VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger”

11:10

Peste 1 500 de moldoveni au fost acționați în judecată anul trecut, pentru neplata poliței medicale obligatorii. Cei mai mulți sunt persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Datoriile pot ajunge la zeci de mii de lei, iar instituția are trei ani la dispoziție pentru a le recupera […] The post Restanțe la plata poliței medicale: Peste 1500 de moldoveni, dați în judecată anul trecut appeared first on Omniapres.