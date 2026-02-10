(foto) Moldova a pășit cu stângul la Jocurile Olimpice de Iarnă. Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84, iar Pavel Magazeev - pe 45

13:50

Rusia acuză Statele Unite că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, vara trecută, prin care Kievul ar fi urmat să cedeze restul regiunii Donbas rămas necucerit de armata rusă. Deși Volodimir Zelenski susține că SUA au stabilit luna iunie ca termen limită pentru un acord de pace, analiștii politici trag un semnal de alarmă că negocierile bat pasul pe loc, iar blocajul arată că atât rușii, cât și ucrainenii mimează discuțiile de ochii lui Trump, scrie adevarul.ro.