre nerespectarea unei hotărâri judecătorești.