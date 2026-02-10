EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza
NordNews, 10 februarie 2026 12:50
Republica Moldova pierde războiul demografic. Cine va mai locui în satele de mâine? Republica Moldova se confruntă cu o contracție demografică fără precedent, care riscă să destabilizeze fundamentele economice ale țării în următorii ani. Datele recente arată un deficit natural anual de peste 11.000 de persoane, amplificat de o migrație sistemică a tinerilor către Uniunea
• • •
Acum 10 minute
13:00
Regiunea transnistreană rămâne în stare de urgență în economie pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem, la propunerea liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite IPN. Administrația de la Tiraspol justifică prelungirea stării de urgență prin dificultățile continue legate de aprovizionarea cu gaze. Măsura
13:00
Municipiul Edineț, selectat într-un program european pentru dezvoltare urbană și atragerea investițiilor, alături de Ungheni # NordNews
Municipiul Edineț a fost selectat pentru a participa în cadrul Programului City Financial Advisory, o inițiativă europeană dedicată sprijinirii dezvoltării urbane durabile și stimulării creșterii economice la nivel local. Alături de Edineț, în program a fost inclus și municipiul Ungheni. Programul face parte din inițiativa Mayors for Economic Growth (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și
Acum 30 minute
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Viitorul Republicii Moldova se prăbușește încet dar sigur. Care e cauza # NordNews
Republica Moldova pierde războiul demografic. Cine va mai locui în satele de mâine? Republica Moldova se confruntă cu o contracție demografică fără precedent, care riscă să destabilizeze fundamentele economice ale țării în următorii ani. Datele recente arată un deficit natural anual de peste 11.000 de persoane, amplificat de o migrație sistemică a tinerilor către Uniunea
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a început vizita oficială la Kiev prin depunerea de flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în semn de respect și solidaritate. Șeful Guvernului a fost însoțit de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Premierul a subliniat că Zidul Memoriei este o mărturie vie a sacrificiului suprem și un simbol al rezistenței
Acum 2 ore
11:30
Campionatul Republicii Moldova la judo pentru cadeți a adus cinci medalii, dintre care trei de aur, pentru Școala Sportivă „Boris Petuhov" din Bălți. Tinerii sportivi au reprezentat cu succes municipiul la competiția desfășurată pe 3–4 februarie 2026, care a reunit peste 300 de judocani din întreaga țară. Performanța i-a plasat pe bălțeni printre cei mai
11:20
Două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei „Otaci", pe sensul de intrare în Republica Moldova. Acțiunea a avut loc în cadrul unui control comun desfășurat de Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. Potrivit autorităților, cazurile au fost înregistrate la pista de pietoni, unde
Acum 4 ore
11:00
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna
10:50
Ziua Siguranței pe Internet: Maia Sandu cere protecție sporită pentru copii în mediul online # NordNews
Președintele Maia Sandu susține că internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător, iar tot mai multe dovezi arată că situația este alarmantă. De Ziua internațională a siguranței pe internet, șefa statului a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog
10:40
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # NordNews
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac", care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev. Potrivit serviciului de presă al Guvernului, în cadrul deplasării urmează să fie semnate mai multe acorduri bilaterale între Republica Moldova și Ucraina, menite să consolideze cooperarea dintre cele două state. Agenda vizitei include ședințe de lucru axate pe aprofundarea cooperării bilaterale, evoluțiile în procesul de
Acum 24 ore
21:50
Războiul hibrid al Rusiei nu a dat rezultatele scontate în Republica Moldova, potrivit unei analize publicate de Peter Pomerantsev în Financial Times, transmiote realitatea.md. Autorul arată că, deși Kremlinul ar fi investit sute de milioane de euro în atacuri cibernetice, scheme de cumpărare a voturilor și influențarea presei, Vladimir Putin nu a reușit să-și impună
21:40
Darea în exploatare a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău este din nou amânată, deși lucrările la linia propriu-zisă sunt finalizate și testate. Motivul ține de întârzierile înregistrate la două stații electrice esențiale, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră" de la TV8, șefa statului a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal
20:10
19:40
Zeci de monede cu valoare arheologică au fost ridicate în urma mai multor percheziții desfășurate la Bălți, într-un dosar ce vizează deținerea și comercializarea ilegală a bunurilor cu valoare istorică. Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii Procuraturii Bălți – oficiul principal, au documentat fapte ce
17:00
VIDEO Socialiștii propun referendum pentru demiterea primarului de Bălți. Petkov: „De proști și de prostii nu-mi este frică” # NordNews
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului. „De mai bine de doi ani, locuitorii municipiului se află într-o criză profundă. Cauza acestei crize este administrația ineficientă
16:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 9-13 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 9-13 februarie. Potrivit SA „RED-Nord", deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 9 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada Konev:
16:10
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga sa rețea de zboruri, în urma unei perioade de testare reușite și a unei cereri ridicate din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort, fără tarife premium. Implementarea completă a serviciului începe pe 9 februarie, iar WIZZ Class devine
15:50
Altădată, zilele ei erau pline de râsete de copii, grijă și căldură familială. Astăzi, fiecare zi pentru Natalia Solodcaia, în vârstă de 56 de ani, originară din municipiul Bălți, este o luptă pentru viață. Fostă educatoare la grădiniță, mamă, bunică și soție, femeia se confruntă de patru ani cu o boală oncologică gravă. „Atunci a
Ieri
11:30
Scandal la biserica din Dereneu după decizia definitivă a instanței: Poliția vorbește despre provocări și baricadare # NordNews
Tensiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, au reizbucnit după ce instanța supremă a stabilit definitiv că lăcașul aparține statului și este dat în folosință Mitropoliei Basarabiei. Poliția afirmă că situația este alimentată de provocări menite să creeze dezbinare, folosind religia ca instrument de presiune socială. Potrivit Poliției Republicii Moldova,
11:20
Atacurile cu drone rusești lansate în timpul nopții au provocat moartea a cel puțin trei persoane în Ucraina, printre care o mamă și fiul ei de 10 ani, au anunțat luni autoritățile regionale și procurorii ucraineni, citați de Reuters, potrivit digi24.ro. Regiunea Harkov, din nou sub atac Copilul și mama sa au fost uciși într-un
10:50
Boicotarea produselor americane câștigă tot mai mult teren în Europa, pe fondul tensiunilor politice generate de criza Groenlandei. Tot mai mulți consumatori europeni descarcă aplicații mobile care îi ajută să identifice și să evite produsele fabricate în Statele Unite, optând pentru alternative europene, transmite digi24.ro. Aplicații pentru boicotul produselor din SUA Mai multe aplicații disponibile
10:00
Instituția Publică Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri" din municipiul Bălți anunță organizarea licitației repetate „cu strigare" pentru transmiterea în locațiune a mai multor active neutilizate aflate în gestiunea instituției. Decizia este luată în temeiul Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009, precum și al Deciziei Comisiei de
09:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Mihail Bradu a obținut medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open 2026, desfășurat în perioada 4–8 februarie, în capitala Croației. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Bradu a urcat pe treapta a doua a podiumului la categoria de până la 82 kg, după un parcurs solid, cu
09:20
Începând cu sfârșitul anului 2025, autoritățile din Rusia au introdus noi reguli în sistemul penitenciar, care permit reținerea a până la 75% din fondurile deținute de persoanele aflate în detenție, sub pretextul costurilor de „întreținere", avertizează grupurile pentru drepturile omului. Potrivit acestora, măsura vizează toate sumele aflate în conturile deținuților, indiferent de proveniență. Este vorba
09:20
Judecător din Soroca, trimis în judecată după ce ar fi urcat beat la volan. Riscă amendă sau închisoare # NordNews
Un judecător din municipiul Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Dosarul a fost expediat instanței. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025. Magistratul ar fi urcat la volanul unui automobil de marca Volkswagen
09:00
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum,
8 februarie 2026
20:10
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0720 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0239 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9417 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană:
17:30
Persoanele fără un loc de muncă din Republica Moldova pot beneficia de subvenții pentru a-și lansa propria afacere. Măsura este destinată șomerilor înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și este implementată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul financiar se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și presupune crearea a
15:20
Aproape 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale. Petru Socolan, tatăl unei fetițe
15:10
Secția de geriatrie a Spitalul raional Edineț a fost modernizată recent, în urma unui proiect finanțat cu sprijinul Compania Națională de Asigurări în Medicină. Lucrările au vizat îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții vârstnici și crearea unui spațiu mai sigur pentru personalul medical. Renovarea a inclus refacerea completă a finisajelor interioare, repararea podelelor, pereților și [...] Articolul Investiție de 3,7 milioane lei în spitalul din Edineț apare prima dată în NordNews.
14:40
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online și pentru a decide dacă sunt necesare intervenții la nivel legislativ, transmite IPN. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că tot mai multe studii [...] Articolul Maia Sandu propune consultări ample pentru protejarea copiilor în mediul online apare prima dată în NordNews.
14:30
Autoritățile din R. Moldova vor interzice importul, exportul și utilizarea blănii de pisică și câine # NordNews
Autoritățile din R. Moldova vor interzice oficial utilizarea, importul și exportul blănii de pisică și câine, aliniindu-se regulamentelor Uniunii Europene, care consideră aceste animale membri ai familiei și nu o sursă de blană, conform unui proiect de lege inițiat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA). Consultările publice cu părțile interesate vor avea loc între [...] Articolul Autoritățile din R. Moldova vor interzice importul, exportul și utilizarea blănii de pisică și câine apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
17:30
VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” # NordNews
Pe 5 februarie, la zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul”, vodevil semnat de Vasile Alecsandri, a revenit pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți. Cu cel puțin o oră înainte de ridicarea cortinei, în culise e forfotă. Actorii își intră treptat în rol, iar ultimele retușuri de machiaj și costume dau viață [...] Articolul VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
17:20
Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului # NordNews
Armata Națională, Inspectoratul General de Carabinieri și salvatorii IGSU au intervenit astăzi la Bălți, cu tehnică și efectiv, pentru a sprijini autoritățile locale în procesul de deszăpezire și combatere a poleiului. Intervenția a avut loc la decizia Prim-ministrului, iar autoritățile locale au apreciat promptitudinea și implicarea echipelor mobilizate. Potrivit informațiilor comunicate, municipalitatea a asigurat material [...] Articolul Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului apare prima dată în NordNews.
16:10
Echipa Partidului Socialiștilor din municipiul Bălți a anunțat crearea Ligii Femeilor. Prima întâlnire a reunit reprezentantele aripii feminine a formațiunii, care au discutat planurile și direcțiile de activitate într-o atmosferă prietenoasă, în cadrul unui dialog deschis. Conducerea noii structuri va fi asigurată de Lilia Voicu și Diana Tudor. Liga Femeilor își propune să consolideze implicarea [...] Articolul După plecările din partid, PSRM la Bălți lansează Liga Femeilor apare prima dată în NordNews.
16:10
VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor # NordNews
De la „nouă ne e frică doar de Dumnezeu” până la „ce caută drona la noi în sat?”. Sunt reacțiile locuitorilor din satul Sofia, raionul Drochia, unde vineri seara, 6 februarie, pe un câmp din extravilan a fost descoperită o dronă. În urma verificărilor, efectuate pe 7 februarie de experții Secției tehnico-explozive a Poliției, aparatul [...] Articolul VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice # NordNews
Republica Moldova se afirmă tot mai clar ca un stat rezilient în fața amenințărilor digitale, reușind o performanță istorică: locul 5 la nivel mondial în National Cyber Security Index (NCSI), clasament realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Un rol important în consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova îl are cooperarea cu Marea Britanie și [...] Articolul VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice apare prima dată în NordNews.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 7 februarie, la ora 13:20, o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii aerului. Potrivit meteorologilor, temperatura medie zilnică va scădea cu 5–7°C, fenomenul fiind prognozat pentru ziua de 9 februarie 2026. Avertizarea vizează zonele indicate pe harta oficială publicată de SHS. Instituția precizează că mesajul și [...] Articolul SHS emite Cod galben: temperaturile scad brusc pe 9 februarie apare prima dată în NordNews.
14:50
VIDEO Interviu cu ambasadoarea Marii Britanii în Moldova: „Stabilitatea Moldovei este importantă pentru întreaga Europă” # NordNews
Astăzi discutăm despre dezvoltarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Regatul Unit – de la securitate și comerț la sustenabilitate energetică, securitate cibernetică și sprijinirea mass-mediei independente. Invitata noastră este Excelența Sa, doamna Fern Horine, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova. Vom discuta despre acordurile care au fost deja [...] Articolul VIDEO Interviu cu ambasadoarea Marii Britanii în Moldova: „Stabilitatea Moldovei este importantă pentru întreaga Europă” apare prima dată în NordNews.
12:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au început, iar Republica Moldova este reprezentată de cinci sportivi care concurează sub tricolor. Din delegația țării noastre fac parte Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici, care vor evolua în probele specifice sporturilor de iarnă. La ceremonia oficială de deschidere, drapelul Republicii Moldova va [...] Articolul Cinci sportivi reprezintă Moldova la Olimpiada de iarnă Milano-Cortina 2026 apare prima dată în NordNews.
12:30
R. Moldova, pe locul 5 în clasamentul global al securității cibernetice. Popșoi: „Avem motive de mândrie” # NordNews
Republica Moldova a înregistrat un rezultat istoric în domeniul securității cibernetice, anunță vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Potrivit unui studiu realizat de Academia E-Guvernare din Estonia, țara noastră s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial în National Cyber Security Index (NCSI). „Avem motive de mândrie! Această reușită nu este doar un număr [...] Articolul R. Moldova, pe locul 5 în clasamentul global al securității cibernetice. Popșoi: „Avem motive de mândrie” apare prima dată în NordNews.
11:30
Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Carabinierii și forțele armate, implicate în sprijinirea intervențiilor # NordNews
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în ultima noapte, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe mai multe sectoare se circulă cu dificultate din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit autorităților, în ultimele 12 ore echipele de drumari au intervenit neîntrerupt pe întreaga rețea de drumuri [...] Articolul Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Carabinierii și forțele armate, implicate în sprijinirea intervențiilor apare prima dată în NordNews.
11:20
Organele de drept au comunicat noi detalii după descoperirea unui aparat de zbor fără pilot în afara satului Sofia, raionul Drochia, în direcția localității Lazo. În urma expertizei preliminare, s-a stabilit că obiectul găsit este o dronă de model „Gerbera” și nu era echipată cu încărcătură de luptă sau substanțe explozive. Se știe că drona [...] Articolul Drona descoperită în Drochia nu conținea explozive apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei până la costul de 20,14 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 7 – 9 februarie apare prima dată în NordNews.
07:30
EXCLUSIV VIDEO O nouă dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și a fost descoperită de un cioban din Drochia # NordNews
O nouă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost descoperită vineri seara, 6 februarie, pe un teren din extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, de un localnic care deține o fermă în apropiere. Bărbatul a alertat Serviciul 112 la ora 17:00, iar două echipaje ale poliției din Drochia au intervenit la fața [...] Articolul EXCLUSIV VIDEO O nouă dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și a fost descoperită de un cioban din Drochia apare prima dată în NordNews.
6 februarie 2026
21:10
NordNews LIVE „Actoria și strâmbarea pe TikTok sunt două lucruri diferite”. Podcast cu Alexandru Manole, bloggerul din Bălți # NordNews
Urmăriți un podcast cu Alexandru Manole, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din Bălți, cunoscut pentru sketch-urile lui virale și umorul cu mesaj. Vorbim sincer despre drumul lui de la muncă în străinătate la milioane de vizualizări, ce înseamnă să trăiești din online, cum gestionează hate-ul și de ce „nu e suficient să [...] Articolul NordNews LIVE „Actoria și strâmbarea pe TikTok sunt două lucruri diferite”. Podcast cu Alexandru Manole, bloggerul din Bălți apare prima dată în NordNews.
21:00
Studiul UE identifică nevoile de investiții pentru reconstrucția rutelor comerciale între Europa și Asia Centrală prin Caucaz # NordNews
Coridorul Trans-Caspic, o rețea de căi ferate și porturi care leagă China, Asia Centrală, Caucazul de Sud și Marea Neagră, devine o rută alternativă de transport comercial între Europa și Asia. Din 2022, comerțul pe acest coridor s-a cvadruplat, iar cu investițiile potrivite, acesta ar putea tripla până în 2030. Pentru a transforma acest avans [...] Articolul Studiul UE identifică nevoile de investiții pentru reconstrucția rutelor comerciale între Europa și Asia Centrală prin Caucaz apare prima dată în NordNews.
20:10
