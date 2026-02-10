Diplomații, pe lista majorărilor: Guvernul pregătește indemnizații-record
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la
Agenția Servicii Publice a venit cu explicații după ce, în ultimele zile, șoferii au semnalat imposibilitatea de a achita cu cardul bancar carburanții la stațiile Lukoil din Republica Moldova. Potrivit ASP, două bănci comerciale din țară au blocat conturile companiei Lukoil, după ce au fost constatate neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor de
Luna ianuarie a venit cu facturi consistente la gazele naturale pentru mii de gospodării din Republica Moldova, iar sumele ridicate au generat un val de reacții în rândul consumatorilor. Pe rețelele sociale, oamenii spun că au primit note de plată de ordinul miilor de lei, în pofida încercărilor de a reduce consumul și de a
Regimul de stare de urgență în economie rămâne în vigoare în Transnistria pentru 30 de zile
Autoritățile de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie în regiunea transnistreană până la 17 martie, invocând menținerea problemelor legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a legislativului local, care a aprobat decretul emis de liderul regiunii. Potrivit explicațiilor oficiale, restricțiile economice rămân necesare
Un bărbat din raionul Anenii Noi a ajuns în custodia oamenilor legii într-un dosar ce vizează fapte de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, investigate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, acesta este bănuit că ar fi făcut parte dintr-un grup implicat în acțiuni menite să influențeze votul alegătorilor.
VIDEO // TVA zero la gaz și tarife mai mici: inițiativa Partidului Nostru, votată în Comisia parlamentară pentru finanțe
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar
În ianuarie 2026, scumpirile au continuat să afecteze bugetele consumatorilor, însă ritmul a fost mai lent decât în aceeași perioadă a anului trecut. Față de decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu aproximativ 0,9%, comparativ cu un avans de 2,8% înregistrat în ianuarie 2025. În raport anual, adică față de ianuarie 2025, prețurile
Un nou dosar de corupție ajunge pe masa judecătorilor. Doi procurori au fost trimiși în instanță, fiind acuzați că ar fi pretins și primit bani pentru a interveni într-o cauză penală ce viza organizarea migrației ilegale. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată spre examinare. Unul dintre învinuiți
VIDEO // De ce nu a plecat Daniel Vodă în calitate de ambasador la Tokyo: fostul purtător de cuvânt rupe tăcerea
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat motivele pentru care nu și-a continuat cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia, deși numele său a fost intens vehiculat în acest context după plecarea din Executiv. Precizările au fost făcute într-un podcast moderat de jurnalista Lorena Bogza. Daniel Vodă a
Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe alocuri este semnalată ceață, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit autorității, pe parcursul nopții drumarii au
VIDEO // Dan Perciun: „Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale este un scenariu realist"
Autoritățile din Republica Moldova lansează dezbateri publice privind posibilitatea interzicerii accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, după modelul aplicat în Australia și Franța. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, într-o emisiune difuzată de TVR Moldova. Potrivit ministrului, scenariul este unul realist, însă decizia finală va fi luată doar după
VIDEO // Alexandru Munteanu, în tren spre Kiev: „Este prima noastră vizită oficială în Ucraina"
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află astăzi într-o vizită oficială la Kiev, unde va avea întrevederi cu liderii de la Kiev și va transmite un mesaj de solidaritate față de poporul ucrainean. Vizita vizează consolidarea cooperării bilaterale, coordonarea pe parcursul de aderare la Uniunea Europeană și subiecte ce țin de securitatea regională și europeană. Șeful Executivului
Ziua de 10 februarie aduce pentru unele zodii corecții și reglaje în plan financiar. După cheltuieli neprevăzute, întârzieri sau perioade de instabilitate, lucrurile încep să se așeze: se recuperează bani, apar bonusuri, colaborări sau venituri suplimentare, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen mai lung. Nu este o zi de riscuri mari, ci
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dezminte informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta metronidazolul în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califică aceste afirmații drept false și nefondate, menționând că ele pot induce în eroare consumatorii și pot afecta nejustificat încrederea în sistemul național
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate. Pentru luna
Un incident rutier a fost înregistrat astăzi, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea, raionul Călărași. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un echipaj aflat în misiune de serviciu a observat, într-o curbă, o sanie pe care se aflau doi copii, care cobora de pe un drum secundar, în pantă. Pentru a preveni producerea unui
Prețul energiei termice pentru consumatorii din Chișinău ar putea fi redus cu aproximativ 14%, până la 2.180 de lei pentru o gigacalorie. Propunerea a fost înaintată de Termoelectrica către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în cadrul procedurii de ajustare a tarifelor pentru anul 2026. Potrivit solicitării, noile calcule au fost realizate în conformitate cu
Irina Vlah: "Cine a intervenit în alegerile din Moldova? Întrebări către Consiliul Europei"
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei", a adresat o scrisoare deschisă Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, solicitând o investigație internațională amplă privind alegerile prezidențiale din 2024 și cele parlamentare din 2025 din Republica Moldova. În document, Vlah susține că scrutinele au fost afectate de influențe externe puternice, ceea ce ridică îndoieli serioase asupra
Primăria va realoca 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești
Primăria municipiului Chișinău va relua procedurile de transfer a sumei de 3 milioane de lei, bani destinați sprijinirii familiilor afectate de incendiul produs în mai 2025 la un bloc de locuit din orașul Durlești. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 9 februarie. Potrivit autorităților, suma fusese prevăzută anterior pentru
Metodologia de acordare a notei „10" din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat a fost actualizată, cu scopul de a recunoaște mai bine performanțele elevilor și de a păstra standarde ridicate de evaluare. Modificările au fost realizate de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și
Poliția respinge acuzațiile privind blocarea bisericii din Dereneu: Provocare, menită să creeze disensiuni în societate
Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări în legătură cu tensiunile apărute la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, menționând că situația este exploatată pentru a provoca disensiuni în societate, prin folosirea unui subiect sensibil – religia. „În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași,
Autoritățile ruse afirmă că principalul suspect în tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major al Federației Ruse, generalul Vladimir Alexeev, a tranzitat Chișinău în drumul său spre Moscova. Informațiile au fost făcute publice de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Potrivit FSB, Lubomir Korba și Viktor Vasin, reținuți în acest dosar,
VIDEO // Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov: „Este o profundă iluzie să crezi că nu vom răspunde deloc"
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declarat că este „o profundă iluzie" să se creadă că Rusia nu va reacționa, subliniind că reținerea în discurs nu înseamnă lipsa unui răspuns. Potrivit diplomatului, Moscova urmează o linie de diplomație rezervată și evită să răspundă dur la declarații ostile, notează point.md. „Aceasta este, în
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) riscă să devină irelevant în 1-2 ani dacă nu își schimbă modul de a face politică, avertizează fostul premier Ion Sturza. Potrivit acestuia, principalele
Termoelectrica a depus un demers privind ajustarea prețului la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, pe 3 februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Întreprinderea precizează că solicitarea este determinată de scăderea prețului reglementat […] The post Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor la căldură, dar nu indică cu cât appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze o vizită la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele […] The post Vizită oficială la München: Maia Sandu participă la un important forum de securitate appeared first on Omniapres.
Anca Dragu: : Sectorul bancar din Moldova are profituri mari, dar randamente scăzute în regiune # Omniapres
Sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat profituri de ordinul miliardelor de lei, însă, raportat la indicatorii de eficiență financiară, se situează pe ultimele locuri în regiune, notează Logos Press. Precizările au fost făcute de Anca Dragu, guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, în cadrul unei ședințe a Comisiei economie, buget și finanțe, după ce deputatul […] The post Anca Dragu: : Sectorul bancar din Moldova are profituri mari, dar randamente scăzute în regiune appeared first on Omniapres.
Mai mulți consumatori din cartierul Telecentru, sectorul Centru al municipiului Chișinău, au rămas temporar fără agent termic în noaptea de 8 februarie 2026, după ce au fost înregistrate trei deconectări necoordonate ale alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare nr. 19. Întreruperile au provocat oprirea în cascadă a stațiilor de pompare SP-19 și SP-18, […] The post Consumatori din Telecentru, temporar fără căldură în urma unor avarii appeared first on Omniapres.
Mai multe loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piață, ca urmare a unui exercițiu de verificare a trasabilității și a aplicării noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Compania Danone a anunțat că măsura vizează doar anumite loturi specifice, identificate ca […] The post Loturi de lapte praf pentru sugari, rechemate preventiv din comerț appeared first on Omniapres.
Drona depistată la Drochia nu avea încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile în urma verificărilor preliminare. Potrivit Poliția Republicii Moldova, experții Secției tehnico-explozive au constatat că obiectul depistat este o dronă de model Gerbera, care nu era dotată cu încărcătură explozivă. Cazul a fost semnalat pe 6 februarie, când Poliția din Drochia a fost sesizată despre […] The post Drona depistată la Drochia nu avea încărcătură explozivă appeared first on Omniapres.
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din nordul țării va ajunge în fața instanței, fiind acuzat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică avansată, după finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului spre examinare judecătorească. Potrivit materialelor cauzei, incidentul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025, la Soroca. Magistratul ar fi urcat la volanul unui […] The post Magistrat din Soroca, în fața instanței după ce a fost prins băut la volan appeared first on Omniapres.
La stațiile Lukoil din Republica Moldova, șoferii nu pot achita carburanții cu cardul bancar de câteva zile. Problemele legate de plățile fără numerar ar fi început în jurul zilei de vineri, 6 februarie, scrie canalul de telegram Glossa. Angajații benzinăriilor nu oferă explicații clare privind cauza exactă a situației și nici un termen în care […] The post Probleme la Lukoil: plata fără numerar, suspendată de câteva zile appeared first on Omniapres.
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în această dimineață pe drumurile din Republica Moldova, avertizează autoritățile. Potrivit Administraţia Națională a Drumurilor, carosabilul este parțial umed, iar pe anumite sectoare se semnalează polei sau zăpadă. Pentru menținerea viabilității rețelei rutiere și asigurarea siguranței în trafic, pe parcursul nopții echipele de drumari au patrulat și […] The post Polei pe șosele: peste 1 500 de tone de material antiderapant împrăștiate în noapte appeared first on Omniapres.
Pentru multe zodii, ziua de 9 februarie vine cu clarificări concrete: se închid restanțe, se rezolvă acte, se confirmă promovări sau colaborări, iar munca depusă începe să fie răsplătită. Nu este o zi de risc, ci una de ajustări financiare, în care unii primesc mai mult decât se așteptau, iar alții aleg să pună bani […] The post Horoscop 9 februarie 2026. Se face dreptate, apar bonusuri și se strâng bani appeared first on Omniapres.
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu a ridicat încă „Ordinul Republicii” și nu a luat o decizie dacă să-l ridice sau nu. Declarația a fost făcută chiar de Nemerenco la „Podcastul Lorenei”, publicat pe 6 februarie. „În mass-media s-a glumit mult pe seama acestui ordin că m-au pensionat, și atunci m-am gândit că poate nu-i […] The post Ala Nemerenco nu a decis încă dacă va lua ”Ordinul Republicii”, oferit de Maia Sandu appeared first on Omniapres.
De luni, 9 februarie, elevii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de către Primăria capitalei. Săptămâna aceasta, joi și vineri, din cauza poleiului, copiii au avut lecții online. ”În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri […] The post Elevii din Chișinău revin la lecții cu prezență fizică appeared first on Omniapres.
În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane # Omniapres
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, scrie Ziua.md. Mircea Eșanu […] The post În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane appeared first on Omniapres.
Restanțe la plata poliței medicale: Peste 1500 de moldoveni, dați în judecată anul trecut # Omniapres
Peste 1 500 de moldoveni au fost acționați în judecată anul trecut, pentru neplata poliței medicale obligatorii. Cei mai mulți sunt persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Datoriile pot ajunge la zeci de mii de lei, iar instituția are trei ani la dispoziție pentru a le recupera […] The post Restanțe la plata poliței medicale: Peste 1500 de moldoveni, dați în judecată anul trecut appeared first on Omniapres.
VIDEO // FSB l-a reținut pe suspectul de atentat asupra generalului rus Alekseev. A fost extrădat din Dubai # Omniapres
Bărbatul suspectat că l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev a fost reținut în Dubai și extrădat la Moscova. Anunțul a fost făcut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Autorul atentatului, Liubomir Korba, de 65 de ani, cetățean rus, a fost reținut cu suportul serviciilor speciale ale Emiratelor Arabe Unite. FSB mai declară […] The post VIDEO // FSB l-a reținut pe suspectul de atentat asupra generalului rus Alekseev. A fost extrădat din Dubai appeared first on Omniapres.
Neptun Deep, proiectul de exploatare a gazelor în Marea Neagră, va fi protejat de radare, drone și senzori # Omniapres
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare – care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui Nicușor Dan, potrivit News.ro. România […] The post Neptun Deep, proiectul de exploatare a gazelor în Marea Neagră, va fi protejat de radare, drone și senzori appeared first on Omniapres.
Olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 07 și 08 februarie 2026, au fost reprogramate pentru săptămâna viitoare. Ministerul Educației și Cercetării a luat această decizie di cauza situației meteorologice dificile. Astfel, Olimpiadele de Matematică și Limbi străine: Limba engleză și Limba spaniolă, vor avea loc joi, 12 februarie, cu începere de la ora 12:00, […] The post Olimpiadele școlare, amânate pentru săptămâna viitoare, din cauza vremii appeared first on Omniapres.
Duminica aduce mai puțină presiune profesională, dar nu exclude complet subiectul banilor. Sunt cheltuieli legate de ieșiri, vizite și evenimente, însă în paralel apar discuții despre colaborări, contracte sau idei de business care pot fi puse în aplicare în perioada următoare. Pentru unii nativi, ziua este despre cumpătare și planificare financiară, iar pentru alții – […] The post Horoscop 8 februarie 2026. Cheltuieli pentru ieșiri, dar și planuri care pot aduce bani appeared first on Omniapres.
Dintr-un cod – în altul. De luni revin gerurile. Meteorologii au emis cod galben de scădere medie zilnică a aerului pentru data de 9 februarie. Conform atenționării, pe întreg teritoriul țării, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7 grade Celsius. Cel mai frig va fi în raioanele de Nord. La Briceni și Ocnița, […] The post De luni revine gerul. Termometrele vor indica până la minus 17 grade appeared first on Omniapres.
Delegația Republicii Moldova a defilat la ceremonia de deschidere a marelui eveniment sportiv, iar purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin. Pe lângă ceremonia principală de la Milano, paradele sportivilor au avut loc în alte trei locații din nordul Italiei, iar sportivii noștri au defilat la Cortina d’Ampezzo și Predazzo. Jocurile Olimpice de iarnă […] The post Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă appeared first on Omniapres.
Turbo Power Energy critică declarațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești-Chișinău: nu au la bază nicio confirmare factologică # Omniapres
Compania Turbo Energy Power respinge afirmațiile potrivit cărora ar fi responsabilă de întârzierile la stația electrică Vulcănești și susține că nu are niciun contract pentru realizarea lucrărilor. Reacția vine după declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, făcute într-o emisiune de la TV 8. Într-un comunicat, reprezentanții firmei califică declarațiile drept „false” și spun că acestea […] The post Turbo Power Energy critică declarațiile Maiei Sandu despre linia Vulcănești-Chișinău: nu au la bază nicio confirmare factologică appeared first on Omniapres.
Drona căzută în raionul Drochia este fără explozibil. Poliția anunță că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă, s-a stabilit că aparatul de zbor este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă. Poliția din Drochia a fost sesizată vineri despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Ministerul […] The post Precizări de la Poliție: drona de lângă Sofia e fără explozibili appeared first on Omniapres.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit de 76 de ori în ultimele 24 de ore, în mare parte pentru deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate de pe drumuri, eliberarea traseelor de arbori căzuți și sprijinirea ambulanțelor blocate de condițiile meteo severe. Cele mai multe operațiuni au avut loc în raioanele Leova, Ocnița, Râșcani, Căușeni, […] The post Salvatorii au realizat 76 de misiuni în ultimele 24 de ore din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
VIDEO // Carabinierii, mobilizați pe întreg teritoriul țării din cauza condițiilor meteo severe # Omniapres
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Inspectoratul General de Carabinieri a dispus mobilizarea tuturor subunităților pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Echipajele intervin activ pentru a sprijini cetățenii și instituțiile publice. Forțele de ordine acționează coordonat în toate regiunile – Nord, Centru și Sud – pentru a asigura accesul în siguranță și menținerea funcționării serviciilor vitale. Prioritate […] The post VIDEO // Carabinierii, mobilizați pe întreg teritoriul țării din cauza condițiilor meteo severe appeared first on Omniapres.
Premierul Alexandru Munteanu a dispus ieșirea armatei pentru a interveni în Chișinău și alte localități, ca să ofere ajutor autorităților la combaterea efectelor poleiului. ”Am luat decizia și am solicitat Armatei să intervină, de la prima oră, pe teren, în Chișinău. Armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va pune la […] The post Guvernul scoate armata în stradă ca să combată efectele poleiului appeared first on Omniapres.
Ziua vine cu multă mișcare în plan social: întâlniri, evenimente, vizite și ieșiri care rup rutina. Pentru unele zodii apar mici cheltuieli făcute din plăcere – excursii, cadouri, distracții –, în timp ce altele recuperează bani sau își permit relaxare fără griji. Este un context bun pentru reconectare cu oamenii apropiați, dar și pentru decizii […] The post Horoscop 7 februarie 2026. Vizite, invitații și cheltuieli de plăcere appeared first on Omniapres.
