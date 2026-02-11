FOTO Tragedie în raionul Telenești. O femeie a fost lovită mortal de o mașină
Realitatea.md, 11 februarie 2026 20:00
O femeie de 62 de ani a murit pe loc după ce a fost lovită miercuri seara, 11 februarie, de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul Telenești. Potrivit poliției, victima traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, moment în care a fost tamponată de un Volkswagen, condus […]
• • •
Acum 15 minute
20:10
„Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?”. Glume pe seama Zilei Îndrăgostiților care pică în Sâmbăta Morților # Realitatea.md
Anul acesta, pe 14 februarie, românii trebuie să împace două tradiții complet diferite: Ziua Îndrăgostiților 2026, sărbătoare occidentală a iubirii, și Sâmbăta Morților din calendarul ortodox, zi de pomenire a celor trecuți la cele veșnice, cunoscută și ca Moșii de Iarnă. Reacțiile de pe rețelele sociale, în ultimele zile, au variat de la umor macabru […]
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:30
VIDEO Iresponsabilitate în trafic! Peste 460 de șoferi au fost prinși folosind telefonul la volan # Realitatea.md
Peste 460 de șoferi au fost depistați folosind telefonul mobil în timp ce conduceau, în doar câteva zile de la lansarea controalelor poliției pentru prevenirea și combaterea acestei practici. Acțiunea are loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vizează prevenirea accidentelor rutiere provocate de neatenția în trafic. Oamenii legii îndeamnă toți participanții la trafic să […]
Acum 2 ore
19:10
Italia: Polițistul Riccardo Salvagno a recunoscut că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă # Realitatea.md
Polițistul italian Riccardo Salvagno a recunoscut, în dimineața zilei de 11 februarie, în timpul unui interogatoriu de cinci ore, că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. „L-am ucis pentru că mă șantaja cu o înregistrare video în care făceam […]
18:40
Abuz de încredere și escrocherie de peste 1,3 milioane de lei: Un bărbat va sta 9 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare timp de cinci ani, pentru escrocherie. Instanța a dispus, de asemenea, recuperarea prejudiciului cauzat victimei, respectiv 1.254.800,49 lei daune materiale […]
18:40
FOTO Rezultat impresionant la JO: Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la proba de 15 km # Realitatea.md
Biatlonista moldoveancă Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, în proba de 15 km individual, completând traseul în 43 de minute și 46,5 secunde, fără nicio abatere de penalitate. Campioană olimpică a devenit franțuzoaica Julia Simon (41:15,6), urmată de colega sa de echipă Lou Jeanmonnot (42:08,7) și de […]
Acum 4 ore
18:20
Măsuri noi pentru utilizarea vaccinurilor și medicamentelor la animale. Ce prevede documentul # Realitatea.md
Pentru a preveni și controla bolile animalelor cu impact major asupra sănătății publice și sectorului zootehnic, Guvernul a aprobat o Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar. Documentul stabilește reguli clare pentru administrarea vaccinurilor și a altor produse medicinale veterinare, astfel încât intervențiile să fie efectuate în mod controlat, justificat și în […]
17:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că va participa la o nouă rundă de discuții cu Statele Unite privind încheierea războiului cu Rusia, pe 17-18 februarie. Liderul de la Kiev a precizat că a acceptat oferta americană, însă rămâne neclar dacă delegația rusă va fi prezentă, scrie European Pravda. Agenda întâlnirii va include chestiuni teritoriale, […]
17:40
Moțiunea simplă asupra ministrului Energiei: A fost stabilită ziua în care Junghietu va veni în Parlament # Realitatea.md
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen ale Parlamentului din perioada 12 – 20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina în prima lectură proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformele autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va fi discutat proiectul de ratificare […]
17:40
Doi deputați, acuzați că ar fi scos o mașină sechestrată din parcarea specială și ar fi restituit-o proprietarului # Realitatea.md
Un automobil anunțat în căutare de către un executor judecătoresc a fost depistat sâmbătă, 7 februarie, în trafic, la Cahul, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare, anunță poliția. Astăzi, 11 februarie, doi deputați ai partidului „Democrația Acasă" ar fi pătruns neautorizat pe […]
17:00
Cu aproape 500 de lei va fi redus tariful la căldură, în Chișinău! La Bălți se așteptă scumpiri # Realitatea.md
Tariful la energia termică livrată de Termoelectrica SA ar putea fi redus până la 2020 lei/Gcal, potrivit proiectului de decizie pregătit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și care va fi aprobat joi, 12 decembrie. Tariful propus de ANRE este cu 160 de lei mai mic, decât cel solicitat de Termoelectrica SA. În prezent, […]
16:40
Acvacultura, sub reguli mai stricte: Guvernul a aprobat cerințe noi de sănătate animală # Realitatea.md
Guvernul a aprobat un Regulament care stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele acvatice și produsele de origine animală provenite de la acestea. Noile reglementări stabilesc norme privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Proiectul are drept obiectiv consolidarea cadrului de protecție a sănătății […]
16:30
VIDEO Alexandru Munteanu, despre scandalul de la Dereneu: „Legea trebuie să fie respectată de toți” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a comentat situația tensionată din satul Dereneu, raionul Călărași, unde conflictul dintre reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe a degenerat în intervenții ale forțelor de ordine. Șeful Executivului a declarat că autoritățile nu se implică în treburile interne ale cultelor religioase. „Autoritățile centrale și autoritățile în general nu ne amestecăm în treburile bisericești. […]
16:30
VIDEO Gândaci, saltele murdare și baie care nu funcționează la un spital din Nisporeni. Reacția ministrului Ceban # Realitatea.md
O femeie a publicat pe rețelele de socializare imagini cu condițiile dezastruoase de la spitalul din Nisporeni, în secția pentru copii. Ea arată că baia nu funcționează, salteaua și lenjeria sunt murdare, iar prin salon mișună gândaci. „Ce murdărie și ce mizerie este aici. Cum să stai cu copii internat în spital? (…) Nici nu […]
16:30
Disinfo.md: Ce se întâmplă cu separatiștii după pierderea teritoriului. Lecția Azerbaijanului pentru Moldova # Realitatea.md
Tribunalul din Baku a pronunțat condamnări grele pentru liderii separatiști din Nagorno-Karabah, inclusiv închisoare pe viață pentru cinci dintre ei, în urma unui proces care a început în 2025, transmite Reuters și Disinfo.md. În data de 5 februarie 2026, Curtea Militară de la Baku a dictat pedepse cu închisoarea pentru mai mulți foști oficiali din fosta […]
Acum 6 ore
16:10
Premierul: Oferta Ucrainei de a furniza cărbune pentru Cuciurgan, prea costisitoare în acest moment # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat astăzi că oferta Ucrainei de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan nu reprezintă, deocamdată, o soluție economică viabilă pentru Republica Moldova. Precizarea vine după întrevederea delegației moldovenești cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, desfășurată la Kiev. Șeful Executivului a confirmat că subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor […]
16:10
Restricții asupra Telegram în Rusia, însoțite de amenzi și declarații contradictorii # Realitatea.md
Rusia a blocat platforma Telegram pe 10 februarie, chiar în ziua în care, la nivel internațional, este marcată Ziua Siguranței pe Internet, o inițiativă lansată în Uniunea Europeană în 2004 și susținută în prezent de majoritatea guvernelor și instituțiilor media din lume. În timp ce această zi este dedicată promovării securității cibernetice și alfabetizării digitale, […]
16:00
Expoziția „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată la Chișinău. Peste 400 de companii își prezintă produsele la Moldexpo # Realitatea.md
Expoziția „Fabricat în Moldova" a fost inaugurată miercuri la Chișinău, reunind peste 400 de companii din diverse domenii. Evenimentul se desfășoară la Moldexpo și va rămâne deschis pentru public până duminică, transmite IPN. Vizitatorii pot descoperi o gamă variată de produse și servicii – de la agroalimentar, textile și mobilă, până la tehnologie, servicii și […]
15:50
Munteanu, despre raportul de 100 de zile: De ce nu 90? De ce nu 101? Guvernul lucrează 365 de zile pe an # Realitatea.md
„Guvernul lucrează 365 de zile pe an" – așa a răspuns premierul Alexandru Munteanu la solicitările de a prezenta raportul de 100 de zile. Șeful Guvernului susține că, în opinia sa, ar fi mai binevenit să fie întrebat ce face în fiecare zi Guvernul. Prim-ministrul a menționat că sunt implementate măsuri de restructurare a economiei. […]
15:20
VIDEO Protest istoric al fermierilor spanioli: centrul Madridului, blocat de sute tractoare # Realitatea.md
Sute de tractoare au preluat centrul Madridului, marți, 11 februarie, într-un protest de amploare pentru viitorul sectorului agricol, una dintre cele mai mari mobilizări ale fermierilor spanioli din ultimii ani. Manifestațiile au început încă din primele ore ale dimineții, când cinci coloane de utilaje agricole grele s-au îndreptat spre capitala Spaniei. Potrivit imaginilor apărute pe […]
15:20
VIDEO cu un caz grav în Capitală! Un șofer obraznic a pus în pericol mai mulți pietoni: Poliția l-a reținut # Realitatea.md
Un șofer nu a acordat prioritate pietonilor în această dimineață, 11 februarie, pe strada Petru Zadnipru din Capitală. Imaginile video cu incidentul au fost distribuite rapid pe rețelele de socializare și au ajuns în atenția poliției. Conducătorul auto a fost reținut și s-a dovedit a fi un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul […]
15:20
Alexandru Munteanu: În aprilie, la Giurgiulești ar putea avea loc trilaterala Moldova – România – Ucraina # Realitatea.md
Trilaterala Moldova – România – Ucraina s-ar putea desfășura în luna aprilie. Printre locațiile analizate pentru a organiza reuniunea se numără orașele Giurgiulești sau Cernăuți, susține premierul Alexandru Munteanu. Propunerea urmează să fie transmisă la București, după ce Munteanu și mai mulți miniștri de la Chișinău au avut o deplasare la Kiev. La reuniunea din […]
15:20
MAN cere transparență în evaluarea magistraților. „Datele despre persoanele implicate trebuie făcute publice” # Realitatea.md
Echipa de juriști a Mișcării Alternativa Națională (MAN) solicită mai multă transparență în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Formațiunea susține că reforma, lansată în 2022 ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a anunțat că a expediat interpelări oficiale către […]
15:10
Banii pentru blocul din Durlești, afectat de incendiu: Gavrilița acuză Primăria, de la tribuna Guvernului # Realitatea.md
Funcționarii de la Ministerul Finanțelor au explicat, în luna mai, oficialilor de la Primăria Chișinău ce trebuie să facă pentru a beneficia de banii pentru blocul din Durlești, afectat de incendiu. Declarația aparține ministrului Andrian Gavrilița. Funcționarul i-a sugerat edilului Ion Ceban și altor angajați din cadrul administrației Capitalei să îl telefoneze pe el sau […]
15:10
Jardan, despre situația de la Dereneu: ”Atunci când politicul se implică în treburile bisericii, lucrurile escaladează” # Realitatea.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu o reacție publică privind tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, subliniind necesitatea păstrării calmului, respectării legii și evitării implicării copiilor în conflictul dintre comunitățile religioase. Oficialul a declarat că situația este una sensibilă și reflectă riscurile implicării politicului în problemele bisericești. „Eu continui să spun același lucru: […]
15:00
LIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată din dosarul „kuliok”. MOTIVUL # Realitatea.md
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat azi, 11 februarie, la ședința de judecată în dosarul denumit generic „kuliok", în care este acuzat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit instanței, Plahotniuc a refuzat, deocamdată, să fie escortat și a informat că nu va participa la ședință. În cerea prezentată de Plahotniuc, el […]
15:00
Ministra Muncii, despre copii blocați în biserica din Dereneu: Asistenții sociali au reușit să discute cu părinții # Realitatea.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că asistenții sociali s-au deplasat la copiii care au rămas blocați în interiorul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, pe fondul unui conflict între reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. Autoritățile au dispus încă de la început implicarea structurilor de asistență socială și colaborarea […]
14:50
Chiveri, despre criza economică din stânga Nistrului: „Este din cauza lipsei de soluții pentru livrarea gazelor” # Realitatea.md
Blocajele economice din stânga Nistrului sunt cauzate de lipsa unei formule stabile de aprovizionare cu gaze naturale. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la Guvern, fiind întrebat de jurnaliști despre prelungirea stării de urgență în economie, de către autoritățile de la Tiraspol. „Vorbim despre realitatea economică din regiunea transnistreană. Este important […]
14:50
Parlamentul European a susțin
14:40
Rotația secretarilor de stat la Guvern: Unii au fost eliberați din funcție, iar alții – numiți # Realitatea.md
Doi secretari de stat au fost eliberați din funcție de către cabinetul de miniștri. Alți doi funcționari preiau aceste atribuții. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretară de stat la Ministerul Finanțelor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Iurie Scripnic fost eliberat din funcția de secretar de stat la […] Articolul Rotația secretarilor de stat la Guvern: Unii au fost eliberați din funcție, iar alții – numiți apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Pericol de prăbușire pe gheața râurilor și lacurilor. IGSU vine cu recomandări către cetățeni # Realitatea.md
În perioada 11-13 februarie curent, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului, care pot duce la fisurarea și distrugerea stratului de gheață format pe râuri, lacuri și iazuri, sporind riscul de prăbușire și înec. În acest context, IGSU atenționează populația asupra pericolului major pe care îl prezintă deplasarea pe suprafețele acvatice înghețate, deoarece gheața poate deveni […] Articolul Pericol de prăbușire pe gheața râurilor și lacurilor. IGSU vine cu recomandări către cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
14:20
FOTO, VIDEO Texte în chirilică și simboluri sovietice, afișate pe fața Palatului Național. Ministerul Culturii explică # Realitatea.md
Mai multe texte în grafie chirilică și simboluri sovietice, afișate pe fațada Palatului Național „Nicolae Sulac”, au speriat internauții. Ministerul Culturii precizează că textele vor dispărea până la sfârșitul zilei de miercuri. Autoritatea informează că asemenea elemente decorative se regăsesc actualmente și pe pereții „Muzeului Național de Artă a Moldovei”. Ele au fost instalate, în […] Articolul FOTO, VIDEO Texte în chirilică și simboluri sovietice, afișate pe fața Palatului Național. Ministerul Culturii explică apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
La data de 18 februarie, ora 16:00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită publicul la vernisajul Expoziției „Picturi din inima Orheiului Vechi”, semnată de artistul plastic Mihai Șerbu. Expoziția prezintă vizitatorilor o selecție de picturi dedicate unuia dintre cele mai reprezentative locuri din patrimoniul cultural și natural al regiunii Orheiului Vechi. Mihai Șerbu […] Articolul Vernisajul Expoziției de artă „Picturi din inima Orheiului Vechi” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Noi tensiuni la biserica din Dereneu: Forțele de ordine au instituit un nou cordon, iar accesul este restricționat # Realitatea.md
Carabinierii și polițiștii au instituit un nou cordon de securitate la intrarea în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, iar accesul în lăcașul de cult este în prezent restricționat. Măsura vine pe fondul unui conflict care persistă de mai multe zile între reprezentanții celor două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, în interiorul […] Articolul Noi tensiuni la biserica din Dereneu: Forțele de ordine au instituit un nou cordon, iar accesul este restricționat apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Posibilă întâlnire Zelenski-Putin la Moscova: presa ucraineană dezvăluie planuri de negocieri directe # Realitatea.md
Informațiile apărute în presa ucraineană și distribuite pe grupuri de Telegram sugerează că delegația Ucrainei ar putea merge la Moscova pentru a negocia personal cu președintele rus, Vladimir Putin. Aceasta este considerată una dintre variantele „extravagante” de accelerare a procesului de negocieri pentru pacea în Ucraina. Potrivit relatărilor, chiar dacă actualul grup de negociatori ruși […] Articolul Posibilă întâlnire Zelenski-Putin la Moscova: presa ucraineană dezvăluie planuri de negocieri directe apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Moldova și Ucraina vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Inițierea negocierilor, aprobată # Realitatea.md
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat, transmite IPN. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat inițierea negocierilor și semnarea noului document. Președinta comisiei, Doina Gherman, precizează că versiunea actualizată se referă strict la schimbul de expertiză și utilizarea tehnologiilor moderne pentru protejarea infrastructurii critice și îmbunătățirea serviciilor publice. Totodată, […] Articolul Moldova și Ucraina vor actualiza acordul de cooperare tehnico-militară. Inițierea negocierilor, aprobată apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
FOTO Captură de valută la Aeroport. O femeie ascundea în bagajul de mână 85.000 de dolari # Realitatea.md
O femeie de 39 de ani, care urma să zboare de la Chișinău la Bratislava a ascuns printre bagaje 85.000 de dolari. Conform vameșilor, este vorba despre o cetățeană străină. Cazul a fost înregistrat în timpul efectuării formalităților de control. În urma scanării bagajului de mână al persoanei au fost observați banii. Pentru cele mai […] Articolul FOTO Captură de valută la Aeroport. O femeie ascundea în bagajul de mână 85.000 de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Perciun: Persoanele care vând sau cumpără teze ar putea risca pedepse contravenționale # Realitatea.md
Persoanele care cumpără sau vând teze universitare ar putea fi amendate. Ministrul Dan Perciun a declarat pentru diez.md că ar urma să fie aplicate modificări la Codul Contravențional. Potrivit lui Perciun, inițiativa a fost transmisă Ministerului Justiției. Ministrul Educației nu a precizat ce fel de amenzi se vor aplica, dar a spus doar că acestea […] Articolul Perciun: Persoanele care vând sau cumpără teze ar putea risca pedepse contravenționale apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, inițiază discuții cu țările europene privind o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei, ca parte a unui potențial acord de încheiere a războiului ruso-ucrainean, declarațiile sale venind după o conversație cu presa de la Bruxelles, scrie Reuters. „Toți cei prezenți la masa negocierilor – […] Articolul Kaja Kallas: UE pregătește lista de cereri dure pentru Rusia în negocierile de pace apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Țurțuri pe acoperișuri, risc pentru oameni și mașini: Municipalitatea îndeamnă la prudență # Realitatea.md
Precipitațiile din ultimele zile, precum și temperaturile scăzute, au dus la formarea țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din Capitală. În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de clădiri să curețe acoperișurile de zăpadă pentru a preveni formarea țurțurilor de gheață, care pot provoca accidentări sau avaria automobilele parcate în apropiere. Solicitarea este […] Articolul Țurțuri pe acoperișuri, risc pentru oameni și mașini: Municipalitatea îndeamnă la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Alexandr Trubca și Vasile Costiuc, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Alexandr Trubca și deputatul fracțiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Scandalul Mitropoliilor din localitatea Dereneu […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Deputații Alexandr Trubca și Vasile Costiuc, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # Realitatea.md
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat […] Articolul Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Elevii de clasa a IX-a beneficiază de lecții suplimentare gratuite la matematică și română # Realitatea.md
Elevii claselor a IX-a care întâmpină dificultăți la matematică sau limba română pot participa, și în acest an, la lecții suplimentare gratuite în cadrul Programelor Naționale Remediale. La matematică vor beneficia aproximativ 6000 de elevi, iar la limba română, 3000 de elevi din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Fiecare elev va avea 60 […] Articolul Elevii de clasa a IX-a beneficiază de lecții suplimentare gratuite la matematică și română apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Așteptările președintei de la alegerile din Găgăuzia: „Viitorul depinde de modul în care îl construim împreună” # Realitatea.md
„Viitorul nostru depinde de modul în care îl construim împreună”, a transmis Maia Sandu, cu referire la alegerile din Găgăuzia. Președinta a menționat în timpul discursului susținut la aniversarea universității din Comrat că nu doar instituțiile academice, dar și autoritățile trebuie să se preocupe de conservarea și promovarea culturii găgăuze. Șefa statului a punctat că […] Articolul VIDEO Așteptările președintei de la alegerile din Găgăuzia: „Viitorul depinde de modul în care îl construim împreună” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Strigător la cer. O mamă a fost condamnată la închisoare pentru că și-a maltratat copilul de un an # Realitatea.md
O tânără de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență asupra copilului său minor. Sentința a fost pronunțată de Procuratura Bălți. Inculpata, mama unui copil de aproximativ un an, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți ale corpului copilului, precum și […] Articolul Strigător la cer. O mamă a fost condamnată la închisoare pentru că și-a maltratat copilul de un an apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Premierul Munteanu, mesaj de solidaritate după vizita la Kiev: „Curajul și eroismul Ucrainei sunt veșnice” # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne alături de Ucraina și poporul ucrainean. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, după vizita oficială efectuată ieri la Kiev. „De aproape 4 ani, trăim un război care aduce moarte, suferințe și familii distruse. Dar, tot de 4 ani, vedem eroismul, curajul de neînfrânt și solidaritatea puternică a ucrainenilor. Acest război […] Articolul VIDEO Premierul Munteanu, mesaj de solidaritate după vizita la Kiev: „Curajul și eroismul Ucrainei sunt veșnice” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Maia Sandu, discurs în rusă la Comrat: „În autonomie s-a vorbit mult în limba care nu riscă să dispară…” # Realitatea.md
Maia Sandu a avut un discurs în limba rusă la aniversarea Universității din Comrat. Președinta a reiterat importanța promovării și conservării limbii găgăuze și culturii găgăuze. Președinta a menționat că limba etnicilor găgăuzi este pe cale de dispariție. Șefa statului a precizat că în regiunea s-a vorbit mult într-o „limbă care nu riscă să dispară”, […] Articolul VIDEO Maia Sandu, discurs în rusă la Comrat: „În autonomie s-a vorbit mult în limba care nu riscă să dispară…” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Garduri rezistente la coroziune: tratamente, finisaje și standarde tehnice esențiale # Realitatea.md
Coroziunea la împrejmuiri începe aproape întotdeauna local – în zona inferioară, la contactul cu solul sau betonul, pe muchiile după tăiere, în cordoanele de sudură și în jurul elementelor de fixare. De aceea, „rezistența la coroziune”, în sens tehnic, nu este un singur material, ci o combinație: evaluarea corectă a mediului, un sistem de protecție […] Articolul Garduri rezistente la coroziune: tratamente, finisaje și standarde tehnice esențiale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:20
12:20
Un deținut s-a dat drept o domnișoară și a șantajat un bărbat însurat cu poze intime: Va sta încă 9 ani după gratii # Realitatea.md
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru șantaj asupra unei persoane. Cei doi au intrat în contact prin aplicația WhatsApp, după ce, într-o noapte din anul 2023, deținutul, în vârstă de 34 de ani, a publicat de pe un iPhone pe care îl deținea ilegal […] Articolul Un deținut s-a dat drept o domnișoară și a șantajat un bărbat însurat cu poze intime: Va sta încă 9 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
