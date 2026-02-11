Dosarul „Sacoșa neagră”: Plahotniuc, adus silit pentru a depune mărturii

21:50

Un grav accident s-a produs astăzi, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În urma acestuia, șase persoane, printre care patru copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform informațiilor oferite de Poliție, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul asupra volanului […]