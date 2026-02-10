VIDEO | „Vetting și pentru cetățeniii de rând”. Cristina Ciubotaru, șocată de conținutul notei informative la proiectul de lege privind cetățenia

15:20

Doi procurori de la Bălți și Edineț riscă pușcărie și amenzi de până la jumătate de milion de lei, după ce au fost implicați într-o schemă prin care au obținut 20 de mii de euro pentru „soluționarea" unui dosar. Procuratura Generală anunță că a încheiat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță. Un procuror este acuzat de […]