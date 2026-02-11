LIVE TEXT/ Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia, care se vor concentra pe problema teritorială. Război în Ucraina, ziua 1449

16:00

Mai mulți deputați au elaborat un proiect de lege care ar urma să ajute producătorii locali care „se lovesc de un zid atunci când încercă să își vândă produsele în marele magazine sau către restaurante”. Totodată, cumpărătorii ar urma să poată identifica mai ușor locului în care se vând produse locale, fără mai mulți intermediari....