LIVE TEXT/ Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia, care se vor concentra pe problema teritorială. Război în Ucraina, ziua 1449
Ziarul de Garda, 11 februarie 2026 20:00
UPDATE 19:56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat. Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de discuții se află...
• • •
Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:20
Raport de activitate al CSJ: Peste 4300 de cauze au fost examinate de 10 judecători în 2025 # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025. Datele raportate astăzi, 11 februarie, arată că în anul 2025 CSJ a examinat 4362 cauze examinate din 4597 înregistrate. Conform comunicatului de presă emis de Ministerul Justiției, instanța supremă a dat prioritate dosarelor legate de corupție, integritate, evaluare externă. Numărul dosarelor de...
18:50
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina, în proba de 15 km individual # Ziarul de Garda
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina, în proba de 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Campioanǎ olimpicǎ a devenit franțuzoaica Julia Simon (41:15.6), fiind urmatǎ de o altǎ reprezentantǎ a...
18:30
„Dacă dumneavoastră vreți să schimbați ceva, eu trebuie să mă consult cu Moscova”. Acord secret, între Dodon și Plahotniuc, ce prevedea federalizarea. Secvență video, prezentată în dosarul „kuliok” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc nu a venit să depună mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, dar în ședința din 11 februarie a fost prezentată o înregistrare video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei iaralov, în care se discută despre formarea unei coaliții...
Acum 4 ore
18:00
Detalii despre cazul în care deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns neautorizat într-o parcare specială și au „eliberat” un automobil # Ziarul de Garda
doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul R. Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului, a anunțat Poliția, Conform informațiilor ZdG, cei doi deputați sunt Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc, aleși pe lista partidului „Democrația Acasă”. Sergiu...
17:50
Avocatul Mitropoliei Basarabiei, despre conflictul legat de biserica din Dereneu: „Nu este o problemă politico-religioasă, ci o problemă juridică”. Poziția Mitropoliei Moldovei # Ziarul de Garda
„R. Moldova a dat un examen de protejare a statului de drept și trăiesc cu impresia că, în pofida intervenției autorităților, statul de drept este la terapie intensivă”, spune Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei și al Comunității religioase, care, împreună cu avocatul Mitropoliei Basarabiei, Constantin Turuta au susținut o conferință de presă...
17:20
DOC/ Tarife mai mici pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica, dar mai mari pentru cetățenii din nordul țării. Proiectele de hotărâre, pe agenda ședinței ANRE # Ziarul de Garda
Locuitorii capitalei ar urma să achite pentru energia termică livrată de S.A „Termoelectrica” 2020 lei/Gcal (fără TVA), adică cu 490 de lei mai puțin decât în prezent. De cealaltă parte, consumatorii de la nordul țării ar putea achita 2201 lei/Gcal (fără TVA) – cu 105 lei mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina...
17:20
LIVE TEXT/ O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac rus cu drone asupra unei ambulanțe, în regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 În regiunea Harkiv, o femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac rus cu drone asupra unei ambulanțe, au anunțat salvatorii. Mașina se deplasa pe autostrada M-03 și, în apropierea satului Brigadirivka din raionul Izium, a fost atacată de o dronă rusească. Echipele de salvare au stins...
17:10
MEC a prezentat datele privind rata de promovare a examenelor pentru viitorii șoferi: în 2025, din peste 47 800 de persoane înscrise la categoria B, doar 23,59% au susținut proba practică # Ziarul de Garda
Rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP) a fost analizată, pentru al treilea an consecutiv, de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui comunicat, evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovare a examenului drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației...
17:00
Dan Perciun anunță că, în acest an, în școlile din țară ar putea fi implementată o aplicație destinată monitorizării școlilor și a stării de bine a elevilor # Ziarul de Garda
O aplicație mobilă integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală ar putea fi lansată în școlile din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun într-un interviu acordat diez. Potrivit ministrului, aplicația ar putea să includă chestionare scurte, cu 5-7 întrebări, transmise...
Acum 6 ore
16:10
„Atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă de livrare a gazelor, această problemă va reapărea”, a comentat vicepremierul Valeriu Chiveri criza energetică din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor în regiune, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri înainte de ședința de Guvern de astăzi, 11 februarie. Potrivit oficialului, actuala situație din stânga Nistrului este...
16:00
VIDEO/ Inițiativă legislativă pentru sprijinirea producătorilor locali: acces mai ușor în magazine și promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. „Această legea introduce niște reguli care vor schimba modul în care se face comerț” # Ziarul de Garda
Mai mulți deputați au elaborat un proiect de lege care ar urma să ajute producătorii locali care „se lovesc de un zid atunci când încercă să își vândă produsele în marele magazine sau către restaurante”. Totodată, cumpărătorii ar urma să poată identifica mai ușor locului în care se vând produse locale, fără mai mulți intermediari....
15:50
Premierul Alexandru Munteanu comentează conflictul din Dereneu: „Nu ne amestecăm în treburile bisericești. Legea trebuie respectată” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a comentat conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, menționând că autoritățile centrale vor urmări anchetele penale deschise pe acest caz. Declarațiile prim-ministrului au fost făcute în urma ședinței de Guvern din 11 februarie. „Noi, ca autorități centrale, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și...
15:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” va fi lichidată după 30 de ani de activitate # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”. UPDATE 14:40 Proiect de...
15:00
Un deținut s-ar fi dat drept domnișoară pe o platformă de matrimoniale, iar apoi a șantajat un bărbat căsătorit cu fotografiile intime. Acesta a primit încă 9 ani de închisoare și o amendă de 100 de mii de lei pentru șantaj intim # Ziarul de Garda
Un deținut din penitenciarul nr. 4 Cricova va ispăși încă 9 ani închisoare pentru un șantaj intim, comis împotriva unui chișinăuian căsătorit, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, deținutul și victima ar fi stabilit contactul pe aplicația mobilă Whatsapp, după ce la...
14:50
LIVE TEXT/ Detalii despre familia din Harkiv ai cărei trei copii și tatăl au decedat în urma unui atac cu o dronă rusească: „Se evacuase încercând să scape de bombardamente. Era prima lor noapte în noul loc”. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:40 Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Siniehubov, a publicat imagini cu consecințele atacului rus asupra orașului Bohoduhiv din această noapte. Acesta a spus că familia care a fost lovită tocmai se evacuase din Zolochiv (sat din raionul Bohoduhiv, n.r.), „încercând să scape de bombardamentele constante și să găsească un loc mai sigur în care să...
14:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Ministerul Sănătății și Agriculturii au noi secretari de stat # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”. UPDATE 14:27 Proiect pentru...
14:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unor tentative de fraudă, sub pretextul verificării cererii pentru compensații: „Ministerul nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri” # Ziarul de Garda
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unei tentative de fraudă privind solicitarea datelor personale de la cetățeni, sub pretextul verificării cererii pentru compensații. „În contextul mai multor sesizări primite de la cetățeni, reamintim să fiți vigilenți și să nu oferiți date personale și să nu accesați link-uri necunoscute sub pretextul verificării cererii pentru compensații....
Acum 8 ore
14:20
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. „Nu va contribui direct sau indirect la desfășurarea sau participarea la acțiuni militare” # Ziarul de Garda
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și cabinetul de miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament, acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză...
14:10
Martorul Plahotniuc a refuzat să vină în instanță în dosarul „kuliok”, în care este inculpat Igor Dodon # Ziarul de Garda
Deși a declarat anterior că va veni să depună mărturii în dosarul „kuliok”, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie de la Curtea Supremă de Justiție, unde are loc procesul. Instanța a anunțat că Plahotniuc a refuzat să se prezinte pentru că mâine, 12 februarie, are ședință în dosarul în care el...
13:50
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # Ziarul de Garda
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat...
13:50
Prima comunitate de energie din surse regenerabile care va permite să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energia electrică a fost înregistrată de ANRE # Ziarul de Garda
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, care urmează să își desfășoare activitatea în satul Cociulia, raionul Cantemir, a fost înregistrată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă a cetățenilor, a întreprinderilor mici și...
13:20
LIVE TEXT/ Zelenski nu ar urma să anunțe pe 24 februarie organizarea alegerilor, așa cum a scris presa internațională. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 În prezent, președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să anunțe pe 24 februarie alegeri prezidențiale sau un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 11 februarie, o sursă din cadrul Biroului Președintelui, familiarizată cu această chestiune. Comentariul a venit după ce Financial Times a raportat că...
12:30
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu. Sentința prin care a fost condamnat la 8 ani de detenție a fost contestată de acuzarea de stat # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a contestat marți, 10 februarie, la Curtea de Apel Centru, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Mai exact, procurorii cer 15 ani de închisoare pentru ex-deputatul democrat, condamnat de prima instanță la doar 8...
Acum 12 ore
12:20
Dosarul accidentului de la Bahmut, blocat în faza de urmărire penală de peste doi ani. Noi acuzații și explicații # Ziarul de Garda
Dosarul accidentului rutier de la Bahmut, soldat cu moartea a patru persoane, inclusiv a unui copil, în care este cercetat procurorul Dumitru Triboi, fost șef al Procuraturii raionului Ungheni, se află în continuare la etapa de urmărire penală. Avocatul familiei victimelor, Ion Bucur, susține că ancheta este tergiversată și că, la peste doi ani și...
12:00
Mamă de 20 de ani, condamnată la trei ani de închisoare pentru violență asupra copilului său de un an # Ziarul de Garda
O tânără de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență asupra copilului său de aproximativ un an, anunță miercuri, 11 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, inculpata, mama copilului minor, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți ale corpului copilului,...
11:50
Ar fi jefuit același magazin de două ori. Un bărbat din raionul Telenești a fost reținut de oamenii legii în capitală # Ziarul de Garda
Un bărbat suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin din capitală a fost arestat de polițiștii sectorului Ciocana. Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a sustras mai multe telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ 43 de mii de lei. La câteva zile distanță, folosind...
11:10
Bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie. Acesta a vândut prin procură un automobil și un apartament, cauzând victimei un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare într-un caz de escrocherie, anunță miercuri, 11 februarie, Procuratura Generală (PG). Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe o perioadă de 5 ani....
11:00
Psihologii și logopezii din opt raioane vor putea ajunge mai ușor la copiii cu cerințe educaționale speciale # Ziarul de Garda
Opt structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport, a anunțat miercuri, 11 februarie, Ministerul Educației și Cercetării. Cele opt automobile vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șoldănești. În aceste localități, în prezent sunt 2 972 de copii cu...
10:50
Un nou acord semnat între R. Moldova și Ucraina pentru a proteja și a repatria în siguranță copiii neînsoțiți din ambele țări la locul lor de trai # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei oficiale la Kiev a premierului Alexandru Munteanu, a fost semnat Acordul dintre R. Moldova și Ucraina privind cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul obișnuit de trai al acestora, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit unui comunicat, Acordul stabilește un mecanism interstatal de cooperare pentru identificarea, protecția și repatrierea...
10:40
10:10
10:00
Un bărbat din raionul Florești, reținut pentru trafic de influență. Ar fi cerut 2 mii de euro pentru eliberarea unui permis de conducere # Ziarul de Garda
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență, a fost reținut, anunță miercuri, 11 februarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean...
10:00
Conflictul de la biserica din Dereneu, amplificat de rețele pro-ruse. La slujba oficiată în fața lăcașului sfânt a fost observat un mercenar condamnat # Ziarul de Garda
Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața...
09:10
Zece persoane au murit după ce o persoană a deschis focul marți, 10 februarie, într-un liceu din vestul Canadei, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri din istoria recentă a țării. Printre cei decedați este și autorul atacului, scrie Reuters. Incidentul a adus în Canada un tip de atac armat în masă mai frecvent în Statele...
08:30
LIVE TEXT/ Casa unei familii din regiunea Harkiv, lovită de o dronă rusească. Trei copiii și tatăl au decedat. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 Pe 10 februarie, în jurul orei 23:30, o dronă rusească, conform datelor preliminare de tipul „Geran-2”, a lovit o casă privată din orașul Bohoduhiv, regiunea Harkiv, unde locuia o familie de cinci persoane. Au murit trei copii — o fetiță de un an și doi băieți în vârstă de 1 an și 3...
Acum 24 ore
22:20
Mitropolia Basarabiei condamnă atacurile de la Dereneu și solicită intervenția instituțiilor de stat și a celor responsabile de protecția copilului # Ziarul de Garda
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm atacurile violente de marți seară, 10 februarie, din localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de peste 150 de persoane, inclusiv primarul localității, Vasile Revenco, și un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au intrat forțat în biserica din localitate, care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei....
22:10
LIVE TEXT/ O grădiniță din Zaporijjea a fost bombardată de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1448 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Bombardamentul rusesc asupra unuia dintre cartierele orașului a avariat o grădiniță, iar geamurile au fost sparte. „În momentul atacului, copiii și profesorii se aflau în adăpost, așa că nimeni nu a fost rănit”, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean. Clădirile înalte din apropiere au fost, de asemenea, avariate. UPDATE 17:05 În Harkiv, un incendiu...
21:50
UPDATE/ După primarul din Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, încă patru persoane au fost reținute pentru implicare în incidentul din biserica localității # Ziarul de Garda
Poliția anunță că, cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține...
21:30
UPDATE/ Primarul din Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, au fost reținuți după ce au pătruns forțat în biserica din localitate # Ziarul de Garda
Poliția anunță că, cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține...
21:00
R. Moldova și Ucraina vor înființa un punct nou de trecere la frontiera comună, iar un pod va fi construit peste Nistru # Ziarul de Garda
R. Moldova și Ucraina vor înființa un nou punct de trecere rutier „Cosăuți -Yampil” și vor construi un pod rutier transfrontalier peste Nistru, ca urmare a semnării marți, 10 februarie, la Kiev a Protocolului dintre Guvernul R. Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Protocolul stabilește baza juridică pentru înființarea...
Ieri
20:20
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski la Kiev. Avansarea procesului de integrare europeană, printre principalele subiecte discutate # Ziarul de Garda
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre R. Moldova și Ucraina precum și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev, potrivit Guvernului. Premierul a reafirmat sprijinul ferm al R. Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire...
19:40
O femeie originară din Belarus, anunțată în căutare internațională, a fost identificată la Chișinău și reținută pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Pe 9 februarie, pe teritoriul municipiului Chișinău, a fost identificată, localizată și reținută o persoană străină, în vârstă de 32 de ani, originară din Republica Belarus, pe numele căreia era aplicată măsura preventivă – arestul, conform măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Potrivit inspectoratului, persoana...
19:00
Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni care ar fi organizați de primarul din Dereneu, au pătruns forțat în biserica din localitate # Ziarul de Garda
Poliția anunță că, cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține...
18:50
CEC va propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputată al Tatianei Rotari. Comisia a luat act de demisia Anastasiei Nichita # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței de marți, 10 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul R. Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, potrivit unui comunicat al Comisiei. Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Nichita Anastasia, aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul...
18:30
Acord semnat între R. Moldova și Ucraina: „Membrii de familie ai personalului diplomatic și consular acreditați în cele două state vor putea desfășura activități remunerate în statul de reședință” # Ziarul de Garda
Guvernul R. Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei au semnat acordul privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în cadrul vizitei oficiale la Kiev a premierului Alexandru Munteanu, marți, 10 februarie. Documentul a fost semnat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)...
18:10
Plățile la Aeroportul Internațional Chișinău, permise DOAR în lei pentru cetățenii moldoveni # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni și persoanele rezidente în R. Moldova vor trebui să achite doar în lei cumpărăturile făcute în Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentanții aerogării marți, 10 februarie, după un răspuns al Băncii Naționale a Moldovei. Conform unui comunicat de presă, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova, persoanele rezidente...
18:10
Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” urmează să fie lichidată. Motivele invocate. Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Tvardița” urmează să fie lichidată. Decizia este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern, inclus pe agenda ședinței din 11 februarie. ZAL „Tvardița” se află în sudul țării și a fost lansată în 2001. Conform documentului, pe parcursul perioadei de funcționare, ZAL „Tvardița” a contribuit la atragerea de...
17:50
LIVE TEXT/ Un incendiu a izbucnit la o benzinărie din regiunea Harkiv din cauza unui atac rusesc, o persoană rănită. Război în Ucraina, ziua 1448 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:05 În Harkiv, un incendiu a izbucnit la o benzinărie în urma unui atac al dronelor rusești. O persoană a fost rănită, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei, transmite Ukrinform. „În urma atacului, distribuitoarele de combustibil au luat foc, iar un civil a fost rănit”, se arată în raport. Salvatorii au...
17:30
La CEC a avut loc o ședință cu reprezentanții UTA Găgăuzia privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară # Ziarul de Garda
La Comisia Electorală Centrală (CEC) a avut loc o ședință cu reprezentanții UTA Găgăuzia privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară. La ședință a participat președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, deputații Adunării Populare, Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher și vicepreședintele CEC, Pavel Postica. În cadrul discuției au fost examinate posibilele căi de...
