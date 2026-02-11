Atac armat la școala din Tumbler Ridge, Canada: 10 morți și 27 răniți

17:30

Persoanele fără un loc de muncă din Republica Moldova pot beneficia de subvenții pentru a-și lansa propria afacere. Măsura este destinată șomerilor înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și este implementată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul financiar se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și presupune crearea a [...] Articolul Șomerii pot primi bani de la stat pentru a-și deschide o afacere apare prima dată în NordNews.