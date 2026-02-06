Problematica monumentelor ocupației sovietice în Republica Moldova

15:20

Fostul președinte al PDM, Dumitru Diacov, a fost audiat la Curtea Supremă de Justiție, în calitate de martor în dosarul numit generic „kuliok”. Diacov a relatat jurnaliștilor că nu știe ce putea fi în pachetul negru cu calendar, pe care Plahotniuc i l-a transmis lui Dodon. De asemenea, acesta afirmă că nici nu cunoaște dacă …