Armele viitorului: tunul laser ucrainean care schimbă războiul dronelor
NordNews, 11 februarie 2026 18:30
Ucraina a dezvoltat un sistem de apărare antiaeriană bazat pe tehnologie laser, numit Sunray, menit să respingă atacurile dronelor rusești, pe fondul penuriei de rachete antiaeriene. Informația a fost publicată de The Atlantic, care citează surse interne din Ucraina, transmite digi24.ro. Potrivit publicației, sistemul Sunray a trecut cu succes primele teste, distrugând un UAV rusesc. Sistemul
Acum 30 minute
18:30
18:20
Poliția din Cahul cercetează doi deputați care ar fi scos ilegal dintr-o parcare specială un autovehicul sechestrat. Incidentul a avut loc după ce, pe 7 februarie 2026, polițiștii au depistat în trafic un automobil aflat în lista vehiculelor urmărite, emisă de un executor judecătoresc pentru executarea silită. Autovehiculul a fost reținut și plasat într-o parcare
Acum o oră
18:10
Iarna rămâne una dintre cele mai dificile perioade pentru șoferi. Chiar dacă vremea s-a mai îmbunătățit, specialiștii avertizează că nu este momentul pentru relaxare la volan. Instructorii auto spun că cele mai frecvente cauze pentru accidente rutiere în sezonul rece sunt viteza neadaptată condițiilor de drum, subestimarea pericolului cauzat de polei și lipsa de experiență,
18:00
România: jumătate din anulările buletinelor în 2025, inițiate de proprietarii de lociunțe # NordNews
Modificările legislative implementate în 2023 în România, vizând evidența populației, au condus la anularea a peste 162.000 de cărți de identitate până la sfârșitul anului 2025. Aproximativ 66% dintre aceste acte aparțin persoanelor originare din Republica Moldova, potrivit radiomoldova. Șeful Direcției pentru evidența persoanelor din România, Aurel Giulescu, a precizat că jumătate dintre anulările din
17:50
Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) anunță că, la doar câteva zile de la lansarea unei acțiuni la nivel național, polițiștii de patrulare au depistat peste 460 de șoferi care utilizau telefonul mobil în timpul conducerii automobilului. Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul țării și are drept scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de neatenția în
17:50
Energia termică ar putea fi mai ieftină în Chișinău și Bălți: ANRE anunță tarifele propuse # NordNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, în urma consultărilor publice, consumatorii din Chișinău și Bălți ar putea plăti aproximativ 2020 de lei pentru o gigacalorie, dacă noile tarife vor fi aprobate. Decizia finală urmează să fie votată joi, 13 februarie 2026, de către ANRE. În prezent, consumatorii plătesc puțin peste 2500
Acum 4 ore
16:00
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (MGRES), în contextul dificultăților apărute în aprovizionarea cu gaze naturale. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul întrevederii cu membrii Guvernului Republicii Moldova, aflați într-o vizită oficială la Kiev, transmite IPN. Potrivit sursei citate, oferta vine în
15:50
Republica Moldova și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale pentru anii 2026–2027, menit să consolideze drepturile și protecția cetățenilor moldoveni care lucrează în Germania. Documentul a fost parafat la Berlin de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, și omoloaga sa germană, Bärbel Bas. Potrivit Ministerului Muncii și
15:40
O tânără în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat copilul în vârstă de doar un an. Sentința a fost pronunțată de instanța din Bălți, la solicitarea procurorilor, transmite realitatea.md. Potrivit Procuraturii Generale, inculpata și-ar fi lovit în mod repetat
15:30
Atenție la escrocherii! Ministerul Muncii: Nu cerem date personale pentru verificarea compensațiilor # NordNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) avertizează cetățenii asupra unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute solicită date personale sub pretextul verificării cererilor pentru compensații. Atenționarea vine în urma mai multor sesizări primite de la cetățeni, care au fost contactați telefonic sau prin mesaje și îndemnați să ofere informații confidențiale ori să acceseze link-uri
15:30
Cabinetul de miniștri a operat noi schimbări în structura Guvernului, prin eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste poziții, potrivit realitatea.md. Schimbări la Ministerul Finanțelor și la Agricultură Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretară de stat la Ministerul Finanțelor, în urma unei hotărâri aprobate
15:20
Guvernarea actuală are o mare problemă cu preoții de la Mitropolia Moldovei subordonați patriarhiei ruse a lui Kiril. Recentele evenimentele de la biserica din Dereneu arată clar că puterea de la Chișinău a scăpat situația de sub control și pentru că ani de zile a tolerat în prostie comportamentul agresiv, obrăznicia fețelor bisericești al acestei
Acum 6 ore
14:00
IGSU avertizează asupra pericolului pe gheața lacurilor și râurilor în perioada 11–13 februarie # NordNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscului major pe care îl prezintă deplasarea pe gheața râurilor, lacurilor și iazurilor, în contextul oscilațiilor de temperatură prognozate pentru perioada 11–13 februarie 2026. Potrivit IGSU, variațiile termice pot determina fisurarea și distrugerea stratului de gheață, crescând considerabil riscul de prăbușire și înec. Recomandările autorităților
13:50
Funcționarii Serviciului Vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au contracarat o tentativă de transport ilicit de valută străină. Incidentul a fost înregistrat în timpul formalităților de control pentru pasagerii cursei Chișinău – Bratislava. În timpul scanării bagajului de mână al unei călătoare, echipa vamală a observat obiecte care semănau
13:40
Azerbaidjanul și Statele Unite au semnat marți, la Baku, un acord de parteneriat strategic în domeniul economic și al securității, marcând o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două state. Președintele azer Ilham Aliyev a declarat că documentul deschide o fază extinsă de cooperare, inclusiv în ceea ce privește achizițiile de apărare și dezvoltarea
13:40
Un atac armat devastator a avut loc la o școală din Tumbler Ridge, Canada, soldat cu 10 decese, inclusiv cel al presupusului atacator, și cu cel puțin 27 de răniți, potrivit poliției. Incidentul a declanșat un răspuns rapid al autorităților și a dus la suspendarea activității școlii pentru restul săptămânii. Detalii despre victime și intervenție
13:20
Bărbat din Florești reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență la obținerea permisului de conducere # NordNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Bălți, a reținut un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, suspectat de trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere auto. Potrivit materialelor cauzei, bărbatul ar fi pretins 2 000 de euro de la un cetățean, susținând că poate influența angajații Secției înmatriculare vehicule și
13:10
Planul de Creștere al Moldovei: UE decide în martie dacă debursează tranșa de 170 milioane de euro # NordNews
Republica Moldova se așteaptă să primească peste 170 de milioane de euro pentru implementarea acțiunilor aferente Planului de Creștere 2025–2027, în urma raportului semestrial prezentat Comisiei Europene. Decizia finală privind debursarea fondurilor este așteptată în luna martie, după evaluarea îndeplinirii condițiilor de plată, discutate în ședința Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din 11 februarie, potrivit
12:50
VIDEO Din nou tensiuni la Dereneu. Susținătorii Mitropoliei Moldovei au ieșit la proteste # NordNews
Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române, a condamnat incidentele violente produse în jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, și a solicitat intervenția urgentă a autorităților pentru restabilirea ordinii publice. Reacția vine după ce, la 10 februarie, un grup de enoriași, conduși de episcopul Petru al Mitropoliei Moldovei, a forțat cordonul poliției și
Acum 8 ore
12:20
Rețineri la Dereneu: primarul și avocatul unui preot, printre persoanele plasate în arest pentru 72 de ore # NordNews
Scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, a dus la mai multe rețineri. Potrivit Poliției Naționale, primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială
11:50
VIDEO Maia Sandu, la Comrat: mesaj despre alegerile din Găgăuzia și importanța limbii găgăuze # NordNews
Președinta Maia Sandu se află astăzi la Comrat, unde a susținut un discurs în fața studenților și a mediului academic de la Universitatea de Stat din Comrat, instituție care își marchează aniversarea. În mesajul său, șefa statului a vorbit despre importanța educației, a identității culturale și a participării civice, subliniind că, în perioada următoare, locuitorii
Acum 12 ore
09:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) examinează posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, pe fondul preocupărilor privind impactul utilizării excesive a tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală ar putea fi conturată până la sfârșitul acestui
09:10
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că marți, 11 februarie, vremea în Republica Moldova va intra într-un proces de încălzire, după perioada cu temperaturi mai scăzute înregistrată la începutul lunii. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă a aerului va urca până la +4 grade Celsius, în special în regiunile sudice ale țării. În nordul republicii, maximele diurne
Acum 24 ore
20:10
Miercuri, Cosmosul se află într-o stare de expansiune cu vibrație înaltă. Citeșe horoscopul zilei de 11 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Energia zilei este ancorată de o Lună plină de entuziasm în Săgetător, care formează un sextil armonios atât cu Soarele, cât și cu Marte în Vărsător, potrivit catine.ro. Cu Marte și
20:00
VIDEO Scandal la Dereneu. Aproximativ 150 de persoane au intrat forțat în biserică, după ce au rupt cordonul Poliției # NordNews
Scene tensionate au avut loc astăzi în satul Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de aproximativ 150 de persoane a intrat forțat în biserica „Adormirea Maicii Domnului", după ce a rupt cordonul format de Poliție. Potrivit informațiilor preliminare, în grup se aflau preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, precum și localnici mobilizați de
19:00
Consumatorii casnici vor recupera sumele plătite în plus pentru gaz în ultimele două luni, odată cu reducerea tarifului aprobată la începutul lunii februarie. Prețul a fost micșorat cu 2 lei și 32 de bani pentru un metru cub, iar această ajustare permite compensarea treptată a diferențelor prin facturile următoare. Invitată la emisiunea „Новая неделя" de
19:00
Iarna neobișnuit de geroasă din acest an bate la buzunarele moldovenilor. Oamenii spun că le este tot mai greu să facă față cheltuielilor pentru încălzire și electricitate. Asta deși ANRE a decis reducerea tarifelor la gaz, care au ajuns la 14,43 de lei pentru gospodăriile casnice.Potrivit autorităților, din cele aproximativ 1,3 milioane de locuințe din
Ieri
18:40
„Putea fi prevenit”. Ankara în stare de șoc după uciderea a trei femei din aceeași familie # NordNews
Un val de indignare a cuprins Turcia după ce trei femei din aceeași familie au fost ucise luni, la Ankara, de un bărbat eliberat temporar din închisoare. Cazul a reaprins dezbaterea privind siguranța femeilor și politicile de eliberare condiționată a deținuților, transmite digi24.ro. Potrivit presei turce, victimele – mama, soția și fiica suspectului – au
16:10
De la „Somnoroase păsărele” din Glodeni la dosar penal. Fostul șef al serviciului patrulare, Anatolii Muncă, vizat într-o urmărire penală # NordNews

15:20
VIDEO Apicultura și turismul rural, combinate într-o pensiune din Țaul, dezvoltată cu sprijin prin granturi # NordNews
Au trecut de mult de vârsta la care alții se gândesc la odihnă, dar pentru doi soți din satul Țaul, raionul Dondușeni, pensionarea a fost începutul unei povești dulci. Din câțiva stupi de albine și multă răbdare, au construit o mică pensiune rurală, unde apicultura se împletește cu turismul și unde liniștea se simt până [...] Articolul VIDEO Apicultura și turismul rural, combinate într-o pensiune din Țaul, dezvoltată cu sprijin prin granturi apare prima dată în NordNews.
13:10
Doi procurori vor fi judecați pentru fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. Conform materialelor cauzei, primul inculpat, procuror în cadrul Procuraturii Bălți, ar fi fost contactat în octombrie 2024 de un bărbat care i-ar fi cerut să intervină pentru a [...] Articolul Procurori din Bălți și Edineț, judecați într-un dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
13:00
Regiunea transnistreană rămâne în stare de urgență în economie pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem, la propunerea liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite IPN. Administrația de la Tiraspol justifică prelungirea stării de urgență prin dificultățile continue legate de aprovizionarea cu gaze. Măsura [...] Articolul Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie cu încă 30 de zile apare prima dată în NordNews.
13:00
Municipiul Edineț, selectat într-un program european pentru dezvoltare urbană și atragerea investițiilor, alături de Ungheni # NordNews
Municipiul Edineț a fost selectat pentru a participa în cadrul Programului City Financial Advisory, o inițiativă europeană dedicată sprijinirii dezvoltării urbane durabile și stimulării creșterii economice la nivel local. Alături de Edineț, în program a fost inclus și municipiul Ungheni. Programul face parte din inițiativa Mayors for Economic Growth (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și [...] Articolul Municipiul Edineț, selectat într-un program european pentru dezvoltare urbană și atragerea investițiilor, alături de Ungheni apare prima dată în NordNews.
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza # NordNews
Republica Moldova pierde războiul demografic. Cine va mai locui în satele de mâine? Republica Moldova se confruntă cu o contracție demografică fără precedent, care riscă să destabilizeze fundamentele economice ale țării în următorii ani. Datele recente arată un deficit natural anual de peste 11.000 de persoane, amplificat de o migrație sistemică a tinerilor către Uniunea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza apare prima dată în NordNews.
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a început vizita oficială la Kiev prin depunerea de flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în semn de respect și solidaritate. Șeful Guvernului a fost însoțit de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Premierul a subliniat că Zidul Memoriei este o mărturie vie a sacrificiului suprem și un simbol al rezistenței [...] Articolul FOTO Premierul Alexandru Munteanu: Fiecare fotografie de pe acest zid înseamnă un destin apare prima dată în NordNews.
11:30
Campionatul Republicii Moldova la judo pentru cadeți a adus cinci medalii, dintre care trei de aur, pentru Școala Sportivă „Boris Petuhov” din Bălți. Tinerii sportivi au reprezentat cu succes municipiul la competiția desfășurată pe 3–4 februarie 2026, care a reunit peste 300 de judocani din întreaga țară. Performanța i-a plasat pe bălțeni printre cei mai [...] Articolul VIDEO Cinci medalii pentru Școala „Boris Petuhov” la Campionatul Național de Judo apare prima dată în NordNews.
11:20
Două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Acțiunea a avut loc în cadrul unui control comun desfășurat de Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. Potrivit autorităților, cazurile au fost înregistrate la pista de pietoni, unde [...] Articolul Captură la Otaci: lichide pentru țigări electronice tăinuite pe corpul a două femei apare prima dată în NordNews.
11:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna [...] Articolul Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în NordNews.
10:50
Ziua Siguranței pe Internet: Maia Sandu cere protecție sporită pentru copii în mediul online # NordNews
Președintele Maia Sandu susține că internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător, iar tot mai multe dovezi arată că situația este alarmantă. De Ziua internațională a siguranței pe internet, șefa statului a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog [...] Articolul Ziua Siguranței pe Internet: Maia Sandu cere protecție sporită pentru copii în mediul online apare prima dată în NordNews.
10:40
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # NordNews
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de [...] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în NordNews.
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev. Potrivit serviciului de presă al Guvernului, în cadrul deplasării urmează să fie semnate mai multe acorduri bilaterale între Republica Moldova și Ucraina, menite să consolideze cooperarea dintre cele două state. Agenda vizitei include ședințe de lucru axate pe aprofundarea cooperării bilaterale, evoluțiile în procesul de [...] Articolul VIDEO Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în Ucraina apare prima dată în NordNews.
9 februarie 2026
21:50
Războiul hibrid al Rusiei nu a dat rezultatele scontate în Republica Moldova, potrivit unei analize publicate de Peter Pomerantsev în Financial Times, transmiote realitatea.md. Autorul arată că, deși Kremlinul ar fi investit sute de milioane de euro în atacuri cibernetice, scheme de cumpărare a voturilor și influențarea presei, Vladimir Putin nu a reușit să-și impună [...] Articolul Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în NordNews.
21:40
Darea în exploatare a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău este din nou amânată, deși lucrările la linia propriu-zisă sunt finalizate și testate. Motivul ține de întârzierile înregistrate la două stații electrice esențiale, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal [...] Articolul Linia Vulcănești–Chișinău nu poate fi pusă în funcțiune: explicațiile Maiei Sandu apare prima dată în NordNews.
20:10
Venus intră în Pești, ceea ce aduce un semnal colectiv către iubire necondiționată și sensibilitate. Citește horoscopul zilei de 10 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba, potrivit catine.ro. Acest tranzit acționează ca o muză pentru toți nativii. Este o zi ideală pentru a începe proiecte noi, pentru a explora practici spirituale sau [...] Articolul Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Zeci de monede cu valoare arheologică au fost ridicate în urma mai multor percheziții desfășurate la Bălți, într-un dosar ce vizează deținerea și comercializarea ilegală a bunurilor cu valoare istorică. Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii Procuraturii Bălți – oficiul principal, au documentat fapte ce [...] Articolul Percheziții la Bălți: sute de monede cu valoare istorică, ridicate de oamenii legii apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
VIDEO Socialiștii propun referendum pentru demiterea primarului de Bălți. Petkov: „De proști și de prostii nu-mi este frică” # NordNews
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului. „De mai bine de doi ani, locuitorii municipiului se află într-o criză profundă. Cauza acestei crize este administrația ineficientă [...] Articolul VIDEO Socialiștii propun referendum pentru demiterea primarului de Bălți. Petkov: „De proști și de prostii nu-mi este frică” apare prima dată în NordNews.
16:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 9-13 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 9-13 februarie. Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 9 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada Konev: [...] Articolul Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 9-13 februarie apare prima dată în NordNews.
16:10
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga sa rețea de zboruri, în urma unei perioade de testare reușite și a unei cereri ridicate din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort, fără tarife premium. Implementarea completă a serviciului începe pe 9 februarie, iar WIZZ Class devine [...] Articolul Wizz Air lansează serviciul WIZZ Class și în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:50
Altădată, zilele ei erau pline de râsete de copii, grijă și căldură familială. Astăzi, fiecare zi pentru Natalia Solodcaia, în vârstă de 56 de ani, originară din municipiul Bălți, este o luptă pentru viață. Fostă educatoare la grădiniță, mamă, bunică și soție, femeia se confruntă de patru ani cu o boală oncologică gravă. „Atunci a [...] Articolul VIDEO „Visez să văd cum crește nepoțica mea”: o bălțeancă luptă cu cancerul apare prima dată în NordNews.
