(video) Scântei în direct pe tema facturilor, între Istrati și Ursu: „ - Cum să achite un vârstnic 3-5 mii de lei cu o pensie de 2 500?! - Am dat compensații, față de voi. - Poezia asta am auzit-o
UNIMEDIA, 10 februarie 2026 22:10
Facturile mari la căldură au fost subiectul unor discuții tensionate, în direct, între deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dorian Istrati, și deputata Mișcării Alternativa Națională (MAN), Olga Ursu. Istrati a declarat că oamenii ar trebui să economisească mai mult și să folosească soluții precum pompele de căldură. „Cum trebuie pensionarii să se ducă, cum să-și instaleze pompe de căldură, să-și cumpere condiționer?!”, i-a replicat Ursu, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.
• • •
Acum 30 minute
22:10
(foto) Moldova a pășit cu stângul la Jocurile Olimpice de Iarnă. Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84, iar Pavel Magazeev - pe 45 # UNIMEDIA
Biatlonistul Pavel Magazeev, care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a clasat pe locul 45, iar Maksim Makarov - pe 84, la proba de 20 km individual, anunță Olympic Moldova.
22:10
Ultima oră! 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul Poliției și au intrat în biserica din Dereneu # UNIMEDIA
Aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul oamenilor legii și au intrat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.
22:10
Ultima oră! Primarul satului Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, reținuți de oamenii legii # UNIMEDIA
Primarul satului Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de oamenii legii. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției”, preciează IGP.
22:10
Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.
22:10
22:00
(foto) Percheziții la Sîngerei: Trei bărbați, bănuiți de trafic de droguri. Ce au găsit polițiștii la domiciliile lor # UNIMEDIA
Trei bărbați din Sîngerei sunt suspectați de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice. Potrivit Poliției, pe caz a fost inițiată o cauză penală.
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:30
Rușii denunță un atac ucrainean la centrala Zaporojie. O linie de alimentare a fost deconectată # UNIMEDIA
Conducerea instalată de Rusia la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina ocupată a anunțat marți că un atac ucrainean a dus la deconectarea uneia dintre liniile de alimentare cu energie ale instalației, dar a precizat că situația este „sub control”, scrie adevărul.ro.
21:30
21:10
Biroul Național de Statistică anunță că prețurile medii de consum în Republica Moldova au crescut în luna ianuarie 2026 cu 0,9% față de luna precedentă, iar rata anuală a inflației a ajuns la 4,8%, potrivit datelor oficiale publicate de instituție.
20:40
(foto) Aur pentru Spania, motiv de mândrie pentru Moldova: Portarul Octavian Ghiaur a devenit campion U16 cu selecționata Madridului # UNIMEDIA
Goalkeeperul moldovean Octavian Ghiaur a devenit campion al Spaniei U16 cu selecționata regiunii Madrid. În finala competiției, reprezentativa Madridului s-a impus clar în fața selecționatei regiunii Aragon, scor 3-0, prin golurile marcate de Mateo Gasco, Carlos Sánchez și Álex González de Lena. Astfel, trofeul revine în vitrina Federației Regale de Fotbal din Madrid (RFFM) după o pauză de trei ani.
Acum 4 ore
20:10
20:10
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Edmond”, de David Mamet, o dramă 18+, în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan, care va avea loc sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30, și duminică, 22 februarie, ora 17.30.
20:10
Doi băieți, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost înjunghiați de un adolescent, marți, 10 februarie, într-o școală nord-vestul Londrei. Poliția Metropolitană îl caută pe suspect, scrie adevărul.ro.
20:10
Locuitorii de pe o stradă din capitală rămân, mâine, 11 februarie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
20:00
Administraţia Trump vrea să obţină anularea condamnării lui Steve Bannon în dosarul luării cu asalt a Capitoliului # UNIMEDIA
Departamentul american al Justiţiei vrea să obţină anularea unei condamnări a fostului consilier al lui Donald Trump Steve Bannon cu privire la faptul că a refuzat să răspundă unei citaţii a Congresului la audieri cu privire la revoltele de la 6 ianuarie 2021, scrie presa americană, relatează AFP, citată de news.ro.
19:40
Doliu în sistemul medical. A murit Andrei Creciun, șef DPU din Spitalul „Sfânta Treime”: Un profesionist dedicat oamenilor și echipei # UNIMEDIA
Sistemul medical din Republica Moldova este în doliu. A decedat medicul Andrei Creciun, un profesionist dedicat, apreciat pentru responsabilitatea, implicarea și calmul de care a dat dovadă în cele mai dificile situații, se arată într-un mesaj de condoleanțe al reprezentanților Spitalului Municipal „Sfînat Treime”.
19:10
19:10
Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”, informează RFI, citată de digi24.ro.
19:00
Cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți copii care au fost presați emoțional de aceste acțiuni, anunță Poliția
18:40
(video) „APL poate asigura că nu vor crește taxele pentru cetățeni.” Maia Sandu, despre reevaluarea imobilelor: Trebuie să o facem, să fim cu actele în regulă # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu susține că reevaluarea imobilelor nu neapărat trebuie să ducă la majorarea imobilelor pe acestea. „Depinde de administrația publică locală. APL poate lua decizii care să asigure că nu vor crește taxele pentru cetățeni. Dar nu putem să nu facem evaluarea, avem imobile și valoarea lor reală este alta decât cea care e scrisă în acte. Trebuie să fim cu actele în ordine”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
Acum 6 ore
18:10
Cine devine deputat PAS după demisia Anastasiei Nichita. CEC a aprobat candidatura noului parlamentar # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Anastasia Nichita , aleasă pe lista PAS.
18:00
Prima mașină electrică cu baterie sodiu-ion se lansează în 2026. Funcționează la minus 50 de grade Celsius # UNIMEDIA
Anul 2026 ar putea fi unul istoric pentru industria auto, odată cu lansarea primei mașini electrice echipate cu baterie sodiu-ion, care promite autonomie mai bună, siguranță mai mare și rezistență la temperaturi extreme, scriu jurnaliștii de la insideevs.com, citați de prosport.ro.
17:50
(video) Trend revoltător. Bărbații filmează cum abordează femei pe stradă, folosind ochelarii Meta AI: „Este extrem de invaziv” # UNIMEDIA
A apărut un trend pe rețelele de socializare în care bărbații filmează cum abordează femei în spații publice și încearcă să flirteze sau să ceară numerele de telefon ale acestora. Filmările sunt realizate fără consimțământul persoanelor vizate, folosind ochelari inteligenți Meta AI, scrie adevarul.ro.
17:30
(foto) Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era „în concediu forțat”: Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate # UNIMEDIA
Continuăm investigația în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. V-o prezentam pe Andra Maria Stroe, care legase o legătură de strânsă prietenie și mentorat, deocamdată atât găsisem în mailurile prezentate publicului de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Intimitatea era totuși mare, Epstein îi trimitea Andrei cadouri, camere de luat vederi și îi dădea sfaturi de viață, cei doi cunoscându-se cu siguranță și personal. Nu putem încă ști în ce fel a avut loc primul lor contact, dar probabil prin prisma ocupației Andrei, care pe lângă studii se ocupa și cu modellingul la unele din cele mai mari case de modă. Despre toate acestea a scris aici CANCAN.RO.
17:30
Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază # UNIMEDIA
Ghislaine Maxwell, condamnată în dosarul rețelei lui Jeffrey Epstein, a fost audiată, luni, de o comisie a Congresului SUA, scrie adevărul.ro.
17:30
(video) De ce Daniel Vodă nu a fost numit ambasador în Japonia, după ce a plecat de la Guvern: „Erau deja inițiate proceduri pentru altcineva” # UNIMEDIA
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu explicații după speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă numire a sa în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Potrivit lui Daniel Vodă, pentru a accede într-un post diplomatic de rang înalt este necesar fie statutul de diplomat de carieră, fie sprijin politic din partea președintelui țării sau a ministrului de Externe. „În momentul în care am manifestat interesul, erau deja inițiate proceduri pentru altă persoană”, a menționat acesta la Podcastul Lorenei de la protv.
17:20
FSB a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat asupra generalului GRU # UNIMEDIA
Serviciul rus de securitate (FSB) a anunțat marți că a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută asupra ofițerului superior din serviciul rus de informații militare (GRU) Vladimir Alexeiev, pe care autoritățile de la Moscova o atribuie Ucrainei, relatează Moscow Times, citat de adevărul.ro.
17:10
16:50
Primarul Orban a fost împușcat în cap chiar în biroul său, cu un pistol de gaze, la Nagytevel, în Ungaria. În clădire e și o grădiniță, copiii au fost evacuați pe geam # UNIMEDIA
Orbán Sándor, primarul comunei Nagytevel, a fost împușcat în biroul său din primărie, marți, 10 februarie, la ora 8.30, de către un bărbat în vârstă care ar avea probleme psihice, au relatat InfoPapa și Blikk, citate de Libertatea. Agresorul a folosit un pistol cu gaze, iar primarul, deși rănit, a reușit să iasă singur din clădire înainte de a fi transportat cu elicopterul la spital.
16:40
(foto) „Plătim prețul prostiei, nu al libertății.” Moldovenii, indignați de facturile de 4-9 mii lei la gaz și lumină. ANRE: Unii consumatori au datorii # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni s-au arătat indignați, pe rețele, după ce au primit facturile la gaz, energia electrică și cea termică pentru luna ianuarie. Alți internauți au comentat ironic „cum ați votat, așa trăiți”, „da scump, în schimb dominăm”, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu precizări, menționând că „unele sume includ și datorii acumulate din perioadele anterioare, indicate clar în factură”.
Acum 8 ore
16:30
(video) Insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu prețul unei case: „O oportunitate cu adevărat unică”. Accesul depinde de maree # UNIMEDIA
O insulă cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru doar 350.000 de lire sterline (aproximativ 402.500 euro) - preț mai mic decât al multor locuințe obișnuite din țară. Agenții imobiliari o descriu drept „o oportunitate cu adevărat unică”, însă există o condiție esențială pentru viitorii proprietari: accesul depinde de maree, scrie adevarul.ro.
16:10
În atenția moldovenilor care transportă marfă în Bulgaria: ANTA anunță restricții de circulație în anumite zile din 2026 pentru vehiculele cu masa mai mare de 12 tone # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier cu privire la restricțiile temporare de circulație aplicabile pe teritoriul Bulgariei pe parcursul sărbătorilor oficiale ale anului 2026.
15:50
„Красиво жить не запретишь”. Val de critici pe rețele, după ce premierul Munteanu a mers la Kiev cu trenul din Polonia, nu cu cel din Chișinău: „Aceasta de fapt e atitudinea!” # UNIMEDIA
Pentru a ajunge la Kiev, pare că premierul Alexandru Munteanu și delegația sa au plecat tocmai în Polonia, pentru a se urca în același tren cu care au călătorit anterior lideri precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi. Alegerea a stârnit critici pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori se întreabă nedumeriți de ce nu s-a folosit trenul București–Kiev, care trece prin Moldova. „Aceasta de fapt e atitudinea! „Cum ați votat, așa ei trăiesc”, a scris internauții.
15:30
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram: Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # UNIMEDIA
Telegram este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția în exil, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații unui public larg, scrie The Moscow Times,citat de hotnews.ro.
15:10
„S-a stins după o luptă grea”. Doliu și lacrimi la liceul „Spiru Haret”: O elevă din clasa a VI-a a decedat # UNIMEDIA
Comunitatea Liceului Teoretic „Spiru Haret” anunță cu tristețe că o elevă elevă a clasei a VI-a a trecut în neființă, după o perioadă îndelungată de suferință. Elevii, profesorii și părinții sunt alături de familia îndoliată și îi transmit sincere condoleanțe.
15:00
(video) „Aveți în plan să fugiți din țară?”. Vladimir Andronachi, prezent la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, după ce a fost eliberat din arest # UNIMEDIA
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”. Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.
15:00
(foto) „E la fel de cheală ca el”. Secretul părului impecabil al Melaniei Trump, dezvăluit din greșeală # UNIMEDIA
Melania Trump este renumită pentru look-ul ei impecabil, iar până acum fotografii nu au reușit să-i găsească un unghi care să nu o flateze. Recent însă, o fotografie postată de JD Vance a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, oamenii fiind obsedați de misterul podoabei ei capilare, transmite protv.ro.
14:50
(video) „Seamănă a comunism.” Replici între deputați pe reevaluarea imobilelor: Primarii vor spune că Parlamentul e vinovat. Tot PAS va plăti # UNIMEDIA
Discuții aprinse au avut loc pe subiectul reevalurii imobilelor, între deputații din majoritatea parlamentară și cei din opoziție, la ședința de astăzi a Comisiei pentru controlul finanțelor publice. - Seamănă a comunism, nu a democrație”, a comentat alesul PAS Vasile Grădinaru propunerea venită din partea opoziției privind ajustarea scutirilor la impozit pentru cetățenii social vulnerabili. „Primarii vor spune populației că Parlamentul a fost vinovat. Și va plăti tot PAS”, i-a răspuns Andrei Godoroja.
Acum 12 ore
14:30
(foto) Ex-șeful miliardar de la Google se iubește cu o fotomodelă cu 43 de ani mai tânără: „E căsătorit, a avut zeci de amante, acum s-a combinat cu fiica premierului” # UNIMEDIA
Eric Schmidt, fost CEO al Google, în vârstă de 70 de ani, se iubește cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica de 27 de ani a premierului bavarez Markus Söder (59 de ani), a dezvăluit Bild, citat de Libertatea.
14:20
PCCOCS, cu precizări pe dosarul „Car Vertical”: „A fost emis un mandat internațional de căutare. Când va fi localizat, suspectul va fi reținut” # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu mai multe precizări în legătură cu scandalul „Car Vertical”. Purtătorul de cuvânt al instituției, Emil Gaitur, a declarat pentru UNIMEDIA că administratorul canalului de Telegram, unde erau distribuite imagini cu caracter intim ale fetelor și femeilor din Republica Moldova, a fost dat în căutare internațională prin Interpol, de comun cu ofițerii IGPF și procurorii PCCOCS.
14:10
Cetățenii încearcă să plătească cu cardul la Lukoil, dar tranzacția nu merge. În acest context, Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două bănci din Moldova au blocat conturile companiei.
14:00
Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice # UNIMEDIA
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar sumele sunt greu de suportat.
13:50
Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale, condamnați: Ce pedeapsă au primit # UNIMEDIA
Doi bărbați și o femeie, care au exploatata sexual o adolescentă, au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare. Potrivit informațiilor, fata a fost constrânsă să presteze servicii sexuale, în baza anunțurilor publicate pe platforma „999”.
13:50
Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace agreat de Trump și Putin în Alaska: Negocierile, în blocaj # UNIMEDIA
Rusia acuză Statele Unite că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, vara trecută, prin care Kievul ar fi urmat să cedeze restul regiunii Donbas rămas necucerit de armata rusă. Deși Volodimir Zelenski susține că SUA au stabilit luna iunie ca termen limită pentru un acord de pace, analiștii politici trag un semnal de alarmă că negocierile bat pasul pe loc, iar blocajul arată că atât rușii, cât și ucrainenii mimează discuțiile de ochii lui Trump, scrie adevarul.ro.
13:30
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de soldați, trimiși în misiune # UNIMEDIA
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion, scrie digi24.ro.
13:30
(video) „Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ.” Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: Multe fraiere le cred # UNIMEDIA
Andreea Bănică scutură din temelii industria influencerițelor din România, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Aparițiile agresive de pe TikTok, apoi din media și tabloide, urmate de o faimă nemeritată a pseudo-vedetelor, așa cum le-a numit, au fost taxate cu argumente solide.
13:20
(video) „Aveți în plan să fugiți din țară?”. Vladimir Andronachi, prezent la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, după ce a scăpat de arestul preventiv # UNIMEDIA
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”. Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.
13:10
(video) Momentul în care o ambarcațiune turistică lovește mai multe gondole în Veneția, iar pasagerii sunt aruncați în apă # UNIMEDIA
Un feribot scăpat de sub control a provocat panică pe Canal Grande (Marele Canal) din Veneția duminică, 8 februarie, după ce a lovit mai multe gondole turistice, aruncând pasagerii în apă, relatează Libertatea.
13:00
Un locuitor din Anenii Noi, dus în izolatorul CNA: Ar fi mituit alegători la parlamentare, ca să voteze pentru un partid. Ce au depistat ofițerii la percheziții # UNIMEDIA
Un locuitor din Anenii Noi a fost reținut de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice în contextul scrutinului parlamentar din 2025.
