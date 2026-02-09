Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți în Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk
Cotidianul, 9 februarie 2026 10:10
În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Un bărbat de 35 de ani a fost ucis, iar o tânără de 19 ani și încă o persoană au fost rănite. Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că armata rusă a lansat …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 5 minute
10:30
Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul în stare avansată de ebrietate # Cotidianul
Procuratura municipiului Chișinău anunță luni, 9 februarie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei penale în care un judecător este învinuit de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, este vorba despre judecătorul suspendat Ghenadie Tocaiuc. Conform procurorilor, incidentul a avut loc în …
Acum 30 minute
10:10
Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți în Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk # Cotidianul
În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Un bărbat de 35 de ani a fost ucis, iar o tânără de 19 ani și încă o persoană au fost rănite. Șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că armata rusă a lansat …
Acum 24 ore
20:40
România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, inițiativă lansată de Statele Unite, însă autoritățile de la București evaluează atent implicațiile juridice și compatibilitatea cu angajamentele internaționale înainte de a lua o decizie oficială. România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru …
16:00
După câteva zile marcate de condiții meteo dificile și activitate școlară perturbată, autoritățile municipale anunță reluarea procesului educațional în format fizic în toate instituțiile de învățământ din Chișinău, începând de luni, 9 februarie. Elevii revin la ore cu prezență fizică în municipiul Chișinău, potrivit unui anunț făcut de Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, …
15:00
Ministrul Energiei demontează mitul energiei gratuite: Republica Moldova își achită factura conform prețurilor comerciale # Cotidianul
Speculațiile privind livrarea gratuită a energiei electrice din România către Republica Moldova sunt infirmate oficial. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, clarifică faptul că toate livrările se fac strict în baza unor contracte comerciale, iar Chișinăul achită integral energia consumată, inclusiv în situații de avarie. Republica Moldova nu primește energie electrică gratuit din România, iar toate livrările …
13:40
Maia Sandu deschide dezbaterea națională: Protejarea copiilor online devine o prioritate strategic # Cotidianul
Siguranța copiilor în mediul digital nu mai este doar o preocupare a familiilor, ci o provocare majoră pentru întreaga societate. Președinta Maia Sandu avertizează că impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a minorilor devine tot mai vizibil și cere o discuție publică amplă privind eventuale restricții de acces. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat …
11:30
Jurista Tatiana Rotari urmează să preia mandatul de deputat rămas vacant după demisia sportivei Anastasia Nichita, confirmând oficial acceptarea funcției în fața Comisiei Electorale Centrale. Jurista Tatiana Rotari va deveni deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat. Pe 6 februarie, Rotari și-a exprimat …
10:40
Republica Moldova își consolidează parcursul european. Victor Negrescu anunță noi proiecte comune și sprijin pentru limba română # Cotidianul
Consolidarea cooperării proiecte comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în Republica Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi. Oficialul european a subliniat ritmul accelerat al Chișinăului în procesul de aderare la UE. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, …
Ieri
19:50
Republica Moldova, în top 5 mondial la securitate cibernetică: performanță majoră, dar cu restanțe la digitalizare # Cotidianul
Republica Moldova urcă în elita globală a securității cibernetice, ocupând locul cinci în clasamentul National Cyber Security Index. Deși rezultatul confirmă progrese importante în protecția digitală, nivelul general de digitalizare al țării rămâne în urmă, evidențiind un decalaj semnificativ. Republica Moldova se clasează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit National …
14:00
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: sute de drone și zeci de rachete lansate într-o singură noapte # Cotidianul
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind facilități esențiale de producere și distribuție a energiei electrice. Anunțul a fost făcut sâmbătă, de ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, citat de Reuters. „Criminalii ruși au efectuat încă un atac masiv asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii …
13:40
Activitatea s-a normalizat pe Aeroportul Internațional Chișinău: zborurile se desfășoară în siguranță, în pofida condițiilor de iarnă # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău funcționează fără perturbări, iar toate operațiunile aeriene se desfășoară în regim normal, în condiții de siguranță. Anunțul a fost făcut de administrația aeroportuară. Activitatea pe aeroport decurge în parametri optimi, pista de aterizare-decolare, căile de rulare și platforma de staționare a aeronavelor fiind pe deplin funcționale. Reprezentanții aeroportului precizează …
12:40
VIDEO | Instruiri în Bosnia pentru provocarea dezordinilor în Republica Moldova: trei persoane condamnate la ani grei de închisoare # Cotidianul
O schemă de pregătire a unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din Republica Moldova s-a soldat cu condamnări la închisoare. Un bărbat și două femei au primit pedepse de patru și cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au …
12:00
Într-un context marcat de discuții tot mai frecvente despre identitate, istorie și viitor geopolitic, președintelui Parlamentului, Igor Grosu a vorbit deschis despre ipoteza unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, evocând ideea unei aspirații istorice, dar și realitatea pragmatică a parcursului european. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi ”, de …
10:50
O dronă de model „Gerbera”, fără încărcătură explozivă, a fost identificată de polițiști în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia. Obiectul a fost examinat de specialiștii tehnico-explozivi, iar autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei și prevenirea oricărui pericol. În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Prezența monumentelor sovietice în spațiul public al Republicii Moldova nu reprezintă o simplă chestiune de patrimoniu sau estetică urbană, ci o problemă profund politică, morală și identitară. Această controversă vizează amenajarea spațiului urban și reflectă divergențele de interpretare axiologică între diferite segmente ale populației. Dezbaterea privind păstrarea sau demontarea monumentelor arată, în esență, dificultatea societății …
19:50
„Comanda trupelor este paralizată”. Panică în armata rusă după problemele Starlink. Propagandistul Soloviov cere detonarea unor arme nucleare în spațiu pentru a distruge sateliții lui Musk # Cotidianul
Armata rusă se confruntă cu dificultăți majore de coordonare în Ucraina după ce compania SpaceX a intensificat măsurile împotriva utilizării neautorizate a sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Presa internațională scrie că decizia ar avea efecte directe asupra controlului dronelor și asupra legăturilor dintre unități. După aproape trei ani în care accesul Rusiei la tehnologie …
19:20
Peste 2.500 de locuințe rămân în continuare fără electricitate din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren # Cotidianul
Condițiile meteorologice dificile din perioada 4–8 februarie 2026 au provocat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova, lăsând mii de consumatori fără curent. Potrivit operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”, în intervalul 12:00–18:00 din 6 februarie, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii …
18:50
Dronă depistată în raionul Drochia. Zona a fost securizată, iar geniștii urmează să examineze obiectul # Cotidianul
Poliția din Drochia a fost sesizată după ce o dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. Potrivit autorităților, perimetrul a fost securizat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul pentru a stabili natura acestuia și eventualele riscuri. Oamenii legii le reamintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel …
18:40
VIDEO | Anatol Șalaru: Moldovenismul promovat de idioții utili ajută Moscova să controleze Republica Moldova. Reunificarea poate deveni o necesitate pentru România, Republica Moldova și UE # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că dezbaterea identitară din Republica Moldova este folosită ca instrument geopolitic, iar menținerea „moldovenismului” servește intereselor Moscovei de a păstra controlul asupra regiunii. Într-un podcast realizat de Defense România, moderat de Tudor Curtifan, Șalaru a vorbit despre relația dintre identitate, securitate și viitorul Republicii Moldova, inclusiv despre scenariul …
17:20
UE strânge lațul asupra economiei Rusiei: al 20-lea pachet de sancțiuni blochează transportul maritim al petrolului și vizează 20 de bănci. Veniturile fiscale ale Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% în 2025 # Cotidianul
Comisia Europeană a prezentat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să crească presiunea economică asupra Kremlinului și să limiteze capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina. Noile restricții vizează în principal sectorul energetic, sistemul financiar și schimburile comerciale. Potrivit executivului european, sancțiunile sunt concepute pentru a reduce veniturile Rusiei din petrol …
16:50
VIDEO | Investigație WatchDog: Legătura din umbră dintre Ceban și rețeaua FSB. Rolul lui Nigeat Askerov în câmpul de influență rusă # Cotidianul
O figură discretă, trecută mult timp neobservată în anturajul politic de la Chișinău, apare în centrul unei investigații Watchdog, care conturează posibile conexiuni între administrația locală, cercuri politice moldovenești și structuri asociate serviciilor speciale ruse. În prim-plan este personajul Nigeat Askerov, asistentul lui Ivan Ceban, fiind descris drept intermediar între influența rusă și actori politici …
16:10
Condițiile meteo afectează traficul aerian: Aeroportul Chișinău anunță posibile întârzieri # Cotidianul
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. Potrivit comunicatului, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de maximă siguranță. Procedura de degivrare este obligatorie …
15:10
Maia Sandu: Reforma administrativă nu vizează autonomia găgăuză. Alegerile trebuie să fie libere, nu cumpărate # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că reforma administrației publice locale (APL) nu poate viza autonomia găgăuză, cu excepția cazurilor în care anumite localități rurale mici decid, de comun acord, să se amalgameze. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8. Șefa statului a subliniat că autonomia Găgăuziei nu …
15:10
VIDEO | Eugen Osmochescu: Economia Republicii Moldova crește moderat, iar investițiile accelerează. Guvernul pregătește un amplu program de debirocratizare # Cotidianul
Economia Republicii Moldova a continuat să crească în 2025, în pofida incertitudinilor regionale, susținută de majorarea investițiilor, a producției industriale și a numărului de locuri de muncă. Autoritățile anunță pentru 2026 un program amplu de reducere a birocrației și de modernizare a mediului de afaceri, menit să apropie economia națională de standardele Uniunii Europene și …
14:10
VIDEO | Republica Moldova și Lituania își consolidează parteneriatul: zboruri directe Chișinău-Vilnius și cooperare extinsă în securitate # Cotidianul
Republica Moldova și Lituania își consolidează relațiile bilaterale prin lansarea zborurilor directe Chișinău-Vilnius, începând cu 1 aprilie 2026, și prin extinderea cooperării în domeniile securității, apărării și economiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și omologul său lituanian, Kestutis Budrys, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. „Sunt bucuros să spun că, …
12:40
Blocarea Starlink, o lovitură pentru armata rusă? Tehnologia „neprietenoasă” de care depinde pe front # Cotidianul
Mai mulți Z-bloggeri ruși au anunțat că, pe front, ar fi fost dezactivate în masă terminalele de comunicații prin satelit Starlink utilizate de armata rusă. Dispozitivele, obținute în mare parte prin contrabandă, reprezentau un element neoficial, dar esențial, al sistemului de comunicații și comandă pentru numeroase unități ale Forțelor Armate ale Federației Ruse, scrie publicația …
12:20
VIDEO | Maia Sandu: „Angajamentul nostru rămâne aderarea până în 2030”. Negocierile UE, blocate de veto-ul Ungariei # Cotidianul
Republica Moldova își menține obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în 2030, în pofida blocajului politic care întârzie deschiderea oficială a negocierilor. Președinta Maia Sandu a declarat că autoritățile continuă reformele necesare, chiar dacă procesul este temporar frânat de opoziția Ungariei față de avansarea Ucrainei în negocierile de aderare. Declarațiile au fost făcute în …
12:00
Un oficial militar rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse (fostul GRU), a fost rănit într-un atac armat produs la Moscova. Potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse, un individ necunoscut a deschis focul asupra oficialului militar într-un bloc …
11:40
Mihai Isac, despre anularea alegerilor din România și raportul SUA: Decizia a venit pe fundalul presiunilor hibride și al erorilor politice # Cotidianul
Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a atras atenția partenerilor internaționali și a fost menționată într-un raport american privind respectarea standardelor democratice. Documentul invocă îngrijorări legate de transparența procesului electoral și de impactul deciziei asupra încrederii publice, în timp ce autoritățile române susțin că măsura a fost legală și necesară pentru protejarea democrației. …
11:10
Dosarul „Kuliok”: Vladimir Cebotari, audiat ca martor, susține că în sacoșa neagră erau sute de mii de dolari sau euro # Cotidianul
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, scrie TV8. Potrivit lui Cebotari, în kuliok …
11:00
VIDEO | Maia Sandu: Evadările inculpaților și justiția „necurățată” rămân vulnerabilități majore ale statului # Cotidianul
Fuga persoanelor cercetate penal înainte de pronunțarea unor sentințe definitive și ritmul lent al reformei justiției continuă să ridice semne de întrebare asupra funcționării sistemului judiciar din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că autoritățile caută soluții pentru a preveni aceste situații, însă responsabilitatea aplicării lor revine, în mare parte, procurorilor și judecătorilor. Șefa statului …
11:00
Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: Oamenii care își sacrifică viața merită cel mai mult # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu se vede câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, deși a fost propusă pentru nominalizare de un deputat din Parlamentul Norvegiei. Șefa statului susține că adevărații oameni care merită această distincție sunt cei care își riscă și își sacrifică viața pentru pace. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de …
10:30
Aproximativ 10 mii de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii” # Cotidianul
Aproape 10 mii de consumatori, majoritatea din nordul țării, au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Sistemul electroenergetic național funcționează în regim planificat, fără deranjamente majore în rețeaua de transport, în pofida condițiilor meteo dificile din ultimele ore. Potrivit Ministerului Energiei, la ora 06:00, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat avarii în rețeaua …
10:00
VIDEO | Maia Sandu, despre unirea cu România: „R. Moldova ar fi în mai mare siguranță protejată de România” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că unirea cu România ar oferi un nivel sporit de securitate pentru țara noastră, însă subliniază că, în prezent, această opțiune nu este susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8. Maia Sandu a specificat că în actualul context geopolitic, …
5 februarie 2026
19:50
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a lansat recent Campania Națională Patriotică cu genericul „Patria noastră este Republica Moldova”, corelată simbolic cu marcarea Zilei statalității moldovenești, celebrată la 2 februarie. Mesajele promovate în cadrul campaniei pun accent pe suveranitate, identitate moldovenească și pe presupusul pericol al pierderii statalității printr-o eventuală Unire cu România. Discursul este construit …
19:40
Statul ar putea vinde terenuri pentru dezvoltări imobiliare. Igor Grosu: pregătim un „pachet de intervenții” # Cotidianul
Guvernarea ia în calcul valorificarea unor terenuri aflate în proprietatea statului, situate la periferia municipiului Chișinău și în localitățile din proximitate, în vederea dezvoltării de noi proiecte imobiliare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru reglementarea pieței imobiliare, urmând să consulte în …
19:40
Diplomație pe bani și promisiuni: Cum a rămas George Simion fără întâlniri promise cu Trump, Vance și Rubio în SUA. AUR neagă că le-a plătit, dar firma de lobby a cerut daune în instanță # Cotidianul
Partidul AUR ar fi plătit sume consistente unei firme de lobby din Statele Unite pentru a-i facilita liderului George Simion întâlniri la vârful administrației americane, inclusiv cu Donald Trump și JD Vance, în plină miză electorală. Întâlnirile nu au mai avut loc, promisiunile nu au fost onorate, iar acum formațiunea cere în instanță despăgubiri de …
18:50
ANTA respinge acuzațiile APOTA și anunță controale repetate pe strada Calea Moșilor din Chișinău # Cotidianul
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge acuzațiile privind o presupusă inactivitate instituțională și susține că a efectuat controale repetate asupra activității de transport desfășurate pe strada Calea Moșilor 2A din municipiul Chișinău. Precizarea vine după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat organizarea unor proteste. Potrivit ANTA, în această săptămână au …
18:20
Valeriu Pașa: Raportul american despre „interferențe electorale” ale UE este „un cadou pentru propaganda rusă” # Cotidianul
Expertul Watchdog.md, Valeriu Pașa, avertizează că raportul apărut în Statele Unite, care acuză Comisia Europeană de „interferențe electorale” prin reglementarea conținutului online, este un document politic, fără statut oficial, folosit pentru a servi interesele marilor platforme digitale și pentru a alimenta narativele anti-UE. Într-un interviu acordat postului RFI, Pașa susține că raportul ignoră realitățile privind …
17:10
Japonia oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat ratificarea acordului # Cotidianul
Compania publică „Teleradio-Moldova” urmează să beneficieze de un grant nerambursabil de aproximativ 21 de milioane de lei din partea Guvernului Japoniei, destinat modernizării capacităților tehnice ale postului Moldova 2. Parlamentul a aprobat în primă lectură ratificarea înțelegerii bilaterale, în timp ce opoziția a cerut garanții suplimentare de transparență privind utilizarea fondurilor. „Obiectivul proiectului este de …
16:20
VIDEO | Igor Grosu îl acuză pe Costiuc de manipulare: „O campanie clară de promovare a narativelor Federației Ruse” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, respinge acuzațiile privind existența unui presupus „hub militar” și îl acuză pe liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, de manipulare și promovare a narativelor pro-Kremlin. Oficialul susține că informațiile lansate în spațiul public despre producerea de echipamente militare de către o companie privată sunt false și fac parte dintr-o campanie de dezinformare. …
16:10
Schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia după negocierile de la Abu Dhabi, dar pacea rămâne blocată # Cotidianul
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după două zile …
15:40
VIDEO | Stoianoglo, după audiere: „Nu am avut niciodată legături cu Platon”. Fostul Procuror General respinge toate acuzațiile # Cotidianul
Fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost audiat în ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul în care este acuzat de abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații. După ședință, Stoianoglo a respins categoric toate acuzațiile și a declarat că nu a avut niciodată legături cu omul …
15:10
Audieri în dosarul „Kuliok”: Andrian Candu suspectează că Plahotniuc ar fi organizat filmarea cu sacoșa neagră # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu a depus mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. În timpul ședinței de judecată, acesta a declarat că filmarea cu sacoșa neagră ar fi fost făcută în sediul Partidului Democrat. Candu bănuiește că nașul său, Vladimir Plahotniuc, ar fi organizat-o. Potrivit lui Candu, Plahotniuc ar fi …
13:50
Andrei Curăraru: „Hubul militar” invocat de Costiuc este un fals. ASP nu a emis nici o licență militară # Cotidianul
Un nou val de dezinformare a fost lansat în spațiul public după ce liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a afirmat că autoritățile ar fi permis construirea unei fabrici de armament la Ungheni. Filmulețul cu declarații în acest sens a acumulat peste 130.000 de vizualizări online, însă teoria lui Costiuc a fost contrazisă oficial de …
13:10
Tratatul New START expiră: Rusia și SUA nu mai sunt legate de limite privind arsenalul nuclear strategic # Cotidianul
Rusia și Statele Unite nu mai sunt legate de nicio limită privind dimensiunea arsenalelor lor nucleare strategice după ce ultimul lor tratat de control al armamentului, New START, a expirat joi, fără ca părțile să ajungă la un acord asupra pașilor următori, scrie Reuters. Tratatul New START limita numărul de rachete, lansatoare și focoase strategice …
12:40
VIDEO | Ghețuș și polei afectează intervențiile MAI: autospeciale și microbuze implicate în accidente # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că toate subdiviziunile sale sunt mobilizate la nivel național în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei și ghețuș, pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației. În ultimele 24 de ore, peste 320 de salvatori și pompieri, cu 86 de autospeciale, au intervenit pentru a sprijini cetățenii, a debloca și tracta …
12:40
Accidentul de la Ulmu: 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un microbuz s-a izbit într-o mașină de pompieri # Cotidianul
Un număr de 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului din apropierea satului Ulmu din raionul Ialoveni, produs după ce un microbuz de pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu din cauza condițiilor meteo. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și …
11:50
Integrarea europeană avansează: Chișinăul deschide negocierile pe Clusterul „Valori fundamentale” # Cotidianul
Republica Moldova intră într-o nouă fază a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu lansarea primelor negocieri tehnice pe Clusterul 1: „Valori fundamentale”. Discuțiile marchează trecerea de la etapa de evaluare la cea de implementare a reformelor esențiale, considerate decisive pentru avansarea negocierilor de aderare. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că …
11:30
Continuă ședința de judecată în dosarul „Kuliok”: Andrian Candu depune mărturie ca martor al acuzării, Dodon absent din nou # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon, a continuat și astăzi cu audierea primului martor – fostul deputat democrat Andrian Candu. Fostul președinte nu a fost prezent la ședință, motivând că participă la ședința Parlamentului. Dodon este reprezentat de avocații săi Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan, care susțin …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.