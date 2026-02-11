Acvacultura, sub reguli mai stricte: Guvernul a aprobat cerințe noi de sănătate animală

11:20

Un magazin de telefoane mobile din sectorul Ciocana a fost spart de două ori, prejudiciul total depășind 65.000 de lei. Polițiștii au reținut un bărbat de 33 de ani din raionul Telenești. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând […] Articolul Hoț reținut după ce a spart același magazin de telefoane de două ori: Prejudiciu de peste 65 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.