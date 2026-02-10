Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie

18:20

O nouă dimineață dificilă la Bălți. După precipitațiile din timpul nopții de 5 spre 6 februarie, orașul s-a transformat într-un adevărat patinoar. Autoritățile au făcut apel la populație să evite deplasările. „Vă rog, dacă este posibil, să nu ieșiți din casă astăzi. Fac apel către toți angajatorii, indiferent de domeniul de activitate, ca, dacă este [...] Articolul VIDEO Bălțiul, paralizat, din nou, de polei. Serviciile comunale au lucrat toată noaptea apare prima dată în NordNews.