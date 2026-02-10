EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza

21:10

Urmăriți un podcast cu Alexandru Manole, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din Bălți, cunoscut pentru sketch-urile lui virale și umorul cu mesaj. Vorbim sincer despre drumul lui de la muncă în străinătate la milioane de vizualizări, ce înseamnă să trăiești din online, cum gestionează hate-ul și de ce „nu e suficient să [...] Articolul NordNews LIVE „Actoria și strâmbarea pe TikTok sunt două lucruri diferite”. Podcast cu Alexandru Manole, bloggerul din Bălți apare prima dată în NordNews.