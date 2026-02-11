Restricții valutare la Aeroportul Chișinău: Rezidenții RM pot achita cumpărăturile doar în lei moldovenești

18:40

Președinta Maia Sandu susține că reevaluarea imobilelor nu neapărat trebuie să ducă la majorarea imobilelor pe acestea. „Depinde de administrația publică locală. APL poate lua decizii care să asigure că nu vor crește taxele pentru cetățeni. Dar nu putem să nu facem evaluarea, avem imobile și valoarea lor reală este alta decât cea care e scrisă în acte. Trebuie să fim cu actele în ordine”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.