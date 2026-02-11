Jardan, despre situația de la Dereneu: ”Atunci când politicul se implică în treburile bisericii, lucrurile escaladează”

10:00

Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din Bălți. Acesta este bănuit că ar fi cerut bani pentru a „aranja" obținerea permisului de conducere. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi spus că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto