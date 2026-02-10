Stațiile Lukoil din Moldova nu acceptă plățile cu cardul bancar: Ce spune ASP

12:20

Doi procurori au fost trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție. În octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa la Procuratura Bălți, fiind abordat de un bărbat pentru a favoriza situația unui învinuit într-o cauză penală aflată în gestiunea organului de urmărire penală al IGPF, Direcția Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, pornită pe bănuiala de organizare a migrației ilegale, a acceptat să intervină. Intervenția solicitată viza eliberarea persoanei de sub arest, scoaterea acesteia de sub urmărire penală și ridicarea sechestrului aplicat asupra mașinii. După ce ar fi obținut acceptul celui de-al doilea procuror, acesta i-ar fi confirmat în repetate rânduri terțului posibilitatea soluționării pozitive a speței, solicitând suma totală de 20 000 de euro.