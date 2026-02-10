Proiectul privind anularea TVA de 8% pentru gaz, avizat de Comisia parlamentară pentru finanțe publice
10 februarie 2026 16:00
Proiectul de lege cu privire la anularea Taxei pe Valoarea Adăugată pentru gazul natural, ce reprezintă 8% din tariful final, a fost susținut în Comisia parlamentară pentru finanțe publice. Documentul, propus de fracțiunea Partidului Nostru, a fost avizat cu votul a trei din cei cinci membri. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat, într-un briefing susținut
• • •
Proiectul privind anularea TVA de 8% pentru gaz, avizat de Comisia parlamentară pentru finanțe publice
Macron declară „stare de urgență geopolitică" în Europa și avertizează că UE riscă să fie „măturată" de SUA și China
Președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că Europa se află într-o „stare de urgență geopolitică și geo-economică" și riscă să fie „măturată în cinci ani" dacă nu acționează rapid pentru a-și consolida economia, a stimula investițiile și a reduce dependențele strategice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Economist și altor șase ziare europene,
VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând". Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia
Nota informativă la proiectul de lege privind cetățenia conține un șir de condiții de-a dreptul bizare, pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită recunoașterea cetățeniei. Asupra acestui fapt a atras atenția avocata Cristina Ciubotaru, care a subliniat că, deși criteriile nu au fost incluse în legea propriu-zisă, ele se pot regăsi în regulamentul
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de corupție. Învinuiții ar fi obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea" unei cauze
Doi procurori de la Bălți și Edineț riscă pușcărie și amenzi de până la jumătate de milion de lei, după ce au fost implicați într-o schemă prin care au obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea" unui dosar. Procuratura Generală anunță că a încheiat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță. Un procuror este acuzat de
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze": Coaliții mai mici dacă nu există unanimitate
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul cooperarea în grupuri restrânse de state membre, în cazul în care consensul celor 27 nu poate fi atins pentru promovarea agendei economice comune. Declarațiile vin înaintea unui summit extraordinar al UE dedicat problemelor economice ale blocului, aflat
Cristina Ciubotaru: Cenzurarea postărilor despre raportul Comisiei juridice a Congresului SUA poate fi interpretat ca un conflict de interese
Așa-numiții fact-checkeri din Republica Moldova, care au restricționat un șir de postări despre raportul provizoriu al Comisiei juridice a Congresului american, privind limitarea libertății de exprimare în Europa, sunt parte direct interesată aici, prin urmare nu pot fi obiectivi. De această părere este experta în drept Cristina Ciubotaru, care a analizat subiectul la emisiunea Contrasens
Anul a început cu noi presiuni asupra salariilor. Într-o singură lună prețurile de consum s-au majorat cu aproximativ 1%
Anul 2026 a început cu o nouă presiune asupra veniturilor cetățenilor, care sunt expuși în continuare majorării prețurilor medii de consum. Acestea, potrivit Biroului Național de Statistică, au crescut într-o singură lună cu 0,9%, iar în comparație cu ianuarie 2025 – cu 4,8 la sută. Timp de un an, cel mai mult, cu peste 7%,
Embargoul petrolier al SUA a paralizat traficul aerian în Cuba. Mii de turiști au rămas blocați pe insula
Embargoul petrolier impus de Statele Unite a lovit în plin sectorul aviatic din Cuba, provocând o criză majoră a transportului aerian și lăsând mii de turiști blocați pe insulă. Din cauza penuriei acute de combustibil, compania canadiană Air Canada a suspendat temporar toate zborurile regulate către Cuba, menținând doar curse speciale de evacuare pentru repatrierea
116 ani de la nașterea cântăreței de operă Maria Cebotari, una dintre cele mai mari soprane a secolului trecut
Omagiu pentru una dintre cele mai mari soprane a Europei interbelice. Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea cântăreței de operă Maria Cebotari, supranumită și „privighetoarea de Basarabia". Maria Cebotari s-a născut în 10 februarie 1910 la Chișinău. Viitoarea soprană a studiat la școala normală de fete „Florica Niță" și la Capela Metropolitană din Chișinău,
Macron cere reluarea dialogului cu Rusia pentru a evita dependența de „terți": Data aderării Ucrainei la UE nu poate fi negociată de emisari americani
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a propus mai multor lideri europeni reluarea dialogului cu Rusia, astfel încât Europa să nu depindă de terți în discuțiile privind soluționarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Süddeutsche Zeitung. Liderul francez a explicat că războiul a intrat într-o „nouă fază", determinată, pe
ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Despre analogia germană, suveranitatea și capcana „realismului resemnat"
Într-o postare recentă pe Facebook, publicistul Mihai Poiată propune o comparație amplă între reunificarea Germaniei și relația dintre România și Republica Moldova (vezi: „Două Germanii și două…Românii", 6 februarie 2026) , pentru a concluziona că „scenariul german" nu este aplicabil în cazul românesc. Textul este bine structurat, abundă în referințe juridice și istorice și se
Ministrul Perciun vede „realistă" interdicția pentru minori pe rețelele de socializare: Abordarea finală o vom decide la sfârșit de an
Ministrul Educației, Dan Perciun, vede „foarte realist" scenariul de a interzice accesul minorilor la rețelele de socializare, după exemplul Franței. Oficialul precizează totuși că formula finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, după mai multe etape de consultări cu psihopedagogi, comunitatea educațională, părinți și parteneri externi. Dan Perciun susține că pentru rețelele
VIDEO | Ion Ceban, despre creșterile impozitului pentru locuințe din 2027: Nu voi accepta ca locuitorii Capitalei să plătească mai mult
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că nu va accepta ca locuitorii Chișinăului să plătească mai mult pentru impozitul pe locuințe în urma revizuirii de către autoritățile centrale a mecanismului de evaluare a bunurilor imobile, decizii ce ar putea duce la creșterea taxelor de până la trei ori. Amintim că, din 2027, cetățenii ar putea achita impozite
Lavrov avertizează că negocierile privind Ucraina mai au „o distanță mare de parcurs" și cere prudență față de optimismul legat de Trump
Negocierile privind soluționarea războiului din Ucraina continuă, însă părțile mai au de parcurs „o distanță mare" până la un acord, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului de televiziune NTV. „Negocierile continuă, al doilea tur a avut loc la Abu Dhabi – însă înainte este încă o distanță mare de
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează Moldpres. Republica Moldova a aderat la această rută în 2021, punând
SUA promit Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari pentru reducerea dependenței energetice de Rusia
Statele Unite au promis Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari în schimbul reducerii dependenței energetice față de Rusia, în special în sectorul nuclear, într-un demers pe care Washingtonul îl consideră unul strategic pentru consolidarea influenței americane în Caucazul de Sud, relatează Bloomberg. Acordul a fost semnat la Erevan de vicepreședintele SUA JD
Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani
Autoritățile se pregătesc să instituie reguli mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie introduse noi norme prin care, de exemplu, șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru o perioadă de un an sau doi ani, iar în cazul unor abateri multiple sau accidente grave, aceștia nu vor
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de Securitate de la Munchen: Washingtonul nu vrea să destrame Alianța și nici ordinea mondială
Statele Unite nu încearcă să submineze NATO și nici actuala ordine internațională, ci urmăresc consolidarea Alianței printr-o repartizare mai echilibrată a responsabilităților de securitate, a declarat luni ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, reacționând la un raport critic prezentat înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen. Whitaker a respins concluziile raportului, potrivit cărora cea mai
638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, vechea capitală a Moldovei medievale
În data de 10 februarie 2026, se împlinesc 638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, una dintre cele mai importante cetăți medievale din spațiul românesc și prima capitală consolidată a Moldovei. Documentul care menționează orașul datează din 10 februarie
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Ziua
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în ZIUA.md.
Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune # Ziua
Garanțiile de securitate pentru Rusia trebuie să fie o componentă obligatorie a oricărui tratat de pace privind Ucraina, iar absența acestora face imposibilă ajungerea la un acord, susține Moscova. În acest context, statele europene nu au reacționat până în prezent la propunerea Rusiei de a semna un document care să garanteze neagresiunea față de Europa, […] Articolul Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune apare prima dată în ZIUA.md.
Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile # Ziua
Peste 1.300 de primării din România intră astăzi în grevă de avertisment, în semn de protet față de de reforma administrației publice locale și centrale pregătită de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Acțiunea este organizată de Sindicatul Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) și va dura între orele 10:00 și 12:00. Greva se desfășoară […] Articolul Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu organizează azi prima sa vizită oficială în Ucraina. Oficialul a plecat cu trenul la Kiev, fiind însoțit de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, de cel al Energiei, Dorin Junghietu, și de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Din delegație mai face parte și secretarul de stat al Ministerului de Externe, Sergiu Mihov. „Vom discuta […] Articolul VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
UE lucrează la un plan în cinci puncte pentru aderarea oficială, cel puțin parțială, a Ucrainei încă de anul viitor # Ziua
Uniunea Europeană pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o formă de apartenență parțială la UE chiar din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, într-un context marcat de urgență politică și geopolitică la Bruxelles, potrivit unor oficiali și diplomați europeni citați de POLITICO. La patru ani de la invazia pe scară […] Articolul UE lucrează la un plan în cinci puncte pentru aderarea oficială, cel puțin parțială, a Ucrainei încă de anul viitor apare prima dată în ZIUA.md.
Europa riscă să rămână dependentă de Visa și Mastercard. Oficialii bancari cer acțiune urgentă # Ziua
Europa trebuie să reducă rapid dependența de companiile americane de procesare a plăților, precum Visa și Mastercard, întrucât dominația acestora ar putea fi „instrumentalizată” în cazul unei deteriorări grave a relațiilor transatlantice. Avertismentul vine din partea Martinei Weimert, director general al European Payments Initiative (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii europene de […] Articolul Europa riscă să rămână dependentă de Visa și Mastercard. Oficialii bancari cer acțiune urgentă apare prima dată în ZIUA.md.
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat # Ziua
Prim-ministrul ungar Viktor Orban susține că fostul președinte american Bill Clinton a cerut la un moment dat Ungariei să lanseze un atac asupra Serbiei, dar Budapesta a refuzat, scrie agenția maghiară de știri Telex. Vorbind la o întâlnire electorală cu locuitorii din localitatea Szombathely, un oraș de 80.000 de lcouitori din vestul țării, Orban a […] Articolul Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat apare prima dată în ZIUA.md.
Accident la săniuș în Bravicea. O fetiță de șapte ani a fost rănită, după ce a intrat cu sania într-o mașină a poliției # Ziua
O fetiță de șapte ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a ajuns cu sania, pe care se mai afla un copil, într-o mașina a poliției. Accidentul a avut loc la amiază, în satul Bravicea, raionul Călărași. Printr-un comunicat al IGP, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungând într-o […] Articolul Accident la săniuș în Bravicea. O fetiță de șapte ani a fost rănită, după ce a intrat cu sania într-o mașină a poliției apare prima dată în ZIUA.md.
Marco Rubio va participa la Conferința de Securitate de la München alături de o delegație americană numeroasă # Ziua
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va conduce o delegație americană numeroasă la Conferința de Securitate de la München, care începe vineri, 13 februarie, scrie Reuters. Peste 50 de membri ai Congresului SUA sunt așteptați la eveniment, inclusiv democrata Alexandria Ocasio-Cortez. „Relațiile transatlantice traversează în prezent o criză considerabilă de încredere și credibilitate. De […] Articolul Marco Rubio va participa la Conferința de Securitate de la München alături de o delegație americană numeroasă apare prima dată în ZIUA.md.
Scandalul cetățeniei sau efectele unei legi nedrepte. De ce autoritățile calcă pe aceleași greble ale comunicării deficitare și ce facem cu 27 de mii de potențiali apatrizi? Raportul provizoriu al comisiei judiciare a Congresului SUA în care acuză Comisia Europeană de cenzură și de imixtiune în alegeri, inclusiv în alegerile noastre. Scandalul producției de armament, […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Apatrizii, cenzura și misterul armelor qatareze apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc, pregătit pentru declarații în fața instanței. Audierea va avea loc în 12 februarie # Ziua
Vlad Plahotniuc este pregătit pentru declarațiile în fața instanței în dosarul privind frauda bancară. Audierea fostului lider al PDM urmează să aibă loc joi, 12 februarie, a anunțat avocatul politicianului, Lucian Rogac, după ședința de azi în dosar, unde a mai fost audiat un martor al apărării. „La ședința trecută am comunicat că disponibilitatea […] Articolul Vlad Plahotniuc, pregătit pentru declarații în fața instanței. Audierea va avea loc în 12 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 300 de monede istorice, inclusiv romane și medievale, ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți # Ziua
Peste 300 de monede istorice din diferite perioade istorice, care erau păstrate ilegal, au fost ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți. Ofițerii au organizat mai multe percheziții într-o cauză ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit anchetei, bunuri cu valoare istorică și numismatică ar fi fost păstrate ilegal […] Articolul Peste 300 de monede istorice, inclusiv romane și medievale, ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
Datoria de stat internă a R. Moldova, în continuă creștere! A ajuns la aproape 54 de miliarde de lei # Ziua
Datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 53,93 miliarde de lei la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere cu 1,93 miliarde de lei față de începutul anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor ministerului, citate de bani.md, majorarea datoriei interne a fost generată aproape integral de extinderea emisiunilor de valori […] Articolul Datoria de stat internă a R. Moldova, în continuă creștere! A ajuns la aproape 54 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
MAN acuză Guvenul Munteanu de „rezultate zero”, la 100 de zile de la preluarea mandatului. Vezi reacția executivului # Ziua
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) acuză actualul cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, de „zero rezultate”, la 100 de zile de la preluarea responsabilităților guvernării. De cealaltă parte, guvernarea menționează că este dreptul opoziției de a protesta, dar subliniază că nu lucrează „pentru rapoarte simbolice și nici pentru evaluări politice de moment”. La manifestație, […] Articolul MAN acuză Guvenul Munteanu de „rezultate zero”, la 100 de zile de la preluarea mandatului. Vezi reacția executivului apare prima dată în ZIUA.md.
Criza de combustibil din Cuba. Alimentarea avioanelor va fi suspendată pe toate aeroporturi internaționale din țară # Ziua
Autoritățile din Cuba au avertizat companiile aeriene internaționale că rezervele de combustibil pentru avioane au fost epuizate, după încetarea livrărilor de petrol din Venezuela. Drept urmare, aeronavele străine care sosesc pe insulă nu vor putea fi alimentate cu combustibil Jet A-1 timp de o lună, în perioada 10 februarie – 11 martie, relatează The Moscow […] Articolul Criza de combustibil din Cuba. Alimentarea avioanelor va fi suspendată pe toate aeroporturi internaționale din țară apare prima dată în ZIUA.md.
Un cetățean moldovean, de 45 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea din statul american Pennsylvania # Ziua
Un cetățean moldovean, aflat la muncă de mai mulți ani în Statele Unite, a murit în urma unui grav accident rutier produs pe o șosea din apropiere de orașul Pittsburgh, statul Pennsylvania. Victima este Sergiu Ganaciuc, în vârstă de 45 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața de 8 februarie, iar despre accident a […] Articolul Un cetățean moldovean, de 45 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea din statul american Pennsylvania apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Primăria Chișinău anunță că va începe reparația străzilor din oraș imediat ce va permite vremea de afară # Ziua
Drumarii din Chișinău vor începe reparația străzilor din Capitală, grav afectate de condițiile meteo din ultima perioadă, imediat ce vor permite temperaturilor. Asigurarea vine din partea primarului Ion Ceban, care a spus că fenomenul a fost accentuat de temperaturile fluctuante, de ciclurile de îngheț-dezgheț și de traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. „În ceea […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău anunță că va începe reparația străzilor din oraș imediat ce va permite vremea de afară apare prima dată în ZIUA.md.
Biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei. IGP califică scandalul drept o provocare # Ziua
Biserica din Dereneu, raionul Călărași, al cărei titular de drept, conform unei decizii judecătorești irevocabile, este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova. Printr-un comunicat de presă, Poliția Națională califică situația din localitate drept o provocare și precizează că inspectorii se află la fața locului […] Articolul Biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei. IGP califică scandalul drept o provocare apare prima dată în ZIUA.md.
R. Moldova a obținut două medalii, de argint și bronz, la Turneul internațional de lupte din Croația # Ziua
Sportivii din R. Moldova au obținut medaliile de argint și bronz la stilul greco-roman din cadrul Turneul Internațional „Zagreb Open 2026”, organizat în perioada 4-8 februarie în Croația. Performanțele au fost obținute de luptătorii Mihai Bradu, categoria 82 de kilograme, și Vitali Eriomenco, la 63 de kilograme. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, […] Articolul R. Moldova a obținut două medalii, de argint și bronz, la Turneul internațional de lupte din Croația apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul Cehiei, Andrej Babis, susține interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani # Ziua
Premierul Cehiei, Andrej Babis, a declarat că susține interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii cu vârsta sub 15 ani, invocând exemplul Franței, una dintre țările europene care au început recent să impună limite mai stricte pentru utilizatorii minori. „Experții pe care îi cunosc spun că acest lucru este extrem de dăunător pentru copii. Extrem […] Articolul Premierul Cehiei, Andrej Babis, susține interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la München, Germania. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală, scrie cotidianul.md. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanas […] Articolul Maia Sandu pleacă în Germania. Va participa la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
Urmează ieftiniri și pentru încălzirea centralizată din Capitală. Termoelectrica a trimis un demers ANRE # Ziua
Compania „Termoelectrica” a trimis azi Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică demersul privind revizuirea tarifului pentru încălzirea centralizată. Solocitarea a fost expediată, după ce în 3 februarie ANRE a decis reducerea tarifului pentru gaz. „Informăm că modificarea tarifelor este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, factor care are un impact asupra […] Articolul Urmează ieftiniri și pentru încălzirea centralizată din Capitală. Termoelectrica a trimis un demers ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 120 de școli au continuat și azi organizarea orelor online din cauza avertizărilor de polei și a vremii complicate. Decizia a fost luată de instituții de învățământ din raioanele Călărași, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, acolo unde deplasare elevilor a fost îngerunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, potrivit Ministerului Educației, în […] Articolul Elevi din peste 120 de școli nu au mers nici azi la școală. Orele au fost organizate online apare prima dată în ZIUA.md.
Criză politică la Londra. Mandatul lui Keir Starmer, sub semnul întrebării după demisia șefului de cabinet # Ziua
Mandatul premierului britanic Keir Starmer se află într-un moment critic, după ce șeful său de cabinet, Morgan McSweeney, a demisionat duminică, asumându-și „întreaga responsabilitate” pentru recomandarea de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador al Regatului Unit la Washington, scrie Bloomberg. Decizia a reaprins controversele legate de legăturile cunoscute ale lui Mandelson cu finanțistul condamnat pentru […] Articolul Criză politică la Londra. Mandatul lui Keir Starmer, sub semnul întrebării după demisia șefului de cabinet apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | O mașină, distrusă de flăcări pe o stradă din Cahul. Vehiculul ar fi luat foc în urma unor defecțiuni # Ziua
Un automobil, parcat pe o stradă dintr-o zonă rezidențială din orașul Cahul, a fost distrus de flăcări azi-dimineață. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a lichidat incendiul timp de jumătate de oră. Potrivit IGSU, incendiul a avut loc pe strada Al. Pușkin din Cahul. Focul a distrus 90% din automobil. Circumstanțele […] Articolul VIDEO | O mașină, distrusă de flăcări pe o stradă din Cahul. Vehiculul ar fi luat foc în urma unor defecțiuni apare prima dată în ZIUA.md.
Lavrov acuză SUA că au renunțat la propriile propuneri privind Ucraina și urmăresc „dominația economică globală” # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite au abandonat propunerile privind soluționarea crizei din Ucraina, formulate la summitul de la Anchorage (Alaska) din 15 august, deși Rusia le-ar fi acceptat. „Ni se spune că trebuie rezolvată problema ucraineană. La Anchorage am acceptat propunerea Statelor Unite. Dacă abordăm lucrurile «bărbătește», ei au […] Articolul Lavrov acuză SUA că au renunțat la propriile propuneri privind Ucraina și urmăresc „dominația economică globală” apare prima dată în ZIUA.md.
Incendiu provocat de supraîncălzirea unei sobe. O bătrână din Leova s-a intoxicat cu fumul emanat # Ziua
O femeie, în vârstă de 80 de ani, a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu fum în urma unui incendiu produs în satul Orac, raionul Leova. Bătrâna a fost transportată de urgență la spitalul raional. Pompierii, ajunși la fața locului, au constatat că incendiul a fost provocat de supraîncălzirea sobei, care a dus […] Articolul Incendiu provocat de supraîncălzirea unei sobe. O bătrână din Leova s-a intoxicat cu fumul emanat apare prima dată în ZIUA.md.
Săptămâna decisivă a diplomației de criză în Europa. Securitatea și economia, pe agenda liderilor UE # Ziua
Uniunea Europeană intră într-o săptămână de diplomație de criză la cel mai înalt nivel, în care liderii europeni vor discuta unele dintre cele mai sensibile și decisive dosare pentru viitorul continentului, precum securitatea Europei, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică și relația cu Statele Unite. Potrivit unei analize POLITICO, miza acestor zile este dacă Europa poate […] Articolul Săptămâna decisivă a diplomației de criză în Europa. Securitatea și economia, pe agenda liderilor UE apare prima dată în ZIUA.md.
Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, prins beat la volan toamna trecută, trimis pe banca acuzaților. Magistratul riscă amendă sau chiar închisoare # Ziua
Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, care, toamna trecută, a fost prins în stare avansată de ebrietate la volan, a fost trimis pe banca acuzaților. Procurorii anunță că au încheiat urmărirea penală și au trimis dosarul în instanță. Magistratul, suspendat din funcție pe perioada anchetei, riscă o amendă de 125 de mii de lei sau chiar închisoare de […] Articolul Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, prins beat la volan toamna trecută, trimis pe banca acuzaților. Magistratul riscă amendă sau chiar închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
Atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Morți și răniți în regiunile Odesa, Harkov și Dnepropetrovsk # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac cu drone kamikaze asupra Ucrainei. În urma loviturilor, au fost raportate victime și distrugeri în Odesa, regiunea Harkov și Dnepropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. În Odesa, atacul nocturn cu drone a provocat moartea unui bărbat. Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi […] Articolul Atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Morți și răniți în regiunile Odesa, Harkov și Dnepropetrovsk apare prima dată în ZIUA.md.
Echipele de intervenție, mobilizate pe drumurile din raioane și din Capitală. Noaptea trecută, pe șosele au ajuns 120 de utilaje # Ziua
Echipele de drumari sunt mobilizate pe drumurile naționale și pe străzile din Capitală, în contextul ninsorilor de noaptea trecută și a codului galben de polei valabil până azi seara. Administrația Națională a Drumurilor anunță că până acum au fost mobilizate 120 de utilaje speciale și peste 150 de muncitori. De asemenea, au fost împrăștiate […] Articolul Echipele de intervenție, mobilizate pe drumurile din raioane și din Capitală. Noaptea trecută, pe șosele au ajuns 120 de utilaje apare prima dată în ZIUA.md.
