Vremea se încălzește: temperaturile cresc până la +11 grade
Radio Chisinau, 10 februarie 2026 14:25
Vremea se încălzește simțitor după scăderea bruscă a temperaturilor, marcată de codul galben. În următoarele zile, mercurul din termometre va indica valori pozitive în timpul zilei și parțial noaptea. La sudul țării, temperaturile vor ajunge la +11 grade Celsius.
Acum 30 minute
14:25
Acum o oră
14:10
Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune # Radio Chisinau
Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion.
13:50
Daniel Vodă, despre vizita premierului Alexandru Munteanu la Kiev: Confirmă interesul strategic al Chișinăului față de negocierile de pace și eforturile internaționale de încetare a războiului # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu se află astăzi la Kyiv pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre evoluțiile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, securitatea regională, precum și cooperarea bilaterală. Șeful Executivului de la Chișinău s-a întâlnit cu prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco și urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita are o puternică semnificație politică și simbolică, demonstrând că Ucraina rămâne un reper major de securitate regională pentru Republica Moldova. În același timp, gestul are și o dimensiune morală, prin reafirmarea sprijinului Republicii Moldova pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, spun experții de la Chișinău.
Acum 2 ore
13:35
Plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din R. Moldova, suspendată din cauza blocării conturilor # Radio Chisinau
La benzinăriile Lukoil din Republica Moldova, plata cu cardul nu mai este posibilă, fiind acceptat doar numerarul. Agenția Servicii Publice precizează că două bănci comerciale au blocat conturile companiei după ce au identificat neconcordanțe între datele furnizate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP, transmite IPN.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu clarificări în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje referitoare la facturi ridicate la gaze naturale, energie electrică și energie termică, subliniind că valoarea totală de plată nu este determinată exclusiv de prețul reglementat.
13:05
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată de creșterea prețurilor la produse alimentare și servicii prestate populației, transmite IPN.
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 11 februarie.
Acum 4 ore
12:25
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în care fostului șef de stat Igor Dodon îi este transmisă o pungă, în care se presupune că ar fi fost bani, transmite IPN.
12:10
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Radio Chisinau
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de film. Reacțiile invitaților au conturat rapid un mesaj comun: HOTARUL reușește să depășească standardele stabilite de CARBON, filmul care a redefinit cinematografia moldovenească.
11:55
Doi procurori, trimiși în judecată pentru fapte de corupție: Au pretins 20 mii de euro pentru soluționarea unui dosar # Radio Chisinau
Doi procurori vor ajunge în fața instanței de judecată fiind învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Aceștia sunt acuzați că au pretins 20 mii de euro pentru a elibera din arest un învinuit într-un dosar de orgnizare a migrației ilegale.
11:35
Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața, pacea și libertatea” (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, printr-un omagiu adus apărătorilor Ucrainei, care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei.
11:20
DIALOG EUROPEAN | Noul Ambasador al R. Moldova în Ucraina, Victor Chirilă: „Misiunea mea este să fac relația Chișinău–Kiev și mai puternică” (AUDIO) # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să consolideze parteneriatul strategic cu Ucraina și să aprofundeze cooperarea economică și infrastructurală, în perspectiva reconstrucției postbelice a acestei țări, spune noul Ambasador al R. Moldova la Kiev, Victor Chirilă. El a declarat în emisiunea „Dialog European„ de la Radio Chișinău că prioritățile R. Moldova în raport cu țara vecină vizează interconectarea infrastructurii rutiere, energetice și feroviare, subliniind că reconstrucția Ucrainei post conflict va contribui la întărirea securității regionale și va crea oportunități semnificative pentru dezvoltarea economică a țării.
Acum 6 ore
10:40
În premieră, riscurile din sectorul agricol vor fi evaluate în cadrul unui studiu național # Radio Chisinau
Riscurile agricole vor fi analizate în premieră într-un studiu complex dedicat managementului acestora din sectorul agricol al Republicii Moldova, inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Studiul va identifica vulnerabilitățile existente și va propune soluții aliniate standardelor europene și internaționale, cu scopul de a spori reziliența fermierilor în fața schimbărilor climatice, instabilității economice și altor provocări, transmite IPN.
10:20
Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Fără acest împrumut, Ucraina ar fi riscat să rămână fără lichidități până în aprilie # Radio Chisinau
Parlamentul European a decis să voteze rapid un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ca să evite lipsa de bani pentru efortul de război, scrie Politico.
10:00
Sportivii R. Moldova debutează astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Radio Chisinau
Sportivii Republicii Moldova debutează astăzi, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, primii care intră în concurs fiind biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev, relatează MOLDPRES.
09:55
09:45
Persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Din motive de securitate, procurorul cere examinarea declarațiilor făcute de aceasta la faza de urmărire penală (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să scrie despre dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se apropie de final. Procurorul a solicitat citirea în instanță a declarațiilor date în faza de urmărire penală de un agent sub acoperire din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii mai relatează despre disputa privind reforma administrației publice. Vicepreședintele PLDM, Ion Terguță, este de părere că guvernul evită o reformă administrativ-teritorială reală și promovează, în schimb, modificări „birocratice”, fără impact economic.
09:40
09:25
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 93 bani.
09:05
Daniel Vodă (IPRE): „Retragerea din CSI, cea mai importantă decizie de politică externă în primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu” # Radio Chisinau
La 100 de zile de la învestire, Guvernul condus de Alexandru Munteanu poate revendica o decizie de politică externă cu valoare istorică – inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Declarația aparține expertului de la Institutul pentru Politici și reforme (IPRE), Daniel Vodă, care consideră că, deși tardiv, acest pas reprezintă o clarificare juridică și politică necesară pentru coerența direcției europene a țării, transmite MOLDPRES.
08:50
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima vizită oficială la Kiev: „Mergem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean” (VIDEO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
08:45
Premierul Alexandru Munteanu merge în prima vizită oficială în Ucraina: „Mergem să ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean” (VIDEO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că se află în drum spre Kiev, în cadrul primei deplasări oficiale în Ucraina. Premierul este însoțit de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, ministra de interne, Daniella Misail Nichitin și de ministrul energiei, Dorin Junghietu.
Acum 8 ore
08:30
VIDEO | Maia Sandu anunță consultări privind siguranța copiilor în mediul online: „Internetul nu trebuie să fie un pericol, ci un spațiu în care să se poată dezvolta” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de avertizare privind impactul tot mai mare al mediului digital asupra copiilor și tinerilor, subliniind necesitatea unor măsuri concrete de protecție în spațiul online.
08:10
METEO | Vreme stabilă, dar rece în R. Moldova. Minimele vor atinge -17 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prognozat pentru astăzi, 9 februarie, vreme stabilă, dar rece, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:15
Resturi de dronă au fost găsite pe o plajă din stațiunea Mamaia. Ancheta a fost preluată de Serviciul Român de Informații # Radio Chisinau
Resturi de dronă au fost găsite, luni seară, pe o plajă din Mamaia.Apelul la 112 a fost dat de un trecător care a anunțat poliția că pe plajă, în dreptul unui hotel din Mamaia, pe o zonă de plajă lărgită, au fost văzute resturi de dronă.
21:05
CNA invită companiile din R. Moldova să concureze pentru Trofeul Integrității în afaceri # Radio Chisinau
Companiile care promovează și implementează standardele de integritate sunt invitate să lupte pentru Trofeul Integrității în afaceri, acordat în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului”. Competiția este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu CNA și UNFPA Moldova.
20:45
Naționala Moldovei de judo se întoarce fără medalii de la turneul din seria Grand Slam, desfășurat la Paris, transmite IPN.
20:25
ONU oferă granturi pentru ONG-urile care promovează drepturile minorităților în R. Moldova # Radio Chisinau
Organizațiile societății civile din Moldova pot aplica pentru granturi oferite de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, dedicate sprijinirii drepturilor minorităților. Granturile vizează consolidarea capacității jurnaliștilor independenți în promovarea drepturilor minorităților.
19:45
Kaja Kallas: „Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv” # Radio Chisinau
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina, în contextul în care Bruxelles-ul cochetează din ce în ce mai intens cu ideea de a numit un emisar special care să discute direct cu Moscova, printre persoanele vehiculate numărându-se fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö.
19:25
Fostă șefă de post vamal a fost condamnată pentru trafic de influență și corupere activă # Radio Chisinau
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 din cadrul Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost condamnată pentru trafic de influență și corupere activă, fiind găsită vinovată de comiterea a patru episoade distincte de corupție. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
19:05
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot europeană pentru tehnologii avansate de semiconductori, la care participă și România # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.
18:45
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc vine în fața judecătorilor pe 12 februarie # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi de avocatul acestuia, Lucian Rogac. Tot astăzi, procurorii au solicitat anexarea la dosar a documentelor care confirmă cheltuielile de extrădare ale lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, estimate la aproximativ 100 de mii de lei, care ar urma să fie achitate de inculpat.
18:25
ANSA respinge informațiile false privind testarea cărnii de pasăre: laboratoarele pot depista metronidazolul # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) infirmă informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califică aceste afirmații drept false și nefondate, avertizând că ele pot induce în eroare consumatorii și pot afecta nejustificat încrederea în sistemul național de control al siguranței alimentelor.
18:05
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cei mai renumiți cântăreți rock (Prima parte, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:00
Sute de cadre didactice și directori de școli, instruiți în utilizarea sigură a inteligenței artificiale # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat în zilele de 5 și 6 februarie 2026 două webinare naționale dedicate utilizării sigure, etice și responsabile a inteligenței artificiale de către copii. Activitatea se înscrie în campania „Împreună pentru un Internet mai bun”.
18:00
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: „Toate proiectele vor fi finalizate” # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit instituției, întreruperea temporară a unor lucrări este determinată exclusiv de condițiile meteo specifice sezonului rece și nu reprezintă abandonarea proiectelor.
17:50
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: toate proiectele vor fi finalizate # Radio Chisinau
;inisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit instituției, întreruperea temporară a unor lucrări este determinată exclusiv de condițiile meteo specifice sezonului rece și nu reprezintă abandonarea proiectelor.
17:45
Sectorul IT din R. Moldova depășește un miliard de dolari în 2025. Eugen Osmochescu: „Rezultatul a fost obținut de companiile rezidente ale Moldova Innovation Technology Park” # Radio Chisinau
Sectorul IT din Republica Moldova a atins în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de dolari, iar Guvernul își propune ca domeniul să ajungă să contribuie cu până la 10% la PIB, potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite Radio Chișinău.
17:35
Luna februarie, în multe regiuni ale Republicii Moldova și ale Europei de Est, apar condiții meteo care favorizează formarea poleiului pe copaci.
17:25
Termoelectrica propune ieftinirea energiei termice în capitală. Cererea urmează a fi examinată de ANRE # Radio Chisinau
Consumatorii din capitală ar putea achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cât este în prezent, până la 2180 de lei. Cererea urmează a fi examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care va aproba decizia finală.
17:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
16:50
Campanie cu mesajul „Bugetul este”, lansată de Primăria Chișinău. Expert: „În 2025 nu a fost votat un buget, și nici pentru anul 2026. Mesajul este absolut fals” # Radio Chisinau
Chiar dacă Consiliul Municipal Chișinău nu a aprobat bugetul pentru 2026 și nici nu a votat unul în 2025, primăria capitalei a lansat o campanie publicitară cu mesajul „Bugetul este”, afișat pe panouri în oraș și în transportul public. Campania a stârnit critici din partea experților, care o consideră „falsă” și „înșelătoare”, transmite Radio Chișinău.
16:35
Republica Moldova și Irlanda își consolidează dialogul în contextul integrării europene. Grosu: „Este o experiență din care avem multe de învățat” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Irlanda își intensifică dialogul bilateral în contextul parcursului european al țării noastre. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, comunică MOLDPRES.
16:25
Institutul de Medicină Urgentă din R. Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum. Cum va contribui parteneriatul moldo-israelian la dezvoltarea medicinei de urgență # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere care prevede cooperarea bilaterală în domeniul medicinei de urgență, educației medicale, cercetării și inovării în sănătate.
16:20
Chiar dacă troleibuzele noi din Chișinău sunt dotate cu rampe de acces pentru oamenii în scaune rulante, transportul public rămâne adesea inaccesibil, deoarece stațiile și trotuarele, în multe cazuri, nu sunt prevăzute cu rampe, lifturi sau pante adaptate. Potrivit unei cercetări realizate de Keystone Moldova, din această cauză, persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți majore în utilizarea transportului public, transmite IPN.
15:50
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în creștere cu 15% # Radio Chisinau
Autoritățile municipale au raportat o creștere de peste 15% a numărului de cazuri de boli infecțioase, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie.
15:35
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:20
Un bărbat din Hâncești a fost sancționat cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # Radio Chisinau
Un bărbat din Hâncești a fost amendat cu 55 de mii de lei pentru infracțiune de corupere a alegătorilor în 2024.
15:05
Peste 600 de liceeni vor ajuta absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Radio Chisinau
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnaziu și îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matematică. Acțiunea are loc în cadrul Campaniei „Matematica de la egal la egal”, ajunsă la cea de-a doua ediție, care a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
14:50
Zeci de monede cu valoare istorică au fost confiscate în cadrul unor percheziții la Bălți # Radio Chisinau
Peste 300 de monede din diferite epoci istorice au fost ridicate în cadrul unor percheziții desfășurate de procurori în colaborare cu ofițerii de investigații și urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălț.
