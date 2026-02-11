Vreme în încălzire în Republica Moldova: Maxime de până la +4 grade și risc de polei
Vocea Basarabiei, 11 februarie 2026 07:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că marți, 11 februarie, vremea în Republica Moldova intră într-un proces de încălzire, după perioada cu temperaturi mai scăzute înregistrată la începutul lunii. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă a aerului va ajunge până la +4 grade Celsius, în special în sudul țării. În nord, valorile diurne vor oscila între 0 […] Articolul Vreme în încălzire în Republica Moldova: Maxime de până la +4 grade și risc de polei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
07:30
Un atac armat produs la Școala Gimnazială Tumbler Ridge din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu opt persoane decedate, inclusiv suspectul, au anunțat marți autoritățile canadiene. Alte două cadavre au fost descoperite într-o locuință despre care anchetatorii cred că ar avea legătură cu incidentul. Potrivit poliției, peste 25 de persoane au fost rănite în […] Articolul Atac armat la o școală din Columbia Britanică: Opt morți și peste 25 de răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Acum 12 ore
23:00
Mitropolia Basarabiei condamnă escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași. Potrivit sursei citate, aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. „Cu puțin timp […] Articolul Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 10.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Conflictul de la Dereneu: Șase persoane, printre care primarul localității, reținute # Vocea Basarabiei
Șase persoane, printre care primarul socialist Vasile Revenco, precum și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținute în această seară de oamenii legii, în urma incidentelor de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. Potrivit oamenilor legii, în acțiunile coordonate de primarul localității Dereneu și de avocatul preotului au fost […] Articolul Conflictul de la Dereneu: Șase persoane, printre care primarul localității, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 10.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi, 10 februarie, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Părțile au discutat despre modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre Republica Moldova și Ucraina și despre avansarea procesului de integrare europeană. Astfel, premierul de la Chișinău a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru […] Articolul Despre ce a discutat premierul R. Moldova cu președintele Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Republica Moldova se situează pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025, realizat de Transparency International, care include 182 de state evaluate. Raportul evidențiază probleme persistente în lupta împotriva corupției, precum ritmul lent al vettingului și controversele legate de reforma instituțiilor anticorupție. Transparency International Moldova precizează că țara a obținut 42 de puncte în Indicele […] Articolul R. Moldova, pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Conflictul de la Dereneu ia amploare: Mai multe persoane au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserică # Vocea Basarabiei
Circa 150 de persoane, printre care preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată catonic Patriarhiei Ruse, însoțiți de alți cetățeni chemați de primarul localității, au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit oamenilor legii, acțiunile au fost întreprinse contrar prevederilor legale și s-au desfășurat […] Articolul Conflictul de la Dereneu ia amploare: Mai multe persoane au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026. Conform informațiilor primite de la autoritățile bulgare competente, măsurile vizează vehiculele cu o masă totală mai mare de 12 tone și sunt programate să fie […] Articolul Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:30
Dosarul „Frauda bancară”: Avocații lui Plahotniuc solicită extinderea listei de martori # Vocea Basarabiei
Avocații lui Vlad Plahotniuc au solicitat instanței admiterea a încă 48 de martori ai apărării în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit apărătorilor, este vorba despre persoane care au activat în diverse instituții ale statului, transmite IPN. „Acuzarea a prezentat în instanță 51 de martori. Apărării i-au fost admiși doar 27 de martori, iar de facto s-au […] Articolul Dosarul „Frauda bancară”: Avocații lui Plahotniuc solicită extinderea listei de martori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, 10 februarie, la Kiev, trei acorduri de cooperare care vizează protecția copiilor, integrarea profesională și înființarea punctului de trecere a frontierei Cosăuți–Yampil. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc. Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere […] Articolul Trei acorduri de cooperare între R. Moldova și Ucraina, semnate la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” se va desfășura în perioada 1-12 martie în Republica Moldova. În ediția din acest an sunt programate 25 de evenimente culturale în municipiul Chișinău, precum și alte concerte în mai multe localități din Republica Moldova. Evenimentele din Chișinău vor fi organizate de cinci instituții din […] Articolul Cea de-a 60-a ediție a Festivalului „Mărțișor”, în curând la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
(VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina # Vocea Basarabiei
Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina și poporul ucrainean. Asigurările vin din partea premierului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, care se află într-o vizită la Kiev. El a subliniat astăzi, în cadrul unei unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko, că Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri […] Articolul (VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(FOTO) Scriitorul Mircea Cărtărescu, distins cu titlul Doctor Honoris Causa al USM # Vocea Basarabiei
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit astăzi, 10 februarie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM. Distincția a fost acordată în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională adusă dezvoltării literaturii române și universale, studiilor literare și promovării valorilor culturale […] Articolul (FOTO) Scriitorul Mircea Cărtărescu, distins cu titlul Doctor Honoris Causa al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Premierul R. Moldova, la Kiev: „Vom continua să ne coordonăm eforturile în parcursul nostru comun de aderare la UE” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și Ucraina își vor continua eforturile în parcursul comun de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei întrevederi cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Kornienko. Cei doi oficiali au discutat despre implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană, salutând adoptarea de […] Articolul Premierul R. Moldova, la Kiev: „Vom continua să ne coordonăm eforturile în parcursul nostru comun de aderare la UE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
În luna ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric al consumului de gaze naturale, pe data de 15 ianuarie fiind depășit pragul de 17.000 MWh / zi. Luna trecută, „Energocom” a livrat peste 179 milioane metri cubi de gaze naturale, sau cu circa 45 milioane metri cubi mai mult decât în luna decembrie […] Articolul Consumul de gaze în ianuarie, în creștere față de ianuarie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat în perioada 23 ianuarie — 14 februarie curent, la poligonul din Hohenfels, Germania. Exercițiul are drept scop pregătirea contingentelor militare ale statelor participante pentru ulterioara detașare în misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo. Pe parcursul antrenamentelor, militarii desfășoară activități de instruire teoretică și practică privind patrularea, pază a obiectivelor strategice, controlul mulțimii, […] Articolul Militarii Armatei Naționale participă la un exercițiu KFOR în Germania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Comisia pre-vetting, la final de mandat: 43 din 69 de candidați nu au promovat evaluarea # Vocea Basarabiei
Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Comisia Pre-Vetting”) și-a încheiat activitatea pe 10 februarie, publicând un raport la final de mandat. Comisia Pre-Vetting a fost creată prin Legea nr. 26/2022 în martie 2022 și și-a început activitatea în aprilie 2022. Până în […] Articolul Comisia pre-vetting, la final de mandat: 43 din 69 de candidați nu au promovat evaluarea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
ANRE explică de ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie să verifice consumatorii # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu clarificări după ce în spațiul public au apărut imagini și mesaje legate de facturile la gaze, energie electrică și energie termică. Potrivit ANRE, valoarea finală de pe factură este influențată nu doar de prețul reglementat, ci și de alți factori, precum: În ianuarie au fost temperaturi […] Articolul ANRE explică de ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie să verifice consumatorii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Tiraspolul prelungește cu 30 de zile starea de urgență în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană rămâne în stare de urgență în economie pentru încă 30 de zile.Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem, la propunerea liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Măsura este justificată de dificultățile continue în aprovizionarea cu gaze și va rămâne în vigoare până pe 17 martie. În perioada […] Articolul Tiraspolul prelungește cu 30 de zile starea de urgență în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
„Merge pe calea Ucrainei”. Kazahstanul renunță la moștenirea sovietică și se reîntoarce la istoria Hoardei de Aur # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Kazahstan pregătesc o reformă de amploare, menită să redefinească identitatea națională și să se distanțeze de trecutul sovietic și rus. Inițiativa a stârnit reacții critice la Moscova, unde experții ruși susțin că Astana urmează modelul Ucrainei, orientându-se spre decomunizare și naționalism. La sfârșitul lunii ianuarie, Kazahstanul a prezentat un proiect de nouă Constituție, […] Articolul „Merge pe calea Ucrainei”. Kazahstanul renunță la moștenirea sovietică și se reîntoarce la istoria Hoardei de Aur apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Prima zi a grevei mecanicilor de locomotivă din Spania a început cu sute de trenuri anulate și întârzieri, în timp ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Transporturilor au fost reluate. Greva, care va dura trei zile, a fost declanșată de cele mai importante sindicate din sector, printre care CCOO, UGT și Semaf, și are ca […] Articolul Greva mecanicilor: rețea feroviară afectată în Spania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Moldova va dezvolta un studiu de gestionare a riscurilor agricole, sprijinit de Germania # Vocea Basarabiei
Un studiu național privind gestionarea riscurilor agricole va fi elaborat la inițiativa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu sprijinul Germaniei. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat, în premieră, elaborarea unui studiu complex care va analiza cadrul actual de management al riscurilor agricole în Republica Moldova și va propune recomandări pentru alinierea acestuia la standardele […] Articolul Moldova va dezvolta un studiu de gestionare a riscurilor agricole, sprijinit de Germania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
– Noile tarife la gaze au intrat în vigoare, odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial. Astfel, consumatorii casnici vor achita 14 lei și 42 de bani față de 16 lei și 74 de bani anterior. – Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă oficial pentru Premiul Nobel pentru Pace. Nominalizarea a fost […] Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 08.02.2026, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 08.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Șase localități din Armenia, Moldova și Ucraina vor beneficia de consiliere financiară # Vocea Basarabiei
Șase localități din Armenia, Republica Moldova și Ucraina vor beneficia de consiliere financiară, cu sprijinul inițiativei Uniunii Europene „Primarii pentru Creștere Economică”. Programul, implementat de PNUD Moldova, va oferi asistență financiară și tehnică comunităților selectate prin concurs, cu scopul de a le ajuta să dezvolte proiecte urbane atractive pentru investiții. Inițiativa prevede instituirea unei funcții […] Articolul Șase localități din Armenia, Moldova și Ucraina vor beneficia de consiliere financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Un locuitor al raionului Anenii Noi, reținut pentru corupere electorală și finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și coruperea electorală, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, bărbatul ar fi fost implicat în identificarea și recrutarea alegătorilor, cărora le-ar fi promis sau oferit […] Articolul Un locuitor al raionului Anenii Noi, reținut pentru corupere electorală și finanțare ilegală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Două tentative de introducere ilicită a lichidelor pentru țigări electronice au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei Otaci, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cazurile au fost depistate în urma unei acțiuni comune cu funcționarii vamali. La pista pentru pietoni, două femei au declarat că nu transportă bunuri […] Articolul 239 de recipiente cu lichid pentru vapat, confiscate la Otaci apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii sectorului Botanica, fiind bănuiți de furt dintr-un automobil parcat în Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi spart geamul mașinii, au pătruns în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au fugit de la fața locului. […] Articolul VIDEO Doi străini, arestați pentru furt din automobil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile # Vocea Basarabiei
Cetățenii care dețin animale în gospodărie au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală, precum laptele, ouăle, mierea sau carnea. Astfel, de acest drept pot beneficia persoanele fizice care își înregistrează animalele și dețin carnetele de sănătate ale acestora. „Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a […] Articolul Laptele, ouăle și mierea pot fi vândute legal din gospodării: Care sunt condițiile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
SUA au confiscat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după o urmărire din Caraibe # Vocea Basarabiei
Statele Unite au confiscat, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, care a ocolit blocada impusă de președintele american Donald Trump navelor vizate de sancțiuni ce pleacă sau sosesc în Venezuela, a anunțat luni Pentagonul, relatează AFP. „Forțele americane au confiscat” vasul, a precizat Pentagonul, după ce a anunțat pe platforma X că militari americani au […] Articolul SUA au confiscat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după o urmărire din Caraibe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Mită de 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar: Doi procurori, pe banca acuzaților # Vocea Basarabiei
Doi procurori vor ajunge pe banca acuzaților pentru comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este învinuit de corupere activă și trafic de influență, iar celălalt – de corupere pasivă. Potrivit datelor oferite de Procuratura Generală, unul dintre învinuiți, care activa în calitate de procuror la Procuratura Bălți, ar fi fost abordat, în octombrie […] Articolul Mită de 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar: Doi procurori, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marcel […] Articolul Marcel Spatari: Fondurile europene trebuie să ajungă direct la primării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Ministrul de Externe de la Chișinău, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „R. Moldova nu are multe pârghii…” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu are multe pârghii pentru a interveni în deciziile de politică internă ale României, inclusiv în cea privind buletinele de identitate. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Totuși, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că situația legată de buletinele de identitate nu afectează în niciun […] Articolul Ministrul de Externe de la Chișinău, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „R. Moldova nu are multe pârghii…” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi, 10 februarie, o vizită oficială la Kiev. Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko. „Vom discuta cu partenerii noștri ucraineni despre calea noastră de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea […] Articolul (VIDEO) Premierul Republicii Moldova, vizită în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Suedia înăsprește condițiile pentru obținerea cetățeniei: test de limbă, prag de venit și opt ani de ședere # Vocea Basarabiei
Suedia a anunțat intenția de a înăspri semnificativ condițiile pentru dobândirea cetățeniei, prin introducerea unor noi cerințe precum „stilul de viață cinstit”, un prag minim de venit, test de limbă suedeză și de cultură generală, precum și majorarea perioadei de ședere necesare de la cinci la opt ani. Dacă noile reguli vor fi aprobate de […] Articolul Suedia înăsprește condițiile pentru obținerea cetățeniei: test de limbă, prag de venit și opt ani de ședere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
07:30
Maia Sandu, de Ziua Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Vocea Basarabiei
Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național pe acest subiect. Șefa statului a atras atenția că noile generații cresc într-un mediu profund diferit de cel al părinților lor, în care interacțiunile reale sunt tot […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Pe 10 februarie, vremea va fi caracterizată de cer variabil și lipsa precipitațiilor. Meteorologii avertizează însă asupra formării poleiului pe întreg teritoriul țării, iar pe drumuri va fi ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier și pietonal. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la 0 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice […] Articolul Vreme rece și polei pe 10 februarie: temperaturi de până la -17 grade noaptea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
9 februarie 2026
23:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 09.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
Ministrul Culturii: „Situația de la Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic” # Vocea Basarabiei
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la calm și respectarea legii în contextul conflictului redeclanșat la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit oficialului, situația din Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă lumea la ură și nesupunere. „Sunt două comunități creștin-ortodoxe din același sat, […] Articolul Ministrul Culturii: „Situația de la Dereneu nu trebuie să fie exploatată politic” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Accident grav la Anenii Noi: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Vocea Basarabiei
Un grav accident s-a produs astăzi, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În urma acestuia, șase persoane, printre care patru copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform informațiilor oferite de Poliție, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra volanului […] Articolul Accident grav la Anenii Noi: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Sute de profesori din R. Moldova, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale # Vocea Basarabiei
Circa 900 profesori, directori ai instituțiilor de învățământ și reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din Republica Moldova au participat recent la două webinare dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Astfel, participanții au fost familiarizați cu recomandări metodologice și instrumente practice pentru organizarea activităților educaționale privind siguranța […] Articolul Sute de profesori din R. Moldova, instruiți în domeniul utilizării sigure a inteligenței artificiale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 09.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie vor fi efectuate începând de astăzi, 9 februarie, pe cardurile bancare ale beneficiarilor. De asemenea, începând de mâine, 10 februarie, compensațiile vor putea fi ridicate și de la oficiile poștale din Republica Moldova, pe baza actului de identitate. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, compensațiile […] Articolul Compensațiile la energie, disponibile de mâine și la oficiile poștale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Fetiță din Bravicea, rănită după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție # Vocea Basarabiei
O fetiță de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași. Conform informațiilor oferite de oamenii legii, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungând […] Articolul Fetiță din Bravicea, rănită după ce sania pe care se afla s-a lovit de roata unei mașini de Poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Cheltuielile pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia se ridică la aproximativ 100 de mii de lei, sumă ce, conform legii, trebuie achitată de inculpat. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a precizat că a depus un demers în instanță, care va fi anexat la dosar. „Am depus o cerere prin care am solicitat anexarea actelor […] Articolul Cât a costat extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au încheiat un memorandum de înțelegere care stabilește cadrul general de cooperare bilaterală în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Documentul a fost semnat astăzi, 9 februarie 2026, la Kfar Saba, de către directorul Centrului Medical Meir, profesorul Jacob […] Articolul R. Moldova și Israel, pași spre intensificarea cooperării în domeniul medical apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Bacalaureat 2026: Mai multe facilități pentru cei care își doresc nota „10” din oficiu la limba străină # Vocea Basarabiei
Candidații care își doresc să obțină nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină vor beneficia de mai multe facilități. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului […] Articolul Bacalaureat 2026: Mai multe facilități pentru cei care își doresc nota „10” din oficiu la limba străină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 09.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
