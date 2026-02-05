(video) AND: Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării

10:20

Mazda Motor Corporation anunță că producția și vânzările cumulate globale ale modelului CX-5 au atins cinci milioane de unități la sfârșitul anului 2025. Acest reper face din CX-5 al treilea model din istoria mărcii nipone care depășește pragul de cinci milioane, după Mazda323 și Mazda3. Iar dintre toate vehiculele Mazda care integrează complet tehnologia Skyactiv […]