Un pensionar a fost atacat cu brutalitate de un cangur în timp ce își salva câinele
Democracy.md, 11 februarie 2026 13:50
Un pensionar din Australia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de un cangur în timp ce încerca să își salveze câinele de ghearele animalului. Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul a intervenit pentru a-și scoate animalul de companie dintr-un lac, unde cangurul încerca să îl înece. Bărbatul, […]
• • •
Acum 10 minute
13:50
Un pensionar din Australia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de un cangur în timp ce încerca să își salveze câinele de ghearele animalului. Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul a intervenit pentru a-și scoate animalul de companie dintr-un lac, unde cangurul încerca să îl înece. Bărbatul, […]
Acum 30 minute
13:40
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # Democracy.md
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale". Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […]
Acum o oră
13:20
Fost adjunct SIS, Alexandru Bălan, cere eliberarea: Acuzat de transmiterea de secrete către Belarus # Democracy.md
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde solicită o măsură mai blândă și cercetarea în stare de libertate. Potrivit procurorilor, Bălan reprezintă un pericol […]
Acum 2 ore
12:00
Bărbat din Telenești, reținut pentru spargerea unui magazin de telefoane din Chișinău # Democracy.md
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și reținut un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin de telefoane din Capitală. Potrivit anchetei, în ambele cazuri, suspectul a pătruns în incintă prin spargerea geamului. În urma primului incident, au fost sustrase mai multe telefoane mobile, provocând un […]
12:00
Primarul Capitalei acuză guvernarea de manipulare în problema parcărilor din Chișinău # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică" afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă […]
Acum 4 ore
11:00
Un atac armat într-o școală din Tumbler Ridge, Canada, a dus la moartea a 10 persoane, inclusiv presupusul atacator, și la rănirea a cel puțin 27. Poliția Regală Canadiană a raportat că șase victime au fost găsite în incinta școlii, două la o locuință care ar avea legătură cu incidentul, iar o persoană a decedat […]
10:20
UE analizează un plan fără precedent pentru aderarea parțială a Ucrainei începând cu 2027 # Democracy.md
Uniunea Europeană ia în considerare un plan inovator care ar putea permite Ucrainei să înceapă o integrare parțială în UE din 2027, potrivit publicației Politico, citând surse de la Bruxelles. Inițiativa ar urma să se desfășoare în cinci etape, care includ accelerarea negocierilor de aderare și acordarea treptată a drepturilor și obligațiilor unui stat membru, […]
Acum 6 ore
09:40
Zelenski ar urma să anunțe un plan privind alegeri prezidențiale și un referendum pentru un eventual acord de pace # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționează să prezinte pe 24 februarie un plan care vizează organizarea alegerilor prezidențiale, concomitent cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia. Potrivit unor surse ucrainene și occidentale citate de Financial Times și preluate de Reuters, autoritățile de la Kiev au început pregătiri preliminare pentru cele două procese […]
Acum 24 ore
18:20
Perturbări majore în transportul aerian și feroviar din Italia: două greve programate în februarie # Democracy.md
Călătorii spre Italia trebuie să fie pregătiți pentru perturbări semnificative în transportul aerian și feroviar în luna februarie. Pe 16 februarie, o grevă națională a angajaților ITA Airways, inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal la sol, va afecta zborurile de pe principalele aeroporturi: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Veneția Marco Polo și Verona […]
17:40
Republica Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina în lupta pentru pace și valori democratice # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită oficială la Kiev, a reafirmat sprijinul deplin al Chișinăului pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministra ucraineană, Yulia Svyrydenko. Munteanu a condamnat ferm agresiunea militară a Rusiei, subliniind impactul devastator asupra […]
17:10
Foștii membri ai Legiunii Internaționale, trimiși în frontul greu: reacții dure din rândul voluntarilor # Democracy.md
Ucraina a desființat în mod discret Legiunea Internațională, unitate creată în februarie 2022 pentru a atrage voluntari străini în apărarea țării, potrivit Le Monde. Statul Major General ucrainean nu a făcut încă declarații oficiale, iar foștii membri ai legiunii au fost redistribuiți în regimentele de asalt ale armatei regulate, implicate în misiuni extrem de periculoase. […]
16:50
Documentele Epstein dezvăluie că o victimă de 9 ani a fost abuzată de un oficial guvernamental important # Democracy.md
Parlamentarii americani au scos la iveală detalii cutremurătoare din dosarele neditate ale lui Jeffrey Epstein, după ce au obținut acces la documente într-o clădire securizată a Departamentului de Justiție din Washington. Dezvăluirile făcute luni, 9 februarie 2026, indică existența unor victime de vârste șocant de mici, reprezentantul democrat Jamie Raskin confirmând menționarea unei fetițe de […]
16:20
Mita de 40.000 de lei costă 7 ani de închisoare: doi polițiști din Chișinău găsiți vinovați # Democracy.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de corupere pasivă. Instanța a decis condamnarea unuia dintre polițiști la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni vor fi executați în penitenciar de tip […]
15:10
Prețurile au crescut în ianuarie, pe fondul scumpirii legumelor și alimentelor de bază # Democracy.md
Majorarea prețurilor din luna ianuarie a fost influențată în special de scumpirea legumelor, care au înregistrat un salt de peste 12%. Creșteri de preț au fost raportate și la pâine și fructe, cu aproximativ 1,5%, potrivit BNS. Pe de altă parte, unele produse au cunoscut reduceri de preț. Ouăle s-au ieftinit ușor, cu 0,4%, iar […]
14:30
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Democracy.md
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac", care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […]
14:30
Embargoul petrolier impus de Statele Unite a provocat perturbări majore în transportul aerian din Cuba, generând o criză care a afectat direct mii de turiști străini. Din cauza lipsei acute de combustibil pentru aviație, mai multe companii aeriene internaționale și-au suspendat sau limitat zborurile către insulă. Compania canadiană Air Canada a anunțat suspendarea temporară a […]
Ieri
13:40
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […]
13:10
Facturile la gaze și energie electrică au șocat moldovenii: plăți de mii de lei în ianuarie # Democracy.md
Moldovenii au fost surprinși neplăcut de facturile la gaze naturale și energie electrică aferente lunii ianuarie, care în unele cazuri au depășit 5.000–7.000 de lei, potrivit mesajelor și imaginilor publicate pe rețelele de socializare. Mulți consumatori spun că, în ciuda eforturilor de economisire și menținerii temperaturii în locuințe la doar 17–18 grade Celsius, valoarea finală […]
12:50
Martori cheie lipsesc la procesul lui Igor Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc este așteptat # Democracy.md
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, nu s-a prezentat marți la audierile din dosarul „Sacoșa neagră", în care este anchetat fostul președinte Igor Dodon. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie. Autoritățile susțin că Iaralov nu mai locuiește la adresa declarată și, deși nu a părăsit oficial țara în […]
12:00
Fostul primar din Frumușica, Florești, plasat în arest la domiciliu pentru o crimă veche de șapte ani # Democracy.md
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, suspectat de comiterea unei crime în urmă cu aproximativ șapte ani, a fost plasat în arest la domiciliu, potrivit surselor Unimedia.info. Edilul, în vârstă de 38 de ani, și-a declarat nevinovăția. În august 2024, primarul, împreună cu tatăl său, medicul morfopatolog și un consătean, au fost reținuți în […]
11:40
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" (PN) a anunțat o inițiativă prin care propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Propunerea a fost prezentată într-o conferință de presă. Deputatul PN Constantin Cuiumju a explicat că eliminarea TVA ar reduce tarifele la gaze cu aproximativ 8%, ceea ce ar […]
10:40
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în […]
10:40
Poliția de Frontieră a anunțat că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci", pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost depistate două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru țigări electronice. Operațiunea a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a polițiștilor de frontieră și a funcționarilor vamali. Incidentul a avut loc pe […]
09:30
Republica Moldova urmează să iasă definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI) până la sfârșitul acestui an. Procesul de denunțare a acordurilor de bază care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o restanță financiară estimată la aproximativ 100.000 de euro. Precizările au fost făcute […]
9 februarie 2026
18:00
Liderii Uniunii Europene se reunesc în această săptămână pentru a identifica căi prin care Europa să devină un actor global mai influent într-o lume tot mai tensionată. Fostul premier italian Enrico Letta a declarat pentru Politico că Europa se află într-un moment comparabil cu cel de la Tratatul de la Maastricht din 1992, care a […]
17:30
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene". Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza […]
16:50
Procurorii confirmă folosirea unui martor sub acoperire în dosarul lui Vlad Plahotniuc, dar instanța respinge citirea declarațiilor # Democracy.md
În dosarul fraudei bancare în care este vizat Vlad Plahotniuc, procurorii au confirmat că în perioada 2020–2021 a fost implicat un investigator sub acoperire, pe faza de urmărire penală. Totuși, instanța a decis să nu citească declarațiile martorului, invocând lipsa dovezilor care să justifice imposibilitatea audierii acestuia în fața judecătorilor. „În ședință închisă se stabilește […]
16:10
Regimul taliban din Afganistan a adoptat un nou Cod de procedură penală care, potrivit experților, degradează grav drepturile femeilor și ale copiilor, oferind o justificare legală violenței domestice. Noile reguli prevăd că un bărbat poate fi pedepsit pentru agresarea soției sale doar dacă îi provoacă răni vizibile și extrem de grave, precum fracturi sau plăgi […]
16:10
Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență și corupere # Democracy.md
Judecătoria Chișinău, cu sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința împotriva Ecaterinei Axentiev
16:00
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga rețea, după o perioadă de testare reușită în șase baze avia și o cerere ridicată din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort fără tarife premium. Implementarea completă începe pe 9 februarie, iar serviciul devine disponibil și pe rutele […] Articolul Wizz Air lansează serviciul Wizz Class și pentru Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Alegeri anticipate în Japonia: guvernul Takaichi își consolidează puterea în Parlament # Democracy.md
Coaliția de guvernare a Japoniei, formată din Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, și Partidul Inovației Japoneze, a câștigat alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică. Alianța a obținut 352 din cele 465 de mandate din camera inferioară a legislativului. Prim-ministrul Takaichi a declarat, într-un interviu televizat, că scrutinul a implicat „schimbări majore de […] Articolul Alegeri anticipate în Japonia: guvernul Takaichi își consolidează puterea în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Fondurile pentru incendiul de la Durlești, din nou pe masa autorităților după blocaje la nivel central # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a semnat o nouă dispoziție privind alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut la mansarda unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Edilul a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar, astfel încât banii să poată […] Articolul Fondurile pentru incendiul de la Durlești, din nou pe masa autorităților după blocaje la nivel central apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi # Democracy.md
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de […] Articolul Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
MAE intenționează să achiziționeze un sediu pentru Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe planifică achiziționarea unui sediu propriu pentru Misiunea diplomatică a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest scop, Guvernul urmează să instituie o comisie care va identifica un imobil potrivit, iar valoarea investiției ar putea ajunge până la 4 milioane de euro, fără a include costurile aferente perfectării actelor de proprietate. Potrivit […] Articolul MAE intenționează să achiziționeze un sediu pentru Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile vor interveni rapid pe porțiunile de drum afectate de gropi, imediat ce condițiile meteo vor permite. Edilul a explicat că fenomenul a fost cauzat de fluctuațiile de temperatură, ciclurile de îngheț-dezgheț și traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. Ceban a menționat că situații similare nu […] Articolul Primarul Chișinăului anunță intervenții pe drumurile afectate de îngheț și dezgheț apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ceban: În ultimele zile, elevii au fost în siguranță și nu s-au înregistrat traumatisme # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii au revenit la cursurile cu prezență fizică și a transmis apeluri la prudență. Edilul a mulțumit profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere și cooperare. Pentru siguranța elevilor, Ceban a precizat că joi și vineri aceștia au rămas acasă împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor de învățământ. […] Articolul Ceban: În ultimele zile, elevii au fost în siguranță și nu s-au înregistrat traumatisme apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Primăria Capitalei respinge acuzațiile: „Echipele au fost mobilizate la capacitate maximă” # Democracy.md
Toți angajații și tehnica specializată a municipalității au fost mobilizați neîncetat în ultimele trei săptămâni pentru a gestiona efectele ploilor și ale lapoviței. Potrivit autorităților, eforturile s-au concentrat pe prevenirea și eliminarea ghețușului de pe străzile și trotuarele din Capitală. Primarul Ion Ceban a precizat că, în ciuda criticilor apărute în spațiul public, aproximativ 1.500 […] Articolul Primăria Capitalei respinge acuzațiile: „Echipele au fost mobilizate la capacitate maximă” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova a evaluat primele 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu, considerându-le lipsite de rezultate concrete și fără o direcție clară de dezvoltare. Într-o declarație publică, formațiunea susține că actualul cabinet nu reprezintă o schimbare reală, ci continuă practic politicile fostului Guvern PAS. PLDM afirmă că perioada […] Articolul Partidul Liberal Democrat critică lipsa de acțiuni concrete a Guvernului Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primarul Chișinăului semnează din nou alocarea de trei milioane de lei pentru blocul afectat de incendiu din Durlești # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a semnat luni, 9 februarie, o nouă dispoziție privind alocarea sumei de trei milioane de lei către Primăria Durlești, pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu, pe 16 mai 2025. Edilul a explicat că, deși banii fuseseră alocați încă în 2025, […] Articolul Primarul Chișinăului semnează din nou alocarea de trei milioane de lei pentru blocul afectat de incendiu din Durlești apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Rusia susține că tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi fost orchestrată de Ucraina și Polonia # Democracy.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni că bărbații suspectați de împușcarea generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, adjunct al șefului GRU, ar fi acționat la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Principalul suspect, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu sprijinul serviciilor secrete poloneze și ar fi trebuit să se întoarcă la Kiev prin […] Articolul Rusia susține că tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi fost orchestrată de Ucraina și Polonia apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
„Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie # Democracy.md
Consumatorii din cartierul Telecentru, sectorul Centru, au resimțit perturbări în livrarea agentului termic pe 8 februarie 2026, după ce Stația de Pompare nr. 19 a suferit trei deconectări de energie electrică necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare SP-19 și SP-18, generând șocuri hidraulice și afectând funcționarea sistemului […] Articolul „Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu # Democracy.md
Tensiunile în jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat din nou duminică, 8 februarie 2026. Arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, responsabil de eparhiile Ungheni și Nisporeni, a oficiat o slujbă religioasă în fața bisericii, în timp ce accesul în lăcaș era păzit de polițiști. Imagini difuzate pe rețelele de socializare […] Articolul Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”, criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa […] Articolul Flashmob „Guvernul ZERO”: opoziția critică primele 100 de zile ale Executivului apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Strategia de război hibrid a Federației Ruse nu și-a atins obiectivele în Republica Moldova, arată o analiză semnată de jurnalistul Peter Pomerantsev și publicată de Financial Times. Potrivit autorului, în pofida investițiilor masive ale Kremlinului în atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și scheme de corupere electorală, Moscova nu a reușit să influențeze decisiv guvernarea de […] Articolul Analiză FT: Rusia nu a reușit să-și impună controlul politic în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
7 februarie 2026
12:30
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la […] Articolul Poleiul pune orașul în alertă: intervenții în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a […] Articolul Intervenții non-stop în Capitală pentru combaterea poleiului pe străzi și trotuare apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 43.990 de traversări ale persoanelor și 9.778 de traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 18 cetățeni străini au […] Articolul Aproape 44 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
6 februarie 2026
18:30
În ultimele zile, pe Facebook și Instagram au fost distribuite videoclipuri în care apar imaginea și vocea premierului Alexandru Munteanu, promițând câștiguri de până la 14.000 de lei pe lună printr-un așa-zis „program de stat”. Premierul a negat autenticitatea acestor materiale și a avertizat că este vorba despre o escrocherie. Videourile au fost create folosind […] Articolul Munteanu dezminte: clipurile care promit bani prin „program de stat” sunt false apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina ar fi implicată în tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului șefului GRU, general-locotenent Vladimir Alekseev, incident produs la Moscova. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă după o întâlnire cu conducerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), informează […] Articolul Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general GRU la Moscova apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” # Democracy.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, a comentat starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la TVC 21. Acesta a subliniat că dialogul bilateral traversează o perioadă dificilă, cu implicații economice și diplomatice. „SUA sunt partenerul nostru strategic și trebuie să […] Articolul Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” apare prima dată în DemocracyMD.
