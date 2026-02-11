Prima comunitate de energie din surse regenerabile care va permite să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energia electrică a fost înregistrată de ANRE

14:00

UE elaborează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să adere parțial la bloc încă de anul viitor, au declarat 10 oficiali și diplomați pentru Politico. Acest lucru ar permite țării să adere înainte de a implementa pe deplin reformele necesare pentru participarea deplină la afacerile UE. Termenul limită pentru aderarea Ucrainei, 2027,...