NATO lansează misiunea „Arctic Sentry”

Suedia a anunțat intenția de a înăspri semnificativ condițiile pentru dobândirea cetățeniei, prin introducerea unor noi cerințe precum „stilul de viață cinstit”, un prag minim de venit, test de limbă suedeză și de cultură generală, precum și majorarea perioadei de ședere necesare de la cinci la opt ani. Dacă noile reguli vor fi aprobate de […] Articolul Suedia înăsprește condițiile pentru obținerea cetățeniei: test de limbă, prag de venit și opt ani de ședere apare prima dată în Vocea Basarabiei.