Zece persoane au murit în urma unui atac armat într-un liceu din Canada

În spațiile publice din municipiul Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. Potrivit StopFals, în realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial,...