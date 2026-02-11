Astăzi în istorie: Eliberarea lui Nelson Mandela și sfârșitul apartheidului

17:30

Continuăm investigația în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. V-o prezentam pe Andra Maria Stroe, care legase o legătură de strânsă prietenie și mentorat, deocamdată atât găsisem în mailurile prezentate publicului de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Intimitatea era totuși mare, Epstein îi trimitea Andrei cadouri, camere de luat vederi și îi dădea sfaturi de viață, cei doi cunoscându-se cu siguranță și personal. Nu putem încă ști în ce fel a avut loc primul lor contact, dar probabil prin prisma ocupației Andrei, care pe lângă studii se ocupa și cu modellingul la unele din cele mai mari case de modă. Despre toate acestea a scris aici CANCAN.RO.