Jumătate din exporturi, la două companii. Cine controlează floarea-soarelui a Moldovei

12:40

Căldura ar putea costa mai ieftin, după ce ANRE a ajustat în jos tarifele la gaz. Directorul Energocom, Constantin Borosan, a declarat că majoritatea furnizorilor de energie termică din Republica Moldova achiziționează gaze naturale la preț reglementat, iar acest fapt creează premise pentru ajustarea tarifelor la căldură. Potrivit lui Borosan, în cadrul ANRE se află în […] Articolul Căldura se va ieftini! Furnizorii au fost invitați să ceară ajustări după scumpirile de anul trecut apare prima dată în Bani.md.