Purtătoarea drapelului Moldovei la Milano, vizată de acuzații privind poziții pro-ruse
SafeNews, 10 februarie 2026 14:20
Elizaveta Hlusovici, purtătoarea drapelului echipei naționale a Moldovei la Jocurile Olimpice de la Milano, a fost acuzată că a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Potrivit Infotag, publicațiile sportive ucrainene și rusești relatează acest lucru. „Schioarea Elizaveta Hlusovici, în vârstă de optsprezece ani, care a purtat drapelul moldovenesc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 […]
De la sisteme la oameni. Cum atacurile cibernetice lovesc direct angajații companiilor de apărare # SafeNews
Companiile din industria apărării, dar mai ales angajații lor și procesele de recrutare, se află tot mai des în centrul unor campanii de spionaj cibernetic coordonate și susținute de state, arată un raport publicat de Google înaintea Conferința de Securitate de la München. Potrivit analizei, atacurile nu mai vizează doar infrastructura internă a companiilor, ci se extind asupra […]
Elizaveta Hlusovici, purtătoarea drapelului echipei naționale a Moldovei la Jocurile Olimpice de la Milano, a fost acuzată că a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Potrivit Infotag, publicațiile sportive ucrainene și rusești relatează acest lucru. „Schioara Elizaveta Hlusovici, în vârstă de optsprezece ani, care a purtat drapelul moldovenesc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 […]
Ies la iveală noi detalii în dosarul „Kuliok", în care este învinuit Igor Dodon. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au dezvăluit că camerele video folosite în celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost instalate în patru umbrele, dar nu pot fi prezentate ca probă […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor imagini și mesaje despre facturi mari la gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit instituției, suma totală indicată în factură nu depinde doar de tariful reglementat. Valoarea finală poate include datorii din perioadele anterioare, un consum mai […]
După aproape patru ani de activitate și un proces marcat de contestații, reevaluări și presiuni publice, Comisia Pre-Vettinga publicat marți, 10 februarie 2026, raportul la final de mandat, document care sintetizează rezultatele evaluării integrității candidaților la funcțiile din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Potrivit raportului, Comisia a evaluat în total 69 de candidați. Dintre […]
La stațiile Lukoil din Republica Moldova, clienții pot achita combustibilul doar în numerar, după ce plățile cu cardul au fost suspendate. Potrivit Agenției Servicii Publice, două bănci comerciale au blocat conturile companiei, după ce au constatat neconcordanțe între datele prezentate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept. Conform procedurilor legale, […]
Aproape 150.000 de persoane au apelat anul trecut la serviciul de informaţii interne rus pentru a transmite informaţii, dintre care unele au dat naştere la „operaţiuni semnificative", ajungând până la urmăriri penale pentru „acte teroriste", a anunţat marţi FSB într-un comunicat, citat de AFP. „Linia teleonică de încredere" a puternicului FSB, moştenitorul KGB-ului din perioada […]
Republica Moldova va ieși definitiv din Comunitatea Statelor Independente până la sfârșitul anului. Procesul de denunțare a acordurilor fundamentale care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o datorie de aproximativ 100 mii euro. Precizările au fost făcute de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, […]
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări după ce mai mulți cetățeni au semnalat probleme la achitarea carburanților. Astfel, într-o postare pe rețelele de socializare ale, ASP anunță că două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei LUKOIL. Decizia a fost luată după ce băncile au constatat neconcordanțe între datele despre beneficiarul efectiv prezentate de […]
FOTO | Percheziții la Sîngerei. Cannabis și dispozitive pentru consum, ridicate de poliție # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei investighează un caz de circulație ilegală a substanțelor narcotice, în care sunt vizați trei bărbați cu vârste de 36 și 42 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. Acolo au fost găsite plante și semințe de cannabis, telefoane mobile, cartele SIM, dar și recipiente improvizate utilizate […]
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație". El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa. „Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13 mii […]
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat" cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum" # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată" cu europenii, dar fără „interlocutori în plus", subliniind că primele contacte „tehnice" au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea" pentru moment. Macron a anunţat în […]
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple decese cu apreciatul serial de mister din anii 1990 „Twin Peaks", relatează Reuters. „Este un caz fără termen de comparație în […]
Dosarele Epstein. Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # SafeNews
Numele a şase bărbaţi au fost acoperite fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie în dosarele legate de criminalul sexual Jeffrey Epstein, au reclamat congresmenii americani care au putut examina luni documentele necenzurate, relatează AFP. Departamentul american al Justiţiei a publicat la 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini", parţial cenzurate, din dosarul Epstein, afirmând […]
Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Printre cele mai frecvente abateri se numără depozitarea ilegală a deșeurilor, transportul masei lemnoase fără documente și arderea resturilor. La Bălți, un agent economic a fost sancționat cu o amendă de […]
Un bărbat a murit subit într-un troleibuz. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 07:22, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Trușeni, municipiul Chișinău. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta se afla în troleibuzul de pe ruta nr. 34, la stația terminus, când i s-ar […]
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în cadrul vizitei oficiale la Kyiv. La ceremonie a participat și prim-ministra Ucrainei, Iulia Svyrydenko. Șeful Guvernului de la Chișinău a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în război, subliniind că fiecare fotografie de pe acest memorial reprezintă o viață […]
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă – că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria – ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi" ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o […]
Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut un locuitor al raionului Anenii Noi, într-un dosar care vizează presupuse acțiuni de corupere electorală și finanțare ilegală a unui partid politic, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetei, bărbatul este suspectat că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi oferit bani, bunuri sau […]
Crima de la Frumușica: Fost
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, cercetat într-un dosar de omor comis acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru presă de surse apropiate anchetei. Anterior, acesta a declarat că nu își recunoaște vina, scrie unimedia.info. Cazul a devenit public în august 2024, când edilul, care a […] Articolul Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # SafeNews
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post. Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele, […] Articolul Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Situații legate de astfel de citații au fost deja raportate în presă și confirmate […] Articolul Chișinăul recomandă moldovenilor din Rusia să se întoarcă acasă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au […] Articolul Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat serialul „Squid Game” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au organizat, pe 9 februarie, la Abu Dhabi, prima rundă de consultări consulare, menită să îmbunătățească serviciile și sprijinul acordat cetățenilor celor două state. Discuțiile au fost conduse de Lilian Moraru, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și de Rashid Rahma, din partea Ministerului de Externe al […] Articolul Permisele auto vor putea fi convertite mai ușor între Moldova și EAU apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # SafeNews
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au spus luni surse diplomatice pentru AFP. Statele Unite vor ceda Italiei comandamentul forțelor aliate interarme (Allied Joint Force Command, JFC), […] Articolul Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, fiind suspectați de furt dintr-un automobil parcat în capitală. Potrivit anchetei, bărbații au spart geamul mașinii, au intrat în interior și au sustras aproximativ 7.000 de lei, după care au părăsit locul faptei. În urma acțiunilor […] Articolul VIDEO | Doi străini, arestați la Chișinău pentru furt din automobil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, a anunțat în cadrul Podcast ZdCe că viitorii șoferi trebuie să se aștepte la reguli mult mai stricte. În următoarele luni, Republica Moldova urmează să aplice integral noua directivă a Uniunii Europene privind transportul rutier și examinarea conducătorilor auto. Potrivit lui Eșanu, obiectivul UE este reducerea la zero a […] Articolul Schimbări în procesul de examinare pentru șoferi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Au ascuns pe corp 239 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice, depistate la frontiera Otaci # SafeNews
Au ascuns pe corp sute de recipiente cu lichid pentru țigări electronice și au încercat să le introducă ilegal în țară. Polițiștii de frontieră și vameșii au dejucat două tentative de contrabandă la punctul de trecere „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cazurile au fost depistate la […] Articolul FOTO | Au ascuns pe corp 239 de recipiente cu lichid pentru țigări electronice, depistate la frontiera Otaci apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Au cerut 20.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, doi procurori ajung în fața instanței # SafeNews
Au cerut și au primit bani pentru a interveni într-un dosar penal. Doi procurori au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte de corupție legate de „soluționarea” unui caz de migrație ilegală. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată instanței. Unul dintre procurori este învinuit de corupere activă […] Articolul Au cerut 20.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal, doi procurori ajung în fața instanței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Șapte persoane au încercat să treacă frontiera Republicii Moldova cu documente de călătorie falsificate. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, în timpul controalelor de rutină. Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră, tentativele au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Cele mai multe cazuri au fost identificate la PTF Aeroportul […] Articolul Acte de călătorie falsificate, ridicate la Aeroport și alte trei puncte de frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
În prima săptămână din februarie, statul a acumulat aproape 1,3 miliarde de lei la Bugetul public național. Sumele au fost colectate în perioada 2–6 februarie 2026, potrivit datelor operative prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Instituția anunță că o parte importantă a activității a vizat conformarea voluntară a contribuabililor. Inspectorii fiscali au efectuat 396 de vizite […] Articolul Statul a încasat aproape 1,3 miliarde de lei la buget, într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia # SafeNews
Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de aproape patru ani, trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia, a declarat marţi dimineaţă un înalt diplomat rus, citat de Reuters, preluat de news.ro. ”Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate […] Articolul Înalt diplomat rus: Un acord pentru soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina trebuie să ia în considerare şi garanţiile de securitate pentru Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un tribunal din regiunea Murmansk a amendat un pensionar cu 30.000 de ruble pentru like-uri la videoclipuri ale agenților străini pe YouTube. Anterior, amenzi pentru reacții pe „Odnoklassniki” au fost aplicate în Ținutul Altai. Judecătoria raională Kovdorski din regiunea Murmansk l-a amendat pe pensionarul Vasili Iovdii pentru like-uri la videoclipuri ale unor agenți străini pe […] Articolul Rusia a aplicat prima amendă pentru like-uri la videoclipuri pe YouTube apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională # SafeNews
Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de surse apropiate anchetei. Potrivit acelorași surse, până în prezent, fondatorul canalului nu ar fi fost dat în căutare […] Articolul Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Jocurile Olimpice: Controversă privind o cască de la skeleton care aduce un omagiu sportivilor ucraineni ucişi # SafeNews
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte. „Această decizie îmi frânge inima. Simt […] Articolul Jocurile Olimpice: Controversă privind o cască de la skeleton care aduce un omagiu sportivilor ucraineni ucişi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Protecția copiilor în mediul digital va deveni subiect de consultări la nivel național. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet. Șefa statului a atras atenția că tot mai mulți copii își petrec o mare parte din timp în mediul online, ceea ce aduce atât oportunități, cât […] Articolul Maia Sandu: Spațiul digital trebuie să fie sigur pentru dezvoltarea copiilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, care a subliniat că reforma administrației publice este esențială în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite […] Articolul Marcel Spatari: Banii europeni trebuie transferați direct către primării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Aproape 40 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În total, au fost înregistrate 39.376 de treceri ale persoanelor și 9.181 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai aglomerat punct rămâne Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12.907 traversări. La frontiera terestră, cele mai […] Articolul Opt cetățeni străini nu au fost admiși în țară în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
ULTIMA ORĂ | Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Kyiv. Pe agendă, securitatea și cooperarea cu Ucraina # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, unde va discuta cu autoritățile ucrainene despre cooperarea dintre cele două țări și situația de securitate din regiune. În cadrul vizitei, șeful Guvernului de la Chișinău are programate întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme, Oleksandr […] Articolul ULTIMA ORĂ | Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Kyiv. Pe agendă, securitatea și cooperarea cu Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Inspectorii de mediu au descoperit mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe raioane ale țării. Printre abateri se numără tăieri ilegale de arbori, transport de lemn fără acte, depozitări neautorizate de deșeuri și arderea resturilor. La Bălți, o persoană a fost amendată pentru aruncarea deșeurilor într-un loc […] Articolul FOTO | Prejudiciu de peste 23 de mii de lei după tăieri ilegale de arbori la Râșcani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ambasadoarea Norvegiei Mona Juul a demisionat din funcție după ce Ministerul de Externe a constatat că relațiile sale cu Jeffrey Epstein au reprezentat o gravă eroare de judecată. Decizia vine la câteva zile după ce diplomata a fost suspendată din postul de ambasador pentru Iordania și Irak, în urma apariției unor documente publicate de autoritățile […] Articolul Ambasadoarea Norvegiei a demisionat după dezvăluiri despre legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Vremea rămâne rece în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și temperaturi scăzute în toate regiunile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării minimele vor coborî până la minus 16 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la aproximativ minus 5 grade. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între […] Articolul METEO | Ger puternic în toată țara. Temperaturile coboară până la minus 16 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # SafeNews
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, dar Moscova a negat anterior implicarea. Suspectul, identificat […] Articolul Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
NATO ar putea desfășura în această săptămână misiunea Arctic Sentry în Arctica, inclusiv în Groenlanda, pentru a-și consolida rolul regional și a reduce tensiunile cu președintele SUA, Donald Trump. Decizia privind lansarea unei misiuni a Alianței în Arctica ar putea fi luată chiar în această săptămână, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării ai NATO de la […] Articolul Presa: NATO urmează să lanseze o misiune militară în Arctica în următoarele zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Pretora sectorului Botanica, Diana Guba, a devenit membră a Academiei Europene pentru Relații Economice și Culturale (AEREC), în cadrul celei de-a 69-a sesiuni a organizației. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, această desemnare reprezintă o recunoaștere a implicării și a efortului constant depus în promovarea identității neo-latine în Republica Moldova, scrie IPN. „Prin această activitate, pretora sectorului Botanica […] Articolul Pretora sectorului Botanica a devenit membră a AEREC apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Uniunea Europeană vrea să reducă drastic dependența de giganții americani ai plăților, considerând că poziția lor dominantă ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică în cazul tensiunilor cu Washingtonul. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene (BCE), în 2022 aproape două treimi din toate tranzacțiile cu cardul din zona euro au fost procesate prin rețelele Visa […] Articolul Europa caută o alternativă la Visa și Mastercard pentru a reduce dependența de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a negat că Washingtonul ar fi stabilit luna iunie drept termen-limită pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Matthew Whitaker a precizat că menționarea lunii iunie a venit din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și că nu există nicio declarație oficială a SUA în acest sens. „Vrem ca […] Articolul Oficial american: negocierile de pace în Ucraina nu au o dată-limită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Imigranții care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să treacă printr-un interviu care include un test considerat de mulți dificil. Procedura a revenit în atenția publică după ce, pe rețelele sociale, a fost distribuită o fotografie cu o listă de 95 de întrebări care ar fi adresate candidaților, stârnind numeroase reacții și ironii. Postarea a adunat […] Articolul Testul de cetățenie română stârnește reacții. Cine este obligat să-l susțină apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul # SafeNews
Statele Unite au confiscat – la Oceanul Indian – un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de sancţiuni care pleacă sau vin în Venezuela, anunţă luni Pentagonul, relatează AFP. ”Forţele americane au confiscat” vaporul, a răspuns Pentagonul, întrebat de către AFP, […] Articolul VIDEO | SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord ”fără incidente”, anunţă Pentagonul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
