Popșoi: Ieșirea Republicii Moldova din CSI este o decizie istorică
Democracy.md, 10 februarie 2026 09:30
Republica Moldova urmează să iasă definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI) până la sfârșitul acestui an. Procesul de denunțare a acordurilor de bază care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o restanță financiară estimată la aproximativ 100.000 de euro. Precizările au fost făcute […] Articolul Popșoi: Ieșirea Republicii Moldova din CSI este o decizie istorică apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
09:30
Republica Moldova urmează să iasă definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI) până la sfârșitul acestui an. Procesul de denunțare a acordurilor de bază care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o restanță financiară estimată la aproximativ 100.000 de euro. Precizările au fost făcute […] Articolul Popșoi: Ieșirea Republicii Moldova din CSI este o decizie istorică apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:00
Liderii Uniunii Europene se reunesc în această săptămână pentru a identifica căi prin care Europa să devină un actor global mai influent într-o lume tot mai tensionată. Fostul premier italian Enrico Letta a declarat pentru Politico că Europa se află într-un moment comparabil cu cel de la Tratatul de la Maastricht din 1992, care a […] Articolul Liderii europeni caută soluții pentru o Uniune mai puternică și independentă apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene”. Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza […] Articolul Fracțiunea MAN cere transparență în implementarea proiectului de renovare a curților apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Procurorii confirmă folosirea unui martor sub acoperire în dosarul lui Vlad Plahotniuc, dar instanța respinge citirea declarațiilor # Democracy.md
În dosarul fraudei bancare în care este vizat Vlad Plahotniuc, procurorii au confirmat că în perioada 2020–2021 a fost implicat un investigator sub acoperire, pe faza de urmărire penală. Totuși, instanța a decis să nu citească declarațiile martorului, invocând lipsa dovezilor care să justifice imposibilitatea audierii acestuia în fața judecătorilor. „În ședință închisă se stabilește […] Articolul Procurorii confirmă folosirea unui martor sub acoperire în dosarul lui Vlad Plahotniuc, dar instanța respinge citirea declarațiilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Regimul taliban din Afganistan a adoptat un nou Cod de procedură penală care, potrivit experților, degradează grav drepturile femeilor și ale copiilor, oferind o justificare legală violenței domestice. Noile reguli prevăd că un bărbat poate fi pedepsit pentru agresarea soției sale doar dacă îi provoacă răni vizibile și extrem de grave, precum fracturi sau plăgi […] Articolul Când legea permite bătaia: viața femeilor și copiilor în Afganistan, în pericol apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență și corupere # Democracy.md
Judecătoria Chișinău, cu sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința împotriva Ecaterinei Axentiev, fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău 1. Aceasta a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă și a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare, aplicându-i-se o amendă de 400.000 de lei […] Articolul Fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență și corupere apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga rețea, după o perioadă de testare reușită în șase baze avia și o cerere ridicată din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort fără tarife premium. Implementarea completă începe pe 9 februarie, iar serviciul devine disponibil și pe rutele […] Articolul Wizz Air lansează serviciul Wizz Class și pentru Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Alegeri anticipate în Japonia: guvernul Takaichi își consolidează puterea în Parlament # Democracy.md
Coaliția de guvernare a Japoniei, formată din Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, și Partidul Inovației Japoneze, a câștigat alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică. Alianța a obținut 352 din cele 465 de mandate din camera inferioară a legislativului. Prim-ministrul Takaichi a declarat, într-un interviu televizat, că scrutinul a implicat „schimbări majore de […] Articolul Alegeri anticipate în Japonia: guvernul Takaichi își consolidează puterea în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Fondurile pentru incendiul de la Durlești, din nou pe masa autorităților după blocaje la nivel central # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a semnat o nouă dispoziție privind alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut la mansarda unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Edilul a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar, astfel încât banii să poată […] Articolul Fondurile pentru incendiul de la Durlești, din nou pe masa autorităților după blocaje la nivel central apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi # Democracy.md
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de […] Articolul Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
MAE intenționează să achiziționeze un sediu pentru Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe planifică achiziționarea unui sediu propriu pentru Misiunea diplomatică a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest scop, Guvernul urmează să instituie o comisie care va identifica un imobil potrivit, iar valoarea investiției ar putea ajunge până la 4 milioane de euro, fără a include costurile aferente perfectării actelor de proprietate. Potrivit […] Articolul MAE intenționează să achiziționeze un sediu pentru Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile vor interveni rapid pe porțiunile de drum afectate de gropi, imediat ce condițiile meteo vor permite. Edilul a explicat că fenomenul a fost cauzat de fluctuațiile de temperatură, ciclurile de îngheț-dezgheț și traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. Ceban a menționat că situații similare nu […] Articolul Primarul Chișinăului anunță intervenții pe drumurile afectate de îngheț și dezgheț apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ceban: În ultimele zile, elevii au fost în siguranță și nu s-au înregistrat traumatisme # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii au revenit la cursurile cu prezență fizică și a transmis apeluri la prudență. Edilul a mulțumit profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere și cooperare. Pentru siguranța elevilor, Ceban a precizat că joi și vineri aceștia au rămas acasă împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor de învățământ. […] Articolul Ceban: În ultimele zile, elevii au fost în siguranță și nu s-au înregistrat traumatisme apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Primăria Capitalei respinge acuzațiile: „Echipele au fost mobilizate la capacitate maximă” # Democracy.md
Toți angajații și tehnica specializată a municipalității au fost mobilizați neîncetat în ultimele trei săptămâni pentru a gestiona efectele ploilor și ale lapoviței. Potrivit autorităților, eforturile s-au concentrat pe prevenirea și eliminarea ghețușului de pe străzile și trotuarele din Capitală. Primarul Ion Ceban a precizat că, în ciuda criticilor apărute în spațiul public, aproximativ 1.500 […] Articolul Primăria Capitalei respinge acuzațiile: „Echipele au fost mobilizate la capacitate maximă” apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova a evaluat primele 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu, considerându-le lipsite de rezultate concrete și fără o direcție clară de dezvoltare. Într-o declarație publică, formațiunea susține că actualul cabinet nu reprezintă o schimbare reală, ci continuă practic politicile fostului Guvern PAS. PLDM afirmă că perioada […] Articolul Partidul Liberal Democrat critică lipsa de acțiuni concrete a Guvernului Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primarul Chișinăului semnează din nou alocarea de trei milioane de lei pentru blocul afectat de incendiu din Durlești # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a semnat luni, 9 februarie, o nouă dispoziție privind alocarea sumei de trei milioane de lei către Primăria Durlești, pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu, pe 16 mai 2025. Edilul a explicat că, deși banii fuseseră alocați încă în 2025, […] Articolul Primarul Chișinăului semnează din nou alocarea de trei milioane de lei pentru blocul afectat de incendiu din Durlești apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Rusia susține că tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi fost orchestrată de Ucraina și Polonia # Democracy.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni că bărbații suspectați de împușcarea generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, adjunct al șefului GRU, ar fi acționat la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Principalul suspect, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu sprijinul serviciilor secrete poloneze și ar fi trebuit să se întoarcă la Kiev prin […] Articolul Rusia susține că tentativa de asasinat asupra generalului Alekseiev ar fi fost orchestrată de Ucraina și Polonia apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
„Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie # Democracy.md
Consumatorii din cartierul Telecentru, sectorul Centru, au resimțit perturbări în livrarea agentului termic pe 8 februarie 2026, după ce Stația de Pompare nr. 19 a suferit trei deconectări de energie electrică necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare SP-19 și SP-18, generând șocuri hidraulice și afectând funcționarea sistemului […] Articolul „Termoelectrica” restabilește regimul de încălzire după avarii la conducte și deconectări de energie apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu # Democracy.md
Tensiunile în jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat din nou duminică, 8 februarie 2026. Arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, responsabil de eparhiile Ungheni și Nisporeni, a oficiat o slujbă religioasă în fața bisericii, în timp ce accesul în lăcaș era păzit de polițiști. Imagini difuzate pe rețelele de socializare […] Articolul Dispută de durată între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei escaladează la Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”, criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa […] Articolul Flashmob „Guvernul ZERO”: opoziția critică primele 100 de zile ale Executivului apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Strategia de război hibrid a Federației Ruse nu și-a atins obiectivele în Republica Moldova, arată o analiză semnată de jurnalistul Peter Pomerantsev și publicată de Financial Times. Potrivit autorului, în pofida investițiilor masive ale Kremlinului în atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și scheme de corupere electorală, Moscova nu a reușit să influențeze decisiv guvernarea de […] Articolul Analiză FT: Rusia nu a reușit să-și impună controlul politic în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pentru a preveni formarea ghețușului și a combate poleiul, în contextul Codului Galben emis de meteorologi, valabil până pe 9 februarie. Primăria municipiului Chișinău anunță că echipele de intervenție acționează în toate sectoarele Capitalei, intervenind pe străzi și trotuare, în pasaje subterane, stațiile de transport public, precum și la […] Articolul Poleiul pune orașul în alertă: intervenții în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Serviciile municipale din Capitală sunt mobilizate pentru curățarea gheții și împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere. Intervențiile vizează nu doar carosabilul, ci și trotuarele, stațiile de așteptare și căile de acces către școli, grădinițe și spitale. În ceea ce privește circulația transportului public, autoritățile anunță că autobuzele și troleibuzele circulă conform programului obișnuit, fără a […] Articolul Intervenții non-stop în Capitală pentru combaterea poleiului pe străzi și trotuare apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 43.990 de traversări ale persoanelor și 9.778 de traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 18 cetățeni străini au […] Articolul Aproape 44 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
6 februarie 2026
18:30
În ultimele zile, pe Facebook și Instagram au fost distribuite videoclipuri în care apar imaginea și vocea premierului Alexandru Munteanu, promițând câștiguri de până la 14.000 de lei pe lună printr-un așa-zis „program de stat”. Premierul a negat autenticitatea acestor materiale și a avertizat că este vorba despre o escrocherie. Videourile au fost create folosind […] Articolul Munteanu dezminte: clipurile care promit bani prin „program de stat” sunt false apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina ar fi implicată în tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului șefului GRU, general-locotenent Vladimir Alekseev, incident produs la Moscova. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă după o întâlnire cu conducerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), informează […] Articolul Lavrov acuză Ucraina de tentativa de asasinat asupra unui general GRU la Moscova apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” # Democracy.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, a comentat starea actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la TVC 21. Acesta a subliniat că dialogul bilateral traversează o perioadă dificilă, cu implicații economice și diplomatice. „SUA sunt partenerul nostru strategic și trebuie să […] Articolul Vasile Tarlev solicită numirea urgentă a unui ambasador SUA: „Lipsa acestuia este un minus enorm pentru țară” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Centrala termoelectrică MGRES a reluat generarea energiei electrice în jurul orei 11:00, iar în regiune a început reconectarea treptată a consumatorilor afectați de avarii, informează reprezentanții centralei. Potrivit ERES, la ora 12:00, 1 404 străzi rămâneau fără curent sau parțial deconectate. Localitățile afectate includ Bender, Râbnița, Dubăsari, Slobozia, Camenca și Dnestrovsc, precum și satele din raioanele […] Articolul MGRES a reluat generarea energiei electrice: reconectarea în regiune continuă apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Serviciul 112: Creștere a apelurilor din cauza poleiului și ghețușului; peste 2.500 de solicitări în primele 13 ore # Democracy.md
În intervalul 00:00–13:00, Serviciul 112 din Republica Moldova a recepționat 2.594 de apeluri, majoritatea legate de condițiile meteorologice nefavorabile, marcate de polei și ghețuș, care au afectat circulația și siguranța populației. Din totalul apelurilor, 1.100 au vizat solicitări de asistență medicală, dintre care 85 de cazuri au fost traumatisme sau leziuni provocate de căderi pe […] Articolul Serviciul 112: Creștere a apelurilor din cauza poleiului și ghețușului; peste 2.500 de solicitări în primele 13 ore apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Percheziții CNA la administratori de insolvabilitate și la Uniunea Administratorilor Autorizați, într-un dosar de abuz în serviciu # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un dosar ce vizează fapte de abuz în serviciu soldate cu prejudicii materiale în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, faptele investigate sunt legate […] Articolul Percheziții CNA la administratori de insolvabilitate și la Uniunea Administratorilor Autorizați, într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Replici acide în Parlament: Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, respinsă # Democracy.md
Moțiunea simplă depusă împotriva Ludmilei Catlabuga a stârnit tensiuni în plenul Parlamentului, cu schimburi de replici dure între ministră și deputații opoziției, dar inițiativa a fost respinsă cu 54 de voturi „contra” și 34 „pentru”. Prezentarea raportului ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în contextul moțiunii simple depusă de 41 de deputați din opoziție, a provocat dispute […] Articolul Replici acide în Parlament: Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, respinsă apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
După plecarea Anasia Nichita, Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS, ar putea intra în Parlament” # Democracy.md
Sportiva Anastasia Nichita a demisionat din Parlament, iar mandatul său ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Cu votul a 62 de parlamentari, Legislativul a luat act de demisia Anastasiei Nichita și a declarat vacant mandatul său, care urmează să fie atribuit supleantului imediat următor de pe […] Articolul După plecarea Anasia Nichita, Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS, ar putea intra în Parlament” apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Scandal uriaș în Bulgaria: zeci de femei, inclusiv minore, victime ale filmărilor ilegale în saloane # Democracy.md
Zeci de femei din Bulgaria au descoperit că imagini și videoclipuri cu ele în ipostaze intime, realizate fără consimțământul lor în două saloane de cosmetică în 2023, au fost distribuite pe site-uri pornografice. Printre victime se numără și minore, inclusiv o fetiță de nouă ani. Avocatul Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime, a […] Articolul Scandal uriaș în Bulgaria: zeci de femei, inclusiv minore, victime ale filmărilor ilegale în saloane apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Fostul președinte Dodon, liber să plece din țară în timp ce dosarul „Kuliok” continuă # Democracy.md
Cercetarea judecătorească în dosarul „Kuliok” a fost reluată miercuri de un nou complet de judecători ai Curții Supreme de Justiție, Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. Este deja a treia schimbare a completului de la trimiterea cauzei în judecată, în 2022, din cauza demisiilor unor magistrați și a procedurii Vetting. Fostul președinte Igor Dodon […] Articolul Fostul președinte Dodon, liber să plece din țară în timp ce dosarul „Kuliok” continuă apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
General rus de rang înalt, Vladimir Alekseiev, împușcat la Moscova și internat în spital # Democracy.md
Locotenent-generalul rus Vladimir Alekseiev, prim-adjunct al șefului GRU Igor Kostiukov, a fost împușcat vineri dimineața într-o clădire rezidențială din nord-vestul Moscovei și transportat de urgență la spital. Atacatorul, încă neidentificat, a fugit de la fața locului. Ancheta este în desfășurare, experții analizând imaginile camerelor de supraveghere și intervievând martorii oculari. Alekseiev, în vârstă de 64 […] Articolul General rus de rang înalt, Vladimir Alekseiev, împușcat la Moscova și internat în spital apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Autoritățile atrag atenția asupra unor tentative de fraudă legate de programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale, contactând cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor și cerând IDNP-ul sau informațiile bancare. Statul nu solicită astfel de date prin telefon sau mesaje. Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că mai mulți cetățeni […] Articolul Atenție, cetățeni! Tentativă de fraudă prin programul „Ajutor la Contor” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu se pregătește pentru obținerea Premiului Nobel pentru Pace, deși apreciază nominalizarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de TV8. Șefa statului a subliniat că adevărata recunoaștere ar trebui să le revină ucrainenilor, care își sacrifică viața pentru pace. Maia Sandu a declarat că este […] Articolul Maia Sandu: Premiul Nobel pentru Pace îl merită poporul ucrainean, nu eu apare prima dată în DemocracyMD.
5 februarie 2026
18:00
Judecătorii care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează să fie evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, în baza listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către un nou grup de subiecți ai evaluării externe. Aceștia sunt judecători ai Judecătoriei Chișinău […] Articolul CSM a transmis lista judecătorilor supuși evaluării externe apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fostul deputat democrat Andrian Candu a declarat în instanță că bănuiește că filmarea în care apare Igor Dodon primind o sacoșă ar fi putut fi organizată de Vladimir Plahotniuc, menționând că există o echipă tehnică capabilă să realizeze o astfel de înregistrare. Precizarea a fost făcută în calitate de martor, în a doua zi de […] Articolul Dosarul „Kuliok”: Andrian Candu vorbește despre originea filmării cu Igor Dodon apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis câte un buchet mare de flori fiecărei doamne parlamentar care și-a sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședința plenară precedentă și cea de astăzi: Elena Grițco, Liliana Iaconi, Inga Sibova, Olga Cebotari, Ana Țurcan-Oboroc, Ana Butucea, Galina Dragan, Veronica Roșca și Diana Caraman. Gestul a fost unul discret, […] Articolul Renato Usatîi le-a oferit buchete de flori doamnelor parlamentare de ziua lor apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Parlamentul Republicii Moldova a votat, în ambele lecturi, legea care permite țării să adere la Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Până acum, Moldova participa la CBE printr-un mecanism de cooperare, în vigoare din 2015. Odată cu aderarea oficială, țara noastră va putea beneficia de sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată […] Articolul Republica Moldova aderă la Convenția brevetului european apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Veaceslav Platon este audiat joi prin videoconferință în dosarul penal în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este cercetat pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Ședința se desfășoară la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. La proces este prezent și Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în cadrul Blocului Alternativa, deși în aceeași dimineață este programată și […] Articolul Veaceslav Platon audiat în dosarul fostului procuror general Stoianoglo apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova # Democracy.md
Wizz Air, una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa, a încheiat anul 2025 cu o creștere semnificativă, o rețea extinsă și performanțe operaționale îmbunătățite. Compania a introdus aeronave noi, a lansat sute de rute noi și a transportat un număr record de pasageri, consolidând în același timp punctualitatea și fiabilitatea operațiunilor sale. […] Articolul Wizz Air marchează un nou an de creștere și performanță. Compania își reafirmă angajamentul de a îmbunătăți experiența pasagerilor din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție, au reținut trei persoane implicate în traficul de droguri importate din Polonia și puse în vânzare pe internet, coordonate de un deținut din penitenciarul Pruncul. În cadrul operațiunii, autoritățile au ridicat aproximativ 2 kg de droguri: PVP („sare”), substanță halucinogenă periculoasă pentru viață și sănătate, și mefedronă, pulbere/tablete […] Articolul Trei persoane reținute pentru trafic de droguri, coordonat din penitenciar apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primăria Chișinău informează că, în prezent, echipele municipale de intervenție și preturile activează non-stop pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc pentru siguranța cetățenilor. Se efectuează lucrări intensive în curțile blocurilor locative și pe căile de acces, atât […] Articolul Echipele municipale acționează intens pe străzi și în curțile blocurilor apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Democracy.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Comisia pentru politică externă va propune plenului Parlamentului ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media […] Articolul Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și preschimbarea acestora, fără susținerea probelor […] Articolul Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
MAN cere audierea premierului în Parlament și anunță susținerea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei # Democracy.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a solicitat astăzi prezența Prim-ministrului în plenul Parlamentului pentru explicații privind criza tarifelor și a anunțat că va semna, alături de opoziție, moțiunea de cenzură împotriva Ministrului Energiei. Într-un comunicat emis joi, formațiunea politică face apel la toate partidele parlamentare și extraparlamentare să își unească eforturile pentru a taxa ceea […] Articolul MAN cere audierea premierului în Parlament și anunță susținerea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de aproximativ 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Măsura a fost aplicată de inspectorii Postului de inspecție la frontieră Leușeni, care au sechestrat întregul […] Articolul ANSA a oprit la frontieră 21 tone de carne de pui infestată cu Salmonella apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.