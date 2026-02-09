Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: morți și zeci de răniți în Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk

13:10

Rusia și Statele Unite nu mai sunt legate de nicio limită privind dimensiunea arsenalelor lor nucleare strategice după ce ultimul lor tratat de control al armamentului, New START, a expirat joi, fără ca părțile să ajungă la un acord asupra pașilor următori, scrie Reuters. Tratatul New START limita numărul de rachete, lansatoare și focoase strategice …