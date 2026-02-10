Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni care ar fi organizați de primarul din Dereneu, au pătruns forțat în biserica din localitate

20:30

Un accident rutier s-a produs luni, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi cu implicarea a trei mijloace de transport, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform informațiilor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul direcției de deplasare, a ajuns pe...