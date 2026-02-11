Bolea, în „trenul vieții”! Ministrul Infrastructurii a gustat luxul diplomatic pe ruta spre Kiev
Bani.md, 11 februarie 2026 12:10
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a bifat, probabil, călătoria vieții sale. Nu cu locomotiva de la CFM, nu cu vagonul clasic de pe ruta Chișinău–Ungheni, ci cu trenul VIP cu care ajung la Kiev oficiali din UE și SUA. Da, exact acel tren. Ministrul Infrastructurii a mers împreună cu premierul Alexandru Munteanu și ministra de Interne,
12:10
Stop joc pentru giganți? Pragul pentru dominanță va coborî la 40%: Consiliul Concurenței primește puteri extinse # Bani.md
Pragul pentru constatarea poziției dominante ar putea fi redus de la 50% la 40%, iar Consiliul Concurenței va primi competențe extinse în materie de control al concentrărilor, inspecții și aplicare a sancțiunilor, potrivit proiectului de lege prin care este modificată legislația în domeniul concurenței. Documentul vizează armonizarea cadrului național cu regulamentele Uniunii Europene privind aplicarea
12:10
Acum 2 ore
10:40
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată în Republica Moldova, urmând să activeze în satul Cociulia, raionul Cantemir, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Este vorba despre un proiect care le va permite membrilor să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energie electrică obținută din surse regenerabile, contribuind astfel
Acum 4 ore
10:20
Moldovenii nu mai pot plăti în valută la magazinele din Aeroportul Chișinău: doar în lei și cu pașaportul # Bani.md
Plățile în magazinele din aeroport se fac doar în lei moldovenești pentru rezidenții Republicii Moldova, indiferent dacă produsele sunt cumpărate înainte sau după controlul de frontieră. Despre aceasta anunță administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Regula este valabilă pentru toate spațiile comerciale din aeroport, inclusiv pentru magazinele din zona de securitate cu acces restricționat.
09:30
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii dintre delegația Republicii Moldova, aflată ieri la Kiev, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată, oficialii au analizat situația infrastructurii energetice din Ucraina și Republica Moldova, afectată de atacurile rusești, care au provocat întreruperi ale
Acum 24 ore
16:40
Avertisment pentru transportatori: Bulgaria limitează circulația camioanelor de mare tonaj în zilele festive # Bani.md
Autoritățile din Bulgaria vor institui restricții temporare de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 12 tone, pe parcursul anului 2026, în special în zilele de sărbători oficiale, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit informațiilor transmise de partea bulgară, restricțiile vor fi aplicate pe anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma, în
16:30
Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, intenționează să cumpere o proprietate imobiliară într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Miami, urmând să se alăture rândurilor „superbogaților" care s-au mutat în Florida — stat cunoscut pentru impozitul zero pe venit, relatează The Wall Street Journal. Potrivit publicației, Zuckerberg este interesat de o proprietate situată pe Indian Creek, o
15:50
Gigantul american Coca-Cola a prognozat pentru 2026 o creștere moderată a veniturilor, după ce a ratat estimările pentru trimestrul IV din 2025, pe fondul scăderii cererii pentru băuturi carbogazoase în America de Nord și Asia. Anunțul a dus la scăderea acțiunilor companiei cu aproape 4% în tranzacțiile premarket de marți, scrie Reuters. Compania se află
14:10
Șoferii care alimentează la stațiile Lukoil se confruntă cu imposibilitatea de a efectua plăți cu cardul, situație generată de blocarea conturilor companiei de către două bănci comerciale din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de Agenția Servicii Publice. Potrivit ASP, băncile au identificat neconcordanțe între datele privind beneficiarul efectiv prezentate de companie și informațiile disponibile
14:00
Piața farmaceutică din Republica Moldova a atins în 2025 valoarea de 286,69 milioane de euro, în creștere cu 5,39% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Creșterea în volum a fost de 3,69%, diferența indică o orientare mai accentuată către terapii inovative și mai costisitoare. În 2025, medicamentele de
Ieri
19:00
Agenția Invest Moldova anunță continuarea campaniei internaționale de promovare a exporturilor moldovenești, realizată în parteneriat cu BBC StoryWorks, prin difuzarea unui spot TV pe BBC News, la nivel european. Spotul, intitulat „Moldova – a Trustful Partner for Export", a fost produs de DARS Films și este difuzat pe feed-ul european al BBC News. Materialul va
17:40
Producția de țiței brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condițiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăți în comercializarea petrolului său, din cauza sancțiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de țiței rusesc, informează Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea
12:50
Termoelectrica cere schimbarea tarifelor la căldură, dar tace despre cât vor plăti oamenii # Bani.md
Termoelectrica a depus pe 9 februarie un demers către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind ajustarea prețului la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026, după ce ANRE a aprobat, la 3 februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Întreprinderea precizează că solicitarea este
12:50
Bugetul respiră pe datorie încă din ianuarie! Creditarea internă s-a majorat cu 2 miliarde de lei # Bani.md
Datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 53,93 miliarde de lei la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere cu 1,93 miliarde de lei față de începutul anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor ministerului, majorarea datoriei interne a fost generată aproape integral de extinderea emisiunilor de valori mobiliare de stat
12:40
Pe parcursul anului 2025, intrările de surse externe de finanțare au constituit 714,84 milioane dolari SUA, în timp ce serviciul datoriei de stat externe (rambursări + dobânzi) a ajuns la 102,52 milioane dolari SUA. Doar în luna decembrie, serviciul datoriei a fost de 3,66 milioane dolari, în condițiile unor intrări limitate, arată datele Ministerului Finanțelor.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Tichetele de vacanță, mecanismul aprobat de autorități pentru stimularea turismului intern, urmează să fie puse în aplicare printr-un regulament care va fi examinat în ședința Guvernului din 11 februarie. Documentul stabilește regulile concrete după care tichetele vor fi oferite salariaților și utilizate în unitățile turistice din mediul rural și include și detalii privind cuantumul maxim
12:10
Statul cere bani de la populație, din nou: începe o nouă rundă de obligațiuni cu dobânzi peste 7% # Bani.md
Moldovenii au din nou posibilitatea să-și plaseze economiile în obligațiuni de stat, după ce Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat, care se va desfășura în perioada 9–18 februarie, prin intermediul platformei eVMS.md. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de 2 ani, cu
12:00
Veniturile au crescut, dar gaura s-a adâncit. Deficitul bugetar a depășit 14 miliarde de lei # Bani.md
Veniturile bugetului public național au ajuns la 125,6 miliarde de lei, în creștere cu 15,3 miliarde de lei sau 13,8% față de anul precedent, arată datele cu privire la executarea bugetului public, publicate de Ministerul Finanțelor. Creșterea este susținută în principal de majorarea încasărilor din impozite, TVA și contribuții sociale. Încasările din impozite și taxe
11:20
Statul pornește filtrul de risc pentru produsele nealimentare: reguli mai dure, retrageri mai rapide # Bani.md
O nouă metodologie care stabilește modul de evaluare a riscurilor prezentate de produsele nealimentare ar putea fi aprobată în Republica Moldova, documentul urmând să fie examinat în ședința Guvernului din 11 februarie. Noile reguli se aplică tuturor produselor nealimentare puse pe piață pentru consumatori și utilizatori finali și urmăresc consolidarea protecției sănătății și siguranței publice.
09:30
Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile # Bani.md
Bancnotele emise de A7, o companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, arată ca banii din jocul Monopoly, dar au devenit esențiale pentru planurile Moscovei de a continua să facă tranzacții internaționale, în condițiile în care băncile rusești au fost excluse din sistemul Swift. O serie de documente interne
8 februarie 2026
13:40
Deciziile Consiliului pentru investiții, ținute sub șapte lacăte. Șeful ASP invocă directive europene # Bani.md
Deciziile Consiliului pentru aprobarea investițiilor vor rămâne nepublice, întrucât acest lucru este impus de directivele Uniunii Europene și de practicile aplicate la nivel european în domeniul evaluării investițiilor străine directe. Precizările au fost făcute de directorul Agenția Servicii Publice, Mircea Eșanu, în cadrul unui podcast al Ziarului de Gardă. Potrivit lui Mircea Eșanu, consiliile de
12:50
Președintele Donald Trump a anulat taxa suplimentară de 25% aplicată produselor indiene, introdusă anterior ca sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc ale Indiei. Decizia este prevăzută într-un decret publicat de Casa Albă și a intrat în vigoare la 7 februarie, relatează Bloomberg. Potrivit documentului, India s-a angajat să oprească importurile directe și indirecte de petrol
12:30
Exporturile de făină de grâu ale Republicii Moldova au înregistrat în 2025 o scădere față de anul precedent, pe fondul unei cereri externe mai temperate, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Volumul total exportat a constituit 27.261 de tone, cu 14% mai puțin comparativ cu 2024, când livrările au atins 31.880 de tone.
12:10
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova continuă în sezonul 2025–2026 într-un ritm mai lent decât se anticipa inițial, nu din lipsă de cantitate, ci pe fondul deteriorării prețurilor, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. În perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, Republica Moldova a exportat 672.705 tone de grâu, cu 12,8% mai mult
12:00
Record absolut la exporturi, iar în fabrici bate vântul: Moldova vinde floarea-soarelui brut # Bani.md
Republica Moldova a înregistrat în sezonul agricol 2025–2026 o schimbare clară de structură a exporturilor agroindustriale, cu un accent tot mai mare pe exportul de materie primă, în detrimentul produselor procesate. Concluzia reiese dintr-o analiză realizată de economistul Iurie Rija, care examinează exporturile de floarea-soarelui în perioada iulie–ianuarie, pe mai multe sezoane. Potrivit analizei, în
11:50
Exporturile de șrot de floarea-soarelui din Republica Moldova au înregistrat o redresare spectaculoasă în sezonul agricol 2025–2026, marcând revenirea acestui produs secundar al procesării pe piețele externe, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. În perioada analizată, Moldova a exportat 55.365 de tone de șrot, față de doar 7.635 de tone în sezonul precedent.
7 februarie 2026
10:30
Datele publicate de Banca Națională a Moldovei arată o creștere puternică a utilizării cardurilor bancare în Republica Moldova, atât pentru plăți fără numerar, cât și pentru retrageri de numerar. În total, au fost înregistrate 341,0 milioane de operațiuni, cu o valoare cumulată de 208,7 miliarde de lei. Plățile fără numerar au constituit cea mai mare
10:00
„Invazia” care n-a mai venit. Doar 588 tone importate după scoaterea licențierii la cereale # Bani.md
Neprelungirea regimului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase în anul 2026 nu a generat un val de importuri în Republica Moldova, contrar temerilor exprimate de o parte a fermierilor. Datele statistice analizate de economistul Iurie Rija arată că piața internă nu a fost inundată cu floarea-soarelui din exterior, iar volumele importate au rămas
09:50
Republica Moldova a înregistrat în perioada august 2025 – ianuarie 2026 cel mai mare volum de export de floarea-soarelui din istoria sa recentă, cultura oleaginoasă devenind principalul pilon al comerțului agricol extern. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în acest interval au fost exportate 494.269 de tone de floarea-soarelui, un record absolut, cu 40% mai mult
09:40
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova au înregistrat o revenire în perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, după un sezon anterior marcat de un colaps aproape total al activității de procesare. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în intervalul analizat au fost exportate 65.777
6 februarie 2026
17:50
Banca Națională a Moldovei prognozează o diminuare a ratei anuale a inflației în trimestrul I 2026, după care aceasta se va menține relativ stabilă până la finele anului. La începutul lui 2027 este anticipată o scădere ușoară, urmată de stabilizare la același nivel în ultimele trei trimestre din 2027. Potrivit băncii centrale, din trimestrul I […] Articolul BNM avertizează. Inflația scade, dar riscurile rămân apare prima dată în Bani.md.
17:30
În anul 2025, Uniunea Europeană a rămas una dintre principalele piețe de desfacere pentru fructele moldovenești, raportat la ponderea în valoarea totală a exporturilor, arată datele prezentate de MoldovaFruct. Livrările către statele UE au însumat aproximativ 126 de mii de tone, ceea ce reprezintă circa 50% din totalul exporturilor de fructe ale Republicii Moldova. Deși […] Articolul Jumătate din exporturile de fructe merg în UE apare prima dată în Bani.md.
17:00
Realitatea Săptămânii: Șoferi nervoși, service-uri pline. Cât ne costă gropile formate în asfalt # Bani.md
Topirea zăpezii a scos la iveală o problemă veche: drumuri pline de gropi. Pentru șoferi, asta înseamnă mașini avariate și cheltuieli neprevăzute, iar pentru service-urile auto – un volum de lucru tot mai mare. Iurie Znacenie, proprietarul unui autoservice din capitală, spune că, odată cu apariția gropilor pe carosabil, fluxul de clienți a crescut cu […] Articolul Realitatea Săptămânii: Șoferi nervoși, service-uri pline. Cât ne costă gropile formate în asfalt apare prima dată în Bani.md.
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, […] Articolul ANRE își taie singură salariile: 120 de mii de lei devin 100 de mii apare prima dată în Bani.md.
16:30
Republica Moldova s-a clasat pe locul 11 în topul țărilor ai căror cetățeni au vizitat România în anul 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică de la București. Anul trecut, 97 590 de moldoveni au fost înregistrați în structurile de primire turistică din România, poziționându-se imediat după Ucraina și înaintea Bulgariei. Topul primelor […] Articolul Aproape 100 de mii de turiști din Republica Moldova au vizitat România în 2025 apare prima dată în Bani.md.
15:50
Tariful la căldură în Anenii Noi ar putea crește cu 36%: solicitarea, în examinare la ANRE # Bani.md
Energia termică pentru consumatorii din raionul Anenii Noi ar putea deveni mai scumpă. Î.M. Antermo a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind examinarea și aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor. În prezent, tariful aplicat este de 2 293 lei pentru o gigacalorie, însă, potrivit calculelor înaintate autorității […] Articolul Tariful la căldură în Anenii Noi ar putea crește cu 36%: solicitarea, în examinare la ANRE apare prima dată în Bani.md.
15:30
Economia din stânga Nistrului a traversat în anul 2025 cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie 2026, în cadrul emisiunii Analize economice cu Veaceslav Ioniță, unde analistul a prezentat date […] Articolul Colaps economic în stânga Nistrului. Cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani apare prima dată în Bani.md.
14:50
Apartamentele din Chișinău rămân printre cele mai accesibile din Europa, potrivit datelor Global Property, care vizează perioada aprilie 2025 – ianuarie 2026. În capitala Republicii Moldova, prețul mediu este de 1.720 de euro pe metru pătrat, nivel mult mai mic comparativ cu majoritatea capitalelor europene. Prin comparație, în București, prețul mediu al apartamentelor este de […] Articolul Apartamente „de lux” la preț minim! Chișinăul rămâne ieftin pe harta Europei apare prima dată în Bani.md.
14:40
Traficul aerian, perturbat pe Aeroportul Chișinău din cauza vremii: aeronavele sunt degivrate înainte de decolare # Bani.md
Condițiile meteorologice nefavorabile dau peste cap programul zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde se înregistrează întârzieri atât la decolări, cât și la sosiri. Administrația aeroportului anunță că aeronavele aflate la sol trebuie să fie supuse procedurii speciale de degivrare, obligatorie înainte de decolare pentru îndepărtarea gheții și prevenirea formării acesteia pe suprafețele critice ale avioanelor. […] Articolul Traficul aerian, perturbat pe Aeroportul Chișinău din cauza vremii: aeronavele sunt degivrate înainte de decolare apare prima dată în Bani.md.
13:30
Anul 2025 a fost „un an de creștere” și „un an foarte important”, a anunțat ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, într-o conferință de presă în care cifrele au crescut constant de la un slide la altul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, PIB-ul s-ar fi majorat cu 2% față de aceeași perioadă din 2024, iar pentru 11 luni, […] Articolul Economia a crescut. Slide-ul lui Osmochescu o confirmă apare prima dată în Bani.md.
12:50
Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului cu Carlyle # Bani.md
Mai multe companii energetice continuă să concureze pentru activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului preliminar anunțat săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului către fondul american de private equity Carlyle, au declarat surse apropiate negocierilor pentru Reuters. Potrivit acestora, cel puțin două companii, inclusiv Chevron, analizează în continuare posibilitatea de a prelua activele Lukoil din afara […] Articolul Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului cu Carlyle apare prima dată în Bani.md.
12:40
Licitația de la Termoelectrica, cu miros de scandal! Cine forțează regulile într-un proiect cu Banca Mondială # Bani.md
Ministerul Energiei și Banca Mondială au decis prelungirea cu patru luni a contractului de credit pentru un proiect energetic strategic pentru instalarea motoarelor de cogenerare la Termoelectrica, dar și inițierea negocierilor directe cu compania turcă Iltekno, clasată pe primul loc în procedura de achiziție cu o ofertă inițială de 111,5 milioane de euro. Decizia a […] Articolul Licitația de la Termoelectrica, cu miros de scandal! Cine forțează regulile într-un proiect cu Banca Mondială apare prima dată în Bani.md.
11:10
În prima lună a anului au fost înregistrați 447.127 pasageri îmbarcați și debarcați la aeroportul Chișinău, nivel care reprezintă 133,5% din prognoza estimată. Comparativ cu ianuarie 2025, traficul de pasageri a crescut cu 35,4%, ceea ce înseamnă +116.894 pasageri. Tot în ianuarie au fost consemnate 3.361 mișcări de aeronave (aterizări și decolări), iar transportul de […] Articolul Cerul Chișinăului, tot mai aglomerat! Traficul de pasageri s-a majorat cu peste o treime apare prima dată în Bani.md.
10:00
În anul 2025, în Republica Moldova au fost înmatriculate 30 567 de autovehicule electrice și hibride, cel mai mare număr înregistrat într-un singur an, potrivit datelor procesate de Centrul Național pentru Energie Durabilă, pe baza informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice. În 2025, persoanele fizice au înregistrat 3 418 autovehicule electrice și 22 790 hibride, […] Articolul Mașinile electrice și hibride câștigă teren: creștere de peste 16 ori în ultimii 5 ani apare prima dată în Bani.md.
09:50
Bitcoin își continuă declinul accentuat și a ajuns vineri la cel mai scăzut nivel din ultimele 16 luni, coborând până în apropierea pragului de 60 000 de dolari. Scăderea are loc pe fondul intensificării vânzărilor globale de acțiuni, în special în sectorul tehnologic, ceea ce a amplificat aversiunea față de risc pe piețele financiare. Potrivit […] Articolul Bitcoin continuă declinul și coboară spre 60 000 de dolari, minimul ultimelor 16 luni apare prima dată în Bani.md.
08:40
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Bani.md.
5 februarie 2026
20:00
Căni personalizate pentru companii – cadouri potrivite pentru angajați, parteneri și clienți # Bani.md
Gesturile bine gândite și personalizate fac diferența în construirea relațiilor de lungă durată, inclusiv în domeniu afacerilor. Cani personalizate au devenit una dintre cele mai apreciate opțiuni de cadouri corporate, combinând utilitatea practică cu valoarea emoțională a personalizării. Aceste obiecte aparent simple pot transmite mesaje puternice despre aprecierea și atenția pe care o companie o […] Articolul Căni personalizate pentru companii – cadouri potrivite pentru angajați, parteneri și clienți apare prima dată în Bani.md.
17:20
Serbia joacă pe două fronturi energetice: Belgradul nu renunță la gazul rusesc, dar caută alternative europene # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că țara sa va continua să cumpere cantități importante de gaze naturale din Rusia, dar, în paralel, își diversifică sursele prin achiziții realizate în cadrul mecanismului european de cumpărare comună a gazelor, la care Serbia a aderat anul trecut. Potrivit liderului de la Belgrad, Serbia intenționează să achiziționeze aproximativ […] Articolul Serbia joacă pe două fronturi energetice: Belgradul nu renunță la gazul rusesc, dar caută alternative europene apare prima dată în Bani.md.
16:20
Intervenții pe piața imobiliară. Grosu: Terenuri de la stat pentru construcții și bani declarați pe propria răspundere # Bani.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a interveni pe piața imobiliară, în contextul prețurilor ridicate la locuințe și al practicilor abuzive semnalate în domeniul construcțiilor. Oficialul a declarat că, înainte de adoptarea unor decizii, vor avea loc discuții directe cu dezvoltatorii imobiliari pentru a înțelege mai bine cauzele […] Articolul Intervenții pe piața imobiliară. Grosu: Terenuri de la stat pentru construcții și bani declarați pe propria răspundere apare prima dată în Bani.md.
13:40
AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova # Bani.md
Tentativa Asociației Obștești „MORA” de a obține avizarea ca organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor a fost stopată definitiv, după ce autoritățile statului au constatat neconformități grave și riscuri majore. Decizia a fost luată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în baza constatărilor și informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție. Potrivit materialelor […] Articolul AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova apare prima dată în Bani.md.
