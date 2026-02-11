Măsuri noi pentru utilizarea vaccinurilor și medicamentelor la animale. Ce prevede documentul

15:50

„Guvernul lucrează 365 de zile pe an” – așa a răspuns premierul Alexandru Munteanu la solicitările de a prezenta raportul de 100 de zile. Șeful Guvernului susține că, în opinia sa, ar fi mai binevenit să fie întrebat ce face în fiecare zi Guvernul. Prim-ministrul a menționat că sunt implementate măsuri de restructurare a economiei. […] Articolul Munteanu, despre raportul de 100 de zile: De ce nu 90? De ce nu 101? Guvernul lucrează 365 de zile pe an apare prima dată în Realitatea.md.