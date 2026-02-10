Kaja Kallas, șefa diplomației europene, va propune concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, pentru a pune capăt războiului din Ucraina

16:50

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru...