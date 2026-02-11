Rețineri la Dereneu, cu rețineri: primarul și avocatul unui preot, printre persoanele plasate în arest pentru 72 de ore
NordNews, 11 februarie 2026 09:10
Scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, a dus la mai multe rețineri. Potrivit Poliției Naționale, primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială [...] Articolul Rețineri la Dereneu, cu rețineri: primarul și avocatul unui preot, printre persoanele plasate în arest pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 10 minute
09:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) examinează posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, pe fondul preocupărilor privind impactul utilizării excesive a tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală ar putea fi conturată până la sfârșitul acestui [...] Articolul Moldova ar putea urma modelul Franței: interdicții pentru minori pe rețelele sociale apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
09:10
Rețineri la Dereneu, cu rețineri: primarul și avocatul unui preot, printre persoanele plasate în arest pentru 72 de ore # NordNews
Scandalul izbucnit la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, a dus la mai multe rețineri. Potrivit Poliției Naționale, primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială [...] Articolul Rețineri la Dereneu, cu rețineri: primarul și avocatul unui preot, printre persoanele plasate în arest pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că marți, 11 februarie, vremea în Republica Moldova va intra într-un proces de încălzire, după perioada cu temperaturi mai scăzute înregistrată la începutul lunii. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă a aerului va urca până la +4 grade Celsius, în special în regiunile sudice ale țării. În nordul republicii, maximele diurne [...] Articolul Se încălzește până la +4 grade. Prognoza meteo pentru 11 februarie apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:10
Miercuri, Cosmosul se află într-o stare de expansiune cu vibrație înaltă. Citeșe horoscopul zilei de 11 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Energia zilei este ancorată de o Lună plină de entuziasm în Săgetător, care formează un sextil armonios atât cu Soarele, cât și cu Marte în Vărsător, potrivit catine.ro. Cu Marte și [...] Articolul Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
VIDEO Scandal la Dereneu. Aproximativ 150 de persoane au intrat forțat în biserică, după ce au rupt cordonul Poliției # NordNews
Scene tensionate au avut loc astăzi în satul Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de aproximativ 150 de persoane a intrat forțat în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, după ce a rupt cordonul format de Poliție. Potrivit informațiilor preliminare, în grup se aflau preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, precum și localnici mobilizați de [...] Articolul VIDEO Scandal la Dereneu. Aproximativ 150 de persoane au intrat forțat în biserică, după ce au rupt cordonul Poliției apare prima dată în NordNews.
19:00
Consumatorii casnici vor recupera sumele plătite în plus pentru gaz în ultimele două luni, odată cu reducerea tarifului aprobată la începutul lunii februarie. Prețul a fost micșorat cu 2 lei și 32 de bani pentru un metru cub, iar această ajustare permite compensarea treptată a diferențelor prin facturile următoare. Invitată la emisiunea „Новая неделя” de [...] Articolul Banii achitați în plus pentru gaz vor fi restituiți. Explicațiile unei deputate PAS apare prima dată în NordNews.
19:00
Iarna neobișnuit de geroasă din acest an bate la buzunarele moldovenilor. Oamenii spun că le este tot mai greu să facă față cheltuielilor pentru încălzire și electricitate. Asta deși ANRE a decis reducerea tarifelor la gaz, care au ajuns la 14,43 de lei pentru gospodăriile casnice.Potrivit autorităților, din cele aproximativ 1,3 milioane de locuințe din [...] Articolul VIDEO Tariful la gaz a scăzut, facturile rămân mari. Cum trec oamenii prin iarna geroasă apare prima dată în NordNews.
18:40
„Putea fi prevenit”. Ankara în stare de șoc după uciderea a trei femei din aceeași familie # NordNews
Un val de indignare a cuprins Turcia după ce trei femei din aceeași familie au fost ucise luni, la Ankara, de un bărbat eliberat temporar din închisoare. Cazul a reaprins dezbaterea privind siguranța femeilor și politicile de eliberare condiționată a deținuților, transmite digi24.ro. Potrivit presei turce, victimele – mama, soția și fiica suspectului – au [...] Articolul „Putea fi prevenit”. Ankara în stare de șoc după uciderea a trei femei din aceeași familie apare prima dată în NordNews.
16:10
De la „Somnoroase păsărele” din Glodeni la dosar penal. Fostul șef al serviciului patrulare, Anatolii Muncă, vizat într-o urmărire penală # NordNews
Fostul șef al Serviciului de patrulare al Inspectoratului de Poliție Glodeni, Anatolii Muncă, a ajuns vizat într-o urmărire penală, după un incident petrecut în seara de 15 ianuarie, când a fost documentat fiind bănuit că se afla la volan în stare de ebrietate. Ironia situației este că totul s-a întâmplat chiar în ziua în care [...] Articolul De la „Somnoroase păsărele” din Glodeni la dosar penal. Fostul șef al serviciului patrulare, Anatolii Muncă, vizat într-o urmărire penală apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Apicultura și turismul rural, combinate într-o pensiune din Țaul, dezvoltată cu sprijin prin granturi # NordNews
Au trecut de mult de vârsta la care alții se gândesc la odihnă, dar pentru doi soți din satul Țaul, raionul Dondușeni, pensionarea a fost începutul unei povești dulci. Din câțiva stupi de albine și multă răbdare, au construit o mică pensiune rurală, unde apicultura se împletește cu turismul și unde liniștea se simt până [...] Articolul VIDEO Apicultura și turismul rural, combinate într-o pensiune din Țaul, dezvoltată cu sprijin prin granturi apare prima dată în NordNews.
13:10
Doi procurori vor fi judecați pentru fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. Conform materialelor cauzei, primul inculpat, procuror în cadrul Procuraturii Bălți, ar fi fost contactat în octombrie 2024 de un bărbat care i-ar fi cerut să intervină pentru a [...] Articolul Procurori din Bălți și Edineț, judecați într-un dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
13:00
Regiunea transnistreană rămâne în stare de urgență în economie pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem, la propunerea liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite IPN. Administrația de la Tiraspol justifică prelungirea stării de urgență prin dificultățile continue legate de aprovizionarea cu gaze. Măsura [...] Articolul Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie cu încă 30 de zile apare prima dată în NordNews.
13:00
Municipiul Edineț, selectat într-un program european pentru dezvoltare urbană și atragerea investițiilor, alături de Ungheni # NordNews
Municipiul Edineț a fost selectat pentru a participa în cadrul Programului City Financial Advisory, o inițiativă europeană dedicată sprijinirii dezvoltării urbane durabile și stimulării creșterii economice la nivel local. Alături de Edineț, în program a fost inclus și municipiul Ungheni. Programul face parte din inițiativa Mayors for Economic Growth (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și [...] Articolul Municipiul Edineț, selectat într-un program european pentru dezvoltare urbană și atragerea investițiilor, alături de Ungheni apare prima dată în NordNews.
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza # NordNews
Republica Moldova pierde războiul demografic. Cine va mai locui în satele de mâine? Republica Moldova se confruntă cu o contracție demografică fără precedent, care riscă să destabilizeze fundamentele economice ale țării în următorii ani. Datele recente arată un deficit natural anual de peste 11.000 de persoane, amplificat de o migrație sistemică a tinerilor către Uniunea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza apare prima dată în NordNews.
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a început vizita oficială la Kiev prin depunerea de flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în semn de respect și solidaritate. Șeful Guvernului a fost însoțit de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Premierul a subliniat că Zidul Memoriei este o mărturie vie a sacrificiului suprem și un simbol al rezistenței [...] Articolul FOTO Premierul Alexandru Munteanu: Fiecare fotografie de pe acest zid înseamnă un destin apare prima dată în NordNews.
11:30
Campionatul Republicii Moldova la judo pentru cadeți a adus cinci medalii, dintre care trei de aur, pentru Școala Sportivă „Boris Petuhov” din Bălți. Tinerii sportivi au reprezentat cu succes municipiul la competiția desfășurată pe 3–4 februarie 2026, care a reunit peste 300 de judocani din întreaga țară. Performanța i-a plasat pe bălțeni printre cei mai [...] Articolul VIDEO Cinci medalii pentru Școala „Boris Petuhov” la Campionatul Național de Judo apare prima dată în NordNews.
11:20
Două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Acțiunea a avut loc în cadrul unui control comun desfășurat de Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. Potrivit autorităților, cazurile au fost înregistrate la pista de pietoni, unde [...] Articolul Captură la Otaci: lichide pentru țigări electronice tăinuite pe corpul a două femei apare prima dată în NordNews.
11:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna [...] Articolul Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în NordNews.
10:50
Ziua Siguranței pe Internet: Maia Sandu cere protecție sporită pentru copii în mediul online # NordNews
Președintele Maia Sandu susține că internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător, iar tot mai multe dovezi arată că situația este alarmantă. De Ziua internațională a siguranței pe internet, șefa statului a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog [...] Articolul Ziua Siguranței pe Internet: Maia Sandu cere protecție sporită pentru copii în mediul online apare prima dată în NordNews.
10:40
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # NordNews
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de [...] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în NordNews.
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev. Potrivit serviciului de presă al Guvernului, în cadrul deplasării urmează să fie semnate mai multe acorduri bilaterale între Republica Moldova și Ucraina, menite să consolideze cooperarea dintre cele două state. Agenda vizitei include ședințe de lucru axate pe aprofundarea cooperării bilaterale, evoluțiile în procesul de [...] Articolul VIDEO Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în Ucraina apare prima dată în NordNews.
Ieri
21:50
Războiul hibrid al Rusiei nu a dat rezultatele scontate în Republica Moldova, potrivit unei analize publicate de Peter Pomerantsev în Financial Times, transmiote realitatea.md. Autorul arată că, deși Kremlinul ar fi investit sute de milioane de euro în atacuri cibernetice, scheme de cumpărare a voturilor și influențarea presei, Vladimir Putin nu a reușit să-și impună [...] Articolul Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în NordNews.
21:40
Darea în exploatare a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău este din nou amânată, deși lucrările la linia propriu-zisă sunt finalizate și testate. Motivul ține de întârzierile înregistrate la două stații electrice esențiale, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal [...] Articolul Linia Vulcănești–Chișinău nu poate fi pusă în funcțiune: explicațiile Maiei Sandu apare prima dată în NordNews.
20:10
Venus intră în Pești, ceea ce aduce un semnal colectiv către iubire necondiționată și sensibilitate. Citește horoscopul zilei de 10 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba, potrivit catine.ro. Acest tranzit acționează ca o muză pentru toți nativii. Este o zi ideală pentru a începe proiecte noi, pentru a explora practici spirituale sau [...] Articolul Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Zeci de monede cu valoare arheologică au fost ridicate în urma mai multor percheziții desfășurate la Bălți, într-un dosar ce vizează deținerea și comercializarea ilegală a bunurilor cu valoare istorică. Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii Procuraturii Bălți – oficiul principal, au documentat fapte ce [...] Articolul Percheziții la Bălți: sute de monede cu valoare istorică, ridicate de oamenii legii apare prima dată în NordNews.
17:00
VIDEO Socialiștii propun referendum pentru demiterea primarului de Bălți. Petkov: „De proști și de prostii nu-mi este frică” # NordNews
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului. „De mai bine de doi ani, locuitorii municipiului se află într-o criză profundă. Cauza acestei crize este administrația ineficientă [...] Articolul VIDEO Socialiștii propun referendum pentru demiterea primarului de Bălți. Petkov: „De proști și de prostii nu-mi este frică” apare prima dată în NordNews.
16:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 9-13 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 9-13 februarie. Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 9 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada Konev: [...] Articolul Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 9-13 februarie apare prima dată în NordNews.
16:10
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga sa rețea de zboruri, în urma unei perioade de testare reușite și a unei cereri ridicate din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort, fără tarife premium. Implementarea completă a serviciului începe pe 9 februarie, iar WIZZ Class devine [...] Articolul Wizz Air lansează serviciul WIZZ Class și în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:50
Altădată, zilele ei erau pline de râsete de copii, grijă și căldură familială. Astăzi, fiecare zi pentru Natalia Solodcaia, în vârstă de 56 de ani, originară din municipiul Bălți, este o luptă pentru viață. Fostă educatoare la grădiniță, mamă, bunică și soție, femeia se confruntă de patru ani cu o boală oncologică gravă. „Atunci a [...] Articolul VIDEO „Visez să văd cum crește nepoțica mea”: o bălțeancă luptă cu cancerul apare prima dată în NordNews.
11:30
Scandal la biserica din Dereneu după decizia definitivă a instanței: Poliția vorbește despre provocări și baricadare # NordNews
Tensiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, au reizbucnit după ce instanța supremă a stabilit definitiv că lăcașul aparține statului și este dat în folosință Mitropoliei Basarabiei. Poliția afirmă că situația este alimentată de provocări menite să creeze dezbinare, folosind religia ca instrument de presiune socială. Potrivit Poliției Republicii Moldova, [...] Articolul Scandal la biserica din Dereneu după decizia definitivă a instanței: Poliția vorbește despre provocări și baricadare apare prima dată în NordNews.
11:20
Atacurile cu drone rusești lansate în timpul nopții au provocat moartea a cel puțin trei persoane în Ucraina, printre care o mamă și fiul ei de 10 ani, au anunțat luni autoritățile regionale și procurorii ucraineni, citați de Reuters, potrivit digi24.ro. Regiunea Harkov, din nou sub atac Copilul și mama sa au fost uciși într-un [...] Articolul Mamă și copil de 10 ani, uciși în urma atacurilor cu drone rusești în Ucraina apare prima dată în NordNews.
10:50
Boicotarea produselor americane câștigă tot mai mult teren în Europa, pe fondul tensiunilor politice generate de criza Groenlandei. Tot mai mulți consumatori europeni descarcă aplicații mobile care îi ajută să identifice și să evite produsele fabricate în Statele Unite, optând pentru alternative europene, transmite digi24.ro. Aplicații pentru boicotul produselor din SUA Mai multe aplicații disponibile [...] Articolul Europenii boicotează produsele americane: aplicațiile anti-SUA câștigă popularitate apare prima dată în NordNews.
10:00
Instituția Publică Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți anunță organizarea licitației repetate „cu strigare” pentru transmiterea în locațiune a mai multor active neutilizate aflate în gestiunea instituției. Decizia este luată în temeiul Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009, precum și al Deciziei Comisiei de [...] Articolul DOC Spații ale Teatrului Național din Bălți, scoase din nou la licitație apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Mihail Bradu a obținut medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open 2026, desfășurat în perioada 4–8 februarie, în capitala Croației. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Bradu a urcat pe treapta a doua a podiumului la categoria de până la 82 kg, după un parcurs solid, cu [...] Articolul Argint pentru Moldova la Zagreb Open 2026: Mihail Bradu, vicecampion la 82 kg apare prima dată în NordNews.
09:20
Începând cu sfârșitul anului 2025, autoritățile din Rusia au introdus noi reguli în sistemul penitenciar, care permit reținerea a până la 75% din fondurile deținute de persoanele aflate în detenție, sub pretextul costurilor de „întreținere”, avertizează grupurile pentru drepturile omului. Potrivit acestora, măsura vizează toate sumele aflate în conturile deținuților, indiferent de proveniență. Este vorba [...] Articolul Noi reguli în penitenciarele din Rusia: 75% din banii deținuților, reținute de stat apare prima dată în NordNews.
09:20
Judecător din Soroca, trimis în judecată după ce ar fi urcat beat la volan. Riscă amendă sau închisoare # NordNews
Un judecător din municipiul Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Dosarul a fost expediat instanței. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025. Magistratul ar fi urcat la volanul unui automobil de marca Volkswagen [...] Articolul Judecător din Soroca, trimis în judecată după ce ar fi urcat beat la volan. Riscă amendă sau închisoare apare prima dată în NordNews.
09:00
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, [...] Articolul Pizza în cifre: ce spun obiceiurile de comandă ale moldovenilor în 2025 apare prima dată în NordNews.
8 februarie 2026
20:10
Ultimul Pătrar are loc în Scorpion va avea loc în această zi. Citește horoscopul zilei de 9 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Reprezintă o „criză a conștiinței,” un moment care te îndeamnă să renunți la aglomerările emoționale și să confrunți adevăruri adânc înrădăcinate, potrivit catine.ro. Tensiunea zilei provine dintr-o cuadratură puternică [...] Articolul Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0720 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0239 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9417 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul și Euro prind forță. Curs valutar oficial, 9 februarie apare prima dată în NordNews.
17:30
Persoanele fără un loc de muncă din Republica Moldova pot beneficia de subvenții pentru a-și lansa propria afacere. Măsura este destinată șomerilor înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și este implementată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul financiar se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și presupune crearea a [...] Articolul Șomerii pot primi bani de la stat pentru a-și deschide o afacere apare prima dată în NordNews.
15:20
Aproape 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe, se numără printre beneficiari. Tânărul susține că procedura de solicitare a concediului paternal este foarte simplă și că acest drept oferă taților posibilitatea de a fi alături de soție și copil într-o perioadă esențială pentru familie, comunică MOLDPRES. Petru [...] Articolul Tot mai mulți tați din R. Moldova solicită concediu și indemnizație paternală apare prima dată în NordNews.
15:10
Secția de geriatrie a Spitalul raional Edineț a fost modernizată recent, în urma unui proiect finanțat cu sprijinul Compania Națională de Asigurări în Medicină. Lucrările au vizat îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții vârstnici și crearea unui spațiu mai sigur pentru personalul medical. Renovarea a inclus refacerea completă a finisajelor interioare, repararea podelelor, pereților și [...] Articolul Investiție de 3,7 milioane lei în spitalul din Edineț apare prima dată în NordNews.
14:40
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online și pentru a decide dacă sunt necesare intervenții la nivel legislativ, transmite IPN. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că tot mai multe studii [...] Articolul Maia Sandu propune consultări ample pentru protejarea copiilor în mediul online apare prima dată în NordNews.
14:30
Autoritățile din R. Moldova vor interzice importul, exportul și utilizarea blănii de pisică și câine # NordNews
Autoritățile din R. Moldova vor interzice oficial utilizarea, importul și exportul blănii de pisică și câine, aliniindu-se regulamentelor Uniunii Europene, care consideră aceste animale membri ai familiei și nu o sursă de blană, conform unui proiect de lege inițiat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA). Consultările publice cu părțile interesate vor avea loc între [...] Articolul Autoritățile din R. Moldova vor interzice importul, exportul și utilizarea blănii de pisică și câine apare prima dată în NordNews.
7 februarie 2026
20:20
Peisajul astrologic pentru duminică, 8 februarie 2026, este definit de un careu de mare intensitate între Venus și Uranus. Citește horoscopul zilei de 8 februarie 2026, potrivit catine.ro. Tensiunea dintre Venus și Uranus creează o atmosferă în care status quo-ul pare sufocant. Poți simți un impuls brusc de a te elibera de angajamente restrictive sau [...] Articolul Balanțele sunt determinate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” # NordNews
Pe 5 februarie, la zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul”, vodevil semnat de Vasile Alecsandri, a revenit pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți. Cu cel puțin o oră înainte de ridicarea cortinei, în culise e forfotă. Actorii își intră treptat în rol, iar ultimele retușuri de machiaj și costume dau viață [...] Articolul VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
17:20
Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului # NordNews
Armata Națională, Inspectoratul General de Carabinieri și salvatorii IGSU au intervenit astăzi la Bălți, cu tehnică și efectiv, pentru a sprijini autoritățile locale în procesul de deszăpezire și combatere a poleiului. Intervenția a avut loc la decizia Prim-ministrului, iar autoritățile locale au apreciat promptitudinea și implicarea echipelor mobilizate. Potrivit informațiilor comunicate, municipalitatea a asigurat material [...] Articolul Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului apare prima dată în NordNews.
16:10
Echipa Partidului Socialiștilor din municipiul Bălți a anunțat crearea Ligii Femeilor. Prima întâlnire a reunit reprezentantele aripii feminine a formațiunii, care au discutat planurile și direcțiile de activitate într-o atmosferă prietenoasă, în cadrul unui dialog deschis. Conducerea noii structuri va fi asigurată de Lilia Voicu și Diana Tudor. Liga Femeilor își propune să consolideze implicarea [...] Articolul După plecările din partid, PSRM la Bălți lansează Liga Femeilor apare prima dată în NordNews.
16:10
VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor # NordNews
De la „nouă ne e frică doar de Dumnezeu” până la „ce caută drona la noi în sat?”. Sunt reacțiile locuitorilor din satul Sofia, raionul Drochia, unde vineri seara, 6 februarie, pe un câmp din extravilan a fost descoperită o dronă. În urma verificărilor, efectuate pe 7 februarie de experții Secției tehnico-explozive a Poliției, aparatul [...] Articolul VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice # NordNews
Republica Moldova se afirmă tot mai clar ca un stat rezilient în fața amenințărilor digitale, reușind o performanță istorică: locul 5 la nivel mondial în National Cyber Security Index (NCSI), clasament realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Un rol important în consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova îl are cooperarea cu Marea Britanie și [...] Articolul VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.