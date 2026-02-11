Bolea, în „trenul vieții”! Ministrul Infrastructurii a gustat luxul diplomatic pe ruta spre Kiev

16:20

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a interveni pe piața imobiliară, în contextul prețurilor ridicate la locuințe și al practicilor abuzive semnalate în domeniul construcțiilor. Oficialul a declarat că, înainte de adoptarea unor decizii, vor avea loc discuții directe cu dezvoltatorii imobiliari pentru a înțelege mai bine cauzele […]