Un nou acord semnat între R. Moldova și Ucraina pentru a proteja și a repatria în siguranță copiii neînsoțiți

Doi procurori, învinuiți de comiterea unor fapte de corupție, au fost trimiși în judecată, anunță marți, 10 februarie, Procuratura Generală (PG). Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit unui comunicat, în octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa în calitate de...