(video) De ce Daniel Vodă nu a fost numit ambasador în Japonia, după ce a plecat de la Guvern: „Erau deja inițiate proceduri pentru altcineva”
UNIMEDIA, 10 februarie 2026 17:30
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu explicații după speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă numire a sa în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Potrivit lui Daniel Vodă, pentru a accede într-un post diplomatic de rang înalt este necesar fie statutul de diplomat de carieră, fie sprijin politic din partea președintelui țării sau a ministrului de Externe. „În momentul în care am manifestat interesul, erau deja inițiate proceduri pentru altă persoană”, a menționat acesta la Podcastul Lorenei de la protv.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
17:30
(foto) Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era „în concediu forțat”: Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate # UNIMEDIA
Continuăm investigația în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. V-o prezentam pe Andra Maria Stroe, care legase o legătură de strânsă prietenie și mentorat, deocamdată atât găsisem în mailurile prezentate publicului de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Intimitatea era totuși mare, Epstein îi trimitea Andrei cadouri, camere de luat vederi și îi dădea sfaturi de viață, cei doi cunoscându-se cu siguranță și personal. Nu putem încă ști în ce fel a avut loc primul lor contact, dar probabil prin prisma ocupației Andrei, care pe lângă studii se ocupa și cu modellingul la unele din cele mai mari case de modă. Despre toate acestea a scris aici CANCAN.RO.
17:30
Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază # UNIMEDIA
Ghislaine Maxwell, condamnată în dosarul rețelei lui Jeffrey Epstein, a fost audiată, luni, de o comisie a Congresului SUA, scrie adevărul.ro.
17:30
(video) De ce Daniel Vodă nu a fost numit ambasador în Japonia, după ce a plecat de la Guvern: „Erau deja inițiate proceduri pentru altcineva” # UNIMEDIA
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu explicații după speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă numire a sa în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Potrivit lui Daniel Vodă, pentru a accede într-un post diplomatic de rang înalt este necesar fie statutul de diplomat de carieră, fie sprijin politic din partea președintelui țării sau a ministrului de Externe. „În momentul în care am manifestat interesul, erau deja inițiate proceduri pentru altă persoană”, a menționat acesta la Podcastul Lorenei de la protv.
17:20
FSB a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat asupra generalului GRU # UNIMEDIA
Serviciul rus de securitate (FSB) a anunțat marți că a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută asupra ofițerului superior din serviciul rus de informații militare (GRU) Vladimir Alexeiev, pe care autoritățile de la Moscova o atribuie Ucrainei, relatează Moscow Times, citat de adevărul.ro.
Acum o oră
17:10
(foto) Moldova a pășit cu stângul la Jocurile Olimpice de Iarnă. Maskim Makarov s-a clasat pe locul 84, iar Pavel Magazeev - pe 45 # UNIMEDIA
Biatlonistul Pavel Magazeev, care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a clasat pe locul 45, iar Maksim Makarov - pe 84, la proba de 20 km individual, anunță Olympic Moldova.
16:50
Primarul Orban a fost împușcat în cap chiar în biroul său, cu un pistol de gaze, la Nagytevel, în Ungaria. În clădire e și o grădiniță, copiii au fost evacuați pe geam # UNIMEDIA
Orbán Sándor, primarul comunei Nagytevel, a fost împușcat în biroul său din primărie, marți, 10 februarie, la ora 8.30, de către un bărbat în vârstă care ar avea probleme psihice, au relatat InfoPapa și Blikk, citate de Libertatea. Agresorul a folosit un pistol cu gaze, iar primarul, deși rănit, a reușit să iasă singur din clădire înainte de a fi transportat cu elicopterul la spital.
Acum 2 ore
16:40
(foto) „Plătim prețul prostiei, nu al libertății.” Moldovenii, indignați de facturile de 4-9 mii lei la gaz și lumină. ANRE: Unii consumatori au datorii # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni s-au arătat indignați, pe rețele, după ce au primit facturile la gaz, energia electrică și cea termică pentru luna ianuarie. Alți internauți au comentat ironic „cum ați votat, așa trăiți”, „da scump, în schimb dominăm”, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu precizări, menționând că „unele sume includ și datorii acumulate din perioadele anterioare, indicate clar în factură”.
16:30
(video) Insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu prețul unei case: „O oportunitate cu adevărat unică”. Accesul depinde de maree # UNIMEDIA
O insulă cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru doar 350.000 de lire sterline (aproximativ 402.500 euro) - preț mai mic decât al multor locuințe obișnuite din țară. Agenții imobiliari o descriu drept „o oportunitate cu adevărat unică”, însă există o condiție esențială pentru viitorii proprietari: accesul depinde de maree, scrie adevarul.ro.
16:10
În atenția moldovenilor care transportă marfă în Bulgaria: ANTA anunță restricții de circulație în anumite zile din 2026 pentru vehiculele cu masa mai mare de 12 tone # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier cu privire la restricțiile temporare de circulație aplicabile pe teritoriul Bulgariei pe parcursul sărbătorilor oficiale ale anului 2026.
15:50
„Красиво жить не запретишь”. Val de critici pe rețele, după ce premierul Munteanu a mers la Kiev cu trenul din Polonia, nu cu cel din Chișinău: „Aceasta de fapt e atitudinea!” # UNIMEDIA
Pentru a ajunge la Kiev, pare că premierul Alexandru Munteanu și delegația sa au plecat tocmai în Polonia, pentru a se urca în același tren cu care au călătorit anterior lideri precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi. Alegerea a stârnit critici pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori se întreabă nedumeriți de ce nu s-a folosit trenul București–Kiev, care trece prin Moldova. „Aceasta de fapt e atitudinea! „Cum ați votat, așa ei trăiesc”, a scris internauții.
Acum 4 ore
15:30
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram: Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # UNIMEDIA
Telegram este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția în exil, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații unui public larg, scrie The Moscow Times,citat de hotnews.ro.
15:10
„S-a stins după o luptă grea”. Doliu și lacrimi la liceul „Spiru Haret”: O elevă din clasa a VI-a a decedat # UNIMEDIA
Comunitatea Liceului Teoretic „Spiru Haret” anunță cu tristețe că o elevă elevă a clasei a VI-a a trecut în neființă, după o perioadă îndelungată de suferință. Elevii, profesorii și părinții sunt alături de familia îndoliată și îi transmit sincere condoleanțe.
15:00
(video) „Aveți în plan să fugiți din țară?”. Vladimir Andronachi, prezent la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, după ce a fost eliberat din arest # UNIMEDIA
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”. Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.
15:00
(foto) „E la fel de cheală ca el”. Secretul părului impecabil al Melaniei Trump, dezvăluit din greșeală # UNIMEDIA
Melania Trump este renumită pentru look-ul ei impecabil, iar până acum fotografii nu au reușit să-i găsească un unghi care să nu o flateze. Recent însă, o fotografie postată de JD Vance a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, oamenii fiind obsedați de misterul podoabei ei capilare, transmite protv.ro.
14:50
(video) „Seamănă a comunism.” Replici între deputați pe reevaluarea imobilelor: Primarii vor spune că Parlamentul e vinovat. Tot PAS va plăti # UNIMEDIA
Discuții aprinse au avut loc pe subiectul reevalurii imobilelor, între deputații din majoritatea parlamentară și cei din opoziție, la ședința de astăzi a Comisiei pentru controlul finanțelor publice. - Seamănă a comunism, nu a democrație”, a comentat alesul PAS Vasile Grădinaru propunerea venită din partea opoziției privind ajustarea scutirilor la impozit pentru cetățenii social vulnerabili. „Primarii vor spune populației că Parlamentul a fost vinovat. Și va plăti tot PAS”, i-a răspuns Andrei Godoroja.
14:30
(foto) Ex-șeful miliardar de la Google se iubește cu o fotomodelă cu 43 de ani mai tânără: „E căsătorit, a avut zeci de amante, acum s-a combinat cu fiica premierului” # UNIMEDIA
Eric Schmidt, fost CEO al Google, în vârstă de 70 de ani, se iubește cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica de 27 de ani a premierului bavarez Markus Söder (59 de ani), a dezvăluit Bild, citat de Libertatea.
14:20
PCCOCS, cu precizări pe dosarul „Car Vertical”: „A fost emis un mandat internațional de căutare. Când va fi localizat, suspectul va fi reținut” # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu mai multe precizări în legătură cu scandalul „Car Vertical”. Purtătorul de cuvânt al instituției, Emil Gaitur, a declarat pentru UNIMEDIA că administratorul canalului de Telegram, unde erau distribuite imagini cu caracter intim ale fetelor și femeilor din Republica Moldova, a fost dat în căutare internațională prin Interpol, de comun cu ofițerii IGPF și procurorii PCCOCS.
14:10
Cetățenii încearcă să plătească cu cardul la Lukoil, dar tranzacția nu merge. În acest context, Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două bănci din Moldova au blocat conturile companiei.
14:00
Reducerea tarifului la gaz cu 8%: proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA, susținut în Comisia pentru controlul finanțelor publice # UNIMEDIA
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar sumele sunt greu de suportat.
13:50
Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale, condamnați: Ce pedeapsă au primit # UNIMEDIA
Doi bărbați și o femeie, care au exploatata sexual o adolescentă, au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare. Potrivit informațiilor, fata a fost constrânsă să presteze servicii sexuale, în baza anunțurilor publicate pe platforma „999”.
13:50
Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace agreat de Trump și Putin în Alaska: Negocierile, în blocaj # UNIMEDIA
Rusia acuză Statele Unite că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, vara trecută, prin care Kievul ar fi urmat să cedeze restul regiunii Donbas rămas necucerit de armata rusă. Deși Volodimir Zelenski susține că SUA au stabilit luna iunie ca termen limită pentru un acord de pace, analiștii politici trag un semnal de alarmă că negocierile bat pasul pe loc, iar blocajul arată că atât rușii, cât și ucrainenii mimează discuțiile de ochii lui Trump, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
13:30
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de soldați, trimiși în misiune # UNIMEDIA
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion, scrie digi24.ro.
13:30
(video) „Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ.” Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: Multe fraiere le cred # UNIMEDIA
Andreea Bănică scutură din temelii industria influencerițelor din România, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Aparițiile agresive de pe TikTok, apoi din media și tabloide, urmate de o faimă nemeritată a pseudo-vedetelor, așa cum le-a numit, au fost taxate cu argumente solide.
13:20
(video) „Aveți în plan să fugiți din țară?”. Vladimir Andronachi, prezent la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, după ce a scăpat de arestul preventiv # UNIMEDIA
Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, care a fost eliberat din arest preventiv pe 2 februarie, a apărut astăzi la o nouă ședință în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”. Acesta, fiind prezent astăzi la Judecătoria Buiucani, nu a vrut să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.
13:10
(video) Momentul în care o ambarcațiune turistică lovește mai multe gondole în Veneția, iar pasagerii sunt aruncați în apă # UNIMEDIA
Un feribot scăpat de sub control a provocat panică pe Canal Grande (Marele Canal) din Veneția duminică, 8 februarie, după ce a lovit mai multe gondole turistice, aruncând pasagerii în apă, relatează Libertatea.
13:00
Un locuitor din Anenii Noi, dus în izolatorul CNA: Ar fi mituit alegători la parlamentare, ca să voteze pentru un partid. Ce au depistat ofițerii la percheziții # UNIMEDIA
Un locuitor din Anenii Noi a fost reținut de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice în contextul scrutinului parlamentar din 2025.
12:40
(foto) Alexandru Munteanu a ajuns la Kiev. Premierul, cu flori la Zidul Memoriei: Sacrificiul ucrainenilor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, la Kiev, unde, alături de prim-ministra Ucrainei, Iuliia Sviridenko, a adus un omagiu eroilor ucraineni care și-au pierdut viața apărând libertatea și independența țării.
12:30
(video) „Jennifer Lopez de România!” Andra, schimbare spectaculoasă de look și o silueta ca în adolescență: „Arăți cu 10 ani mai tânără” # UNIMEDIA
Peste 500.000 de oameni au admirat-o pe Andra într-o postare recentă de pe rețelele de socializare, unde artista și-a etalat noua siluetă, dar și noua coafură. Andra a publicat videoclipul pentru a-și promova noua piesă lansată alături de Adi Istrate, însă fanii nu au putut trece cu vederea transformarea spectaculoasă. „Semeni cu Jennifer Lopez”, i-au transmis aceștia, scrie protv.ro.
12:20
Achiziția unui apartament nu este doar o tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial, influențând confortul, estetica și funcționalitatea casei tale.
12:20
Ultimele 5 mii €, transmise într-un pahar de cafea: Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților, după ce au luat mită de la un inculpat, să-l elibereze din arest # UNIMEDIA
Doi procurori au fost trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție. În octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa la Procuratura Bălți, fiind abordat de un bărbat pentru a favoriza situația unui învinuit într-o cauză penală aflată în gestiunea organului de urmărire penală al IGPF, Direcția Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, pornită pe bănuiala de organizare a migrației ilegale, a acceptat să intervină. Intervenția solicitată viza eliberarea persoanei de sub arest, scoaterea acesteia de sub urmărire penală și ridicarea sechestrului aplicat asupra mașinii. După ce ar fi obținut acceptul celui de-al doilea procuror, acesta i-ar fi confirmat în repetate rânduri terțului posibilitatea soluționării pozitive a speței, solicitând suma totală de 20 000 de euro.
12:10
Carburanții nu contenesc din scumpiri: Vezi cât vor costa mâine și ce stații PECO au cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, mâine, 11 februarie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină va costa cu 7 bani mai mult decât astăzi, iar cel de motorină va fi mai scump cu 5 bani.
12:00
Cătălin Măruță, prima zi fără emisiunea de la Pro TV: „Promisiuni mici care schimbă tot”. Ce a făcut la ora la care intra zilnic în direct # UNIMEDIA
După ce PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță”, prezentatorul și-a început prima zi liberă respectând o promisiune făcută copiilor săi: la ora 15.00 i-a luat de la școală, scrie adevarul.ro.
12:00
(video) „Melnic, aici nu ai ajuns?” Sacoșe galbene și material antiderapant la CMC, pentru aleșii PAS. Cebotari: Să toarne la MOLDEXPO, unde dna Popa e administrator # UNIMEDIA
Consilierul MAN Valentin Cebotari a venit la CMC, astăzi, cu un sac cu material antiderapant și cu 20 de sacoșe galbene. „Exact pentru cei 20 de consilieri PAS, care marea majoritate umbă toată ziua prin oraș făcând diferite video-uri. Să meargă să presoare la MOLDEXPO, ca oamenii să poată circula pe teritoriu în siguranță”, a menționat Cebotari, de la tribuna centrală.
Acum 8 ore
11:40
(video) Senzori pe pedalele instructorului, examen cu transmisie live și permis provizoriu pentru primii 2 ani: Șeful ASP anunță reguli mai stricte pentru viitorii șoferi # UNIMEDIA
Directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a anunțat că regulile pentru obținerea permisului de conducere vor fi înăsprite semnificativ. „Printre măsurile pregătite se numără introducerea permisului provizoriu pentru primii doi ani, examenele practice cu transmisie live și senzori pe pedalele examinatorului, precum și controale medicale mai stricte, menite să crească siguranța rutieră” a menționat Eșanu la Podcast ZdCe.
11:20
(video) „Sunteți plătiți să lipsiți de la ședințe?” CMC, o nouă încercare de a se întruni. Moțpan: Vă interesează doar interesul vostru mic, meschin, de partid # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău a făcut o nouă încercare, astăzi, 10 februarie, de a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Consilierii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat la ședință.
11:20
Stropii de sânge, miza procesului: Badanta din Moldova, acuzată de tentativă de omor în Italia, riscă ani grei de închisoare. Femeia neagă că ar fi bătut bătrâna # UNIMEDIA
Îngrijitoarea moldoveancă în vârstă de 65 de ani, Maria Betco, se află în arest și este acuzată de tentativă de omor în Italia, după ce bătrâna pe care o îngrijea, Maria Bigonzi (83 de ani), a fost găsită căzută la podea, într-o baltă de sânge. Apărarea cere o simulare a scenei, mai exact o analiză a urmelor de sânge (BPA), relatează Corriere Adriatico, citat de rotalianul.com.
11:20
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # UNIMEDIA
Siguranța financiară este fundamentul pe care se construiește orice vis, iar OTP Bank este aici să susțină acest parcurs pentru fiecare cetățean. Un depozit la termen nu este doar un instrument de economisire, ci o alegere strategică pentru cei care prețuiesc stabilitatea și creșterea constantă.
11:20
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat nu este posibil” # UNIMEDIA
Viceministrul rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina trebuie să includă garanții de securitate pentru Moscova, argumentând că orice acord de pace ar fi imposibil fără acestea, scrie Kyiv Independent, potrivit digi24.ro.
11:10
(video) „Cât veți abuza de răbdarea chișinăuienilor?” CMC, o nouă încercare de a continua ședința. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău a făcut o nouă încercare, astăzi, 10 februarie, de a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Consilierii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat la ședință.
11:00
(video) Dinari Cojocaru, la tribuna CMC: Bugetul 2026 e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni. Momentul în care transmisiunea se întrerupe # UNIMEDIA
Consilierul PSRM Dinari Cojocaru a ținut un discurs în sala CMC, unde erau adunați ceilalți aleși, în afară de colegii socialiști și cei din PAS, pentru a continua ședința începută încă în ianuarie. „Bugetul 2026 e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni”, a declarat Cojocaru de la tribuna centrală. La un moment dat, transmisiunea live a fost întreruptă.
10:50
(live) „Cât veți abuza de răbdarea chișinăuienilor?” CMC, o nouă încercare de a continua ședința. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Cebotari: Am adus pentru aleșii PAS un sac cu antiderapant și pachete galbene # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Macron atenționează asupra unor noi conflicte cu SUA: „Nu ar trebui să ne plecăm capul”. Ce a spus despre „momentul Groenlanda” # UNIMEDIA
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi conflicte cu SUA și să trateze recentul „moment Groenlanda” ca pe un semnal de alarmă pentru a promova reformele economice amânate de mult timp și pentru a consolida puterea globală a blocului, notează Reuters, citat de digi24.ro.
10:40
(video) Ion Ceban promite protecție pentru chișinăuieni, după majorarea impozitelor pe imobil: „Vor crește până la 300%. În capitală, voi lua măsuri necesare pentru reducerea impactului” # UNIMEDIA
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat planurile guvernării de a implementa evaluarea și reevaluarea cadastrală a proprietăților imobiliare, afirmând că aceasta ar putea duce la majorarea impozitelor pentru apartamente și case cu până la 200–300% sau chiar mai mult. „În Chișinău, voi întreprinde personal toate măsurile necesare în vederea reducerii impactului sumelor bănești pe care trebuie să le achite oamenii din cauza acțiunilor guvernării”, a spus edilul.
10:30
(video) La furat, ziua în amiaza mare, sub privirea trecătorilor: Doi bărbați, reținuți după ce au spart o mașină lângă o benzinărie și au lăsat șoferul fără 7 mii de lei # UNIMEDIA
Polițiștii sectorului Botanica au reținut doi cetățeni străini, cu vârstele de 46 și 51 de ani, bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău.
10:20
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Dinari Cojocaru: Bugetul propus e pentru MAN, nu pentru chișinăuieni # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(video) „S-a întâmplat inevitabilul”. Irina Rimes anunță prima colaborare cu Delia: Imagini din culisele filmării piesei „Petalele” # UNIMEDIA
Irina Rimes a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să lanseze, împreună cu Delia, piesa „Petale”, așteptată să apară pe 12 februarie. Este prima colaborare a celor două artiste.
10:10
(live) CMC, o nouă încercare de a continua ședința începută în ianuarie. Dinari Cojocaru: Am venit intenționat mai devreme # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 10 februarie, pentru a continua ședința începută pe 20.01.2026. CMC se confruntă cu un blocaj politic, după ce aleșii nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului municipal. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
(foto) Primii sportivi care reprezintă RM vor debuta la JO de iarnă din Italia: Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual # UNIMEDIA
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev vor concura în proba de biatlon individual masculin, pe distanța de 20 km.
09:50
(video) Maia Sandu anunță „dezbateri despre securitatea copiilor în mediul digital”, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Situația este alarmantă” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a atras atenția, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuși copiii în mediul digital. În context, șefa statului a anunțat inițierea unor dezbateri despre siguranța acestora pe internet.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.